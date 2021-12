–

De parte de Kurdistan America Latina December 22, 2021 52 puntos de vista

El Estado turco es ahora conocido en todo el mundo por su represi贸n de las y los presos. En cualquier caso, ya hab铆a alcanzado una dudosa notoriedad por la represi贸n del pueblo kurdo. La reputaci贸n mundial de Turqu铆a est谩 condicionada por estas dos cuestiones. Uno recuerda bien el alboroto y la protesta del Estado turco contra la pel铆cula Expreso de Medianoche, que mostraba la tortura en las c谩rceles turcas ya en 1978. De hecho, se sabe que los m茅todos de tortura que se muestran en la pel铆cula se han practicado en las c谩rceles turcas decenas de veces. La tortura se utiliz贸 y se utiliza sistem谩ticamente en las prisiones. La pel铆cula Expreso de Medianoche s贸lo lo transmiti贸 de forma cinematogr谩fica.

A la vista de las torturas en la prisi贸n n煤mero 5 de Diyarbak谋r, tras el golpe militar del 12 de septiembre de 1980, Expreso de Medianoche s贸lo puede considerarse muy ingenua. Mientras tanto, la situaci贸n en las c谩rceles turcas se ha deteriorado a煤n m谩s y ha empeorado en todas partes que en Diyarbak谋r. Ahora hay docenas, incluso cientos de prisiones de Diyarbak谋r, y jefes torturadores como Esat Oktay. No es una exageraci贸n. S眉leyman Soylu es peor que Kenan Evren. Las y los presos son ejecutados de facto. Las pr谩cticas de ejecuci贸n se llevan a cabo todos los d铆as. Apenas hay un d铆a en el que no salgan cad谩veres de las c谩rceles. As铆 es como se vengaron de los kurdos encarcelados.

Turqu铆a est谩 a la cabeza de esta pol铆tica organizada y planificada de represi贸n y crueldad carcelaria en el mundo. El gobierno del AKP/MHP est谩 a la cabeza de la intimidaci贸n, la humillaci贸n y el asesinato gradual en las c谩rceles. Ning煤n otro pa铆s del mundo tiene tantas presas y presos pol铆ticos en relaci贸n con la poblaci贸n total. Si se observa s贸lo la poblaci贸n kurda, se supera diez veces la media mundial del n煤mero de presas y presos pol铆ticos. Y los que no est谩n tras los muros de la c谩rcel, est谩n en una prisi贸n abierta.

El n煤mero de muertes en las c谩rceles ha aumentado en los 煤ltimos d铆as. Se dice que estas muertes seguir谩n aumentando a medida que la pandemia mortal entre all铆. Desde hace a帽os se sabe que a las presas y presos enfermos no se les presta deliberadamente atenci贸n m茅dica, o se les presta una atenci贸n inadecuada, por pura venganza. Las organizaciones de derechos humanos tienen una larga lista de presas y presos enfermos. Si no se les libera y se les trata, se producir谩 una gran masacre en las c谩rceles.

En Turqu铆a hay m谩s pol铆ticas y pol铆ticos encarcelados que en ning煤n otro pa铆s del mundo. Muchos de estos est谩n gravemente enfermos. Pronto, los cad谩veres de las y los pol铆ticos tambi茅n podr铆an salir de la c谩rcel. Aysel Tu臒luk, por ejemplo, es abandonada deliberadamente para que muera bajo custodia.

No s贸lo matar谩n. Incluso las personas que deber铆an ser liberadas no salen. Las y los presos pol铆ticos reciben duras condenas porque no se arrepienten, y no son liberadas porque no se arrepienten. As铆 que la gente es castigada y mantenida en prisi贸n una y otra vez. Se dice que la mayor铆a de las personas kurdas detenidas por motivos pol铆ticos permanecen en prisi贸n hasta que mueren.

Todas las muertes en prisi贸n son pol铆ticas. El l铆der del PKK, Abdullah 脰calan, tambi茅n lo declar贸. Dijo que cuando muere, no es por voluntad propia, sino por razones pol铆ticas. As铆, dej贸 claro c贸mo deb铆a tratarse la cuesti贸n de su salud.

Esta es la situaci贸n en las c谩rceles de Turqu铆a. Las fuerzas democr谩ticas y los pueblos de Turqu铆a no pueden quedarse de brazos cruzados. Si no se pone fin a esta pr谩ctica en las c谩rceles de enfermar, mutilar y asesinar a las y los presos, todos se convertir谩n en c贸mplices y estar谩n manchados por este crimen. Las personas que se queden al margen y observen los cr铆menes, no quedar谩n limpios. Para la gente que est谩 mirando, esto ser谩 traum谩tico. Si las fuerzas democr谩ticas y el pueblo turco no quieren llegar a esta situaci贸n, deben intervenir y detener la represi贸n en las c谩rceles lo antes posible.

Las prisiones son el espejo de este pa铆s. Muestran su identidad y su esencia. El gobierno del AKP/MHP se muestra p煤blicamente de forma m谩s clara con su pr谩ctica en las prisiones. Este r茅gimen es de tortura, en todos los sentidos. La pol铆tica econ贸mica, de nombramiento de funcionarios y tambi茅n medioambiental son pol铆ticas de tortura. No es posible oponerse a una pol铆tica de tortura y tolerar otra. Por tanto, hay que decir 鈥渂asta鈥 a las crueldades en las c谩rceles. No basta con que s贸lo se opongan el HDP (Partido Democr谩tico de los Pueblos) y algunas fuerzas democr谩ticas. Todos los partidos pol铆ticos de la oposici贸n y las fuerzas democr谩ticas que est谩n en contra del gobierno del AKP/MHP deben oponerse a 茅l. De lo contrario, es cuestionable hasta qu茅 punto estas personas y organizaciones son realmente opositoras y democr谩ticas.

FUENTE: Hayri Hazarg枚l / ANF

