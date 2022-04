–

De parte de A Las Barricadas April 18, 2022 132 puntos de vista

Recientemente se ha publicado un libro en Bulgaria que describe en detalle y con bastante colorido varias etapas diferentes de la desintegraci贸n de la sociedad moderna. Describiendo la desintegraci贸n de la sociedad contra la que b谩sicamente luchan los anarquistas, decidimos hacer un breve an谩lisis del libro desde posiciones anarquistas.

Brevemente sobre el autor. Dmitry Orlov naci贸 en 1962 en Leningrado (ahora San Petersburgo), URSS. Emigr贸 a los Estados Unidos con sus padres a la edad de 12 a帽os, donde obtuvo una licenciatura en ingenier铆a inform谩tica y una maestr铆a en ling眉铆stica aplicada. A fines de la d茅cada de 1980 y mediados de la de 1990, realiz贸 varias visitas a su tierra natal, lo que le permiti贸 observar el colapso y los cambios sociales en la antigua URSS y la actual Federaci贸n Rusa. Alrededor de 2005, comenz贸 a escribir ensayos breves sobre el problema del agotamiento de los combustibles f贸siles y sus efectos en la sociedad. En 2007, la familia de Orlov vendi贸 su apartamento en Boston y compr贸 un yate equipado para una residencia a largo plazo y vivi贸 en 茅l. En 2008 public贸 su primer libro, Rediscovering the Collapse: The Soviet Example and the American Perspective.

Como sugiere el t铆tulo, Orlov describe cinco etapas diferentes de la desintegraci贸n del sistema social y, seg煤n el autor, ocurren en este orden. Adem谩s de la descripci贸n de cada etapa, hay un ejemplo de la historia humana de una sociedad que ha experimentado tal colapso. Los problemas se describen en un lenguaje accesible a trav茅s del peculiar estilo ligeramente humor铆stico del autor, que puede resultar atractivo para muchos lectores. A pesar del estilo, se intenta un an谩lisis en profundidad de los fen贸menos descritos, sustentado en una importante cantidad de hechos. El autor tambi茅n trata de dar consejos sobre c贸mo el lector puede reducir las consecuencias negativas de los procesos descritos.

Enumeraremos las cinco partes principales del libro en el orden dado por el autor.

1) Colapso financiero. Se pierde la creencia de que todo sigue “como siempre”. El futuro ya no se parece lo suficiente al pasado como para ser predecible y, por lo tanto, los activos financieros no pueden garantizarse. Las instituciones financieras quiebran, los ahorros desaparecen junto con el acceso al capital.

Orlov describe en detalle el actual sistema monetario basado en papel moneda, junto con todas sus deficiencias. Para los lectores que no est茅n familiarizados con el estado real del sistema financiero global, este cap铆tulo contiene mucha informaci贸n 煤til presentada de una manera divertida y f谩cil de digerir. Despu茅s de describir los riesgos que son parte del propio sistema, el autor da algunos consejos sobre c贸mo uno puede organizar sus asuntos personales para sobrevivir m谩s f谩cilmente al eventual (y realmente inevitable) colapso financiero).

Ejemplo: Islandia. La crisis financiera de 2008-2009 y la forma en que Islandia la enfrenta se consideran un ejemplo hist贸rico del colapso financiero y sus consecuencias. Seg煤n el autor, la raz贸n por la que el colapso afect贸 en menor medida a este Estado en miniatura es su antigua tradici贸n en democracia representativa, as铆 como su muy reducida poblaci贸n (unas 800.000 personas). Desde un punto de vista anarquista, la pregunta de qu茅 tan buena es la democracia representativa, incluso en condiciones ideales, a煤n tiene que ser respondida, incluso despu茅s de que haya permitido que ocurra el colapso financiero y no se haya preocupado de hacer que tal escenario sea imposible en el futuro. Un an谩lisis m谩s detallado de los movimientos pol铆ticos del gobierno island茅s permite ver f谩cilmente que el sistema ha hecho lo necesario para preservarse sin cambios fundamentales.

2) Colapso comercial. Se pierde la creencia de que el mercado proporcionar谩 todo. El dinero se deval煤a o no est谩 disponible, comienza el almacenamiento, las importaciones y la distribuci贸n colapsan. La escasez de art铆culos de primera necesidad se est谩 convirtiendo en un lugar com煤n. Los lectores mayores pueden recordar la situaci贸n en Bulgaria en la d茅cada de 1990 con la hiperinflaci贸n, el enorme aumento de los precios de los salarios y la escasez de art铆culos de primera necesidad, cuando los funcionarios del gobierno e incluso el aparato represivo dejaron de mantener aparentemente la ley y el orden de la econom铆a y se dedicaron a la r谩pida acumulaci贸n de capital personal, utilizando los cargos que ocupan en el aparato estatal.

Ejemplo: La mafia rusa. Orlov describe el crimen organizado ruso tradicional conocido como ladrones (criminal). Esta organizaci贸n recuerda mucho a la mafia siciliana en estructura y modo de operaci贸n. La organizaci贸n logr贸 sobrevivir a la represi贸n de Stalin y revivi贸 inmediatamente despu茅s del colapso de la Uni贸n Sovi茅tica para llenar r谩pidamente el vac铆o de poder cuando los antiguos gobernantes saquearon todo lo que pudieron conseguir. Sin embargo, la organizaci贸n no resiste la competencia por este poder frente a los grupos reci茅n organizados, que en Bulgaria llamamos mutri. Los reci茅n llegados son significativamente m谩s brutales y sin escr煤pulos que los bandidos “anticuados”. Inmediatamente despu茅s del saqueo de toda la propiedad estatal, quienes se apropiaron de ella se convirtieron en los due帽os de facto del Estado. Ni los bandidos ni los mutri lograron resistir a la maquinaria estatal. Unidades logran unirse a la nueva 茅lite, pocos se convierten en peque帽os jefes, la mayor铆a en guardias de seguridad en el ahora leg铆timo negocio privado. Todo esto es bien conocido por el lector b煤lgaro.

3) Colapso pol铆tico. Se pierde la creencia de que 鈥渆l gobierno te va a cuidar鈥. Cuando los medios de subsistencia b谩sicos ya no est谩n disponibles de la forma habitual, la gente empieza a buscar alternativas. Hay un “mercado negro”, una econom铆a de trueque, empleo alternativo, la gente en general est谩 empezando a adaptarse a las nuevas condiciones. Lo que todas estas cosas tienen en com煤n es que no est谩n controladas por el Estado. Seg煤n Orlov, en este punto el aparato estatal puede tratar de retener el poder, aunque sea brevemente, interfiriendo con toda su brutalidad en estas nuevas relaciones sociales, o retirarse conservando funciones puramente representativas, lo cual es preferible. Aqu铆 el autor describe las ideas b谩sicas del anarquismo, citando principalmente las obras de Peter Kropotkin -como alternativa al poder centralizado. Orlov cree que las sociedades organizadas an谩rquicamente son el 煤nico camino para la existencia humana normal, y que las sociedades organizadas jer谩rquicamente est谩n condenadas al colapso tan pronto como la energ铆a barata (combustibles f贸siles) deje de estar disponible.

Ejemplo: pashtunes. Los Pashtuns son un grupo 茅tnico que vive en el 谩rea alrededor de la frontera entre Afganist谩n y Pakist谩n. Su sociedad es una estructura tribal sin l铆deres y una jerarqu铆a unida solo por tradiciones comunes. Los pashtunes usan algo as铆 como una asamblea general, en la que todos tienen derecho a participar y hablar, para resolver todos los problemas serios entre ellos. Esta asamblea sustituye a las leyes escritas, a los tribunales, a las prisiones, al aparato represivo y en general a todo el aparato estatal. Si uno se niega a obedecer la decisi贸n tomada en esta reuni贸n, pierde el apoyo de los dem谩s miembros de la sociedad, lo que hace generalmente imposible su existencia, lo que es claramente contrario a la filosof铆a hobbesiana que subyace al sistema capitalista. Las tribus individuales tienen ancianos, personalidades con gran autoridad, pero casi sin poder. Esta organizaci贸n social hace que su sociedad sea pr谩cticamente imposible de conquistar desde un Estado jer谩rquicamente organizado. Incluso si uno de los ancianos es sobornado por una autoridad extranjera con promesas de un alto cargo o riqueza, pierde el apoyo de los dem谩s pashtunes casi de inmediato, y cualquier contrato firmado por 茅l se considera papel in煤til. Hasta ahora, los pashtunes no han logrado ser conquistados en este orden: el Imperio Brit谩nico, la URSS y los EE. UU.

4) Colapso social. Se pierde la creencia de que 鈥渢u gente te cuidar谩鈥. Todas las instituciones sociales, caritativas o no, dejan de funcionar por falta de recursos o conflictos internos. Orlov explica que la mayor铆a de las personas en los pa铆ses desarrollados dependen de diversas ayudas y/o servicios estatales para su existencia. La gente no conoce a la persona que produce los alimentos que compra, que cose su ropa, etc. Por lo tanto, cuando la estructura social existente deja de funcionar, la mayor铆a de la gente no sabe c贸mo proveerse de los m铆nimos medios de subsistencia. En este sentido, las personas que viven mucho m谩s pobres tienen la ventaja de haber establecido ya v铆nculos con otros miembros de la sociedad, produciendo todo lo que no pueden pagar. Esto los hace mucho m谩s resistentes al colapso social.

Ejemplo: gitanos. Orlov describe una sociedad extremadamente cerrada, que rechaza cualquier interacci贸n con el Estado y proporciona internamente todas las estructuras sociales necesarias. Seg煤n el autor, la descripci贸n se basa en una investigaci贸n sobre la sociedad gitana, pero no menciona ninguna investigaci贸n espec铆fica. Sin embargo, la sociedad descrita no parece del todo inveros铆mil y demuestra una cierta organizaci贸n social, que recuerda mucho a los pashtunes, pero que, a diferencia de ellos, existe enteramente en una sociedad con una organizaci贸n diferente. Aunque la sociedad gitana est谩 lejos de ser ideal, de su descripci贸n se pueden hacer interesantes observaciones.

5) Colapso cultural. Se pierde la creencia en “el bien de la humanidad”. Las personas pierden su capacidad de ser cordiales, generosas, consideradas, honestas, hospitalarias, compasivas y caritativas. Incluso cuando las familias se desmoronan, todos comienzan a ahorrar uno por uno y luchan por los pocos recursos restantes, impulsados 鈥嬧嬅簄icamente por el inter茅s propio y descuidando los intereses de los dem谩s. El autor se embarca en un largo an谩lisis de los factores que hacen humana a una persona. Lo interesante de esta parte del libro es que realmente describe la sociedad capitalista ideal, donde todos se preocupan solo por sus propios intereses. Seg煤n los principales ide贸logos del “verdadero” capitalismo, esta organizaci贸n social deber铆a traer prosperidad a todos sus miembros. Lo m谩s valioso de esta parte es que Orlov ha encontrado un ejemplo real de tal sociedad y, en nuestra opini贸n, cualquiera que contin煤e enga帽谩ndose a s铆 mismo pensando que el capitalismo puede mejorarse deber铆a familiarizarse con la descripci贸n de esta sociedad.

Ejemplo: La tribu Ik. Esta tribu vive en una peque帽a porci贸n de territorio monta帽oso en la frontera entre Uganda, Kenia y Sud谩n. Su organizaci贸n p煤blica se describe en el libro “Mountain People” del antrop贸logo brit谩nico Colin Turnbull. Omitiremos la descripci贸n detallada de la tribu Ik y su sociedad, porque la mayor铆a de los lectores probablemente no creer谩n la historia. De hecho, la sociedad capitalista ideal incluso supera las expectativas de todos los cr铆ticos del capitalismo que conozco.

En conclusi贸n. Las opiniones de Dmitry Orlov sobre el orden social son las m谩s cercanas a la corriente del anarquismo, que aboga por una organizaci贸n tribal. A lo largo del libro, el autor argumenta que un peque帽o grupo de personas conectadas a trav茅s de familiares y amistades cercanas est谩 mejor preparada para sobrevivir a las etapas inminentes del colapso. Los principales argumentos a favor de la inevitabilidad del colapso del capitalismo y del orden social actual son el agotamiento de los combustibles f贸siles f谩cilmente disponibles en todo el mundo. Seg煤n el autor, las enormes estructuras de poder centralizadas conocidas como estados e imperios son tan ineficientes que no podr铆an existir sin energ铆a casi gratuita. El autor no explica c贸mo sobrevivir谩 tal grupo en la sociedad capitalista existente y por qu茅 no hay ejemplos de los existentes. De alguna manera se supone que una vez que todos los pa铆ses del mundo se desintegren por el agotamiento de los recursos naturales, su lugar no ser谩 ocupado por peque帽os se帽ores feudales locales o por corporaciones internacionales, al frente de sus ej茅rcitos privados.

Aunque los puntos de vista de Orlov no coinciden completamente con los anarcocomunistas, recomendar铆amos su libro a cualquiera que quiera aprender muchos hechos sobre el sistema pol铆tico y econ贸mico actual. Estos hechos no solo los recoge el autor, sino que los presenta de forma comprensible e interesante, con un fino sentido del humor y mucha iron铆a.

CM

https://www.anarchy.bg/articles/锌械褌褌械-褋褌邪写懈褟-薪邪-泻芯谢邪锌褋邪-芯褌-写屑懈褌褉懈泄/