Liebknecht

dijo: 鈥淓n el mundo no hay sino dos patrias: la de los ricos y la de los

pobres鈥. Se puede afirmar, tambi茅n, que en toda naci贸n, sea cual fuere su grado

de cultura y su forma de gobierno, s贸lo existen dos clases sociales bien

definidas: la de los poderosos y la de los despose铆dos. Como el dinero suele

separar a los hombres m谩s que la raza, no se carece de

raz贸n al

asegurar que el pobre es el negro de Europa.

Esa gran

divisi贸n de clases no dejamos de palparla en nuestra Am茅rica republicana, donde las

familias acaudaladas van constituyendo una aristocracia m谩s insolente y m谩s odiosa

que la nobleza de los Estados mon谩rquicos: a fuerza de advenedizos, nuestros

falsos arist贸cratas llevan a tal grado la presunci贸n y el orgullo que

sobrepasan al se帽or de horca y

cuchillo.

Descendientes (por l铆nea torcida) de aquellos espa帽oles que sufr铆an el mal del

oro, nuestros hidalgos de llave maestra y ganz煤a no tienen m谩s que un solo

deseo: juntar dinero. De ah铆 que habiendo monopolizado el ejercicio de la

autoridad, nos hayan dado unas rep煤blicas de malversaciones y gatuperios,

cuando no de oprobios y sangre.



Pero en

ninguna de las antiguas colonias espa帽olas

resalta m谩s que en Chile esa divisi贸n de la sociedad en ricos y pobres; en ninguna parte el hombre de levita

ve con m谩s desprecio ni trata con mayor

inhumanidad al hombre de blusa o de poncho; en pocas palabras, es m谩s dura la

dominaci贸n. Recurrimos al testimonio de los chilenos. En La Raz贸n de Cha帽aral,

n煤mero 8, leemos lo siguiente: 鈥淗emos conocido en Chile, principalmente en los

puertos de mar, familias aristocr谩ticas que nacen de tinterillos, abogados,

curanderos, despachadores, carpinteros, hojalateros, sastres, cigarreros,

zapateros, alba帽iles, lavanderas y cocineras. Nada tiene de particular que cada

cual tenga un oficio; hacemos hincapi茅 en estas 煤ltimas proposiciones para

buscar pronto el origen de la clase media, la cual es m谩s enemiga de los

obreros鈥.

鈥淒educimos

que la cuna de la burgues铆a aristocr谩tica laica y la de la clerical se

confeccionan en los talleres, en las chicher铆as y en las pocilgas de lavanderas

y cocineras鈥. 鈥淟a clase media de Chile es el producto, pues, de la plebe, la

cual tan pronto se educa, toma las maneras c贸micas de la aristocracia, aprende

como los monos a vestirse regularmente, embriag谩ndose en los humos de la

soberbia, del orgullo y de la vanidad y olvidando que sus padres vend铆an

aguachucho por cangalla mineral; vend铆an percalas por varas, az煤car por cinco,

vinos falsificados por litros, velas de sebo por ficha y a煤n hab铆an sido prestamistas,

ladrones al tanto por

ciento鈥欌.

Por lo

transcrito de La Raz贸n vemos que en Chile sucede lo mismo que en el Per煤: las

dos aristocracias de nuevo cu帽o: 鈥溾攍a del Mapocho y la del R铆mac鈥 se igualan en

el olvido de su origen y en su poco amor a la clase de donde provienen. As铆,

Vicu帽a Mackenna, que fue un mestizo de anglosaj贸n

y araucano, lleg贸 a decir que el roto chileno lleva en su sangre el instinto

del robo y del asesinato鈥.

Si el tal

Vicu帽a Mackenna resucitara, se ver铆a muy vacilante para contestar a m谩s de una

pregunta. 驴Qu茅 instintos guarda en la sangre la pseudo aristocracia chilena?

驴Son rotos los que se roban el tesoro fiscal y empujan a la naci贸n hacia un

cataclismo financiero? 驴Eran rotos los que fraguaron la guerra del Pac铆fico y

desencadenaron sobre el vecino una asoladora invasi贸n de b谩rbaros? Verdad, el

roto hecho soldado se mostr贸 en el Per煤 tan feroz como el gen铆zaro en Armenia y

el cosaco en la China; pero a la cabeza del soldado ven铆a el jefe para

excitarle, alcoholizarle y lanzarle al robo,

al incendio, a la violaci贸n, al asesinato. Y el jefe no hac铆a la

guerra por voluntad propia: obedec铆a la orden dictada por la clase dominadora.

Esta

ferocidad del poseedor chileno la acabamos de ver confirmada en la huelga de

Iquique. Ah铆 se ha manifestado por mil茅sima vez que si las leyes valen algo

para solucionar las cuestiones de los privilegiados entre s铆, no sirven de nada

para zanjar las dificultades surgidas entre pobres y ricos o

proletariados

y capitalistas; en ese caso, no se admite m谩s ley, m谩s juez ni m谩s 谩rbitro que

la fuerza.



No

insistiremos en referir la est煤pida y cobarde matanza de los peones salitreros

(驴qui茅n ignora los sangrientos episodios?) y nos ce帽iremos a consignar un hecho

muy significativo, pues viene a revelar el estado de alma que se inicia en los

trabajadores. En algunas de las salitreras, a ra铆z de la horrorosa carnicer铆a,

los trabajadores chilenos pisotearon, escupieron y quemaron la bandera de

Chile.

As铆,

pues, las v铆ctimas de los odios internacionales empiezan a no dejarse alucinar

por la grosera farsa del patriotismo y a reconocer que en el mundo no hay sino

dos patrias: la de los ricos y la de los pobres. Si de esta verdad se acordaran

dos ej茅rcitos enemigos en el instante de romper los fuegos,

cambiar铆an

la direcci贸n de sus rifles: proclamar铆an que sus verdaderos enemigos no est谩n

al frente.

(Por los acontecimientos que al final relata,

este art铆culo fue escrito despu茅s



del 1907.

Forma parte de Anarqu铆a, obra editada p贸stumamente por Editorial



Ercilla

en Chile, 1936)