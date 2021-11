–

De parte de SAS Madrid November 25, 2021 67 puntos de vista

La Comisi贸n de Salud P煤blica, que re煤ne en el seno del Consejo Interterritorial a los t茅cnicos y altos cargos de las comunidades aut贸nomas, ha rechazado este martes endurecer las medidas contra la pandemia de covid-19 en una nueva modificaci贸n del documento titulado Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisi贸n de COVID-19, m谩s conocido como sem谩foro covid.

El texto, que pasar谩 por la aprobaci贸n este mi茅rcoles de los consejeros de Sanidad en el pleno del organismo, s铆 actualiza los indicadores mediante los cuales se considera que una regi贸n se encuentra en riesgo bajo, medio y alto. Los relativos a la incidencia acumulada se han relajado, pero los que monitorean la presi贸n asistencial no: Arag贸n y Catalu帽a, por lo tanto, siguen con “riesgo medio” en cuanto a ocupaci贸n de Unidades de Cuidados Intensivos (m谩s del 10% de pacientes covid).

La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calz贸n, ha detallado a preguntas de infoLibre que el nuevo sem谩foro covid incluir谩 un nuevo criterio para valorar la presi贸n asistencial que podr铆a aliviar la evaluaci贸n de las comunidades aut贸nomas en peor situaci贸n, como las mencionadas Arag贸n y Catalu帽a, as铆 como otras que se acercan al 10% de covid en cr铆ticos 鈥揈uskadi, La Rioja, Navarra鈥. Se trata de la tasa de nuevas entradas tanto en planta como en UCI: as铆, se analizar谩 no solo las camas disponibles, tambi茅n la incidencia de la pandemia en las nuevas hospitalizaciones.

La Ponencia de Alertas, el organismo del Consejo Interterritorial que acoge a especialistas en Salud P煤blica y epidemi贸logos, propuso este lunes cerrar a las 11 de la noche bares y restaurantes y a la una de la ma帽ana las discotecas en “riesgo medio”. Tambi茅n se limitaba al 50% el aforo de los interiores, con 10 comensales por mesa. Sin embargo, la discusi贸n ha pasado de la faceta t茅cnica a la pol铆tica, y la Comisi贸n de Salud P煤blica ha echado para atr谩s esta iniciativa que, en cualquier caso, no era vinculante: el sem谩foro covid nunca ha llegado a obligar a las comunidades aut贸nomas al cumplimiento, a pesar de los intentos de Sanidad de dotar de m谩s relevancia a esta herramienta en los peores momentos.

“Siguen trabajando”, puntualizan fuentes del Ministerio de Sanidad, que no descartan que el documento se pueda modificar m谩s adelante para incluir esas medidas que afectar铆an al ocio nocturno y a los interiores de bares y restaurantes, lugares donde se dispara la transmisi贸n y que, a pesar de los excelentes datos de la campa帽a de vacunaci贸n espa帽ola, los especialistas llaman a controlar. “Lo importante es la unanimidad o, al menos, un ampl铆simo consenso”, ha asegurado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que descarta imposiciones 鈥搊 intentos de imposiciones鈥 comunes en el pasado.

Darias ha querido desmarcarse este martes en rueda de prensa de las restricciones, tanto para vacunados 鈥揷ierre de hosteler铆a鈥 como para no vacunados 鈥搊bligaci贸n del pasaporte covid para entrar a interiores鈥. La hoja de ruta de su departamento sigue clara, tambi茅n de cara a la Navidad: m谩s pinchazos, tanto para la tercera dosis como para los que a煤n no han recibido la pauta completa (un 10% de la poblaci贸n diana).

La “evidencia”, a juicio de Sanidad, es la mejor herramienta para convencer a los no vacunados. As铆, los informes semanales del Ministerio, empezando por este martes, ofrecer谩n informaci贸n sobre el impacto de la vacunaci贸n en la evoluci贸n de la enfermedad. Seg煤n los datos ofrecidos, la probabilidad de fallecer por covid-19 se reduce hasta 25 veces con la vacuna en el grupo etario de 60 a 80 a帽os. En los sexagenarios vacunados, la incidencia acumulada actual es de 23, frente a los 181 de los no vacunados. En todas las edades, la IA a 7 d铆as cae a la mitad: de 23 en el caso de los que han recibido el producto a 64 en el caso de los que no.

Tambi茅n se ofrecer谩n, a partir de ahora, datos sobre la tercera dosis, que se inocular谩 a los mayores ante la evidencia de p茅rdida de anticuerpos, lo que favorece el contagio 鈥揳unque a煤n no hay datos que indiquen que la protecci贸n contra la hospitalizaci贸n decae鈥. El 50% de los mayores de 70 a帽os ya se ha inoculado el llamado booster. Gracias a esta iniciativa, “se han reducido much铆simo los brotes en residencias”, ha asegurado la ministra. “Hay que avanzar en lo que sabemos que ha funcionado”.

Sanidad quiso hacer hincapi茅 en el 茅xito de una campa帽a de vacunaci贸n ejemplo para todo el continente que, a mismo nivel de incidencia 鈥揺n comparaci贸n con marzo de 2021鈥, ha logrado hacer decaer tanto las hospitalizaciones asociadas como los ingresos en UCI hasta 10 puntos. Sin embargo, la sombra de nuevas restricciones, ante la evidencia de que un 80% de vacunados no sirve para detener por completo la transmisi贸n comunitaria y las enfermedades graves asociadas, sigue planeando.

Fuentes del Ejecutivo consultadas por infoLibre aseguran que la tercera dosis es esencial para unas navidades seguras, pero siguen sin descartarse restricciones cl谩sicas para evitar sustos con una pandemia que, en todo caso, nunca volver谩 a los escenarios dantescos de las tres primeras ondas.

Enlace relacionado InfoLibre.es (24/11/2021).