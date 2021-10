–

La pandemia est谩 en descenso en Espa帽a y las comunidades empiezan a replegar efectivos sanitarios. Seg煤n los c谩lculos de este diario, las autonom铆as ya han prescindido de, al menos, unos 21.000 profesionales contratados como refuerzo para afrontar la crisis sanitaria. Y siguen en el punto de mira los que est谩n en activo. Andaluc铆a, por ejemplo, ya ha anunciado que, de los 20.000 sanitarios que reforzaron su sanidad durante la pandemia, 8.000 dejar谩n de trabajar el 1 de noviembre. Tambi茅n Galicia ha anunciado que entre noviembre y diciembre prescindir谩 de los 1.200 sanitarios contratados para la pandemia. Otras autonom铆as han ido menguando efectivos de apoyo en los 煤ltimos meses y f铆an la continuidad del personal a la evoluci贸n de la crisis sanitaria, pero tambi茅n hay quien se ha conjurado para consolidar esas plazas pase lo que pase: Catalu帽a, Baleares, Canarias y La Rioja, por ejemplo, quieren mantener a los efectivos que han incorporado. Sindicatos y profesionales alertan de que los recortes de personal aumentar谩n la carga de trabajo para los que se quedan, sobre todo cuando comience la campa帽a de vacunaci贸n contra la gripe, y lamentan 鈥渓a oportunidad perdida鈥 para reforzar el sistema de salud.

Con una incidencia a 14 d铆as instalada en torno a los 44,5 casos por 100.000 habitantes y el 78% de la poblaci贸n espa帽ola vacunada contra la covid, la pandemia est谩, en estos momentos, bajo control, y las comunidades apuran a reordenar recursos. Aparte de replegar dispositivos y plantas covid, avanzan con el tijeretazo a los refuerzos contratados en los 煤ltimos meses. Este contingente lleg贸 a ser de, al menos, unas 80.600 personas, seg煤n los datos facilitados por 13 autonom铆as. Se trataba, sobre todo, de enfermeras, auxiliares, celadores y m茅dicos, aunque algunas comunidades incluyen en esta bolsa tambi茅n al personal de limpieza y de cocina de los hospitales, por ejemplo. En cualquier caso, no se puede desglosar en este art铆culo porque no todas las comunidades han facilitado los datos por categor铆as profesionales.

Este grupo de refuerzo, con todo, ya no es lo que era y apunta a ser menos. Murcia, por ejemplo, lleg贸 a tener 6.000 profesionales contratados de refuerzo, pero ahora solo hay 2.460 鈥433 de ellos, m茅dicos y 801, enfermeras鈥. En Extremadura, por su parte, apenas quedan 429 trabajadores de los 1.938 refuerzos que se llegaron a incorporar y la Consejer铆a de Sanidad f铆a la continuidad de los que todav铆a permanecen 鈥渁 la evoluci贸n de la pandemia y de las necesidades asistenciales que vayan surgiendo, pudiendo aumentarse el n煤mero, en el caso de que sea necesario鈥, matiza un portavoz.

La Comunidad Valenciana tambi茅n contrat贸 a 9.309 sanitarios para afrontar la crisis sanitaria, pero en junio ya anunci贸 que solo renovar铆a a 6.050 de ellos hasta diciembre y seg煤n cu谩l sea la situaci贸n epidemiol贸gica, se decidir谩 si es necesario prorrogar. En Cantabria hab铆a en septiembre 475 refuerzos activos de 1.448 que llegaron a contratarse durante la pandemia, y Castilla-La Mancha, que lleg贸 a tener 7.400 profesionales adicionales contratados, solo mantiene el 64% de ellos. 鈥淪omos la comunidad aut贸noma que m谩s contrat贸 en proporci贸n a su plantilla y somos una de las pocas que a煤n mantenemos ese porcentaje tan alto en nuestro sistema, adem谩s con visos de consolidaci贸n, principalmente en medicina y enfermer铆a鈥, defiende un portavoz.

Los pr贸ximos meses ser谩n clave para la bolsa de efectivos que sigue trabajando. Galicia, por ejemplo, ya ha anunciado que los 1.200 profesionales se ir谩n en cuanto finalice su contrato en noviembre o diciembre. Fuentes de la Consejer铆a de Sanidad lo justifican por el fin de la emergencia sanitaria, pero a帽aden que los presupuestos de 2022 prev茅n 1.338 nuevas plazas, aunque Mar铆a Xos茅 Abu铆n, portavoz de la CIG, sindicato mayoritario, replica: 鈥淣o son plazas de nueva creaci贸n, son plazas que han estado cubiertas por eventuales durante m谩s de tres a帽os鈥. Abu铆n alerta de que la sanidad gallega se queda tras la covid 鈥渃on el mismo d茅ficit de personal y precariedad laboral鈥 que antes. Para Malules Carbajo, del sindicato de enfermer铆a Satse Galicia, la desaparici贸n del personal de refuerzo es una 鈥渋mprudencia鈥: 鈥淧ara nosotros esto no se acab贸. Estamos con las vacunaciones y la asistencia ha quedado muy mermada. Necesitamos ese personal鈥.

Andaluc铆a ha sido la otra comunidad que la semana pasada dio un paso al frente y admiti贸 que solo mantendr谩 al 60% de los contratados. Los sindicatos critican que la Junta desperdicia 鈥渦na oportunidad 煤nica鈥 para mejorar una plantilla infradotada. Jos茅 S谩nchez, responsable auton贸mico del sindicato de enfermer铆a Satse, insiste en que estos refuerzos son 鈥減ersonal necesario en Andaluc铆a鈥: 鈥淪eguimos siendo el farolillo rojo con 4,3 enfermeras por habitante, mientras que la media espa帽ola es de 5,4 y la europea 8,8. Ni con las enfermeras contratadas llegar铆amos a la media espa帽ola. Estamos mal鈥.

Las protestas de sanitarios frente a los hospitales comenzaron el jueves y la Marea Blanca ha convocado una manifestaci贸n el s谩bado. Antoni Vergara, portavoz de la plataforma en Andaluc铆a, avisa: 鈥淟a indignaci贸n es creciente y el clamor se extiende. Han acabado con la atenci贸n primaria y han conseguido que haya categor铆as para ricos y pobres. Si llamas al centro de salud para pedir cita, tardan tres d铆as en llamarte de vuelta y luego dos semanas para que te atiendan, si tienes derecho a la presencialidad. Todas las decisiones de la Junta han beneficiado a la sanidad privada鈥.

El consejero andaluz de Salud y Familias, Jes煤s Aguirre, justificaba la decisi贸n en la falta de recursos: 鈥淥jal谩 tuvi茅ramos presupuestos infinitos, tenemos que hacer una gesti贸n eficiente鈥. En junio de 2020, el Ejecutivo aprob贸 un fondo covid con 16.000 millones de euros para afrontar el impacto de la pandemia, pero, previsiblemente, esa partida no se mantendr谩 鈥攏o est谩 recogida en los Presupuestos de 2022鈥.

M谩s recursos

Las comunidades presionan y reclaman m谩s recursos. Catalu帽a, por ejemplo, asegura que tiene cerca de 15.000 profesionales m谩s que en 2020 y 鈥渘o tiene previsto despedir los refuerzos extraordinarios contratados para la covid鈥, indica un portavoz del Departamento de Salud. Pero reclama que se mantengan los fondos destinados a la pandemia en 2022. 鈥淓l a帽o que viene continuar谩n siendo necesarios [estos refuerzos], ya que, entre otras cosas, se mantendr谩n acciones que han emergido por la pandemia, como la vacunaci贸n o la detecci贸n con pruebas diagn贸sticas, adem谩s de recursos estructurales con los nuevos dispositivos creados o el incremento de camas de cuidados intensivos鈥, agrega este portavoz. El sindicato Metges de Catalunya muestra, sin embargo, sus suspicacias: 鈥淢e consta que en los hospitales concertados est谩n teniendo conversaciones con Salud donde les dicen que el presupuesto ser谩 el de 2020 y eso significar铆a que las plazas de la pandemia no se podr谩n consolidar. La intenci贸n era convertirlas en estructurales, pero me consta que est谩n notificando que desaparecer谩n por las carencias presupuestarias鈥, apunta su portavoz, Xavier Lleonart.

La Rioja, por su parte, contrat贸 a unas 380 personas durante la crisis sanitaria y siguen en activo, al menos, hasta final de a帽o: 鈥淣o hay nada decidido de qu茅 se va a hacer. La voluntad es que se queden鈥, apunta una portavoz de la consejer铆a riojana. En esta l铆nea, tambi茅n Navarra apuesta por 鈥渕antener al m谩ximo posible [de los profesionales] con nuevas funciones m谩s estructurales鈥, pero no concreta cu谩ntas personas son. Arag贸n ha advertido de que ser谩 cada centro sanitario el que estudie caso por caso los 1.500 refuerzos para ver si se necesita o no su continuidad. Asturias, Castilla y Le贸n, Ceuta y Melilla han asegurado no disponer de la informaci贸n.

En el Pa铆s Vasco, la plantilla estructural del sistema de salud ronda los 33.000 profesionales, pero durante algunos momentos de esta pandemia se ha acercado a los 40.000, es decir 7.000 refuerzos m谩s. La consejer铆a no facilita cifras concretas de los trabajadores adicionales que hay ni cu谩ntos se quedar谩n en el sistema: 鈥淭odav铆a no tenemos datos de c贸mo va a ser la desescalada de personal, o si va a haber desescalada con el fin de la pandemia鈥, aseguran fuentes del departamento vasco de Salud. Pero los sindicatos ya han denunciado que el Ejecutivo vasco est谩 rescindiendo contratos y ha reducido plazas de celadores.

Tampoco en Madrid est谩n claras las cifras. Preguntada por este diario, la Consejer铆a de Sanidad, a trav茅s de un portavoz, cifra en 鈥渕谩s de 11.000鈥 los contratos de refuerzo covid. Seg煤n su 煤ltimo desglose de estos profesionales, de junio, eran m谩s de 11.100; y siete meses antes, en noviembre de 2020, los cifraron exactamente en 11.324. Sin embargo, no explican que muchos de ellos era ya personal del Sistema Madrile帽o de Salud sin contrato fijo y, en cualquier caso, las cifras del portal estad铆stico del personal del Sistema Madrile帽o de Salud (Sermas) no reflejan esos n煤meros y las cifras han subido y bajado cada mes desde marzo del pasado a帽o.

En febrero de 2020 hab铆a 73.815 personas en la plantilla del Servicio Madrile帽o de Salud, y, seg煤n esos datos mensuales publicados por la consejer铆a, el mes en el que m谩s personal hubo contratado respecto a ese mes, fue el pasado julio, con 83.985 personas en plantilla, es decir, 10.080 profesionales m谩s. Ahora, con las 煤ltimas cifras, de septiembre, hay 9.841 personas m谩s en el total que componen el sistema. Es decir que, al menos, Madrid ha perdido 239 profesionales entre agosto y septiembre. En cualquier caso, los contratos de refuerzo son 鈥渉asta el 31 de diciembre鈥 y de 鈥渄e momento el tema de futuras renovaciones no se ha tocado鈥, explica el mismo portavoz.

Un invierno 鈥渢errible鈥

Los sindicatos auguran un invierno 鈥渢errible鈥 por la falta estructural de personal y las cargas de trabajo. Mar铆a Jos茅 Garc铆a, portavoz del sindicato Satse, recuerda que 鈥渓a pandemia no se ha terminado鈥 y queda por delante una importante campa帽a de vacunaci贸n contra la gripe y el dispositivo para pinchar las terceras dosis de la vacuna contra la covid: 鈥淪e espera un invierno muy malo porque el personal est谩 agotado y el nivel de estr茅s es incre铆ble. Hay un ac煤mulo de trabajo y listas de espera que no se puede aguantar m谩s鈥.

Coincide Mar铆a Jos茅 Campillo, de la Confederaci贸n de Sindicatos M茅dicos de Espa帽a: 鈥淓l panorama es muy malo porque antes de la pandemia ya est谩bamos al l铆mite. Hay gente dejando la profesi贸n porque ya no puede m谩s鈥. Llueve sobre mojado, insiste la facultativa: 鈥淎qu铆 el problema que ha habido es que ya estaba todo muy recortado. [Las administraciones] no encuentran m茅dicos dispuestos a trabajar con las condiciones laborales que les ofrecen鈥.

El Consejo General de Colegios de Enfermer铆a calcula que hacen falta 120.000 enfermeras m谩s en el sistema para tener unas ratios de atenci贸n enfermera adecuadas. Diego Ayuso, secretario general del 贸rgano colegial, insta a 鈥減lanificar los recursos humanos para evitar un escenario de hospitales colapsados鈥. 鈥淒espu茅s de la pandemia, pensar que van a echar a la calle a enfermeras, es terrible y desmotivador para los profesionales. Es una aberraci贸n total鈥, protesta.

