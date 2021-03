–

La nueva directriz de Sanidad de inyectar AstraZeneca a la poblaci贸n de entre 55 y 65 a帽os modifica la estrategia de primar a los m谩s vulnerables y permite vacunaciones multitudinarias y m谩s r谩pidas, pero los epidemi贸logos alertan del riesgo de dejar en un punto ciego a la franja de entre 65 y 79 a帽os, que no pueden recibir ese suero pero tampoco los de Pfizer o Moderna por la escasez de dosis.

Los imprevistos con AstraZeneca han trastocado la estrategia de vacunaci贸n en Espa帽a. En primer lugar, la suspensi贸n de las dosis de la semana pasada ha generado recelo hacia el f谩rmaco anglo-sueco, algo que el Gobierno quiere revertir con el mensaje de que es “seguro y eficaz”. Sanidad no solo ha retomado la vacunaci贸n con este suero, sino que va a empezar a usarlo en personas de 55 hasta 65 a帽os, como ya se hac铆a en parte de Europa y hab铆an solicitado algunas comunidades aut贸nomas. Este movimiento altera los planes iniciales de vacunaci贸n y 鈥搇o que m谩s preocupa a los expertos consultados鈥 deja a buena parte de los grupos prioritarios sin una fecha clara en el horizonte mientras que avanza la vacunaci贸n de la poblaci贸n general.

Gracias al desbloqueo, un mill贸n de dosis de AstraZeneca empezar谩n a administrarse este mi茅rcoles, retomando por donde se suspendi贸 hace una semana 鈥搒anitarios y docentes鈥 y llamando a los primeros del grupo de 55 a 65 a帽os. “Se simultanear谩n ambos”, especific贸 la ministra de Sanidad, Carolina Darias, “en funci贸n del ritmo que lleve cada regi贸n” a la hora de completar el nivel de prioritarios.

Catalunya y Euskadi han anunciado que la semana que viene arrancar谩n la vacunaci贸n masiva rigi茅ndose solo por criterios de edad y no por riesgo de exposici贸n en el trabajo, lo que promete acelerar el ritmo de inmunizaci贸n. La primera habilitar谩 seis recintos feriales y Euskadi 120 “vacun贸dromos”, reproduciendo as铆 la log铆stica que ha operado en otros pa铆ses con mejor media de vacunados, como Reino Unido y Estados Unidos.

El problema es que, ante la escasez de dosis de Pfizer y Moderna, y hasta que lleguen las primeras remesas de Janssen, la poblaci贸n de entre 65 y 80 a帽os (o incluso m谩s) se queda en un punto ciego. En la estrategia de vacunaci贸n de Sanidad corresponden al grupo 5B y parte del 5C, y se definen como “vulnerables por su edad”. Seg煤n el INE, son aproximadamente unos 13,5 millones de personas.

“La prioridad tendr铆a que ser siempre vacunar a los grupos m谩s susceptibles ante el virus, pero van a quedar desprotegidos hasta que no se ampl铆e la edad con AstraZeneca”, asegura Jos茅 Antonio Forcada, presidente de la Asociaci贸n Enfermer铆a y Vacunas (ANENVAC) y asesor en la estrategia nacional. Una vez retomado el par贸n con la farmac茅utica, no entiende por qu茅 no se elimina cualquier l铆mite de edad. “Es un error no extender el uso de la vacuna a toda la poblaci贸n, como recomienda la EMA, la OMS y han hecho m谩s de 80 pa铆ses en el mundo”, comparte Daniel L贸pez-Acu帽a, exdirectivo de la OMS.

Este martes, AstraZeneca public贸 los resultados de un estudio propio en mayores de 65 a帽os, justo el grupo que obvi贸 durante los primeros ensayos cl铆nicos. Seg煤n la farmac茅utica, su vacuna tiene una eficacia del 79% para la prevenci贸n de la COVID-19 leve con y del 100% en los casos graves que necesitan hospitalizaci贸n. Carolina Darias ha prometido que estudiar谩n los datos durante estos d铆as para plantearse usarla tambi茅n en mayores, como pidieron Madrid y Catalunya en el 煤ltimo Consejo Interterritorial.

L贸pez Acu帽a cree que, de no hacerlo, Espa帽a incurre en una paradoja. “La l贸gica de la estrategia de vacunaci贸n ten铆a que ver con la l贸gica de la enfermedad: la tasa de contagios y de letalidad aumenta a medida que se avanza en edad”, recuerda. Jos茅 Mart铆nez Olmos, exsecretario de Sanidad y catedr谩tico de Salud P煤blica en Granada cree que era “muy correcta” la decisi贸n de jerarquizar por edades. A los mayores de 80 primero y a los 65 hasta 79 a帽os, despu茅s, “porque son 13 millones de personas que arrastran en su mayor铆a patolog铆as cr贸nicas”.

Ildefonso Hern谩ndez, portavoz de la Sociedad Espa帽ola de Salud P煤blica (SESPAS), no ve discusi贸n en cuanto a priorizar por criterios de morbilidad. “Hay gente perdiendo calidad de vida a pasos agigantados y no solo por la COVID, sino porque se han dejado de atender otras necesidades”, menciona. “La prioridad siguen siendo las personas mayores, con todo mi respeto hacia la Polic铆a y los docentes”, comparte Forcada. “Es la consecuencia de una gesti贸n que se va improvisando paso a paso y que no tiene en cuenta el criterio de los epidemi贸logos, que somos los que m谩s tenemos que decir a este respecto”, a帽ade L贸pez Acu帽a.

Mejor la primera dosis que ninguna

Algunas comunidades que prev茅n empezar con la vacunaci贸n masiva no tienen fecha para inmunizar a las personas de 65 a 80 a帽os, como Euskadi, donde menos del 40% de los octogenarios ha recibido la primera dosis. Catalunya seguir谩 el mismo camino y dejar谩 hasta el 5 de abril la vacunaci贸n de los mayores de 70 a帽os, esperando haber terminado con los mayores de 80, aunque de momento solo el 28,4% han recibido la primera dosis.

“El sistema sanitario y las sociedades cient铆ficas que lo asesoran tienen que rectificar con la indicaci贸n de uso de AstraZeneca. Ya de por s铆 tenemos un problema con los mayores de 80 a帽os porque estamos yendo muy lentos en su cobertura, pero no podemos frenar todav铆a m谩s”, apuesta Daniel L贸pez Acu帽a. Para Jos茅 Antonio Forcada, de ANENVAC, tambi茅n influye que las comunidades se reserven dosis para garantizar la segunda toma, lo que en su opini贸n es un error. “Hay que inyectar el mayor n煤mero de primeras dosis que se pueda y no pasa nada si se tarda un poco m谩s en poner la segunda”, asevera.

Ambos expertos entienden que Espa帽a tomase un “atajo” cuando no hab铆a suficientes pruebas de la validez de AstraZeneca en personas mayores. Ahora no. “Fuimos por el camino corto priorizando al personal de primera y segunda l铆nea y eso nos ha distra铆do del objetivo importante, que es evitar muertes y reducir hospitalizaciones”, defiende Acu帽a. “Estamos retenidos en una trampa que nos hemos puesto nosotros mismos”, incide.

Tanto Acu帽a como Forcada conf铆an en que el Ministerio de Sanidad rectifique “ante el incremento de casos y la posibilidad de una cuarta ola”. “Hay que empezar con la primera pauta antes de que llegue el repunte, puesto que tenemos los hospitales en una mala situaci贸n y no sabemos cu谩ntos recursos y cu谩ntos sanitarios podremos destinar a la vacunaci贸n”, cree el presidente de ANENVAC. El exdirectivo de la OMS suma adem谩s el ingrediente de la variante brit谩nica, “que nos va a traer enfermedades m谩s severas y m谩s letales”, y ante lo que, en su opini贸n, Espa帽a no puede dejar a m谩s de 13 millones de personas vulnerables totalmente desprotegidas. “Para que eso no pase, es una decisi贸n que deben tomar antes de Semana Santa”, pide Acu帽a.

