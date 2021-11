–

Fue presentado por el diputado porte帽o del Frente de Todos, Eduardo Valdez, quien asegur贸 que la ley 鈥渁vasalla la Constituci贸n Nacional y es un ataque directo a las facultades del Congreso Nacional y al sistema Federal鈥.

La Ley aprobada por la Legislatura porte帽a el mes pasado, que traspasa facultades judiciales al Tribunal Superior de Justicia de la CABA para intervenir en causas de la Justicia Nacional, tuvo respuesta en el parlamento. El diputado porte帽o del Frente de Todos, Eduardo Valdez present贸 hace unas semanas un proyecto de rechazo que casi lleg贸 al recinto en la 煤ltima sesi贸n, el jueves pasado.

Al comienzo de la sesi贸n, los legisladores hicieron uso de la figura de apartamiento de Reglamento que significa que la C谩mara se puede apartar de su norma b谩sica de procedimiento y permitir un tratamiento distinto de un proyecto siempre y cuando se requiera una mayor铆a agravada fijada en tres cuartos de los presentes. En ese momento, varios diputados propusieron distintas iniciativas para poder instalar temas en el recinto, ya que ninguna contaba con el n煤mero establecido para ser tratada.

Seg煤n pudo saber Tiempo, la iniciativa de Valdez, que fue acompa帽ada por varios diputados kirchneristas, estaba entre los posibles pedidos de apartamiento de reglamento porque aparentemente en el bloque oficialista quer铆an expresar repudio a la norma porte帽a y exhortar p煤blicamente al jefe de Gobierno Horacio Rodr铆guez Larreta a vetarla. Sin embargo, a 煤ltimo momento se desestim贸 su incorporaci贸n.

El proyecto, es m谩s que nada simb贸lico, ya que es de resoluci贸n, que en t茅rminos legislativos significa toda proposici贸n que tenga por objeto el rechazo de solicitudes particulares, en este caso apunta contra la ley sancionada el 30 de septiembre en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que establece transferir, en forma unilateral, competencias judiciales al Tribunal Superior de Justicia de la CABA a fin de que intervenga en causas de la Justicia Nacional con asiento en la Capital Federal. Tambi茅n, pide que el Ejecutivo porte帽o vete la ley por ser inconstitucional ya que constituye a la Corte porte帽a en tribunal de alzada de las decisiones de la Justicia Nacional.

Para el oficialismo, 鈥渆s evidente鈥 que la transferencia de competencias a una Justicia que se encuentra severamente cuestionada por su falta de independencia e imparcialidad tiene la finalidad de garantizar la impunidad de Mauricio Macri en causas como la de Correo Argentino. En ese sentido, el autor del proyecto, se帽al贸 que 鈥渁vasalla la Constituci贸n Nacional y es un ataque directo a las facultades del Congreso Nacional y al sistema Federal. En el PRO son los republicanos m谩s locos del mundo鈥.

El reclamo, desde el Parlamento Nacional est谩 en que 鈥渓a Legislatura porte帽a no tiene facultad para modificar unilateralmente los fueros, competencias y jurisdicciones de la Justicia Nacional con asiento en la Capital Federal. Esa decisi贸n debe ser adoptada por el Congreso de la Naci贸n, de acuerdo al art铆culo 129 de la Constituci贸n Nacional y la ley marco 24.588鈥.

Al respecto, Valdez explic贸 que 鈥渁lgo similar ocurre con el estatus jur铆dico que tiene la Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires: por m谩s que muchos actores interesados en profundizar la autonom铆a pretendan equiparar su estatus jur铆dico con el de una Provincia, esa decisi贸n s贸lo puede ser adoptada por este Honorable Congreso de la Naci贸n en virtud del art铆culo 75 inciso 15 de la Constituci贸n Nacional鈥.

Por el momento, el proyecto se encuentra con giro a las comisiones de Justicia que preside el oficialista Rodolfo Tailhade y Asuntos Constituciones, cuyo titular es el pampeano, tambi茅n del FDT, Hern谩n Perez Araujo. Mientras, por otro carril, el del Ejecutivo, el ministro de Justicia, Mart铆n Soria recogi贸 la preocupaci贸n de las m谩ximas autoridades de la C谩mara Nacional de Apelaciones del Trabajo, el fuero en donde se resuelven los conflictos laborales de la Capital Federal. Tras un encuentro, la semana pasada los camaristas se帽alaron su inquietud frente 鈥渁 las circunstancias que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionara una ley considerando que el Tribunal Superior de Buenos Aires pueda revisar sentencias de las C谩maras Nacionales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. La facultad de legislar al respecto es exclusivamente del Congreso de la Naci贸n鈥. En el mismo sentido, entendieron que 鈥渓a comunidad en su conjunto debe dimensionar la importancia de cumplimiento del dispositivo jur铆dico que distingue la competencia federal, las provinciales y de la Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires鈥.

Soria, expres贸: 鈥淣o es casual que esta ley haya sido aprobada a las apuradas y de espalda a la sociedad. No se animaron a debatirla en p煤blico, porque saben que se trata de un nuevo intento de colonizar la Justicia Nacional del Trabajo, que fue uno de los primeros fueros que atac贸 la Mesa Judicial macrista. No es la primera vez que buscan eliminar cualquier resistencia a la flexibilizaci贸n o incluso la eliminaci贸n de los derechos laborales. Necesitan una justicia laboral controlada a dedo para poder avanzar contra los trabajadores, pero con estos encuentros estamos dejando en claro que no van a lograrlo鈥.

