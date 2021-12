–

De parte de Portal Libertario OACA December 21, 2021 5 puntos de vista

驴De qu茅 me sirve que te comprometas a publicar mis textos, si despu茅s est谩s cogiendo las opciones que yo no siento como m铆as?

A la hora de publicar un art铆culo he comprendido que no hay que exacerbar los hechos que por si mismos ya son exacerbados.

As铆 como publico sobre un bicho raro en el monte, publico sobre como mejorar la calidad de los textos literarios a trav茅s de mis relatos.

No. Tengo estrategia. A m铆 no me importa que una persona pueda pensar m谩s as铆 o m谩s as谩. Lo que me importa es comulgar con lo que se est谩 publicando y como se est谩 publicando.

No: no me cambio de nombre. Mi nombre es el mismo… Y, si no, estudiad filolog铆a.

Igual yo soy el inculto que comete errores, igual yo soy el imb茅cil que promueve el fascismo, pero, por lo menos, s茅 que mi integridad est谩 a salvo de exabruptos y podredumbre corrupci贸n.

Mirando el bar贸metro del CIS del mes de noviembre he comprendido que hay un pa铆s que no quiere darle importancia a la corrupci贸n. Ese pa铆s sigue envuelto en unos hales de cloacas y asesinatos, donde cierto comandante dijo que no se puede hacer m谩s, y no se puede hacer m谩s y yo me corrompo por ello y, cierto capit谩n, dice 鈥測o no puedo hacer m谩s y yo no puedo hacer m谩s por ello鈥.

Si puede que me lo invente, si puede que me lo est茅 inventando todo, si puede que sea mi ficci贸n y en mi ficci贸n estoy y en mi ficci贸n estar茅. Pero es mi Realidad.

A m铆 tratadme de discapacitado: lo soy. A m铆 tratadme de loco: lo soy. A m铆 tratadme de inverso: lo soy. A m铆 tratadme de destructor de cierta idea: lo soy. Lo soy y con esto digo que no renuncio.

Digo que no renuncio porque soy lo que soy. Y, si soy lo que soy, el que quiera hacerme caso que me haga y el que no, que no.

驴Se comprende?

Pues se comprende que este es un manifiesto a medias, que esto es una propulsi贸n de los sentidos hacia delante, que es una disconformidad hacia lo que hay y hacia lo que deja de ser. Lo es.

驴Y qu茅 es?: mi idea b谩sica de la locura llevada al extremo. La otra cara de la moneda donde no hay m谩s que locos. Y loco soy y loco ser茅.

Existe un tal manifiesto donde se le cambian los puntos y las comas: probad con este a ver lo que pasa.

Yo s茅 lo que pasa. No se entiende. Y, si se entiende, se entiende de la manera m谩s suspicaz y desesclarecedora posible.

驴Esto tiene sentido? En la mente de un loco s铆.

Como estoy loco me dignar茅 a preguntar: 驴qui茅n est谩 cuerdo?; y alguien responder谩: yo.

Pues yo responder茅: pues, si est谩s cuerdo, demu茅strame tu cordura.

Y, si no lo entiendo… 隆Lo siento!: estoy loco.

驴Exacerbo?

Mi opini贸n es que en mi imaginaci贸n hay cosas mi duras que se ven dibujadas en un diagn贸stico que, si quer茅is, os lo ense帽o.

驴Sab茅is que por ejemplo hay un grado de discapacidad y que depende que grado de discapacidad tengas cobras una pensi贸n p铆rrica o no? 驴He hecho da帽o a alguien?

No me llegan las respuestas.

Para m铆 que van a escondidas.

驴Lo s茅?

C贸mo est谩 escondido…

Yo os digo que no os escond谩is que se谩is libres de hacer vuestras maniobras fuera del escondite.

Eso s铆… Ya sab茅is que si sal铆s al exterior y os pillan que no os pillen cometiendo ning煤n delito.

Yo digo: estoy loco y digo locuras.

驴Hay cr铆ticos?:

Bien.

驴No los hay?:

Tambi茅n bien.

Todo depende del grado de invenci贸n que le de a esto. Si yo me siento una cosa, debo decir la contraria. Si yo debo haber sufrido algo por ah铆, 隆no os preocup茅is!: no os ha pasado a vosotros.

驴Exist铆s?

Es que igual ni exist铆s.

隆Ah, s铆!: no tengo redes sociales.

隆Nos vemos!

Sue帽o On铆rico