De parte de CGT Banco Santander April 21, 2021 73 puntos de vista

Como habr茅is podido comprobar, en esta 煤ltima n贸mina se han pagado los atrasos, correspondientes a los meses de enero y febrero, por la rid铆cula subida salarial pactada en el nuevo Convenio, pendiente de publicaci贸n en el BOE, para 2021 del 0,25%, as铆 como por un 0,25% adicional pendiente de abono fruto del anterior convenio colectivo, por los que muchos nos pregunt谩is y que como pod茅is ver, no dan ni para un paquete de mascarillas.

Estos atrasos vienen especificados en los siguientes conceptos:

SALARIO BASE NIVEL 01.21

SALARIO BASE NIVEL 02.21

Esta cantidad corresponde a un 0,50% del salario base nivel que tuvimos en febrero y que se descompone en:

0,25% de la subida salarial de convenio para 2021.

de la subida salarial de convenio para 2021. 0,25% correspondiente al pasteleo, que sobre el % de incremento del RAE sectorial del periodo 2014-2018, llegaron en la comisi贸n paritaria del convenio (CCOO, UGT y la patronal AEB) para sustanciar la discrepancia existente sobre como determinarlo y su aplicaci贸n correspondiente. (Art. 24.7 XXIII CCB).

Ese tema est谩 pendiente de sentencia ya que la CGT hemos demandado que nos paguen el 0,50% y no solo el 0,25%, precisamente porque ese dato no era posible de obtener como ellos mismos han reconocido y por tanto debe darse por cumplido.

En cualquiera de los casos, esa cantidad debiera haber sido consolidada en tablas desde el 2019. Sin embargo, la citada comisi贸n ha pactado que tenga impacto en tablas, no desde 2019, sino desde 2021, precisamente para que no tenga efecto sobre las miles de personas que han salido de los bancos entre ambos a帽os.

Por tanto, a partir de la n贸mina de marzo el SALARIO BASE NIVEL se incrementa con ese 0,50% sobre el abonado en febrero, congelado desde 2018.

CCOO y UGT tratan de vender para tapar la inexplicable congelaci贸n salarial pactada para 2019 y 2020, as铆 como la rid铆cula subida para 2021 que esta es del 0,50%, cuando como hemos explicado solo es del 0,25%. Si, si 0,25% de subida acumulada en tres a帽os.

TRIENIOS DE ANTIGUEDAD 01.21

TRIENIOS DE ANTIGUEDAD 02.21

TRIENIOS TECNICOS 01.21

TRIENIOS TECNICOS 02.21

PARTICIPACION EN BENEFICIOS XXII CC 01.21

PARTICIPACION EN BENEFICIOS XXII CC 02.21

Esta cantidad corresponde al 0,25% que deviene de ese 0,25% del RAE 2014-2018.

Y te preguntar谩s: 驴Por qu茅 est谩 cantidad no se revaloriza tambi茅n el 0,50%? Pues porque el nuevo convenio que han firmado deja fuera definitivamente de las revalorizaciones ciertos conceptos salariales. Entre ellos los trienios y la participaci贸n en beneficios XXII CC. Es decir, con respecto a los trienios no los han quitado, de momento, como quer铆a la patronal, pero si los han congelado. Pasito a pasito. Por tanto, seguiremos devengando nuevos trienios, pero ya siempre ser谩n del mismo valor. No como hasta ahora que se revalorizaban en el mismo porcentaje que la subida salarial A partir de marzo tanto los TRIENIOS DE ANTIG脺EDAD, de TECNICO, como la PARTICIPACION EN BENEFICIOS XXII CC estar谩n incrementados en ese 0,25% sobre la cantidad abonada en febrero.

Pr贸ximamente os iremos explicando todas las cosas pactadas en el nuevo XXIV CC que nadie te va a contar. Para que teng谩is claro porque la CGT no firma acuerdos que conlleven p茅rdidas inexplicables de derechos.