–

De parte de SAS Madrid April 8, 2021 8 puntos de vista

AstraZeneca se seguir谩 aplicando despu茅s de que la Agencia Europea del Medicamento la avale pero Sanidad ha decidido que se inmunice con ella a mayores de 60 a帽os pese a que hasta ahora se ha utilizado para menores de 55. Esto vuelve a chocar con la recomendaci贸n de la UE que no ha determinado franjas de edad.

Dos jornadas de contradicciones, fallos comunicativos y decisiones unilaterales han provocado que vuelva a saltar la alarma sobre AstraZeneca. Desde este martes se han repetido mensajes confusos sobre los efectos adversos de una de las inyecciones que se aplican en el mundo para luchar contra la covid-19. Sin embargo, tras horas de tensi贸n, las autoridades sanitarias europeas han vuelto a avalar la vacuna: los beneficios superan los riesgos aunque exista un “posible v铆nculo” entre AstraZeneca y casos muy raros de trombos. Los datos respaldan esta posici贸n porque la frecuencia de estos casos es aproximadamente de uno de cada 100.000 inoculados y, como indica la Sociedad Espa帽ola de Trombosis, la enfermedad del coronavirus provoca un aumento de incidencia: el riesgo de trombosis es variable pero en los pacientes cr铆ticos se estima en un 20-25% de los casos.

Todo empez贸 cuando el responsable de la estrategia de vacunas de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), Marco Cavaleri, afirm贸 en una entrevista al medio italiano Il Messaggero que, en su opini贸n, hab铆a un v铆nculo claro entre AstraZeneca y los casos de trombos. Esto levant贸 la alarma por los titulares que gener贸 en medios de toda Europa y por la falta de m谩s informaci贸n ya que Calveri dijo esto antes de que la propia EMA tomara posici贸n. El comit茅 de evaluaci贸n de riesgos de farmacovigilancia (PRAC) ten铆a previsto seguir con la revisi贸n de los casos de trombos hasta el jueves aunque toda la confusi贸n provoc贸 que adelantaran su anuncio a este mi茅rcoles. Tras una 煤ltima reuni贸n por la ma帽ana, la EMA confirm贸 que segu铆a avalando el uso de AstraZeneca en toda Europa.

La alerta, sin embargo, ya hab铆a saltado en Espa帽a. Y lleg贸 hasta las Administraciones. Castilla y Le贸n anunci贸, de forma unilateral, que paralizaba la inoculaci贸n de AstraZeneca. Seg煤n fuentes de la Junta, la consejera de Sanidad, Ver贸nica Casado, tom贸 la decisi贸n incluso sin contar con el visto bueno de todo el Ejecutivo. El Ministerio de Sanidad reconoci贸 a la consejera que la comunidad ten铆a competencias para dar este paso aunque la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, recrimin贸 al Ejecutivo auton贸mico que no hubiera esperado a la reuni贸n del Consejo Interterritorial. La confusi贸n crec铆a a煤n m谩s con estos mensajes contradictorios.

Poco despu茅s de la decisi贸n de Castilla y Le贸n, la EMA convoc贸 de forma extraordinaria a todos los ministros de Sanidad de la Uni贸n Europea. “A煤n no tenemos nada claro. Solo nos han dicho que los siguientes movimientos tienen que ser unitarios. Los 27 tenemos que adoptar la misma decisi贸n. La incertidumbre es tal que puede ser que nos den datos como para que tengamos que cancelar la inmunizaci贸n con AstraZeneca, pero tambi茅n nos pueden convocar para que lancemos todos un mensaje claro de confianza o cambiemos las recomendaciones de los grupos a vacunar”, explicaron a P煤blico fuentes gubernamentales sobre las 12 horas.

Tras esta convocatoria de urgencia, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se retras贸 hasta las 20.00 horas. Horas de preocupaci贸n para ciudadanos, enfermeros y t茅cnicos que no ten铆an claro lo que pasar铆a. Hasta ahora el mensaje de los sanitarios hab铆a sido claro: lo importante es vacunar y hay confianza en lo aprobado por la EMA. Pero el caos que comenz贸 este martes llev贸 a que enfermeros que ten铆an que administrar los pinchazos se revolvieran. “No es que nosotros perdamos confianza en la vacuna, es que la gente viene con mucho miedo y llega a un punto en el que no sabes qu茅 decir. Imag铆nate que esta noche nos dicen los pol铆ticos que esta vacuna no se pone m谩s”, comenta una enfermera madrile帽a a este medio. Aunque el enfado fue a煤n mayor en Castilla y Le贸n. Algunas personas se enteraron de que se suspend铆a la vacunaci贸n cuando iban camino de recibir el pinchazo. “Al final crean ansiedad entre la poblaci贸n”, avisa uno de los afectados.

Todo lo causado contrasta con el mensaje que las autoridades sanitarias afirman que quieren dar: las vacunas contra la covid-19 son seguras. Cuando esta seguridad es algo que respaldan los datos disponibles hasta ahora. La jefa del Comit茅 de Evaluaci贸n de Riegos de la EMA, Sabine Straus, ha explicado en rueda que se han registrado 18 muertes entre los casos de trombosis, 169 casos de trombosis cerebrales y 59 abdominales entre 34 millones de personas inoculados con AstraZeneca en Europa y Reino Unido. La frecuencia de estos trombos es de “aproximadamente uno de cada 100.000” inoculados.

Adem谩s, la covid-19 provoca tambi茅n un aumento de incidencia de trombosis. Seg煤n inform贸 la Sociedad Espa帽ola de Trombosis y Hemostasia, esta enfermedad provoca “un aumento de incidencia de trombosis debido a fen贸menos inflamatorios muy intensos, y predomina el tromboembolismo pulmonar sobre otras formas de trombosis”. “El riesgo de trombosis es variable, pero en los pacientes cr铆ticos (en UCI) se estima en un 20-25% de los casos. En los pacientes hospitalizados no cr铆ticos este riesgo es menor, pero aun as铆 alcanza el 5%. Los pacientes con enfermedad leve, que no requieren ingreso, tambi茅n tienen un aumento del riesgo sobre la poblaci贸n general, y este se estima en un 1%. En todos los casos, el riesgo supera ampliamente el de la poblaci贸n general”, explican en un comunicado.

Aunque un 煤ltimo mensaje contradictorio ha llegado de la misma rueda de prensa de la EMA porque Straus tambi茅n ha comentado que la mayor铆a de casos de trombos se han dado en mujeres con menos de 60 a帽os y, a la vez, que no se ha concluido que la edad, el g茅nero o los historiales m茅dicos sean factores de riesgos. La explicaci贸n que traslada un t茅cnico del Ministerio de Sanidad es que, por la estrategia de priorizaci贸n de Europa, esa mayor铆a puede verse alterada. “Tambi茅n se podr铆a decir que hay m谩s personas occidentales afectadas y eso no se entiende porque sea un factor de riesgo. Es porque hay m谩s vacunados occidentales con AstraZeneca”, a帽ade.

De hecho, la edad con la que inocular esta dosis ha sido controvertida desde el principio. En Europa muchos pa铆ses como Espa帽a hicieron caso omiso a la EMA y decidieron no inmunizar a mayores de 65 a帽os con AstraZeneca pese a que ahora Reino Unido ha tomado una decisi贸n totalmente diferente: no vacunar con ella a menores de 30 a帽os. Ahora Espa帽a ha vuelto a hacer caso omiso a Europa al decidir inocular solo a mayores de 60 a帽os.

Las consecuencias de dejar de vacunar con AstraZeneca ser铆an graves para toda Europa. En concreto en Espa帽a se perder铆an siete millones y medio de inyecciones contra la covid, algo que no har铆a que se depediera mucho m谩s de que el resto de dosis de Pfizer, Moderna y Janssen lleguen sin ning煤n retraso para poder cumplir con los objetivos del Gobierno de inmunizar al 50% de la poblaci贸n en julio y al 70% a finales de verano.

Enlace relacionado P煤blico.es 07/04/2021.