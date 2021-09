–

September 6, 2021

El acuerdo de Educaci贸n y Sanidad con las comunidades aut贸nomas que da luz verde a aumentar los alumnos por clase permitir谩 prescindir de m谩s de 12.500 docentes de los 40.000 con los que se cont贸 el curso pasado, seg煤n los datos recopilados por la red de emisoras de la SER. En total las comunidades reforzaran sus plantillas con casi 27.500 profesores, aunque hay importantes diferencias entre autonom铆as.

El curso 21-22 empezar谩 con un 31% de docentes de refuerzo menos respecto al pasado 20-21 cuando se lleg贸 a contar con 40.000 profesores m谩s (aunque no todos se mantuvieron el curso completo). El acuerdo de Educaci贸n y Sanidad con las comunidades aut贸nomas, ratificado el pasado mes de agosto, que permite aumentar el n煤mero de alumnos por clase al m谩ximo legal (25 en Infantil y Primaria, 30 en ESO y 35 en Bachillerato) hace posible que se pueda prescindir de 12.561 docentes, seg煤n los datos de las consejer铆as de Educaci贸n recopilados por la red de emisoras de la Cadena SER. En total el refuerzo de las plantillas docentes ser谩 este a帽o de 27.439 profesores, aunque hay importantes diferencias entre CCAA.

S贸lo dos van a incrementar el n煤mero de docentes:

Cantabria que contar谩 con 619 profesores de refuerzo (150 m谩s que el curso anterior) y Comunidad Valenciana que ha contratado a 5000 profesores m谩s (un incremento de 668 destinado sobre todo a garantizar la presencialidad en los institutos).

Se mantienen los refuerzos, o se quedan muy cerca de los del curso pasado, en siete territorios: Pa铆s Vasco (1064), Navarra (666), Catalu帽a (3465), Castilla y Le贸n (1300), Castilla-La Mancha (3000), Baleares (que ha contratado a 540 docentes, 27 menos) y Extremadura (693, 30 menos)

Y se recortan en ocho:

–Galicia – pasa de 1.890 docentes extra a 1.250 que forman parte del plan recupera. Son 640 menos

–Asturias – reduce los contratados a la mitad de 800 a 400 docentes para este curso.

–La Rioja – tambi茅n recorta pr谩cticamente un 50% los docentes extra de 400 a 209

–Arag贸n – ocurre lo mismo de 350 se pasa a 175 docentes extra

–Murcia – tendr谩 este curso 2.000 docentes menos, no se ha renovado a los 1.500 de refuerzo y se pierden otras 500 plazas seg煤n la programaci贸n de la consejer铆a que no ha dado datos

–Canarias – tendr谩 1016 docentes de refuerzo por el COVID frente a los 2.500 del curso pasado

–Andaluc铆a – pasa de m谩s de 7.000 a 5.300 docentes extra. Es decir, habr谩 2.400 menos

–Madrid – que empieza el curso con 4.600 profesores menos. Los docentes extra ser谩n 2.100 frente a los 6.717 del curso 20-21.

Padres, docentes, directores de centros y estudiantes se lamentan por esta p茅rdida de profesores. “Vamos a volver a ratios – alumnos por clase – que ten铆amos antes de la pandemia y si no disponemos de los mismos recursos o m谩s no podremos trabajar de la misma manera que lo hicimos el curso pasado”, advierte Vicent Ma帽es, presidente de la Federaci贸n de directores de colegios p煤blicos de infantil y primaria FEDEIP que admite cierta preocupaci贸n por c贸mo van a funcionar las escuelas: “Todav铆a no hemos podido recuperar, tal vez los aprendizajes s铆, las condiciones emocionales, el ritmo y los h谩bitos que ten铆a nuestro alumnado antes de la crisis sanitaria y esa es una tarea que tenemos que acometer este curso”.

Ma帽es subraya los beneficios, que comprobaron de primera mano el curso pasado, que supone trabajar con grupos m谩s reducidos y cree que hubiera sido positivo aprovechar una de las cosas buenas que ha supuesto la pandemia: “Trabajar con m谩s profesores para poder desdoblar grupos, para poder atender necesidades individuales, para poder seguir unos criterios inclusivos es absolutamente necesario. Hemos de sumar al incremento de docentes la bajada de la natalidad y creemos que con esos dos factores deber铆amos aprovechar para consolidar de una vez por todas una bajada significativa de la ratio que hiciera que mejorara, o que por lo menos tuvi茅ramos cubierto ese aspecto para mejorar la calidad de la ense帽anza”.

Coincide con 茅l Raimundo de los Reyes, presidente de la asociaci贸n estatal de directores de instituto Fedadi: “Con pandemia y sin pandemia el n煤mero de alumnos que sentamos en nuestras aulas es excesivo. Hubiera sido una buena oportunidad mantener la reducci贸n que trajo consigo la pandemia ya que el trabajar con menos alumnos no ha hecho m谩s que ratificar el hecho de que mejora la atenci贸n, la convivencia y los resultados del alumnado”. Los directores de instituto se enfrentan este a帽o al reto de volver de forma generalizada a las clases presenciales despu茅s de un curso en el que la mayor铆a optaron por el modelo semipresencial a partir de tercero de la ESO para garantizar los grupos m谩s peque帽os y la distancia de seguridad.

Los representantes de los directores de centros y colectivos como la Plataforma Estatal por la Escuela P煤blica han reclamado que el dinero de los fondos europeos tenga una partida finalista que garantice que parte de los recursos se invierten en educaci贸n. El Gobierno va a transferir 13.500 millones de euros a las comunidades este mes de septiembre que podr谩n invertir en los que consideren. Aunque la ministra de Educaci贸n, Pilar Alegr铆a, les ha pedido que consideren la ense帽anza una prioridad no hay ninguna garant铆a, ni obligaci贸n, de que los hagan.

El curso pasado el Gobierno inyect贸 2000 millones a las CCAA para educaci贸n y que s铆 ten铆a car谩cter finalista. Gran parte de ese dinero se invirti贸 en los profesores de refuerzo y en personal adicional para los centros a los que no se ha renovado este curso.

En los colegios e institutos se mantendr谩n las medidas sanitarias que ya se aplicaron el curso pasado. La mascarilla seguir谩 siendo obligatoria a partir de los seis a帽os, se mantienen los grupos burbuja incluso en el patio, la ventilaci贸n, las entradas escalonadas y la restricci贸n de entrada al centro para los padres. Si cambia que el 90% de los docentes tiene la pauta completa de vacunaci贸n y entre los alumnos m谩s del 70% de los j贸venes entre 12 y 19 a帽os ha recibido al menos una dosis y el 40% la pauta completa. Catalu帽a, Pa铆s Vasco o Madrid ya han dicho que los alumnos completamente vacunados que sean contacto estrecho de un positivo no tendr谩n que hacer cuarentena y podr谩n continuar yendo a clase.

Espa帽a es de los pa铆ses de la OCDE en donde menos clases presenciales se han perdido por la pandemia. El curso pasado en ning煤n momento se super贸 el 2% de centros cerrados. Un 茅xito que Educaci贸n atribuye a unos protocolos estrictos y al compromiso de la comunidad educativa en su aplicaci贸n.

El curso escolar arranca con la vista puesta en la inmunizaci贸n

El curso arranca con m谩s confianza gracias a la vacunaci贸n contra la COVID: el 40% de los alumnos de 12 a 19 a帽os est谩 inmunizado con pauta completa; y m谩s del 74%, con al menos una dosis. A煤n as铆, a las aulas llegan cinco millones de menores sin vacunar.

