De parte de ANRed May 11, 2022 275 puntos de vista

Con la consigna «El pueblo no es cisheterosexual: disidencias sexo genéricas contra el ajuste y el extractivismo», las disidencias sexo genéricas anuncian que concentrarán en Retiro y se suman a la Marcha Federal de la Unidad Piquetera, cuyas caravanas partieron el martes de diferentes puntos del país, de La Quiaca a Ushuaia, y que confluirán este jueves 12 de mayo Plaza de Mayo, por «trabajo, salario, contra el hambre y la pobreza». «Travestis, Trans, Lesbianxs, Putxs y No Binaries marchamos en la Marcha Federal Piquetera. Porque estamos hartas/os/es de tener que ponerle el cuerpo a la pobreza que nos impone el Estado y el mercado laboral. Porque no soportamos más que asumir nuestra identidad o sexualidad implique que la sociedad crea que puede violentarnos. Porque queremos que los programas sociales sumen perspectivas orientadas a beneficiar nuestras redes solidarias por fuera de la cisheteronorma. Porque a 10 años de la Ley de Identidad de Género ir a buscar trabajo nos pone en riesgo. Seguimos buscando a Tehuel», remarcan. Por ANRed.

Así lo expresaron: «este Jueves 12 Travestis, Trans, Lesbianxs, Putxs y No Binaries marchamos en la Marcha Federal Piquetera. Porque estamos hartas/os/es de tener que ponerle el cuerpo a la pobreza que nos impone el Estado y el mercado laboral. Porque no soportamos más que asumir nuestra identidad o sexualidad implique que la sociedad crea que puede violentarnos. Porque queremos que los programas sociales sumen perspectivas orientadas a beneficiar nuestras redes solidarias por fuera de la cisheteronorma, las que como disidencias sexuales tejemos para apañarnos frente a las violencias sistémicas y afrontar nuestros costos de vida. Porque a diez años de la ley de identidad, no nos basta acceder solo al cartón, sino accedemos a la salud, la educación, la vivienda, el trabajo o la tecnología. Porque a 10 años de la Ley de Identidad de Género ir a buscar trabajo nos pone en riesgo. Seguimos buscando a Tehuel«, remarcan en un comunicado conjunto que emitieron recientemente.

En la misma línea, agregan: «denunciamos lamentablemente a aquellas organizaciones LGTTTBIQNB que, institucionalizadas, aplauden por omisión, el empobrecimiento de nuestras vidas. Mientras nosotres comemos arroz, otres asumen cargos lavándole la cara a los gobiernos. Frente a esta realidad es urgente construir una agenda interseccional. Consideramos que los movimientos piqueteros de trabajadorxs informales deben ser aliados principales en la lucha por construir una vida digna a largo plazo, una alianza que permita pensarnos desde la identidad, pero también como parte del movimiento de trabajadoras/es en una sociedad racializada que no banca más que hablen en su nombre«.

En tanto, Kimey Ramos, docente travesti y una de las referentas del espacio autoconvocado, convocó a marchar en sus redes sociales, detalló que será con la consigna «El pueblo no es cisheterosexual: disidencias sexo genéricas contra el ajuste y el extractivismo» y confirmó que concentrarán en la plaza de la estación de Retiro, donde confluirán con la columna del noroeste argentino de la Marcha Federal.

Asimismo, amplió los motivos por los cuales se suman a la jornada nacional de lucha: «marchamos porque no soportamos más que asumir nuestra identidad o nuestra orientación sexual sea una condición mayor riesgo de vulnerabilidad económica«, remarcó.

Y agregó: «entendemos que los programas sociales están pensados y planificados desde una perspectiva familiarista, situada en la familia heterosexual nuclear, que deja más aún a la intemperie a nuestras redes comunitarias y de solidaridad con las que afrontamos día a día todas las violencias a las que este Estado no da respuestas», expresó Kimey.

Las disidencias sexo genéricas se suman a la #MarchaFederal de la Unidad Piquetera: “marchamos porque no soportamos más que asumir nuestra identidad o nuestra orientación sexual sea una condición mayor riesgo de vulnerabilidad económica” pic.twitter.com/5c6dx6SVzf — ANRed #25Años (@Red__Accion) May 11, 2022