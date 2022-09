LAS CONSPIRACIONES DELIRANTES OCULTAN LAS CONSPIRACIONES REALES

Hay teor铆as de la conspiraci贸n locas como el terraplanismo o Qanon que se han multiplicado en los 煤ltimos tiempos de forma inexplicable. Pero el efecto 煤ltimo y el fin para el que fueron dise帽adas es para que el p煤blico pierda de vista las verdaderas conspiraciones de nuestro mundo, las que impactan en la realidad y no son para nada divertidas ni absurdas. Es como el juego de los trileros o los trucos de los ilusionistas: te entretengo con la mano derecha y no te fijas en lo que hago con mi mano izquierda. Y mientras la gente est谩 entretenida al igual que los medios de comunicaci贸n con supuestas redes de pederastas reptilianos internacionales, cosas que realmente pueden llevar a nuestra civilizaci贸n al colapso, a la miseria o a la muerte, son tratados por los creyentes en conspiraciones como fake news o propaganda del Sistema. Hay conspiraciones reales, comprobadas y comprobables, tan ciertas y evidentes y a la vista que nadie se fija en ellas.

Toda teor铆a de la conspiraci贸n que se precie tiene un grupo superpoderoso y maligno de individuos que aspiran a dominar el mundo. Reptilianos, iluminatis, elites ped贸filas鈥: quieren convertirse en los amos del mundo. Pero, son inocentes, pues el mundo ya tiene due帽os. La competencia mueve la econom铆a y las empresas, al competir, buscan los mejores productos y los mejores precios para que los compremos. Pero todas las empresas tienen los mismos due帽os. Desde mediados de la d茅cada de los setenta dos corporaciones, Vanguard y Black rock, se han engullido la mayor铆a de las empresas que existen. As铆 que el mercado competitivo es un teatrillo para guardar las apariencias. El mismo peque帽o grupo de inversores institucionales es el mayor accionista de todas y cada una de las mayores empresas mundiales. Y esto es ser due帽o del mundo. Vanguard Group es el mayor inversor institucional del planeta. Posee casi un tercio de todas las acciones de EEUU. Y es el mayor accionista de mas de cuatro mil empresas. En 2019 sus activos ascend铆an a 6,2 billones de d贸lares, seis veces el PIB de Espa帽a. Black rock es el principal competidor de Vanguard y es el segundo inversor institucional del mundo con otros seis billones de d贸lares de activos, que es m谩s que el PIB de China y Jap贸n juntos. As铆 que no hay que buscar aspirantes a due帽os del mundo cuando este ya los tiene. Y esto tan importante no sale en los medios de comunicaci贸n ni se menciona con frecuencia.

Otro elemento clave de muchas teor铆as de conspiraci贸n es el control mental. Pero nos manipulan ya desde hace d茅cadas. Es la base de la sociedad de consumo. Vivimos en una sociedad de los deseos. Los deseos son el motor de todo. Deseamos cosas, estilos de vida, etc. Todo lo que el dinero puede proporcionar. Y esos deseos no son espont谩neos. Somos moldeados, gobernados, nuestros gustos formados, nuestras ideas sugeridas por gente de la que nunca hemos o铆do hablar. Y es el resultado l贸gico de la sociedad en la que vivimos. En casi todos los actos de nuestra vida cotidiana ya en la esfera pol铆tica o en los negocios, en la vida social o el pensamiento 茅tico estamos dominados por un n煤mero peque帽o de personas que entienden los procesos mentales y los patrones sociales de las masas y tiran de los cables que controlan la mente del p煤blico. Y eso no es una conspiraci贸n, no es algo oculto, es algo que se hace p煤blicamente, a la vista de todos. Cuyas t茅cnicas se estudian en las universidades. Son t茅cnicas y m茅todos que inici贸 Edward Bernays a principios del siglo XX y, con el paso de las d茅cadas, se han ido perfeccionando, refinando y ampliando. Las empresas de publicidad y de relaciones p煤blicas las usan para vender productos. Los pol铆ticos para ser elegidos en sus cargos y mantenerse all铆. Los militares para vender sus guerras y justificar sus acciones. As铆 que cuando nos hablan de una conspiraci贸n para lavarnos el cerebro hay que preguntarse: 鈥溌縈谩s?鈥. El peligro de este control mental no es que nos vaya a convertir en robots irracionales. Lo que sucede es que todos los d铆as somos manipulados para que actuemos en contra de nuestros propios intereses. Gastando recursos valiosos, dinero y tiempo de nuestra vida tan limitado, en cosas absurdas que no nos reportan ning煤n beneficio, mas bien al contrario. Y ,por eso, es llamativo que en un mundo en que estamos constantemente expuestos al control mental de empresas depredadoras que desarrollan sofisticadas t茅cnicas para permanecernos adictos a sus cosas(Facebook es el mejor ejemplo), vamos y nos ponemos paranoicos con nosequ茅 sociedad secreta de lagartos. Tenemos miedo a nosequ茅 control mental cuando hemos perdido la capacidad de controlarnos a nosotros mismos y ya no se trata de que nos ofrezcan un cuerpo atractivo para vendernos un autom贸vil o un estilo de vida al que nos gustar铆a sumarnos para vendernos un refresco. Hablamos de gente que, gracias al Big Data y a la informaci贸n que nosotos mismos inconscientemente del regalamos sabe de nosotros mas que nosotros mismos y, con esa informaci贸n, alimenta poderosos algoritmos que est谩n dise帽ados para mantenernos con peque帽as dosis de dopamina constantemente pegados a las pantallas de nuestros dispositivos. En serio, 驴alguien puede idear mejor m茅todo de control mental, lavado de cerebro o control social? Y est谩 totalmente a la vista. Ni el tabaco, ni el alcohol, ni la coca铆na,etc: la dopamina. La dopamina es la droga social a la que estamos enganchados. Yonquis embobados en estado de estupor a los que se les puede vender f谩cilmente cualquier producto, servicio o idea. Y todo sin secretos.

Otras conspiraciones hablan de gente que tiene la capacidad de torcer la voluntad de pol铆ticos representantes p煤blicos. Eso tambi茅n est谩 a la vista: los lobbystas. En el Parlamento europeo hay 705 diputados que representan a los ciudadanos europeos. Por todos ellos hay unos 15.000 lobbystas registrados. Su ofico es informar, influir, presionar a los diputados sobre aquellos asuntos que interesen a sus clientes. Un d铆a cualquiera el Parlamento europeo es visitado por unos mil lobbystas. Hay toda una industria en torno a esto con cientos de empresas especializadas que la mayor parte tienen su sede en el barrio europeo de Bruselas. Y si analizamos por que o por qu茅 no el parlamento europeo toma sus decisiones, estos grupos de presi贸n est谩n detr谩s. Y los hay m谩s influyentes que otros: el sector automovil铆stico, qu铆mico, farmace煤tico, energ茅tico y otros grandes lobbyes como el de las multinacionales noorteamericanas ante la Uni贸n Europea. Su fin es que los intereses y beneficios privados primen sobre los p煤blicos. Y esto es consentido, regulado, aprobado y a la vista de todos.

En la actualidad hay muchas teor铆as de la conspiraci贸n con la salud en el centro. Pero aqu铆 tambi茅n la triste verdad est谩 expuesta a la luz del d铆a y puede ser comprobada por todos. La salud que es un derecho de todo ser humano, actualmente, se ha convertido en un negocio. Para 2030 se espera como mayor causa de mortalidad de los mayores estadounidenses el no poder pagar los medicamentos que necesitan para tratar las enfermedades. A medida que los medicamentos se hacen cada vez m谩s caros los pacientes se saltan dosis, recetas o dejan el tratamiento por completo. Y en Espa帽a, donde la salud es gratuita, tambi茅n pasar谩 esto en menor medida, pues hay precios de medicamentos inasumibles ni privada ni p煤blicamente por ser prohibitivos. Casos en que el lucro ha primado sobre el bienestar de los pacientes se cuentan por cientos como el sida o la hepatitis.

Y, finalmente, est谩n las conspiraciones m谩s tremendas, las del fin del mundo, que ven terribles planes para acabar con la civilizaci贸n, la Humanidad y el planeta. Y esa conspiraci贸n existe a la vista de todos y tiene un nombre: lucro, codicia, avaricia. Las empresas hacen las cosas para ganar dinero, y realizaan estudios para lograr ganancias mas lucrativas. Su 煤nica ideolog铆a es la cuenta de resultados y se est谩n cargando todo. Como dijo Naomi Klein, su modelo de negocio es la destrucci贸n del planeta. En los 煤ltimos cincuenta a帽os las poblaciones de animales han disminu铆do en todo el mundo en un 68%. La Naturaleza, el planeta, est谩 sucumbiendo ante el implacable crecimiento de la econom铆a mundial. Tres cuartas partes del planeta son humanas: cultivos, ganado, ciudades, v铆as de comunicaci贸n, etc Ya hay m谩s pl谩stico que peces en los oc茅anos. Y esto lleva al colapso y no una sociedad secreta. Y lo peor es que el sistema global de crecimiento insostenible no se puede cambiar ni individual ni colectivamente ni por un pu帽ado de pa铆ses. Y, antes que angustiarse por esto, la gente culpa a colectivos intangibles. Nosotros somos parte de los conspiradores pues el Sistema es injusto pero lo sostenemos con nuestras acciones. Unos m谩s y otros menos, participamos de la fiesta sat谩nica y tendremos que pagar tarde o temprano y todos. La OMC, el FMI, El BM, las elites, y los de a pie nos beneficiamos de las desigualdades. Pero podemos exponer, desafiar y cambiar la codicia, responsabilizarnos de nuestros actos y defender a los menos afortunados que nosotros.

En el mundo conspiracionista hay que discernir. Las teor铆as locas y extravagantes ampl铆an los temores de la gente com煤n sobre cuestiones reales complejas: avances cient铆ficos, geopol铆tica, etc. El mundo cambia r谩pido y no para bien y nos sentimos ansiosos. Pero que no nos distraigan de las injusticias tremendas a la vista de todos. Igual crey茅ndote despierto, tus ojos permanecen lejos de los problemas que de verdad parecieran importantes.

