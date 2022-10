–

[Este artículo forma parte del dossier conjunto “Octubre soberanista: 5 años después”, elaborado entre las publicaciones Catarsi, Debats pel Demà , Realitat, Sin Permiso, Sobiranies y viento sur]

Martí Caussa (viento sur)

Versión original en catalán

La movilización del referéndum del 1 de octubre y la huelga general del día 3 son las referencias para superar la situación actual. De sus aciertos y carencias debemos sacar las lecciones que nos permitan avanzar hacia una segunda ola de movilizaciones más amplia y más intensa del pueblo de Catalunya, hacia un nuevo Octubre que, esta vez sí, alcance sus objetivos.

Hay muchos aciertos que reivindicar: las grandes manifestaciones unitarias, la ocupación y defensa de los colegios electorales el 1-O, la huelga general del 3-O, la capacidad de una parte de los primeros Comités de Defensa de la República (CDR) para incorporar nueva gente, el inicio del control de las vías de comunicación del 8-N,… Necesitamos imaginar cómo podrían reproducirse, ampliarse y combinarse estos aciertos en unas nuevas circunstancias para dar lugar a una movilización que permitiera controlar el territorio y mantenerse en el tiempo.

Hay que reconocer que el mérito principal de estos aciertos corresponde al movimiento independentista y, en particular, a sus organizaciones populares más importantes la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. No se puede pensar en un segundo octubre sin contar con ellas.

Pero también es necesario reconocer que en las orientaciones políticas que eran mayoritarias hasta el 1 y el 3 de octubre ya estaban presentes las carencias que después influyeron en la falta de iniciativa del gobierno y del movimiento hasta llegar al 27 de octubre. Aquel día la proclamación simbólica de la independencia fue seguida del abandono del gobierno y de las instituciones, la aceptación de hecho de la aplicación del artículo 155 y de las elecciones del 21 de diciembre convocadas por Rajoy. En ese sentido el 27-O no fue una victoria sino una derrota del movimiento, no definitiva pero sí importante. Luego seguirían otras y la división entre las fuerzas independentistas mayoritarias se agravaría mucho más.

Había afirmaciones y convencimientos arraigados que no resistieron la prueba de los hechos :

Se puede alcanzar la independencia pasando de la ley a la ley tal como explicaba el Libro Blanco de la Transición Nacional.

El Estado no se atreverá a reprimir una gran movilización de personas que quieran votar. Y si gana el Sí permitirá el despliegue de las leyes de desconexión, o bien se avendrá a negociar.

Si se consigue una gran movilización y se gana el referéndum Europa nos apoyará.

La movilización de los independentistas es suficiente, no es necesario realizar esfuerzos especiales para ganar otros sectores sociales, como el que empezó a expresarse con fuerza a partir del 20-S durante las protestas contra la actuación de la Guardia Civil en las delegaciones del gobierno y en el local de la CUP. Roger Palà lo bautizó como un “nuevo nosotros”. Laia Facet y Oscar Blanco también subrayaron la entrada en escena de estos nuevos actores y la potencialidad de los CDR para acogerlos.

La solidaridad de los pueblos del Estado no es un elemento fundamental a trabajar activamente: la única acción de masas importante convocada para este objetivo fue la manifestación del 16 de marzo de 2019 por la libertad de presos y exiliados.

Tras el 27-S, la relación de fuerzas con el Estado se ha ido deteriorando continuamente. Muchos sectores independentistas han tardado mucho en reconocerlo o no lo han hecho todavía, quizás deslumbrados por los resultados electorales del 21 de diciembre de 2017 o el 14 de febrero de 2021, sin prestar suficiente atención al descenso del nivel de movilización popular que es el factor fundamental. La débil movilización y la gran división expresada en el 11-S de este año parecía que podría ser un baño de realidad para amplios sectores del independentismo, pero sólo lo ha sido parcialmente.

Actualmente las principales estrategias en presencia son las siguientes:

Una parte importante del independentismo, representado por la ANC, un sector de JuntsxCat y el entorno de Puigdemont, cree que el referéndum del 1-O ya da suficiente legitimidad tanto interna como externa, y que sólo hace falta cumplir su mandato y hacer efectiva la independencia. A partir de aquí hay bastantes discrepancias, empezando por quién puede ser el protagonista de la iniciativa: el propio Junts pese a las divisiones internas, una lista cívica independiente de los partidos como plantea la ANC,… Pero nadie ha sabido explicar cómo se haría efectiva la independencia, cómo se defendería y porqué no se hizo cuando Puigdemont era presidente y las condiciones eran mucho más favorables.

ERC lleva mucho tiempo con una opinión contraria a hacer efectivo ahora el resultado del 1-O. Defiende que para eso debemos ser más y más fuertes, y que ahora toca ensanchar la base, sumar más gente favorable a la independencia, combinando dos elementos. Por un lado una buena acción de gobierno, empezando a demostrar en la práctica que con un gobierno independentista todo el mundo saldría ganando. Por otra parte, utilizando la fuerza del independentismo para que la Taula de Dià leg empiece a dar resultados en los terrenos de la amnistía y el reconocimiento del derecho de autodeterminación. Pero es muy difícil realizar una buena acción de gobierno si no se da prioridad a las necesidades de los sectores más golpeados por la crisis y si los recursos y las competencias son controladas con mano de hierro por el gobierno central. Y la Taula de Dià leg sin movilización popular no puede dar resultados en la amnistía y la autodeterminación, y hasta ahora tampoco los ha dado en otros temas mucho más modestos como el fin de la represión, la desjudicialización de la política, la reforma del delito de sedición o el respeto a la lengua catalana.

El pasado 11-S, antes de la ruptura del gobierno de coalición, Xavier Antich en nombre de Òmnium Cultural hizo un llamamiento claro a abandonar las políticas anteriores y a trabajar por un nuevo marco estratégico del movimiento de liberación nacional. Esto es importante porque lo dijo en nombre de la entidad más numerosa del país y por las ideas que avanzó. En primer lugar, aclaró que este nuevo marco no tiene nada que ver con recuperar fórmulas que no han funcionado, como las que se han utilizado en los últimos cinco años, y que hay que construirlo con la complicidad de nuevos agentes. También avanzó algunas ideas generales que me parecen básicas. No habrá vía a la independencia que no sea democrática y esa vía no interpela sólo al independentismo, sino al soberanismo y a los demócratas. Para ganar debemos ser más y para ser más debemos participar en toda la diversidad de luchas que se dan en toda Cataluña.

Esta posición de Òmnium me parece un buen punto de partida y el comienzo de intercambios entre revistas de izquierdas que estamos haciendo seguro que puede ayudar a empezar a abrir el debate sobre un nuevo marco estratégico para el movimiento de liberación nacional y social, dos componentes que la mejor tradición de izquierdas ha considerado siempre ligados. Adelanto algunas consideraciones.

El referéndum del 1-O no da legitimidad suficiente para proclamar la independencia ni fuerza suficiente para defenderla después. Es necesario otro referéndum y ganarlo claramente con una participación superior al 50% del censo (antes del 1-O Jordi Muñoz ya había razonado la conveniencia de fijar un umbral de participación del 50%). Está bien reclamarlo al Estado, pero sabemos que es muy difícil que se avenga, incluso con grandes movilizaciones en la calle. Por eso no debe descartarse hacerlo sin acuerdo, hacer un nuevo 1-O más masivo y radical. Pero es necesario hacer una aproximación a las dificultades.

Con un censo electoral de 5.624.067 personas (2021) para llegar a una participación del 55% se necesitan 3.093.237 votantes, 807.020 más que el 1-O. Si los votos favorables a la independencia fueran los mismos que entonces (2.044.038 ) representarían el 66,08 % y el resultado sería de una indudable legitimidad. Pero los números no son lo más importantes (pueden hacerse otros), lo esencial es que no se puede ganar un referéndum que legitime interna y externamente la independencia sin una fuerte participación de las personas no independentistas. Porque la hipótesis más razonable es que la mayoría de estas 800.000 personas que faltan no son independentistas ni lo serán, sino que forman parte de aquellos nuevos sectores sociales que se empezaron a expresar el 20-S de 2017, que el 1-O formaron parte de los 242.000 votos distintos del Sí, y que apoyaron la huelga general del 3-O.

¿Por qué razones podrían participar en un referendo de autodeterminación estas personas? Creo que podrían hacerlo para defender la democracia frente a un Estado que la recorta continuamente en muchos ámbitos y por la expectativa de conseguir un país socialmente mucho más justo y sostenible. Pero creo que no lo harán por una independencia que no sea decidida democráticamente, que no se sepa a qué reivindicaciones populares dará respuesta y si no ha comprobado que son defendidas desde mucho tiempo antes en luchas compartidas por sectores importantes de los partidos y entidades del movimiento independentista. Es decir, no se ganará un referéndum si dentro del movimiento independentista no ganan un peso importante las posiciones radicalmente democráticas y favorables a las reivindicaciones populares.

Finalmente un nuevo octubre mucho más potente no evitará la represión del Estado y no podrá resistirla si antes no ha sido disminuida de forma seria (por ejemplo, por una crisis profunda del Régimen de la Transición) y no se han conseguido solidaridades activas e importantes en el resto de pueblos del Estado.

Durante el 1-O el Estado utilizó sólo una pequeña parte de la fuerza represiva que podía movilizar sin exponerse a una crisis política importante o a una reacción contraria generalizada de la ciudadanía de fuera de Cataluña. Y sin estas dos cosas Europa tampoco se moverá para defender activamente a Catalunya. El éxito de un nuevo octubre no depende sólo del trabajo que se haga dentro de Cataluña sino también de lo que se haga dentro del resto del Estado español .

Cataluña debería ser parte activa y solidaria en el debilitamiento y en el proceso destituyente del Régimen de la Transición del cual monarquía es la clave de bóveda. Los movimientos sociales catalanes, también el independentista, deberían coordinarse efectivamente con los de los demás pueblos del Estado en la lucha contra la represión, por la democracia, por el derecho a decidir de los pueblos y en defensa de las condiciones de vida de las clases populares. Se necesitan luchas compartidas no sólo dentro de Cataluña, sino a nivel de todo el Estado. Debemos volver a ser vistos como una parte imprescindible de una lucha común, como ocurría en los tiempos de la lucha contra la dictadura franquista.

Finalmente deberíamos querer formar parte de una salida positiva del Régimen de la Transición, no sólo formar parte del proceso destituyente, sino también proponer que el fin de la monarquía se acompañe de procesos constituyentes en los diversos pueblos del Estado y de una discusión de las relaciones que desean mantener. No olvidemos que el centralismo está cuestionado en muchos lugares y que las reivindicaciones de independencia están arraigadas en más pueblos. La ciudadanía de Cataluña debería decidir democráticamente en su propio proceso constituyente cómo quiere que sea la República catalana y, en particular, si la quiere independiente, federada o confederada con los demás pueblos del Estado. Pero, precisamente porque la decisión debe ser democrática, todas las opciones están abiertas y así es necesario decirlo desde el independentismo: lo fundamental es el derecho a decidir no el resultado de la decisión en un momento dado.

Es imposible predecir cómo se abrirá paso el nuevo octubre que deseamos. Por eso las consideraciones anteriores sólo son esto, no son ni pronósticos, ni propuestas rígidas. Sólo son una reflexión de cómo podemos intentar reforzar lo que nos han parecido aciertos y superar lo que vemos como carencias. Y estar atentos a la realidad, porque seguro que la segunda ola de luchas populares nos sorprenderá al igual que lo hicieron el 15-M de 2011 o el 1 de Octubre de 2017. Deseo que nos podamos volver a encontrar.

22/10/2022

