Las elecciones regionales en Bolivia o fueron un empate o las perdió el gobierno

Entrevista al ex diputado constituyente y senador peruano Ricardo Napur铆

Las elecciones regionales en Bolivia o fueron un empate o las perdi贸 el gobierno

Mario Hernandez

M.H.: Continuamos con los procesos electorales en nuestra Am茅rica Latina, comenzamos analizando Per煤 y Ecuador y nos vamos ahora a Bolivia y Chile. El Presidente de Bolivia, Luis Arce, denunci贸 un v铆nculo entre el millonario Elon Mask y el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019. En una rueda de prensa realizada en M茅xico el jefe de Estado boliviano afirm贸 que detr谩s de los planes golpistas de 2019 estuvo el inter茅s por el litio y otros recursos naturales de Bolivia. 驴Qu茅 nos pod茅s comentar al respecto? Incluso ha habido desclasificaci贸n de documentos que hablan de los servicios de inteligencia brit谩nicos detr谩s del golpe contra Evo Morales.

R.N.: Si bien no puedo saber exactamente si esto es o no cierto, el hecho concreto que mencion谩s es menor frente al hecho central que ya se sabe porque el gobierno de Evo lo denunci贸 permanentemente. Sea el problema de la coca o la expulsi贸n del embajador, porque siempre estuvo metido en la vida pol铆tica derechista del pa铆s. De tal manera que los intentos golpistas han sido muchos. No olvidemos que en su momento tuvo que intervenir el Mercosur, el propio presidente Kirchner, para evitar el golpe de Estado en Bolivia. Ese es un problema menor y real en s铆 mismo frente al acoso permanente que ha tenido el imperialismo norteamericano y los pa铆ses hostiles para tratar de derribar esa experiencia particular que para ellos era de un radicalismo social importante. Arce tiene raz贸n en la denuncia y yo la extiendo, porque Bolivia siempre estuvo en peligro, por el car谩cter del proceso radical de su pa铆s.

M.H.: Incluso hemos conocido d铆as pasados la intervenci贸n del Canciller norteamericano pidiendo por la libertad de la ex presidenta A帽ez.

驴C贸mo evalu谩s las 煤ltimas elecciones en Bolivia? Elecciones a alcaldes, gobernadores e intendentes.

R.N.: Es un aviso, una llamada de atenci贸n. No es que se diga que estas elecciones intermedias, que en Bolivia no son tan intermedias, porque se eligieron Gobernadores y Alcaldes, que generalmente el gobierno de turno las pierde; pero este gobierno apenas ten铆a unos meses en curso.

El problema es el aviso, hay que ir m谩s lejos en la reflexi贸n, en Bolivia hay peligros reales, que se haya restituido el derecho de Evo y la venganza hist贸rica de que haya vuelto al gobierno, no al poder, a trav茅s de un proceso electoral contundente, sino hay que escuchar a los peligros reales.

Estas elecciones o fueron un empate o las perdi贸 el gobierno, porque en las regiones m谩s importantes, Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, fueron ganadas por la oposici贸n. Lo que pasa es que nosotros normalmente no le damos la importancia debida a un proceso electoral que es una v铆a de distorsionar la lucha pol铆tica, pero s铆 debemos reconocerla como un aviso, y este es un alerta para el gobierno actual, porque este gobierno tiene peligros reales.

Dejando de lado que es lo m谩s progresista que existe entre los gobiernos de centro izquierda radicalizados de Am茅rica Latina y la experiencia sui g茅neris de Bolivia, el peligro real est谩 en la situaci贸n de Am茅rica Latina y el contexto mundial. No solo la pandemia que desorganiza y destruye todo lo positivo que se puede hacer en un pa铆s, sino la acci贸n del imperialismo norteamericano.

Biden inmediatamente agredi贸 a Cuba y Venezuela, y Cuba y Venezuela en el sur de nuestro continente es Bolivia, y los antecedentes de intervenci贸n norteamericana en Bolivia son permanentes. Van a apuntar a destruir este ensayo y esta especie de 鈥減unto negro鈥 que tienen en Am茅rica Latina. Ser铆a ingenuo pensar que porque es un gobierno democr谩tico y porque diga unas palabras favorables, el imperialismo ha cambiado.

En la etapa actual, de la crisis del capitalismo y los destrozos que hace la pandemia, EE UU necesita m谩s que nunca a Am茅rica Latina. Si todos los intentos anteriores fueron recolonizarla con diferentes resultados, eso hoy est谩 m谩s vigente que nunca. Por esto cualquier gobierno centrista, nacionalista, de centro izquierda llamado populista o no, sabe que o capitula ante el imperialismo o este lo va a agredir, la acci贸n va a ser permanente y ya lo es. De tal manera que Bolivia est谩 en peligro.

Dicho esto, realmente viene el otro problema, el proceso boliviano no depende tanto del punto de vista de llevar al pa铆s a una posici贸n de populismo de izquierda, como le llaman ahora, sino de los peligros en Sudam茅rica. Todo el mundo habla de Lula como una especie de salvador, pero hay un Lula que gan贸 el derecho hist贸rico y Lula hoy, que est谩 diciendo todos los d铆as que si con la derecha tiene que gobernar, porque la necesita por su poder y porque dan los votos, lo har谩. Pero ya 茅l se hab铆a aliado con el Partido Democr谩tico, que era la derecha de la derecha antes, para mantener la gobernabilidad. En su primer gobierno eso pas贸 porque Brasil crec铆a a tasas chinas y su pacto con la burgues铆a industrial de San Pablo le permiti贸 cogobernar hasta el momento en que lleg贸 la 茅poca de las vacas flacas y ah铆 el proceso termin贸 con la destituci贸n de Dilma y finalmente recay贸 en Bolsonaro.

La vuelta de Lula no garantiza que haya una v铆a reformista garantizada en Am茅rica Latina, por la realidad del mundo, la crisis del capitalismo, porque la situaci贸n de Brasil no se puede comparar con la del Brasil del 2000 cuando Lula emergi贸; porque la situaci贸n de crisis siempre va a inestabilizar a ese pa铆s.

Todo lo que ocurre en la realidad de los otros pa铆ses, incluso Bolivia, est谩 contextualizado por la realidad en general y particularmente por Brasil. Yo esto lo considero un aviso, para el gobierno de Arce, a quien todos esperamos que le vaya bien, aunque yo tenga una posici贸n anticapitalista definida, pero no soy tan torpe para no discernir que es lo m谩s progresista que existe entre los gobiernos de centro izquierda de Am茅rica Latina con la particularidad que a trav茅s de la acci贸n del MAS emergieron las masas, siempre rebeldes en Bolivia, y fundamentalmente los campesinos haciendo ese proceso.

Yo lo alerto, mi misi贸n no es solo analizar la situaci贸n actual sino decir cu谩les son los problemas inmediatos y reales que van a tener las fuerzas progresivas dentro del capitalismo, con peligros reales. Estas elecciones, la acci贸n de Biden y lo que haga en un futuro es un aviso para ver directamente que toda acci贸n progresiva en Am茅rica Latina que signifique nacionalismo radicalizado y reformista va a ser atacado por el imperialismo.

Y en Bolivia los agentes del imperialismo est谩n vivos, se han expresado, tienen poder econ贸mico, tienen Santa Cruz, que ha ganado el b谩rbaro ese de Camacho con el 50% y que quiere anexarse a Brasil.

Aunque sea de paso, aviso los peligros que corre la realidad boliviana y que ponen a la orden del d铆a si el MAS va a ser capaz, porque cuando sucedi贸 el golpe no fue capaz de defender lo que ten铆a que defender y lo sabemos bien. Quien corrigi贸 el proceso fueron las masas populares, esos campesinos rebeldes que a trav茅s del voto lo pusieron nuevamente en el poder, dando una lecci贸n hist贸rica de que no hay que abandonar nunca la defensa de los intereses de clase y, sobre todo, cuando se tiene una parte del poder en nombre del pueblo.

Una Constituyente formal no puede dar soluci贸n al problema chileno

M.H.: El Presidente Pi帽era de Chile envi贸 un proyecto de Ley para aplazar las elecciones constituyentes que se deb铆an realizar el pr贸ximo 11 de abril.

R.N.: Es dif铆cil conocer directamente por qu茅 lo hacen, uno puede suponer. El hecho real es que la estabilidad del dominio burgu茅s y del propio gobierno en Chile est谩 en peligro, eso es cierto. El Coronavirus lo ha arrastrado a una grave crisis econ贸mica y, sobre todo, el hecho de la rebeli贸n de los j贸venes de los barrios populares, los estudiantes y los marginales.

M.H.: Brutalmente reprimidos en los 煤ltimos d铆as.

R.N.: Pero eso no est谩 activado todav铆a, as铆 como ac谩 el proletariado y las masas est谩n pasivas y en alg煤n momento van a entrar en acci贸n; en Chile ya hicieron el ejercicio y solamente es detenido ese ejercicio de rebeld铆a por el Coronavirus y porque el gobierno logr贸 encausar el proceso aceptando el proceso de Asamblea Constituyente.

Yo particularmente voy m谩s lejos, nosotros participamos en una Asamblea Constituyente de punta tambi茅n en Per煤 en 1979 y tambi茅n tuvimos que empezar el proceso en la Constituyente. Yo no estoy de acuerdo con la idea de que solamente una Constituyente formal puede dar soluci贸n al problema chileno, porque la idea de la Constituyente es redactar una Constituci贸n con art铆culos que pueden ser progresivos y que si no se tiene el poder popular la derecha o sus gobiernos no la aplican.

El problema metodol贸gico es que a trav茅s de la lucha por lo que significa una Constituyente, hay que movilizar a todos los sectores implicados en la lucha por beneficios sociales, econ贸micos o pol铆ticos, sean estudiantes, campesinos, obreros, intelectuales, las mujeres, todos los sectores oprimidos y postergados en un pa铆s.

Redactar una Constituci贸n es una simple forma, pero su contenido es una batalla por cada cap铆tulo de reivindicaciones que despu茅s van a estar en la ley y eso no est谩 planteado en Chile como m茅todo, porque los rebeldes que no han tenido direcci贸n pol铆tica y que no ten铆an por qu茅 conocer lo que es una Constituyente y su m茅todo, obviamente se han sentido semi satisfechos cuando lograron que un gobierno tan reaccionario convocara a una Constituyente, donde ellos creen que la reacci贸n va a ser favorable.

Pero si la Constituyente resulta de mayor铆a, redactan la Constituci贸n que quieren. Por eso la Constituyente es lo anterior a la redacci贸n de la Constituci贸n, es en qu茅 medida uno toca los cap铆tulos que van a estar en las leyes para movilizar a los sectores. Cosa que no se ha producido todav铆a y que es dif铆cil que suceda en los tiempos perentorios, porque las direcciones no existen y porque esas direcciones que no existen no pueden en corto tiempo encausar metodol贸gicamente el proceso.

Avanc茅 un poco m谩s para decirte los peligros que hay en Chile, y que deja como secundario el por qu茅 quiere postergar o no las elecciones Pi帽era. Uno podr铆a pensar que posterga por buena fe, siendo ingenuos, por el Coronavirus y porque no hay condiciones para una emisi贸n democr谩tica del voto, pero no hay que ser ingenuos porque estos m茅todos 鈥渂urguesitos鈥 son tan reaccionarios como lo es el Presidente de Chile o como es el gobierno de la coalici贸n de derecha.

No son ingenuos, algo se traen entre manos. Entonces yo respondo con la r茅plica de la experiencia hist贸rica y la experiencia vivida, diciendo qu茅 deber铆amos hacer aprovechando la lucha por la Constituyente. Lamentablemente no existe esa experiencia ganada y hay un proceso abierto cuyo cap铆tulo por venir no conocemos.