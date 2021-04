–

Los 铆ndices de pobreza se disparan en Madrid. Pero la campa帽a electoral se enreda en inofensivos fogonazos ret贸ricos que ni de lejos apelan a la conciencia de los candidatos. Hojarasca de combusti贸n r谩pida. Esgrima de sal贸n sobre libertad o desmadre, subir o bajar impuestos, fascistas y antifascistas, y t煤 m谩s, quinielismo, transfuguismo, empadronamientos irregulares, encuestas, frases ocurrentes, mentiras y v铆deos.

Cada vez m谩s colas del hambre, m谩s comedores sociales y en m谩s zonas de la Comunidad de Madrid. Empresarios arruinados, trabajadores en ERTE que no dan para llegar a fin de mes, uno de cada tres j贸venes sin trabajo, familias sin pan, sin techo, o ambas cosas a la vez. Y ah铆 sigue inm贸vil el dato que a nadie moviliza: los 400 madrile帽os vulnerables atendidos mensualmente a lo largo del a帽o 2020 que se han convertido en 4.000 diarios en lo que llevamos del a帽o 2021, seg煤n fuentes de C谩ritas y la Fundaci贸n Madrina.

El fen贸meno se reproduce m谩s o menos en la misma proporci贸n a escala nacional. Vamos camino de 10 millones de pobres (un mill贸n m谩s de espa帽oles viviendo con menos de 24 euros al d铆a, respecto a 2019), seg煤n Oxfam Interm贸n. Mientras, un silencioso ej茅rcito de voluntarios (Banco de Alimentos, Mensajeros de la Paz, Plaza Solidaria, Aguante Vecinal, la parroquia del barrio, Vecines en Red, etc.) recurre a donaciones, caridad, excedentes de supermercados, para llegar donde no llegan, porque no pueden o no quieren, los servicios sociales de los gobiernos (central, auton贸mico, municipal). Y cuando llegan, como en el caso del Ayuntamiento de Madrid, nos dan cuenta de que en 2020 proporcionaron ayuda alimentaria a 255.000 madrile帽os, cuatro veces m谩s que en 2019.

Las colas del hambre no han dejado de crecer con el documentado frenazo en la creaci贸n de riqueza, el m谩s severo desde la Guerra Civil. Pero tampoco salen en los pregones de S谩nchez sobre el advenimiento del man谩 europeo. Ni son objeto de reproche entre los que gobiernan y los que aspiran a gobernar. De vez en cuando, alguna televisi贸n nos lo recuerda a la hora de comer como una pieza informativa m谩s de consumo r谩pido.

Es como una carpeta enterrada bajo un mont贸n de expedientes a la espera de que alguien la haga visible d谩ndole prioridad antes de que a todos, especialmente a los servidores p煤blicos, se nos caiga la cara de verg眉enza. Y eso es lo que, al parecer, est谩 intentando Unidas Podemos. Quiere que las colas del hambre entren en la campa帽a y espero que la iniciativa se contagie.

Un v铆deo promocional del candidato Iglesias Turri贸n ensalza la tarea 鈥渞esponsable y silenciosa鈥 de la Fundaci贸n Madrina (privada, apol铆tica, aconfesional, sin 谩nimo de lucro, sin ayudas oficiales), que se ocupa de ayudar a familias en 鈥渘ueva pobreza鈥. En su acuse de recibo, la citada entidad invita al exvicepresidente a 鈥渟alir del despacho鈥 y 鈥渉ablar con las familias鈥. A implicarse de verdad en los 鈥済raves problemas sociales que ha generado la gesti贸n econ贸mica de la crisis sanitaria鈥.

La inmediata reacci贸n p煤blica de la entidad aludida es un desaf铆o para Iglesias. Una verdadera oportunidad de reconocerse en la causa de los desfavorecidos, aunque ocasionalmente solo curse por la v铆a del asistencialismo. La fundaci贸n le reta a demostrar con hechos su filantr贸pica pose electoralista. Que eche una mano 鈥渆ntregando comida鈥 y que UP destine 鈥渦na parte del dinero recaudado con las elecciones para la infancia m谩s vulnerable, la m谩s afectada por esta pandemia y de la que nadie ha hablado ni se ha preocupado鈥.

Espero que no malogre la ocasi贸n de taparnos la boca a quienes le hemos reprochado su codicia al reclamar lo que le debe el Estado por sus meses de servicio en el Gobierno.

