Darias, que no aclara su posici贸n al respecto, y los consejeros auton贸micos analizar谩n la semana que viene la situaci贸n.

– Andaluc铆a, Galicia y Extremadura creen que la pandemia ha anticipado la tendencia a la asistencia a distancia.

– Castilla-La Mancha, Castilla y Le贸n y Arag贸n apuestan por la telemedicina y las v铆deoconsultas en zonas despobladas.

El debate entre el Gobierno y las comunidades sobre c贸mo reforzar la Atenci贸n Primaria se iniciar谩 formalmente la semana que viene y, en los 煤ltimos d铆as, hasta siete gobiernos auton贸micos de conceptos como “telemedicina”, “teleasistencia” o “videoconsultas” para descongestionar la atenci贸n sanitaria o como elementos para mejorarla y renovarla en las zonas rurales m谩s despobladas.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, presidir谩 el jueves y viernes de la semana que viene una reuni贸n en Gran Canaria con los consejeros auton贸micos para analizar con ellos de qu茅 manera mejorar los servicios de Atenci贸n Primaria, que durante la pandemia se han visto desbordados, por los miles de contagiados por Covid primero o por los miles de personas que posteriormente acud铆an a hacerse una prueba de diagn贸stico, todo en medio del mayor 铆ndice de contagios de personal sanitario de la UE.

Precisamente, la pandemia provoc贸 que los consultorios cerraran sus puertas y que los m茅dicos de cabecera empezaran a atender a los pacientes por tel茅fono, algo que siguen haciendo en buena medida. Aunque pacientes y sindicatos sanitarios creen que esta situaci贸n ya tiene que ir regresando tambi茅n a la normalidad, es compartida tambi茅n la opini贸n entre las comunidades de que la pandemia simplemente ha “anticipado” o “acelerado” una tendencia hacia la asistencia a distancia cuando no sea imprescindible que sea presencial, algo que ya estaba en el radar de los responsables pol铆ticos.

Todas estas ideas se expresaron esta semana en dos foros donde participaron hasta siete consejeros y que curiosamente se celebraron el mismo d铆a, el martes 21 de septiembre. Uno fue en M谩laga y el otro en Soria, pero en ambos se mencionaron la “telemedicina” o la “teleatenci贸n” y las nuevas tecnolog铆as como elementos que pueden mejorar la asistencia a los pacientes por parte de m茅dicos de cabecera y personal de enfermer铆a.

De ello hablaron los consejeros de Sanidad de Andaluc铆a, Galicia, Extremadura y Cantabria conversaron en la jornada de clausura del Congreso Nacional de Hospitales y Gesti贸n Sanitaria que se celebr贸 en M谩laga. El andaluz, Jes煤s Aguirre, apost贸 por la telemedicina -una estrategia que “todos ten铆amos” ya antes de la pandemia, dijo- para contribuir a la “descongesti贸n de la Atenci贸n Primaria y para solventar los problemas donde no sea necesaria la presencialidad. “Ha venido para quedarse”, remach贸.

El conselleiro Julio Garc铆a Comesa帽a a帽adi贸 que la atenci贸n a distancia durante la crisis sanitaria “ha agilizado” las consultas remotas, que deber谩n seguir combin谩ndose con las presenciales, pero no sustituirlas. “La presencialidad o no presencialidad no es un tema de debate pol铆tico, es una herramienta que est谩 para ayudar, no para sustituir al 100%“, dijo, El consejero extreme帽o, Jos茅 Mar铆a Vergeles, tambi茅n ve “perfectamente” posible compaginar ambas modalidades y puntualiz贸 que en lugar de hablar de “telemedicina” se deber铆a hablar de “teleatenci贸n” en aras a la “humanizaci贸n” en la que coincidieron todos, a pesar de que m茅dico y paciente no est茅n en la misma sala.

“Es cierto que la Covid nos ha dado un empuj贸n y hay que aprovechar la oportunidad para dar a la salud digital el empuj贸n que desde hace a帽os viene necesitando”, dijo por su parte el consejero c谩ntabro, Miguel Javier Rodr铆guez, que cree que las nuevas tecnolog铆as aplicadas a la atenci贸n sanitaria contribuir谩n a “nos ayuda a reducir costes, recursos y tiempos de espera”.

A cientos de kil贸metros, otras tres comunidades estaban reunidas ese mismo d铆a en Soria hablando tambi茅n de asistencia sanitaria, en este caso, en las zonas rurales m谩s despobladas. Los responsables de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jes煤s Fern谩ndez; de Castilla y Le贸n, Ver贸nica Casado, y de Arag贸n, Sira Repoll茅s, analizaron maneras de superar la asistencia sanitaria “obsoleta desde hace 30 a帽os” en las zonas m谩s despobladas y, de nuevo, citaron las nuevas tecnolog铆as y la telemedicina como de los instrumentos para “reordenarlo”.

Tras una jornada de debate entre t茅cnicos y expertos sanitarios de estas tres comunidades, unas de las soluciones que se apuntaron fueron las “videoconsultas entre profesional y paciente”, adem谩s de entre profesionales para compartir la toma de decisiones.

El Gobierno apuesta por la ‘e-Health”

De momento, el Ministerio de Sanidad no aclara cu谩l es su posici贸n sobre si es precioso fomentar la asistencia sanitaria a distancia ni revela si la ministra acudir谩 a la reuni贸n con los consejeros en Gran Canaria con una propuesta concreta. Se remite a sus palabras tras el Consejo Interterritorial del mi茅rcoles pasado, cuando afirm贸 que se va a a “avanzar en el refuerzo necesario de la Atenci贸n Primaria, en sus retos y oportunidades”.

Sin embargo, la medicina electr贸nica o “e-health”, ya aparece en el cap铆tulo dedicado a las reformas en materia sanitaria del Plan de Recuperaci贸n y Resilencia destinadas a digitalizar servicios, proyectos por los que en total el Gobierno prev茅 poder captar e invertir hasta 100 millones de los fondos europeos.

Entre las acciones concretas que se contemplan en un objetivo m谩s general de “la construcci贸n de servicios de e-health dirigidos a los ciudadanos y los profesionales sanitarios y a la digitalizaci贸n de las administraciones p煤blicas sanitarias”, se inscribe el aumentar la informaci贸n a los ciudadanos por medios telem谩ticos o extender su alcance en los servicios p煤blicos, en este caso, el sanitario.

