–

De parte de Trochando Sin Fronteras February 23, 2022 92 puntos de vista

驴Cu谩les son sus recetas respecto a la pobreza y la desigualdad?

Pues nada menos que rebajar el salario m铆nimo (ya bastante disminuido por la inflaci贸n); subir el precio de la gasolina, el gas y la electricidad (eliminando los subsidios); aumentar los impuestos regresivos (esos que vuelven m谩s pobres a los pobres como el IVA); bajar el umbral del impuesto sobre la renta hasta la vecindad del salario m铆nimo (para que los trabajadores informales tambi茅n puedan pagarlo y no se sientan excluidos); y colocar un r茅gimen impositivo creciente para los trabajadores formales.

驴Y qu茅 dicen respecto a la informalidad laboral?

B谩sicamente, su soluci贸n para acabar con la brecha entre trabajo formal e informal es quitar todos los 鈥減rivilegios鈥 del empleo formal, es decir, uniformizar todos los trabajos en las actuales condiciones de la informalidad. Recordemos que ya el capital ha dado pasos en esta direcci贸n, al conseguir durante los 煤ltimos a帽os deshacerse de los aportes al SENA, ICBF y EPS de los trabajadores que individualmente devengan menos de 10 salarios m铆nimos vigentes[1].

Aun as铆, persisten en su af谩n de eliminar todos los derechos y conquistas laborales que tanto le han costado al proletariado. Esa es su soluci贸n para acabar con la diferencia entre trabajo formal e informal. Como reza el dicho: 鈥donde todo es malo, no hay peor鈥. Sin embargo, el pueblo sabe qu茅 eliminar los aportes para prestaciones sociales y seguridad social, eso que llaman de forma tramposa 鈥渃ostos no salariales鈥, equivale a bajar el salario m铆nimo total alrededor de un 37,75 %, al pasar de $1.606.380 (salario m铆nimo total) a $1.000.000 (salario sin aportes, ni prestaciones).

Imagen extra铆da de www.gerencie.com

驴Entonces no hay nada bueno en el informe?

S铆, si lo hay. El problema es que todas las propuestas de mejor铆a son a favor de los capitalistas y ninguna para el proletariado. Veamos, pues, que plantea la OCDE para los empresarios.

Despu茅s de reconocer que los capitalistas colombianos aumentaron sus m谩rgenes de ganancia en un 37 % de 2008 a 2018, su recomendaci贸n es, como siempre, pedir que les bajen los impuestos, los cuales despu茅s de deducciones, exenciones, descuentos tributarios, rentas exentas y gastos tributarios son solamente del 1.3 % de sus ingresos brutos, eso sin contar todo lo que evaden, que es cerca del 5 % del PIB.[2] Adem谩s, piden desmantelar las contribuciones sociales y a la seguridad social, que ya de hecho significa reducir el salario real y, de paso, y si cuela, bajar a煤n m谩s los salarios nominales.

En fin, ya vemos como la 鈥減rogresividad鈥 de la OCDE nunca alcanza a los capitalistas, y como su sentido de igualdad llega 煤nicamente a la exhortaci贸n de igualar a todos los trabajadores en las peores condiciones de miseria y precariedad. As铆, el enfoque del informe se puede resumir en que para ellos toda la culpa de la pobreza, la desigualdad y la informalidad la tienen los trabajadores formales que se resisten a ceder sus derechos laborales y sociales.

Pero claro, para entender el car谩cter avasallador de estas 鈥recomendaciones鈥, debemos recordar que la OCDE es una especie de centro de asesoramiento de la patronal internacional, cuya tarea es promover pol铆ticas que favorezcan al capital y consecuentemente perjudiquen al proletariado. Para poder acceder a este 鈥club internacional del capital鈥, cada Estado se compromete con una serie de acuerdos para favorecer la acumulaci贸n del capital. Y lo que hace el informe, justo antes de la nueva contienda electoral, es divulgar el memor谩ndum de los compromisos pendientes de Colombia con el capital internacional y de paso, intentar influir en las tendencias electorales.

As铆 aunque Duque, asustado ante el nuevo llamamiento a paro, haya salido a decir que son s贸lo 鈥recomendaciones鈥, ya sabemos que son acuerdos tomados y con plazo de ejecuci贸n acordado. Cuando 茅l dice que 鈥en lo que queda de su gobierno no va a haber una nueva reforma tributaria, e incluso que 茅l espera que la pr贸xima administraci贸n no tenga que presentar ninguna reforma fiscal durante el a帽o 2022[3]鈥; o cuando la Casa de Nari帽o provee que al finalizar el gobierno Duque se haya cumplido cerca del 80% de los compromisos adquiridos con la OCDE[4]; o cuando el informe de esta organizaci贸n advierte desde la primer p谩gina del resumen ejecutivo que 鈥una parte del ajuste previsto para los pr贸ximos dos a帽os a煤n no se ha implementado鈥, lo que hacen es dejar en evidencia que el 煤nico margen de acci贸n del ejecutivo, respecto a estas 鈥recomendaciones鈥, es acatarlas un a帽o antes o un a帽o despu茅s.

Pero vamos a repasar el informe, desmontando esa falacia de que 鈥lo que es bueno para los empresarios, es bueno tambi茅n para los trabajadores鈥.

Hemos visto como la OCDE parece estar sumamente preocupada por la informalidad del empleo en el pa铆s y, desde el primer p谩rrafo del resumen ejecutivo, lo describen como el 鈥profundo desaf铆o estructural al que se enfrenta el mercado laboral鈥. Por supuesto, para el proletariado el desaf铆o estructural no es acabar con la informalidad sino con la explotaci贸n del trabajo, y esta se produce tanto en el empleo formal como, de forma m谩s agresiva y acrecentada, en el empleo informal. Por eso, aunque la soluci贸n no sea 鈥mejorar鈥 el mercado laboral, sino sustituirlo por la gesti贸n colectiva y planificada de la producci贸n social, hay tareas que la clase proletaria no puede dejar de lado. Y es que la precarizaci贸n no 煤nicamente segmenta y resta fuerza organizativa al proletariado, sino que refuerza el poder de los capitalistas, al permitirles aumentar la tasa de explotaci贸n.

As铆, para el conjunto de la clase trabajadora, revertir la informalidad supondr铆a dos retos: convertir el trabajo informal en formal, es decir, extender los derechos laborales para todos los trabajadores; y dos, invertir la tendencia a la precarizaci贸n del empleo, mediante la cual se pretende reducir los actuales derechos y desmantelar las regulaciones que los protegen. Pero las recetas de la OCDE son, como cabe esperarse, todo lo contrario.

En supremo af谩n igualitarista a favor del capital y muy preocupados por la exclusi贸n, su propuesta es informalizar todo el trabajo, para que nadie quede excluido. Si una caracter铆stica clave del trabajo informal es que evade la parte de los costos salariales que sirven para financiar las prestaciones de la seguridad social, entonces la receta de la OCDE es sencillamente desmontar las cotizaciones de las empresas y de los trabajadores.

Si otra de las caracter铆sticas del trabajo formal es garantizar un salario m铆nimo, lo que hace la OCDE es cuestionarlo, ya que seg煤n ellos el salario m铆nimo de Colombia es demasiado alto. No importa que no llegue a cubrir la canasta b谩sica familiar (canasta alimentar铆a m谩s bienes b谩sicos como vivienda, vestido, educaci贸n, salud, etc.鈥), ni que a duras penas cubra la canasta alimentar铆a (entendida como necesidades nutricionales m铆nimas) de una familia de 4 miembros[5], ni que est茅 entre los m谩s bajos de la regi贸n y del mundo. No, para ellos es demasiado alto, y lo es porque se acerca al salario medio, aunque este hecho ponga en evidencia el paup茅rrimo promedio salarial del pa铆s.

De los veinte pa铆ses latinoamericanos, Colombia ocupa el puesto 12 en el ranking de mayor a menor salario m铆nimo, pero baja hasta el puesto 16 cuando comparamos salarios medios, encontr谩ndose 煤nicamente en peor situaci贸n Nicaragua, Cuba, Hait铆 y Venezuela. 驴Ser谩n estos pa铆ses los referentes salariales de la OCDE? Curioso que luego ellos acusen a algunos candidatos de castrochavistas. Pero bueno, ya hemos recordado que eso de los intereses coincidentes de empresarios y trabajadores es la mentira peor defendible, pero m谩s difundida del capitalismo. Y si no, para dar ejemplo, que prueben los de la OCDE a sobrevivir con un mill贸n de pesos al mes, o con menos, como ellos mismos recomiendan.

Despu茅s, en coherencia con su queja de que el salario m铆nimo colombiano es demasiado alto plantean deteriorarlo, y para ello aconsejan reducir los subsidios al gas, la electricidad y la gasolina; ampliar significativamente las bases imponibles de los impuestos a la renta, llegando a recomendar que se tribute a partir de un salario m铆nimo, y que no puedan deducirse los intereses hipotecarios, las indemnizaciones por despido o los gastos en educaci贸n, salud, etc.; ampliar los impuestos al consumo, acabando con las tasas reducidas del IVA, por ejemplo, y someter las pensiones al impuesto de renta.

Eso s铆, el mismo porcentaje de la carga impositiva que pretenden recargar sobre los trabajadores, es el que quieren quitar al capital. Y no porque los capitalistas colombianos ganen poco, ya que reconocen que tienen un margen de beneficio demasiado alto, que incluso va en detrimento de su competitividad (p谩g. 52 del informe). Aun as铆 los consejos del informe son reducir la tributaci贸n de las empresas, inclusive la tasa del impuesto de renta de las personas jur铆dicas (empresas), suprimir progresivamente el impuesto local ICA que grava las ventas, eliminar el impuesto sobre las transacciones financieras y convertirlo en un impuesto sobre los retiros de efectivo, y trasladar la carga fiscal del impuesto sobre dividendos (rentas de capital) de las empresas a los accionistas, eliminando la exenci贸n b谩sica, que obviamente no aplica para los capitalistas, sino para los ahorros de los trabajadores, fundamentalmente los pensionales.

Y es que el caballito de batalla de la OCDE es precisamente que la 煤nica forma de garantizar una pensi贸n de jubilaci贸n para todos es: i) eliminar el sistema de pensiones actual, sustituy茅ndolo por una prestaci贸n no contributiva 煤nica y universal; y ii) fusionar los dos sistemas p煤blicos de salud. Para ello plantean ir desmantelando las cotizaciones de los trabajadores y empleadores a la seguridad social y sustituirlas por un aumento de la tributaci贸n general, es decir, mediante el impuesto sobre la renta que pasar铆an a pagar todos los trabajadores y pensionados que reciban cerca de un salario m铆nimo, y mediante el aumento del IVA y otros impuestos al consumo.

驴Pero qu茅 significa realmente esta propuesta de la OCDE?

En primer lugar, que las empresas pagar铆an por el 鈥trabajo formal鈥 solamente salarios de trabajo informal, y que los trabajadores formales ver铆an reducirse una tercera parte de su salario total. Que nadie espere que las contribuciones que dejen pagar los empresarios -que no son 鈥costos no salariales鈥, sino salario retenido- vayan a suponer aumentos de salario nominal, porque todas sus recetas est谩n encaminadas a bajar el salario.

En segundo lugar, que los trabajadores se ver铆an obligados a contratar fondos privados de jubilaci贸n, porque no podr铆an vivir con esa 鈥減restaci贸n no contributiva 煤nica y universal鈥 que hoy equivale a una d茅cima parte del salario m铆nimo y nada garantiza que con la propuesta m谩gica de la OCDE vaya a mejorar. Y para los que no puedan, les quedar铆a esa enga帽ifa de gesti贸n y administraci贸n de la miseria para la vejez, que son los BEPs.

En tercer lugar, que ir铆an extinguiendo la salud p煤blica y los trabajadores tendr铆an que contratar seguros privados, o pagar directamente los pocos servicios a que puedan acceder.

Ah铆 se devela la desvergonzada treta mediante la cual, los que se pintaban de muy preocupados, esto es los capitalistas a trav茅s de la OCDE, no 煤nicamente no aportar铆an nada en este gran esfuerzo nacional para garantizar pensiones y salud universal que ellos imponen, sino que terminan zaf谩ndose de los aportes que anteriormente ten铆an.

Es obvio que los 煤nicos prop贸sitos de esta receta, que parece sacada de la escuela de Atila, son pauperizar m谩s el trabajo, desmontar los sistemas p煤blicos de salud y seguridad social y hacerle el lobby a los fondos privados de salud y pensiones. Pero como demostr贸 la movilizaci贸n popular en abril de 2021, desencadenada por el gobierno cuando siguiendo las 鈥渞ecomendaciones鈥 de sus amigos de la OCDE quiso bajar la base tributaria a 2,5 salarios m铆nimo y ampliar el IVA, el pueblo colombiano no est谩 dispuesto a permitir m谩s atropellos del capital.

Ahora bien, tan necesario como defender el sistema p煤blico de pensiones es promover la ampliaci贸n de su cobertura. Si se puede garantizar 鈥 y tender a mejorar- la cobertura universal en salud, se puede hacer lo mismo con las pensiones. Pero para ello no 煤nicamente hay que blindar las cotizaciones sociales actuales, sino que hay que reforzarlas 鈥搉o sustituirlas- con una mayor progresividad fiscal que incluya por supuesto al capital. Una redistribuci贸n del ingreso nacional a favor de los verdaderos productores de la riqueza social, el proletariado, es fundamental para garantizar la satisfacci贸n de las necesidades b谩sicas de todas las unidades familiares (en un sentido hist贸rico y adecuado), y debe estar encaminada a impulsar una Econom铆a De Fondos P煤blicos que permita desbloquear, potenciar y reorientar el desarrollo de las fuerzas productivas de la naci贸n, generando puestos de trabajo productivos, estables, bien remunerados y con cobertura de seguridad social universal.

Hay que recordar que la exoneraci贸n de los aportes a salud 煤nicamente es para el empleador, no para el trabajador, es decir que al trabajador le siguen descontando el 4 % de su n贸mina para pagar los aportes a salud que le corresponden.

[1] Seg煤n el art铆culo 114-1 del estatuto tributario: 芦Estar谩n exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al R茅gimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jur铆dicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios m铆nimos mensuales legales vigentes.禄

[2] Luis Jorge Garay S. & Jorge Enrique Espitia (2019) en Revista Sur (

[3] Hist贸rico: presidente Duque revel贸 que en 2021 la econom铆a colombiana creci贸 10,2 %

[4] Gobierno Duque estima cumplimiento del 80 % de compromisos con la Ocde

[5] Estudios: Colombia y el salario m铆nimo