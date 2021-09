–

De parte de SAS Madrid September 13, 2021 69 puntos de vista

4,5 millones de personas est谩n en situaci贸n de pobreza severa en el Estado. El 煤ltimo informe de EAPN muestra la extensi贸n de la privaci贸n material a pesar de medidas como el Ingreso M铆nimo Vital.

El pasado viernes 10 de septiembre, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusi贸n Social en el Estado Espa帽ol (EAPN-ES) presentaba su segundo informe sobre el mapa de la pobreza severa. El documento lleva un elocuente t铆tulo: 鈥淓l paisaje del abandono鈥. Seg煤n la Real Academia Espa帽ola, la primera acepci贸n de 鈥淎bandono鈥, es: 鈥淒ejar solo algo o a alguien alej谩ndose de ello o dejando de cuidarlo鈥. En el Estado espa帽ol hay 4,5 millones de personas en situaci贸n de pobreza severa, seg煤n afirma la organizaci贸n. Pr谩cticamente una de cada diez personas que viven en el pa铆s. No es un fen贸meno nuevo, el estudio avisa de la consolidaci贸n de una bolsa de pobreza estructural: la formada por una parte de la poblaci贸n que estaba ya en el abandono antes de la pandemia. Los datos correspondientes a la renta son de hecho previos a la pandemia, mientras las variables de privaci贸n material que han utilizado provienen de la encuesta sobre Condiciones de Vida y vivienda de 2020. El conjunto dibuja un panorama preocupante de consolidaci贸n.

Las personas en situaci贸n de pobreza severa, son las m谩s pobres de las pobres. Sus ingresos est谩n por debajo del 40% de la mediana de la poblaci贸n. Esto implica que su supervivencia econ贸mica es inviable, y sin embargo sobreviven, afirma el estudio. 驴C贸mo? Con mucho esfuerzo. Gran parte de esta poblaci贸n est谩 en situaci贸n de privaci贸n severa, el informe alerta de que esta ha pasado de el 4,7 % hasta el 7 % en un a帽o, increment谩ndose un 49%, perdi茅ndose los avances de cinco a帽os, y volviendo a los peores valores de la crisis. As铆, esta parte de la poblaci贸n se ve forzadas a decidir si pagan el alquiler o la comida, los suministros o el material escolar, ropa para el inicio de curso o un ordenador para conectarse.

El informe refleja la consolidaci贸n de la desigualdad, en una sociedad donde la renta media anual de las personas que no est谩n en pobreza (13.325鈧) quintuplica a la de quienes viven en pobreza severa (2.471鈧). Cifras que recogen una evoluci贸n a dos ritmos, desde 2014 la renta media se increment贸 1.921鈧 para el primer grupo y solo 597鈧 para el segundo grupo. Una distancia que cuestiona si recuperaci贸n econ贸mica lo fue para todos. Por ello, desde EAPN-ES destacan la necesidad de 鈥渃ompletar sin m谩s retraso las medidas econ贸micas y sociales de sostenimiento y protecci贸n que se han implementado solo muy parcialmente, pues, luego, la recuperaci贸n de las personas ser谩 mucho m谩s dif铆cil y onerosa鈥. Entre estas medidas, destaca el Ingreso M铆nimo Vital.

El informe refleja una vez m谩s la inequidad territorial, que hace que estas 鈥渂olsas鈥 de pobreza severa se consoliden en algunas comunidades por encima de otras: 鈥渓a tasa de pobreza severa se ha incrementado en ocho regiones en las que se acumulan 583.000 nuevas personas en pobreza severa y se ha reducido en las otras nueve, en las que casi 400.000 personas han dejado de estarlo鈥, se detalla.

Desigualdad territorial

En el ranking de comunidades aut贸nomas particularmente aquejadas por estas carencias, destacan Canarias, Valencia y Asturias 鈥渃on porcentajes de personas en pobreza severa que oscilan entre el 12,2 % y el 16,7 % del total de su poblaci贸n鈥, seg煤n revela el informe. 鈥淣o nos sorprenden los datos de Canarias, pero tambi茅n porque el punto de partida es muy deficitario, ya el a帽o pasado habl谩bamos de un 铆ndice de riesgo de pobreza y exclusi贸n social, que era del 35%鈥, apunta Juan Carlos Lorenzo, presidente de EAPN-Canarias en conversaci贸n con el Salto.

Lorenzo comparte su preocupaci贸n por el hecho de que en el a帽o 2020 se haya incrementado en 132.000 las personas en situaci贸n de pobreza severa en las islas. 鈥淗ay hechos que lo explican, habitualmente estamos entre los peores puestos desgraciadamente, y en pobreza severa somos los que peores datos tienen que es de 16,2% solo superado por Ceuta y Melilla, que tiene tambi茅n una realidad estructural deficitaria manifiesta e hist贸rica鈥.

Volviendo a Canarias, el presidente de EAPN en el archipi茅lago, enmarca los n煤meros en una desigualdad territorial estructural: los informes AROPE muestran un corte longitudinal de la pen铆nsula que a grandes rasgos divide el pa铆s en un norte m谩s rico y un sur con mayor 铆ndice de pobreza. 鈥淟a misma realidad del mercado laboral o de la estructura de protecci贸n social de Canarias siempre ha sido de cierta provisionalidad, en comparaci贸n con otros territorios鈥, afirma Lorenzo. 鈥淟as islas, tambi茅n por su condici贸n de regi贸n perif茅rica y alejada, manifestan menos oportunidades tanto laborales como de protecci贸n social para salir adelante鈥. As铆, la dependencia del sector tur铆stico y de servicios, limitar铆a a煤n m谩s el marco: 鈥渁煤n en los a帽os en los que hemos recibido 10, 13, 15 millones de turistas en Canarias ese desarrollo no ha generado ning煤n tipo de crecimiento ni de bienestar en la mayor铆a de la poblaci贸n鈥.

Como sucede con las rentas m铆nimas auton贸micas de otras comunidades aut贸nomas, Lorenzo califica a la renta m铆nima de inserci贸n canaria como insuficiente, por ello, considera interesante la propuesta de una renta m铆nima estatal como es el IMV. 鈥淓s una medida positiva, pero tiene que ser mejorada en varios aspectos, uno de ellos en su propia cuant铆a鈥, valora, se帽alando que con una prestaci贸n que no es capaz de 鈥渃olocar a las personas por encima del umbral de la pobreza鈥 se estar铆a 鈥渃ronificando este tipo de situaciones de vulnerabilidad social鈥.

El integrante de EAPN Canarias se muestra optimista en dos sentidos, por un lado considera que el IMV est谩 mejorando: 鈥 los procesos administrativos se est谩n simplificando, creo que es un proceso irreversible para facilitar los accesos pero a煤n as铆 es complicado鈥, por ahora, informa, el IMV llega a alrededor de 13.000 familias, mientras que 8.000 son perceptoras de la renta m铆nima de inserci贸n canaria. Se tratar铆an de 20.000 personas 鈥渃ubiertas鈥. Lorenzo ve necesario un refuerzo mayor, defendiendo el anteproyecto de ley para una renta canaria de ciudadan铆a, que, explica 鈥渟e conjuga como un sistema complementario al IMV y es una oportunidad incre铆ble, sobre todo en contextos que tienen que ver fundamentalmente con vivienda, educaci贸n, con empleo, y situaciones de pensiones no contributivas鈥 .

El perfil de la pobreza severa

Si algo define a gran parte de las personas que enfrentan situaciones de privaci贸n material es que tienen hijos o hijas. De hecho, como EAPN viene advirtiendo durante a帽os, tener hijos es un factor de riesgo, el 39,9 % de los hogares en situaci贸n de pobreza severa est谩n compuestos por dos adultos y uno o m谩s menores. Si se es familia monoparental la situaci贸n es preocupante, con un 49,1% de estas familias en riesgo de pobreza y exclusi贸n.

Por otro lado, a pesar de los lugares comunes xen贸fobos, no es verdad que las personas m谩s necesitadas sean migrantes: 鈥淭res de cada cuatro (71,5 %), es decir, la inmensa mayor铆a de las personas de 16 a帽os o m谩s que est谩n en pobreza severa son espa帽olas鈥. Adem谩s, si bien a mejor educaci贸n le corresponden mejores n煤meros, ni las personas con educaci贸n superior se libran de poder caer en situaciones de pobreza extrema.

El empleo tampoco es un factor definitorio: el 22,2 % de las personas en paro est谩n en pobreza severa 鈥攎ostrando, afirma el informe 鈥渓agunas significativas en el sistema de protecci贸n por desempleo鈥. Por otro lado, una vez m谩s EAPN demuestra que se puede estar empleado y seguir siendo pobre. 鈥淐uando se trata de luchar contra la pobreza, es cierto que para no ser pobre hay que tener un trabajo, pero la inversa es falsa: como demuestran los datos, se puede conseguir un trabajo y ser pobre e, incluso, trabajar y ser muy pobre, hay algo m谩s de 988.000 personas que tienen empleo y que, al mismo tiempo, est谩n en pobreza severa鈥, afirman.

Vivir en privaci贸n material severa implica no poder llegar a fin de mes con frecuencia, ni hacer frente a gastos imprevistos, no poder comer carne, pollo o pescado cada dos d铆as, no poder ir de vacaciones o quedar excluido de las actividades de 鈥渙cio, cultura y mantenimiento de relaciones sociales, indispensables para el desarrollo personal, bienestar emocional y mejora de las oportunidades disponibles鈥. La privaci贸n material severa tambi茅n implica no poseer algunos objetos habituales como un tel茅fono, un televisor, una lavadora o un autom贸vil.

Los l铆mites del IMV

En mayo de 2020 el gobierno de coalici贸n presentaba una de las medidas centrales del Escudo Social, el Ingreso M铆nimo Vital, que estaba destinado a acabar con la pobreza severa, o al menos a reducirla significativamente. Desde el dise帽o de la norma, organizaciones con una trayectoria cr铆tica hacia las rentas m铆nimas auton贸micas denunciaron que esta medida estatal, tal como estaba formulada, no conseguir铆a atender a los objetivos que se hab铆a marcado. Una de estas organizaciones es RMI tu derecho. Un a帽o despu茅s de la presentaci贸n del IMV, cuando a煤n la medida no ha superado el tr谩mite legislativo, la organizaci贸n ha presentado una serie de alegaciones a la espera de que puedan discutirse en el Congreso. Seg煤n el colectivo, el IMV est谩 a煤n lejos de cumplir con la Carta Social Europea.

鈥淟o que venimos a decir en el informe es que no solo no se ha resuelto lo que ven铆a ya de previo, que eran cuatro incumplimientos claros 鈥攍a suficiencia y los criterios de acceso como es el requisito de antig眉edad de empadronamiento, el tema de la edad, o la continuidad de la prestaci贸n鈥 hay una serie de trampas que hacen que las personas puedan perder el IMV aunque tengan necesidad 鈥, se帽ala la integrante de RMI tu derecho, Hontanares Arranz.

Lo m谩s dram谩tico para esta veterana trabajadora de los servicios sociales, es que a las deficiencias de las rentas m铆nimas auton贸micas se ha sumado una norma estatal cuya implementaci贸n 鈥渃a贸tica鈥 estar铆a redundando incluso en un empeoramiento para quienes estaban cobrando rentas auton贸micas. A diferencia de Lorenzo, Arranz se muestra pesimista frente a eventuales mejoras: 鈥渉ay algo que nos tiene muy preocupados, inicialmente hab铆a al menos un rechazo de lo que estaba pasando m谩s generalizado, pero pasa el tiempo y ya no hay muchas voces que griten. Es muy desalentador鈥.

Para la activista de RMI tu derecho se podr铆a hacer m谩s, pero considera que despu茅s de todo el ministro de Seguridad Social, que ha dise帽ado la medida, ha conseguido su verdadero objetivo como ex director del Airef 鈥攍a agencia encargada de contener el gasto fiscal鈥 que la medida no suponga un gran coste para las arcas p煤blicas.

Pese a los anuncios de mejora del IMV los problemas 鈥攍o que Arranz llama maltrato institucional鈥 no paran de aparecer, el 煤ltimo: solicitantes que se ven obligados a pagar 200鈧 en Hacienda para poder acceder al IMV. 鈥淟a ley obliga a los perceptores a hacer la declaraci贸n de la renta: antes de la campa帽a de la declaraci贸n de la renta hicieron una llamada muy masiva a los perceptores, diciendo que ten铆an que hacer la declaraci贸n, pero claro no lo hicieron a los solicitantes. Ahora est谩n llegando denegaciones por no haber hecho la declaraci贸n de la renta, que en principio son personas que no est谩n obligadas a hacerla m谩s all谩 del IMV鈥, al hacer la declaraci贸n ya fuera de plazo, se les piden 200鈧, con la posibilidad de que los reclamen despu茅s. Desde RMI tu derecho, est谩n valorando presentar una reclamaci贸n colectiva que ponga el foco en todos los abusos.

La Vivienda

Junto al IMV el escudo social inclu铆a medidas frente a la pobreza energ茅tica y de protecci贸n contra los desahucios. 鈥淐onviene tener en cuenta recordar que el 53,3 % de las personas en pobreza severa viven en hogares que dedican m谩s del 40 % de su renta disponible total para el mantenimiento de los gastos relacionados con la vivienda y que el 46,5 % de ellas dedican m谩s de la mitad de su renta disponible a los gastos de vivienda鈥, apunta el informe de EAPN.

El problema de la vivienda es central en la vida de las personas en situaci贸n de pobreza extrema. Junto al estr茅s econ贸mico se suma la falta de espacio, la escasez de luz natural, o la incapacidad de renovar muebles, mantener la casa a una temperatura adecuada, o el deterioro de la vivienda. 鈥淭odos estos problemas afectan a porcentajes de poblaci贸n en pobreza severa que pueden llegar a ser hasta siete veces m谩s elevados que los medidos entre el resto de la poblaci贸n鈥, se afirma en el informe. Una de cada tres personas en pobreza severa se habr铆a visto obligada a retrasar pagos relacionados con la vivienda y los suministros.

El Pa铆s Valenci脿 es una de las comunidades aut贸nomas m谩s castigadas por la pobreza severa. Desde all铆, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca valora para el Salto el impacto de la vivienda en la situaci贸n econ贸mica de las personas y eval煤a el alcance de las medidas del gobierno.

鈥淟a cantidad de personas que est谩n en pobreza severa (cobrar menos de 6417,36鈧 anual/534,78 mensual, por unidad de consumo) en la Comunidad Valenciana ha ascendido hasta el 13,4%, alcanzando al 674.3289 personas, en datos anteriores a la covid鈥, denuncia la Plataforma que muestra su preocupaci贸n por el elevado gasto en vivienda de esta parte de la poblaci贸n, junto a los retrasos en los pagos de hipoteca, alquiler y suministros. Retrasos que afectan tambi茅n, advierten, al 11,2% del resto de la poblaci贸n. 鈥淪in duda todo ello explica el hecho de que los 1.640 desahucios por ejecuciones hipotecarias colocara a nuestra Comunidad la primera entre las CC AA en todo el estado, y la tercera con 2765 desahucios derivados de impago de la renta de alquiler, seg煤n datos del CGPJ. Y ello, a pesar del llamado escudo social que ha permitido frenar este proceso, aunque desde el principio los hemos denunciado como claramente insuficiente鈥, advierten.

Como estrategia de respuesta la PAH plantea 鈥渋nstar a los grandes tenedores a que no echen a ninguna familia sin alternativa habitacional en cumplimiento de la ley valenciana 2/2017鈥, mientras apuestan por el refuerzo del parque p煤blico de viviendas con medidas en el marco auton贸mico. Desde la PAH consideran central trabajar en la organizaci贸n y lucha de las familias, ante los 鈥渂ancos, fondos y socimis鈥, y hacer incidencia para que la banca devuelva su rescate en vivienda. Apuntan pues a 鈥渋mpulsar definitivamente una nueva Ley de Vivienda que evite la ruptura democr谩tica de esta sociedad鈥. Se trata de un texto acompa帽ado por cien organizaciones que presentar谩n ante el congreso antes de que acabe el mes.

Enlace relacionado ElSaltoDiario.com 13/09/2021.