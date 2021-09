–

De parte de CGT Fesi Bac September 18, 2021 199 puntos de vista

Las patronales del sector de cooperativas de crédito y el sindicato CCOO han firmado el convenio colectivo para el periodo 2019-2023 tras dos años y medio de negociaciones, que recoge un incremento salarial del 4,05% en cinco años y regula el teletrabajo y el derecho a la desconexión digital.



El incremento en las tablas salariales se distribuye en un 0,8% para 2019, un 0% en 2020, un 1,25% en 2021, un 1% en 2022 y un 1% en 2023. En cuanto a la antigüedad, se incrementa la cuantía del trienio un 0,5% en los años 2021, 2022 y 2023.

También se incrementa a nueve euros la ayuda diaria alimentaria (eliminando el límite de 15.000 habitantes para percibirla), aumenta el importe de préstamos a la vivienda y su plazo de devolución, añade estudios universitarios a la plantilla e incrementa el capital asegurado en accidentes.

El convenio, que afecta a 18.000 trabajadores del sector de banca cooperativa, incorpora la regulación del teletrabajo, con la implantación de una compensación por gastos de 55 euros mensuales, y el derecho a la desconexión digital y a la intimidad ante el uso de dispositivos móviles.

El documento acordado entre CCOO y las patronales UNACC y ASEMECC también detalla los contenidos que deben tener los planes de igualdad, incluye un protocolo de prevención del acoso sexual y por razón de sexo y regula los procedimientos y las garantías para las mujeres que sufran violencia de género.

CCOO, con el 64,94% de representatividad en la mesa negociadora, ha valorado muy positivamente la firma del convenio. «Nos permite afrontar este próximo periodo con la tranquilidad de tener garantizadas nuestras condiciones laborales, al tiempo que contribuye a dar estabilidad al sector y así aprovechar el tirón de la recuperación económica», ha señalado en un comunicado.

Por el contrario, UGT ha decidido no firmar el convenio, criticando que la patronal no haya mejorado su oferta salarial, con un 0% de subida en un año «en el que toda la plantilla dio la cara ante el coronavirus». «Después de tanto trabajo, de tanto tiempo dedicado a negociar un convenio que mantuviera unos umbrales mínimos de protección social o de garantías laborales, no nos ha quedado más remedio que no firmar el documento final», ha lamentado el sindicato.

PRESSDIGITAL