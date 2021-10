–

De parte de Briega October 3, 2021

En la reciente edición impresa de Freedom, había un artículo que reflexionaba sobre Covid y los grupos de ayuda mutua que surgieron en los primeros días de la pandemia. Se centró en algunos de los problemas encontrados por los anarquistas a medida que avanzaba la pandemia, como la forma en que la ayuda mutua se asimiló a un sentido de ‘espíritu relámpago’, cómo llegó a parecerse a un servicio y el inevitable interés e infiltración que obtuvo de los concejales del Partido Laborista.. Sin embargo, el artículo también apuntó a aprender las lecciones de esto. Destacó la necesidad de politizar los grupos de ayuda mutua, de tener esas difíciles conversaciones con la gente de nuestras comunidades sobre la estructura de la sociedad y cómo la ayuda mutua es un concepto radical que puede unirnos para crear nuevas y mejores posibilidades.

Estos pensamientos se han puesto de relieve en las últimas semanas cuando el Reino Unido entra en crisis múltiples y superpuestas, como resultado de las decisiones tomadas por las fuerzas de la clase dominante a lo largo de los años. Clussterfuck no le hace justicia. No estoy seguro de que haya una palabra adecuada. La crisis del combustible en la última semana ha puesto al descubierto la atomización de nuestras comunidades. Desde entrevistas en las noticias hasta publicaciones en las redes sociales, la gente se ha estado lamentando de que otros pongan combustible en sus tanques, al mismo tiempo que afirman que no están comprando por pánico. El capitalismo nos ha hecho competir por los mismos trabajos de mierda, y ahora vemos a los consumidores como nuestros rivales también. Todos los demás son egoístas; estamos justificados en nuestras acciones. Es exactamente lo que la Nueva Derecha quiere que pensemos y cómo quieren que nos comportemos. Simplemente mina la perspectiva de la solidaridad.

Por supuesto, podríamos esperar a las próximas elecciones y la perspectiva de un partido pro-capitalista ligeramente mejor para formar un gobierno. No. No es probable que los laboristas ganen las próximas elecciones y, en cualquier caso, ninguno de nosotros puede esperar la pequeña posibilidad de una socialdemocracia parlamentaria. Tenemos que tener las difíciles discusiones con los de la izquierda sobre el final del proyecto Corbyn y la necesidad de evitar esfuerzos inútiles para que los laboristas lleguen al poder. El esfuerzo tiene que estar en nuestras comunidades ahora y con el propósito de fortalecer esas comunidades, no una mierda de Labor Doorstep.

La ayuda mutua apunta a una opción diferente y mejor. Sabemos que no es fácil. Sabemos que puede descarrilarse. Pero las crisis seguirán llegando. La crisis del combustible, la escasez de alimentos en el supermercado, la reducción de las prestaciones, el fin de los permisos: estas son las crisis actuales. Algunas están conectadas: al Brexit, a la falta de conductores de camiones y a decisiones gubernamentales perversas. Pueden aliviar, pueden prolongarse, pero también se agregarán. No va a terminar pronto. Estos factores sugieren que aprender las lecciones de Covid Mutual Aid es una prioridad para nuestro movimiento.