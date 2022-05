–

De parte de Amor Y Rabia May 1, 2022 156 puntos de vista

A menudo nos encontramos con la falta de entendimiento de la poblaci贸n de lo que est谩 ocurriendo realmente en el frente. En parte, es culpa de los expertos de la televisi贸n, que durante ocho a帽os se han dedicado a lanzar premisas patri贸ticas triunfalistas sobre c贸mo 鈥渓os ucranianos no valen nada鈥. En cierta forma, se trata de una banal falta de entendimiento de las especificidades de las operaciones militares en la regi贸n.

En las regiones de J谩rkov y Lugansk, el ritmo de avances de las fuerzas aliadas sigue siendo relativamente lento. En el sur, en las regiones de Donetsk y Zaporozhie, el progreso es casi imperceptible. As铆 que los hay que tienen la err贸nea idea de que la segunda fase de la operaci贸n especial iniciada por el comando militar ruso se ha estancado. Sin embargo, no es as铆. Las principales tareas de esta segunda fase implican establecer un control completo sobre Donbass. Y en este punto hay que tener en cuenta varios factores:

鈻 La agrupaci贸n de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Donbass est谩 formada por las unidades mejor entrenadas y m谩s motivadas, incluyendo las enviadas desde Ucrania occidental.

鈻 El enemigo ha tenido ocho a帽os para preparar e implementar una defensa de varias capas a lo largo de toda la l铆nea de contacto con las fuerzas de la RPD y la RPL.

鈻 La parte ucraniana deliberadamente se resiste a evacuar a la poblaci贸n de la zona de guerra, us谩ndolos como escudos humanos. La evacuaci贸n se realiza 煤nicamente cuando el personal militar se mezcla con los civiles en convoyes de evacuaci贸n.

Todo ello, por supuesto, complica la principal tarea de la segunda fase de la operaci贸n, pero no la hace imposible. Actualmente, las fuerzas aliadas est谩n trabajando activamente para romper las defensas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en varias zonas a la vez:

鈻 En la direcci贸n de Izium, los avances son lentos, pero seguros.

鈻 Las batallas por Rubezhnoe contin煤an, pero las defensas del enemigo est谩n siendo gradualmente desgastadas.

鈻 La milicia popular de la RPL ha eliminado la potente zona fortificada de la zona de Novotoshkovsky y avanza sobre Orejovo.

鈻 El asalto de Popasnaya contin煤a: durante un mes y medio, tropas regulares, de Kadyrov y de Wagner han ido poco a poco tomando la ciudad.

Lineas de avance del ej茅rcito ruso en el Domb谩s. En banco el territorio en manos del ej茅rcito ucraniano, en rojo en manos del ruso, seg煤n el Institute for the Study of War

Popasnaya se equipara casi a Stalingrado en la actual operaci贸n. La comparaci贸n es excesivamente pretenciosa, pero no es incorrecta. S铆, ha habido una operaci贸n exitosa para liberar Mariupol, pero si se compara la escala de fuerzas y recursos empleados, as铆 como las perspectivas que abrir铆a para la operaci贸n, se comprende que Popasnaya es uno de los puntos cr铆ticos para el 茅xito de la segunda fase de la operaci贸n.

驴QU脡 SUPONE CONTROLAR POPASNAYA?

鈻 La posibilidad de continuar la ofensiva simult谩neamente en varias direcciones.

鈻 La salida a un nudo de transportes clave: la ciudad de Bajmut (Artyomovsk), cuya ocupaci贸n interrumpir铆a el suministro a varias unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

鈻 La posibilidad de cerrar varias bolsas y aislar a la agrupaci贸n de Slavyansk-Kramatorsk del resto de tropas ucranianas en Donbass.

Consciente de ello, el comando de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha transferido varias unidades de la aglomeraci贸n urbana de Rubezhnoe-Severodonetsk-Lisichansk a Popasnaya. Eso ha hecho posible compensar parcialmente las p茅rdidas sufridas por la 24陋 Brigada Mecanizada de Lviv.

DIFICULTADES DE POPASNAYA

Aunque las fuerzas aliadas controlan pr谩cticamente toda la ciudad, el asalto a Popasnaya siguen siendo una de las operaciones militares m谩s complicadas por varios motivos:

鈻 La localidad est谩 situada en lo alto de una colina protegida por una serie de obst谩culos naturales. Eso retras贸 significativamente la ofensiva en los primeros d铆as.

鈻 Durante ocho a帽os, las Fuerzas Armadas de Ucrania han convertido la ciudad en una zona bien fortificada rode谩ndola (especialmente en sus afueras al sur) de un sistema de fortines de pelotones y compa帽铆as que est谩n conectados entre ellos. Esas comunicaciones hacen posible trasladar personal y equipamiento a las posiciones avanzadas con la posibilidad de r谩pida retirada a las zonas protegidas.

鈻 Las fuerzas aliadas probablemente lidien con la eliminaci贸n de los puntos fuertes -a los que las unidades ucranianas est谩n ahora intentando retirar sus unidades de la ciudad- una vez que se consiga la liberaci贸n del territorio de la ciudad en s铆.

鈻 Gran parte de la ciudad est谩 compuesta por viviendas unifamiliares, donde las tropas ucranianas han cavado trincheras y equipado las posiciones en s贸tanos. Revisar cada casa lleva tiempo y esfuerzo.

鈻 En los pocos edificios de pisos, las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania han colocado posiciones de francotiradores y fijadores de fuego.

鈻 Sigue habiendo civiles en Popasnaya, lo que impide a las fuerzas aliadas usar realmente aviaci贸n y artiller铆a.

As铆 que resulta que el asalto a una ciudad de 20.000 habitantes llevar谩 m谩s tiempo que la liberaci贸n de Mariupol, de medio mill贸n. Sin embargo, esta operaci贸n est谩 gradualmente acerc谩ndose a su final.

Situaci贸n del frente en Popasnaya, 27 de abril de 2022 (rojo, territorio controlado por el ej茅rcito ruso; azul, territorio en manos del ej茅rcito ucraniano)

SITUACI脫N ACTUAL EN POPASNAYA

鈻 Se encuentra bajo control de las fuerzas aliadas toda la parte oriental de la ciudad, la estaci贸n de tren Popasnaya-1, el edificio de la administraci贸n local.

鈻 Varios fortines han sido eliminados alrededor de la ciudad.

鈻 Las afueras del suroeste est谩n siendo reabastecidas y se prepara una ofensiva hacia la planta de reparaci贸n de coches Popasnyasky.

鈻 El personal militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania est谩 comprendiendo poco a poco que es in煤til resistirse y se va rindiendo en peque帽os grupos.

El resultado es que la liberaci贸n de Popasnaya no tardar谩 demasiado y que a partir de ah铆 la segunda fase de la operaci贸n militar avanzar谩 a otro ritmo.