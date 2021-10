En un art铆culo publicado en 2006 que lleg贸 a ser bastante influyente, Jorge Casta帽eda busc贸 trazar una l铆nea divisoria entre los distintos gobiernos de cu帽o progresista de la regi贸n que por esa 茅poca protagonizaban el 芦ciclo progresista禄 u 芦ola rosa禄. Casta帽eda distingu铆a entre dos izquierdas: una correcta, de car谩cter moderno, reformista, global y de mente abierta, y otra incorrecta, de tradici贸n populista, radical, nacionalista, de mente cerrada y de acciones estridentes.

De aquel momento al presente, esa

distinci贸n parece estar medianamente superada, no solo por la capacidad

que tuvieron las candidaturas de derecha de arrebatarle primeras

magistraturas a ambos tipos de izquierda 鈥攁fectando una de las

principales caracter铆sticas del ciclo: la capacidad de reelegirse y

mantenerse en el poder鈥 sino, sobre todo, por el fracaso de una de las

principales referencias del ideal de 芦izquierda correcta禄 en el an谩lisis

de Casta帽eda. La Concertaci贸n de Partidos por la Democracia de Chile

entr贸 en una crisis terminal que acab贸 por entregarle dos veces el

gobierno al derechista Sebasti谩n Pi帽era, a pesar de sus intentos por

incorporar elementos m谩s propios de lo que 鈥攑ara Casta帽eda鈥 ser铆a la

芦incorrecci贸n pol铆tica禄, en un esfuerzo por responder al creciente

malestar de la poblaci贸n con las consecuencias sociales y econ贸micas de

un neoliberalismo avanzado y extremo.

Hoy resultar铆a dif铆cil sostener que

un proyecto pol铆tico que no asuma un horizonte claro de superaci贸n del

neoliberalismo pueda ser considerado de izquierda. La Revuelta Popular

del 18 de octubre de 2019 en Chile pareci贸 ponerle una pala de sal al

modelo que se consider贸 ejemplar para la regi贸n: la v铆a chilena al

neoliberalismo. A pesar de la promesa de los movilizados de que Chile

ser铆a 芦la cuna del neoliberalismo, pero tambi茅n su tumba禄, la superaci贸n

de este paradigma, aunque unifica diferentes vertientes de la izquierda

latinoamericana, a煤n presenta nudos cr铆ticos que dificultan su

traducci贸n a un modelo alternativo. La izquierda en la regi贸n enfrenta

una nueva tensi贸n que la divide.

驴Vivir bien?

En 2011, una serie de art铆culos publicados por Pablo Stefanoni que retrataban lo que ir贸nicamente denomin贸 como el embate entre 芦pacham谩micos禄 versus lo que sus detractores

tacharon de 芦mod茅rnicos禄, dejaron en evidencia una de las principales

contradicciones del proceso boliviano. A saber, la pugna en el campo de

la izquierda local (pero extensible a la regi贸n) de dos tendencias: una

vertiente neodesarrollista y extractivista, asociada al gobierno de Evo

Morales, y otra identitario-ambientalista, asociada al movimiento

ind铆gena y a buena parte de la intelectualidad que termin贸 rompiendo con

el MAS.

Para Stefanoni, el 芦pachamamismo禄, munido de una pose de autenticidad ancestral, m谩s parecer铆a una filosof铆a pr贸xima a un 芦indigenismo new age禄 que, entre otras cosas, elude los problemas pol铆ticos del ejercicio del poder y del Estado, as铆 como las discusiones en torno a un nuevo modelo de desarrollo que logre superar el extractivismo y la reprimarizaci贸n. En sus palabras, en lugar de discutir c贸mo combinar las expectativas de desarrollo con un eco-ambientalismo inteligente, el discurso pacham谩mico nos ofrece una catarata de palabras en aymara, pronunciadas con tono enigm谩tico, y una c谩ndida lectura de la crisis del capitalismo y de la civilizaci贸n occidental.

Los momentos constituyentes que

acompa帽aron la instalaci贸n de los gobiernos de Bolivia y Ecuador se

identifican con un proceso de coincidencia estrat茅gica entre estas

posiciones que hoy se han vuelto cada vez m谩s antag贸nicas. Las cartas

magnas fueron extremamente innovadoras al incluir, entre otras cosas, la

perspectiva andina del 芦buen vivir禄 (suma qama帽a en aymara y allin kawsay o sumak kawsay en quechua), o sea, la promoci贸n de un bienestar hol铆stico cuya base es la armon铆a con la naturaleza y con la comunidad.

Sin embargo, tal como lo resume Andreu Viola,

por m谩s positivo que sea el cambio de actitud hacia valores y estilos

de vida no occidentales que la reivindicaci贸n de este t茅rmino implica,

el mismo no deja de ser una tradici贸n que no ha logrado precisarse de un

modo m谩s concreto, quedando ambiguamente plasmada en las

Constituciones. M谩s a煤n: el 芦buen vivir禄 no ha conseguido reflejarse en

los planes econ贸micos de esos gobiernos progresistas, que mantuvieron

las visiones economicistas y tecnocr谩ticas del desarrollo.

As铆 las cosas, el problema radica,

por un lado, en la idealizaci贸n del mundo rural andino y, por otro, en

la discordancia de estos ideales con las pol铆ticas macroecon贸micas

impulsadas por esos gobiernos.

La izquierda del 芦buen vivir禄 ha

contribuido a poner de relieve en las agendas de la regi贸n la urgente

necesidad de la protecci贸n del medio ambiente, reivindicando las

pr谩cticas ancestrales de los pueblos ind铆genas como un modelo

alternativo a las l贸gicas depredadoras del capitalismo neoliberal. Seg煤n

el antrop贸logo colombiano Arturo Escobar, es un tipo de pensamiento

posdesarrollista que se construye 芦desde abajo, por la izquierda y con

la tierra禄. Sin duda, este movimiento intelectual ha entregado poderosas

herramientas conceptuales para la reemergencia de grupos ind铆genas y de

comunidades ambientalistas que resisten ante la expansi贸n extractivista

latinoamericana. Pero ha descuidado los debates sobre un modo de

producci贸n alternativo que genere condiciones de bienestar material para

la poblaci贸n.

Si bien, como ha procurado mostrar 脕lvaro Garc铆a Linera,

en el comunitarismo andino no solo hay expresiones precapitalistas sino

tambi茅n anticapitalistas 鈥攓ue pueden ser la base de una reorganizaci贸n

econ贸mica鈥, estas experiencias no son suficientes para responder a la

pregunta de con qu茅 reemplazar el actual modelo de (sub)desarrollo en la

regi贸n.

Desarrollismo sin desarrollo

Lo paradojal es que la perspectiva

desarrollista, que pone en el centro de sus preocupaciones y pr谩cticas

la cuesti贸n econ贸mica, tampoco parece tener una respuesta consistente a

este desaf铆o. Tal como lo ha retratado Maristella Svampa en sus estudios

cr铆ticos sobre el periodo pol铆tico reciente en Am茅rica Latina, la ola

rosa, aunque asociada a una expansi贸n de la frontera de derechos

sociales, tambi茅n estuvo ligada a una ampliaci贸n de las fronteras del

capital, particularmente en territorios ind铆genas.

El ciclo posneoliberal se sostuvo gracias al auge de los precios de los commodities, reemplazando el consenso de Whashington por uno que mantiene un crecimiento basado en la exportaci贸n de materias primas, proceso que la autora denomina 芦Consenso de los Commodities禄, es decir el ingreso a un nuevo orden, a la vez econ贸mico y pol铆tico-ideol贸gico, sostenido por el boom de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo cada vez m谩s demandados por los pa铆ses centrales y las potencias emergentes, lo cual genera indudables ventajas comparativas visibles en el crecimiento econ贸mico y el aumento de las reservas monetarias, al tiempo que produce nuevas asimetr铆as y profundas desigualdades en las sociedades latinoamericanas.

Este modelo extractivo-exportador,

afirmado principalmente en megaproyectos invasivos, ha tenido como

resultado una fuerte ambientalizaci贸n de las luchas sociales y ha

consolidado una nueva racionalidad ambiental posdesarrollista,

aumentando la brecha entre estas dos izquierdas. Por otra parte, aunque

el ciclo progresista habr铆a estimulado un 芦regionalismo latinoamericano

desafiante禄, seg煤n Svampa, tambi茅n ha inaugurado nuevas formas de

dependencia, a partir del intercambio asim茅trico con China, nuestro

principal socio comercial en la regi贸n, en tanto comprador de materias

primas.

Aunque la ola rosa se afirm贸 desde un

horizonte posneoliberal, parece no haber alterado uno de los pilares de

las l贸gicas neoliberales: el aprovechamiento de las ventajas

comparativas de los pa铆ses emergentes, que no es otra cosa sino la

renuncia a una opci贸n industrial en favor de la explotaci贸n de materias

primas.

En efecto, todo modelo de desarrollo

supone un modo de acumulaci贸n, regulaci贸n y distribuci贸n. En el caso del

neoliberalismo, la acumulaci贸n se basa en las ventajas comparativas y

en una fuerte financierizaci贸n econ贸mica; al mismo tiempo promueve una

fuerte (des)regulaci贸n econ贸mica, basada en la retracci贸n estatal; y

finalmente, distribuye mediante la creencia en el derrame econ贸mico y en

la intervenci贸n focalizada de la pobreza extrema. En Am茅rica Latina, el

extractivismo y la reprimarizaci贸n parecen ser una constante tanto en

gobiernos neoliberales como en aquellos que se supone aspiran a

superarlo; aunque han promovido un resurgimiento de las capacidades

estatales para intervenir y regular la econom铆a, sobre todo a trav茅s de

la nacionalizaci贸n de los recursos estrat茅gicos. Finalmente, los

gobiernos progresistas han estado lejos de implementar pol铆ticas

sociales universales que consoliden derechos; han optado por l贸gicas

focalizadas de transferencia de renta, en la medida que los altos

precios de los commodities

lo han permitido. Con todos los avances y contradicciones

pol铆tico-sociales de los gobiernos progresistas, estos no innovaron en

c贸mo dejar atr谩s el neoliberalismo.

Aunque se le acusa a estos gobiernos

de neodesarrollistas 鈥攅n alusi贸n, sobre todo, al pensamiento cepalino

del siglo XX鈥, del balance de este ciclo no podemos desprender nada

equivalente a un proyecto como el modelo de Industrializaci贸n por

Sustituci贸n de Importaciones, tal como ha mostrado, entre otros, el

soci贸logo Jos茅 Maur铆cio Domingues. Sin duda, la industrializaci贸n sigue

siendo un t茅rmino clave para el futuro. La cuesti贸n pasa por c贸mo

lidiamos con el hecho de que se puede incrementar la presencia

industrial en el continente sin modificar la posici贸n subordinada de

nuestras econom铆as en la divisi贸n internacional de trabajo. El cruce de

fronteras de las maquiladoras estadounidenses a M茅xico en busca de

mejores condiciones de extracci贸n de plusval铆a, industrializa, pero al

mismo tiempo subordina.

Tal como se帽alaba la economista Alice Amsden,

el desaf铆o de los pa铆ses perif茅ricos es pasar de una estrategia

芦compradora禄 de tecnolog铆a, como en el caso de las maquiladoras, a una

sustentada en la 芦producci贸n禄 de tecnolog铆a. Para eso es indispensable

que el Estado asuma un rol de ser 芦conducto y conductor禄 de ese

desarrollo, pues otros actores econ贸micos dif铆cilmente romper谩n con la

comodidad de un rentismo poco inclinado a la inversi贸n estrat茅gica y

acostumbrada a amplios m谩rgenes de ganancia, basados en la renta de la

tierra y en la superexplotaci贸n del trabajo 鈥攑recario鈥 latinoamericano.

Al mismo tiempo, ese desarrollo debe considerar los l铆mites plantarios y

la necesidad de un nuevo pacto socioecol贸gico que contribuya a revertir

la cr铆tica situaci贸n clim谩tica y ambiental que han hecho m谩s patente la

advertencia de Jameson de que 芦es m谩s f谩cil pensar el fin del mundo que

el fin del capitalismo禄.

Construir futuro

La izquierda latinoamericana

dif铆cilmente ser谩 alternativa de futuro si no es capaz de responder

tanto a la emergencia clim谩tica como a la necesidad de estructurar un

proyecto de desarrollo que permita distribuir riqueza e integrar a los

ciudadanos excluidos de la regi贸n al consumo y a est谩ndares

materialmente m谩s elevados de vida. 驴Pero, es posible? 驴Acaso la

superaci贸n de la pobreza y el aumento de la capacidad de consumo no van

de la mano con un incremento de los factores que empeoran la crisis

clim谩tica?

La respuesta no es f谩cil. Pero el

actual estado de cosas nos obliga a pensar ordenamientos econ贸micos m谩s

racionales para aminorar nuestro impacto en el medioambiente y para

reducir la desigualdad econ贸mica que campea en la regi贸n. El capitalismo

neoliberal se caracteriza por destruir las principales fuentes de

producci贸n de la riqueza: la naturaleza y el trabajo. La izquierda

latinoamericana tiene la misi贸n de superar su actual contradicci贸n y

contribuir a hacer m谩s f谩cil pensar el fin de ese capitalismo que nos

tiene al borde del fin del mundo.

[*] El autor agradece al Proyecto FONDECYT 1200841, marco en el cual se ha desarrollado esta reflexi贸n.

Fuente: https://jacobinlat.com/2021/10/28/las-dos-izquierdas-latinoamericanas/