November 15, 2021

El sistema público de salud está al límite tras la pandemia. Se tarda en conseguir cita para el centro de salud o para el hospital después de las distintas olas de COVID mientras, por el momento, el repunte de casos que se produce en otros países de Europa. Han crecido las listas de espera y en algunos casos llegan a ser de un año, según los sindicatos, cuyos datos constatan también una desigualdad entre comunidades: de los 60 días que se estiman en el País Vasco a los más de 200 o 300 días que llegan a acumularse en Andalucía o en Castilla-La Mancha.

Y las autonomías van prescindiendo del personal al que contrataron por la pandemia. Según los datos que ha recopilado la SER a través de nuestra red de emisoras, cuando termine este año en España se habrá despedido a casi 28.000 de los sanitarios que se incorporaron como refuerzo. Cuesta más encontrar cita para ir al médico mientras se prescindirá de más del 40% del personal que se contrató.

La gran mayoría de las comunidades autónomas recortan los contratos. Dicen que no pueden sostener las plantillas porque ya no hay fondos COVID. A la cabeza está Aragón, donde la incidencia se ha vuelto a disparar y están aumentando los ingresos hospitalarios. Los sindicatos, porque el servicio de salud no informa de despidos, denuncian que han desaparecido prácticamente los 2.400 contratos de refuerzo de la pandemia. Es la comunidad con el mayor recorte de personal. Le sigue Extremadura, donde no se ha renovado al 80%. De los casi 2.000 que se incorporaron a lo largo de la crisis, siguen poco más de cuatrocientos.

En Cantabria se ha prescindido del 66%. En Murcia, el Gobierno de López Miras también ha despedido, según los sindicatos y la oposición, al 60% de los sanitarios contratados en pandemia. En Madrid, el Gobierno de Ayuso ha comunicado a los sindicatos que no se renovará la mitad de los contratos COVID, unos 5.000 de los 11.000.

En Andalucía, desde el 1 de noviembre, ya no trabajan 8.000 sanitarios de los 20.000 contratados para la crisis. Esa salida del 40% ha provocado muchas protestas en la calle. 2.700 despidos en Castilla La Mancha, 3.000 en la Comunidad Valenciana aunque el ejecutivo de Ximo Puig va a consolidar 6.000 nuevas plazas. En Navarra, el recorte será de un 30%. Feijoo, en Galicia. promete mantener al 80% de los 1.200 profesionales incorporados durante la pandemia y una cifra similar en Baleares.

Por el contrario, Cataluña garantiza que no habrá despidos, que mantendrán los 13.000 contratos de emergencia COVID y que está contratando a enfermeras que no han renovado en otras comunidades. Tampoco hará recortes La Rioja. Y en Castilla y León se mantendrán los 3.000 contratos, salvo alguna excepción en la provincia de Soria.

Beatriz, enfermera en Sevilla, cuyo contrato no ha renovado: “La carga de trabajo es la misma”

“Primero nos dijeron que podían renovarse, pero luego nos dijeron que no había dinero para el contrato”.

“Comencé a trabajar al final de la tercera ola. Trabajé en planta y UCI de COVID, y luego en Atención Primaria”.

“La carga de trabajo sigue siendo la misma, pero se supone que no estamos en pandemia. Se llenan más los centros de salud. Hay muchos ciudadanos para tan pocos profesionales”.

“Ahora mismo dependo de la llamada del centro andaluz de salud. El cambio ha sido que antes tenía una independencia y ahora he tenido que volver a casa de mis padres”.

