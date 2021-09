–

La asociaci贸n Kellys surgi贸 en 2016 fruto del cansancio de las camareras de piso que ve铆an mermadas sus condiciones laborales. Hastiadas de que los grandes sindicatos desoyeran sus reivindicaciones se organizaron ellas mismas para cambiar su situaci贸n. Hoy en d铆a se encuentran en 8 territorios espa帽oles: Barcelona, Benidorm, Fuerteventura, Lanzarote, Madrid y Mallorca. Adem谩s, las catalanas se han conformado como sindicato independiente. 鈥淓ntendemos que somos nosotras las que tenemos que luchar por nuestros derechos. Nadie nos va a salvar鈥, declara la presidenta de las Kellys Barcelona, Vania Arana: 鈥淓stamos intentando demostrar que tiene que prevalecer lo humano sobre las barbaridades que estamos viendo鈥.

Estos a帽os de lucha no han sido un camino de rosas para todas las Kellys y muchas de ellas han visto como perd铆an su trabajo o entraban a formar parte de listas negras. 鈥淓n el primer hotel que nos concentramos, vetaron a las camareras y ya no pueden trabajar en esa cadena hotelera鈥, denuncia Amparo Pacheco de Kellys Fuerteventura. Ella no ha tenido problemas en el hotel donde trabaja, donde incluso pueden pasar con la camiseta verde del movimiento. En Madrid, tambi茅n han tenido vivido situaciones similares por formar parte de la asociaci贸n. 鈥淎caban en listas negras. Entonces a la mayor铆a de Kellys de Madrid les da miedo salir a la calle鈥, establece Mar Jim茅nez de las Kellys Madrid.

Una de sus mayores reivindicaciones es el fin de las externalizaciones. Muchos hoteles en Espa帽a contratan a las camareras de piso a trav茅s de terceras empresas, lo que precariza su trabajo. Sin embargo, esta pr谩ctica est谩 permitida por la ley. Para luchar frente a esto, las Kellys de Barcelona han creado una campa帽a de financiaci贸n para crear su propia web de reservas hoteleras, donde uno de los requisitos para los hoteles ser谩 que contraten a sus limpiadoras. 鈥Pedimos que el 80% del personal del hotel sea fijo, no solo nosotras鈥, aclara Mar Jim茅nez de Kellys Madrid.

15 minutos por habitaci贸n

Cuando las Kellys llegan a su puesto de trabajo, lo primero que reciben es un cuadrante con todas las habitaciones que tienen que adecentar. 鈥淪omos el 煤nico departamento del hotel que tenemos un control diario鈥, explica Amparo Pacheco de Fuerteventura. El n煤mero de habitaciones que suelen recibir es tan elevado que acaban teniendo pocos minutos por estancia. 鈥淭enemos que trabajar m谩s horas de las que nos toca porque nos asignan m谩s de 30 habitaciones al d铆a. Se supone que las tienes que hacer en ocho horas, es decir, 15 minutos por sitio. Nunca nuestro trabajo es de ocho horas. Y las que hacemos de m谩s no se pagan porque, seg煤n ellos, no son extras, son porque no hemos cumplido con nuestro trabajo鈥, arguye Arana de Kellys Barcelona.

鈥淣o te da tiempo ni para hacer la cama. Muchas de nosotras no comemos para tener m谩s tiempo鈥, admite Pacheco de Fuerteventura. Adem谩s, para ella el problema se hace mayor si son salidas: 鈥淣os suelen llevar una hora鈥. A esto habr铆a que sumar que en, muchas ocasiones, se encuentran con habitaciones que son verdaderos desastres y les llevan mucho tiempo limpiarlas, como denunciaron desde Kellys Benidorm a trav茅s de Twitter.

El problema del tiempo tambi茅n afecta a las limpiadoras que se dedican a los apartamentos tur铆sticos. 鈥淟o normal es tener ocho apartamentos al d铆a y las suelen contratar por cuatro horas鈥, expresa Mar Jim茅nez de Kellys Madrid. Estas mujeres han de desplazarse de punta a punta de la capital para limpiar y estos desplazamientos no se tienen en cuenta en su horario. Adem谩s, han de acarrear el material de limpieza en sus viajes. 鈥淪i trabajas en un apartamento no te dan ni guantes ni mascarilla. Y en muchos sitios, te dan medio bote de producto para todo el d铆a y si no te llega es tu problema鈥, a帽ade Jim茅nez.

Medicadas para hacer frente al d铆a a d铆a

Seg煤n un estudio de Comisiones Obreras, el 70% de las Kellys toman medicaci贸n para poder trabajar, ya sea por cuestiones f铆sicas o mentales. 鈥淟a mayor铆a de mis compa帽eras cuando empiezan se ponen una faja y se toman un ibuprofeno o un paracetamol鈥, declara Amparo Pacheco de Kellys Fuertentura: 鈥淓n urgencias hemos visto a muchas camareras con el uniforme para entrar a pincharse鈥. Mar Jim茅nez cree que les deber铆an permitirse jubilarse de forma anticipada por las lesiones f铆sicas que padecen. 鈥溌緾贸mo nos vamos a jubilar a los 67 a帽os?鈥, pregunta.

鈥淟a salud mental es lo primero que se estropea鈥, considera Vania Arana. Seg煤n ella, de lo que m谩s padecen es de estr茅s cr贸nico, lo que hace que muchas no puedan dormir. 鈥淢uch铆simas compa帽eras toman antidepresivos para poder afrontar el d铆a鈥, complementa Mar Jim茅nez.

En su trabajo, las bajas laborales son escasas, lo que hace que se cronifiquen sus problemas de salud. 鈥淪i te tuerces un brazo, te dan unos d铆as de baja, pero ese da帽o ya no se te va. Somos camareras de usar y tirar. Trabajamos todo lo que podemos y cuando ya no podemos m谩s y enfermamos, nos dicen adi贸s muy buenas鈥, puntualiza Vania Arana de las Kellys Barcelona.

