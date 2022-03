–

De parte de ANRed March 31, 2022

El acampe por 48 horas frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Unidad Piquetera se mantiene firme, a pesar de la fría noche que pasaron las miles de familias. Reclaman trabajo genuino, aumento de los Potenciar Trabajo, ampliación de la cantidad y calidad de alimentos para comedores populares, y que el ministro Juan Zabaleta dé respuesta al plan integral para la creación de un millón de puestos de trabajo que presentaron hace más de siete meses. En este marco, hoy en la Ciudad de Buenos Aires se suman tres nuevas movilizaciones. La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) concentra desde las 9.30 frente a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en reclamo de asistencia alimentaria para comedores comunitarios. Por su parte, un sector encabezado por el Polo Obrero Tendencia moviliza a las 10 de Constitución a Desarrollo Social. En tanto, la Corriente Clasista René Salamanca también concentra a las 13.30 en Avenida de Mayo y 9 de Julio por «alimentos para combatir el hambre, trabajo digno para erradicar el desempleo, control de precios y una empresa nacional de alimentos para enfrentar a los especuladores de siempre». Por ANRed.

Una vez más las calles se pueblan de pobres y personas desocupadas, como una muestra explícita de la pobreza estructural que se mantiene en Argentina hace décadas. Las imágenes de miles de familias armando sus carpas, armando fogatas y ollas populares, aguantando una fría noche para ser escuchadas por el gobierno nacional contrastaron nuevamente con el recurrente discurso estigmatizador de muchos medios de comunicación, que redujeron el reclamo a que se trata de una muestra de vagancia instalada por los gobiernos peronistas, de gente que no quiere trabajar y que es mantenida por el Estado. Pero la realidad cae por su propio peso.

Lo cierto es que las familias que acampan reclaman trabajo genuino; aumento y ampliación de los Potenciar Trabajo; incremento de la cantidad y calidad de alimentos para comedores populares; asistencia para las familias en situación de pobreza e indigencia y que el ministro Juan Zabaleta dé respuesta plan integral contra la desocupación, el hambre y la pobreza para la generación de un millón de puestos de trabajo genuino que presentaron hace más de siete meses. En particular, este plan contra la desocupación, el hambre y la pobreza plantea la generación de un millón de puestos de trabajo genuino bajo convenio por medio de un «Gran Plan de Obra Pública y Vivienda» financiado por el Estado Nacional – que incluya la construcción de viviendas en todo el país – y la universalización de un seguro a la persona desocupada que cubra la canasta básica.

#Ahora #AcampeNacional Testimonios desde el acampe de la Unidad Piquetera: “estar acá con este frío es la única manera de ser escuchado o que todo el público vea que no somos un par de loquitos que venimos a pedir planes. Lo que pedimos es trabajo” pic.twitter.com/Vi8AKqkeSY — ANRed #25Años (@Red__Accion) March 31, 2022

#CABA #AcampeNacional Continúa el acampe nacional de la Unidad Piquetera frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Dialogamos con Darío, militante del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR). pic.twitter.com/w4Mq2AU66G — ANRed #25Años (@Red__Accion) March 31, 2022

En cuanto a los planes Potenciar Trabajo, no todas las personas que participan de las organizaciones lo están cobrando, dado que, como ya vienen denunciando hace tiempo los movimientos sociales, en los barrios carenciados del conurbano bonaerense – y del país – cada vez se acerca más y más gente que sufre la desocupación, la pobreza y la indigencia en el marco de la profundización de la crisis socio-económica. Por ese mismo motivo es que las organizaciones no sólo reclaman que los Potenciar Trabajo aumenten para superar los paupérrimos $16500 que perciben hoy, sino que se sigan abriendo cupos para dar respuesta a la necesidad que se vive en los barrios.

«Ante los miserables $16.500 que son arrasados por la inflación de los alimentos, el gobierno no tiene ninguna propuesta», denuncian las organizaciones, y reclaman: «necesitamos respuestas concretas y urgentes ante una situación crítica, con un ajuste que se agrava con el acuerdo humillante con el FMI».

En este marco, las familias aguantaron el frío de la noche y mantienen firme el acampe por 48 horas que comenzó ayer. Lo mismo sucede en varios puntos del país, donde las movilizaciones y acampes se replican, en el marco de lo que se concibió como una Jornada Nacional de Lucha.

Se suman más movilizaciones en CABA: «la guerra contra la inflación la ganamos con los merenderos y los comedores abiertos»

En medio de la continuidad del acampe por 48 horas, en la Ciudad de Buenos Aires también se sumarán también tres movilizaciones de otros sectores de organizaciones sociales.

El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), el Movimiento Popular Nuestra América, y el Frente Popular Darío Santillán (FPDS) – nucleados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) – concentran desde las 9.30 frente a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en reclamo de asistencia alimentaria para comedores comunitarios.

Con la consigna «Con la comida no se jode: la deuda es interna», Dina Sánchez, secretaria adjunta de la UTEP y vocera nacional del FPDS, amplió en sus redes sociales los motivos de la medida de lucha: «hace meses venimos arrastrando un conflicto que afecta directamente a los sectores más vulnerados: la entrega de alimentos acordados por el Ministerio de Desarrollo para el sector se hace fuera de término y con una variedad escasa. Habiendo atravesado la crisis post-macrismo y la pandemia, la comida abundante y rica en nutrientes no puede faltar en los espacios socio-comunitarios ¿Realmente hace falta aclararlo? Un gobierno nacional y popular no puede relegar la nutrición correcta de lxs niñxs, jóvenes y familias enteras de la economía popular. Las trabajadoras de los merenderos y comedores hacen malabares con la poca mercadería que les llega para cocinarle a lxs millones asistentes en todo el país. No es justo. Por esto, el jueves 31 de marzo a las 9:30 hs nos encontraremos frente a la ANMAT para exigir que se nos escuche y se respete el acuerdo de alimentos. ¡Con la comida no se jode! La deuda es interna», remarcó.

Hace meses venimos arrastrando un conflicto que afecta directamente a los sectores más vulnerados: la entrega de alimentos acordados por el Ministerio de Desarrollo para el sector se hace fuera de término y con una variedad escasa. (Abro Hilo) pic.twitter.com/6pomf9H45e — Dina Sanchez (@dinasanchezok) March 30, 2022

Por su parte, un sector encabezado por el Polo Obrero Tendencia, junto con el movimiento 19 y 20 de Diciembre, Resistencia Popular, el FTC-M29, la Organización 24 de Marzo, la Organización Social Plurinacional y el movimiento Ana María Villarral, anunciaron que movilizan desde las 10 desde estación Constitución a Desarrollo Social, en reclamo de «apertura y aumento del Plan Potenciar Trabajo», «trabajo genuino» y «aumento salarial igual al costo de la canasta familiar».

Finalmente, la Corriente Clasista René Salamanca – también integrante de la UTEP – anunció que concentrará a las 13.30 en Avenida de Mayo y 9 de Julio por «alimentos para combatir el hambre, trabajo digno para erradicar el desempleo, control de precios y una empresa nacional de alimentos para enfrentar a los especuladores de siempre».

PRIMERO, EL PUEBLO. La guerra contra la inflación la ganamos con los merenderos y los comedores abiertos: en los barrios se necesitan de manera URGENTE alimentos variados y de calidad para afrontar este duro momento. pic.twitter.com/2HkirC2hyf — Corriente Clasista René Salamanca (@CCReneSalamanca) March 30, 2022

Con la consigna «Primero el pueblo», amplió los motivos de la movilización en sus redes sociales: «la guerra contra la inflación la ganamos con los merenderos y los comedores abiertos: en los barrios se necesitan de manera urgente alimentos variados y de calidad para afrontar este duro momento. Por eso, este jueves a las 13.30 horas volvemos a salir las calles. Por alimentos para combatir el hambre, por trabajo digno para erradicar el desempleo, por control de precios y una empresa nacional de alimentos para enfrentar a los especuladores de siempre, y porque «la plata que falta es la que se fugaron: que la pongan ellos entonces y no nosotrxs«, remarcan desde la organización.