De parte de Nodo50 March 22, 2023 489 puntos de vista

El Comité Económico de la Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria (AANES) y la Economía de Mujeres afiliada a Kongra Star emplean a mujeres en el desarrollo de la agricultura.

Hay cooperativas con tres años de antigüedad en el noreste de Siria. La Economía de Mujeres ha puesto en marcha muchos proyectos nuevos este año. Unas 60 mujeres trabajan en tres cooperativas en los pueblos de Zihêriye, Eyn Dîwar y Teqil Beqil, en Dêrik. Cerca de 39 mujeres trabajan en una cooperativa en la ciudad de Girkê Lege. Dos familias trabajan en una cooperativa de Amûdê. 18 mujeres de la aldea Elî Bedran de Tirbêspiyê junto a cuatro familias trabajan en cooperativas en la aldea Digir. 160 mujeres trabajan en una cooperativa en Şedade. También hay cooperativas en Til Temir y Dirbesiyê, creadas en 2023. Actualmente, la cooperativa de Kobanê cuenta con cinco socias, y otras19 familias trabajan en cuatro cooperativas en Shehba.

Mientras que el 75 por ciento de los ingresos de las cooperativas se destina a las mujeres que trabajan en ellas, un 10 por ciento se utiliza para financiar las propias cooperativas. El 15% de los ingresos restantes se destina a nuevos proyectos.

Nuevos proyectos

En el noreste de Siria, un nuevo proyecto ha introducido la plantación de árboles frutales, además de la producción de trigo, comino, garbanzo, lenteja y menta. En la región de Cizîre, este proyecto está siendo aplicado por primera vez por la Economía de Mujeres. El 1 de marzo se plantaron 4.000 caquis asiáticos, higueras, uvas y olivos en Derik. Cada 10 árboles que den fruto al cabo de dos años serán entregados a una familia que los gestionará en régimen de cooperativa. En la región del Éufrates se plantaron 4.500 árboles de uva.

Además, la Economía de Mujeres empezará a producir fertilizantes naturales a partir de cáscaras de huevo y fruta para no contaminar el medio ambiente.

18 mil hectáreas de tierra

Gule Murad, una de las directoras de la Economía de Mujeres de la AANES, habló con ANF y dijo: “Uno de los propósitos fundacionales del Comité Económico fue la creación de cooperativas. Nuestro primer objetivo era revivir el espíritu del colectivismo”. Murad declaró que la mayor parte de las tierras gestionadas por la Economía de Mujeres, que cuenta con 18 mil hectáreas de tierras agrícolas, se encuentra en aldeas. Comentó: “Nuestras tierras apenas están en la ciudad. Las familias y las mujeres que viven cerca de la tierra son seleccionadas para el mantenimiento de la misma. Porque los que trabajan para una cooperativa deben cultivar bien sus tierras. Deben cuidar bien la tierra. Las cooperativas no requieren conocimientos especializados. Nuestra gente que vive en los pueblos ya está familiarizada con el cultivo y conoce la agricultura. Tienen mucha experiencia en este sentido. Además, su experiencia mejora con el tiempo. Lo principal es que cuiden las tierras agrícolas”.

Siembra de trigo entre la guerra y el embargo

Señalando que el noreste de Siria tiene suelos fértiles, Murad continuó: “Tenemos suelos fértiles para la agricultura. Se puede obtener cualquier tipo de fruta. En términos de aire y agua, la región de Cizîrê es más adecuada para la agricultura, pero también obtenemos eficacia en otras regiones. Nuestra prioridad es la siembra de trigo. En la región hay una guerra constante. Junto a la guerra, también continúa el embargo. Por lo tanto, hay escasez de pan y harina. También producimos lentejas, garbanzos, comino, cebada, maíz, verduras y plantamos árboles frutales. En las tierras gestionadas por la Economía de Mujeres no hay pozos de agua. Aún no hemos alcanzado un nivel que nos permita financiar las necesidades del noreste de Siria. Hemos alcanzado cierto nivel, pero no podemos financiar totalmente los proyectos. Enviamos las verduras que producimos al mercado por un módico precio. Nuestra gente está contenta. También enviamos trigo a los almacenes”.

Pozos de agua y energía solar

Murad señaló que este año han empezado a cavar pozos de agua alrededor de las tierras que gestionan. Y añadió: “Cuanta más agua haya, más desarrollada estará la agricultura. Necesitamos material técnico, pero lo obtendremos con el tiempo. También hemos empezado a preparar la transición al sistema de energía solar, porque en la región hay problemas con la electricidad y el gasóleo. Así, encontraremos soluciones a nuestros problemas con el sistema de energía solar. Todos estos proyectos serán gestionados por cooperativas”.