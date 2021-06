–

Algunas regiones apuntan a un mes de julio sin mascarillas en exteriores, y otras abogan por suprimirla ya.

– Ninguna se plantea eximir de su uso en interiores.

Se lleva semanas oyendo hablar del tema y las comunidades empiezan a poner fecha para eliminar la obligatoriedad de llevar mascarilla en exteriores. El propio director del Centro de Coordinaci贸n de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Sim贸n, aventur贸 que al llegar al 70% de poblaci贸n vacunada se podr铆an relajar las medidas de protecci贸n. Esto es, la mascarilla. Ese momento se alcanzar谩 a finales de agosto, pero las regiones ya plantean adelantarlo.

Castilla-La Mancha ha sido la primera en poner fecha exacta: julio. As铆 lo ha afirmado el presidente Emiliano Garc铆a-Page, que ha anunciado que su Gobierno plantear谩 de forma inminente abordar la supresi贸n de la obligatoriedad de llevar mascarilla en espacios abiertos, algo que pretende que cristalice antes de que acabe el mes de junio. “El pueblo espa帽ol ha cumplido, con la forma de ser que tenemos, pero ha cumplido como pocos en Europa. Sinceramente, en sus casas y fuera de ellas. Y esto merece dedicarles un reconocimiento”, ha se帽alado.

Pero esta decisi贸n no la pueden tomar los gobiernos regionales por su cuenta, ya que el uso de mascarilla est谩 regulado por ley. As铆, Galicia tambi茅n desea que nos podamos quitar la mascarilla cuanto antes, pero su presidente, Alberto N煤帽ez-Feijoo, ha recalcado este 31 de mayo que “hay una ley que regula el uso de la mascarilla obligatoria, que es nacional. Pensamos que en las pr贸ximas semanas esa mascarilla no es imprescindible. Y que en playas, en zonas abiertas, no se deber铆a utilizar desde ya mismo la mascarilla. Pero eso es competencia del gobierno central y lo veremos y lo debatiremos en el consejo interterritorial”.

De hecho desde el ministerio de Sanidad afirman a NIUS que el tema ser谩 estudiado en la Ponencia de Alertas y llevado al Interterritorial para que se tome una decisi贸n conjunta con las comunidades. Pero no hablan de fecha.

Por su parte, la comunidad de Madrid tambi茅n est谩 estudiando ya la posibilidad de suprimir la obligatoriedad de la mascarilla en espacios abiertos. Isabel D铆az Ayuso, la presidenta regional, ha afirmado que ese momento “ojal谩 llegue pronto pero hay que hacerlo con sensatez. Hasta aqu铆, desde luego, ha sido la mejor herramienta contra el virus. Nos ha dado muy buenos resultados as铆 que no hay prisa pero es normal que ya muchos ciudadanos se empiecen a inquietar”, ha indicado, al tiempo que ha recordado que en Madrid est谩 generalizada desde “hace much铆simo, desde antes de que fuera obligatoria”.

Rechazan suprimir la mascarilla a corto plazo

Sin embargo, la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, sostiene que en Baleares “no estamos todav铆a en la decisi贸n de que haya que quitar la mascarilla”. En su opini贸n, primero es necesario un debate t茅cnico y pol铆tico, y no hay que precipitarse para que la desescalada sea “lenta y rigurosa”.

Es el criterio que comparte el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andaluc铆a, Jes煤s Aguirre, que no ve pertinente este debate ahora mismo porque la mascarilla es “lo que m谩s nos previene aparte de la vacuna” frente a la covid-19. “No nos planteamos disminuir la presi贸n a nivel de las mascarillas”, ha afirmado Aguirre, que ha zanjado la cuesti贸n diciendo que “estaremos con mascarilla” mientras “no tengamos claro que hemos doblegado” la pandemia.

Tambi茅n en Euskadi el lehendakari, I帽igo Urkullu, considera que el uso de la mascarilla ser谩 necesario, “todav铆a por mucho tiempo”, tanto en interiores como en el exterior, por lo que no se plantea la posibilidad de que no sea obligatoria llevarla en exteriores.

Urkullu insiste en que “existe una orden comunicada de obligado cumplimiento por lo tanto, y ser谩, en su caso, el Consejo Interterritorial de Sanidad el que tenga que abordar esta cuesti贸n”. Mientras tanto en Euskadi ni se lo plantean.

