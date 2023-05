–

Hemos dejado atr谩s otras elecciones. Mientras estas se llevaban a cabo, hubo una llamada carrera electoral en un tremendo desequilibrio de poder. Se movilizaron todas las fuerzas del orden, el poder econ贸mico, la mafia, los imanes, los jeques y todas las c茅lulas del Estado turco. Quienes intentaron luchar en conjunto contra este sistema brutal y sin restricciones fueron los kurdos, que ya llevaban m谩s de 50 a帽os luchando con u帽as y dientes. La Alianza Nacional, por otro lado, trat贸 a los kurdos como leprosos en lugar de defender valientemente sus derechos humanos. La oposici贸n, que no actu贸 con la valent铆a suficiente para el establecimiento de los valores democr谩ticos y la justicia, no se mantuvo 铆ntegramente con las v铆ctimas, especialmente con los kurdos. La oposici贸n, que no ha podido librarse de la enfermedad del turquismo y el racismo, no ha podido lograr el 茅xito necesario contra el gobierno, que ha alcanzado su punto m谩ximo de mentira y saqueo.

Si las comunidades en los rincones m谩s remotos de 脕frica hubieran experimentado lo que el AKP y el MHP (partidos de la alianza gobernantes) han hecho a las sociedades de Kurdist谩n y Anatolia durante los 煤ltimos 20 a帽os, las personas poderosas de hoy no podr铆an obtener ni siquiera el 10 por ciento de los votos y no ser铆an capaces de mantener su poder ni siquiera por un d铆a. Esta oposici贸n, que consiste en materiales obsesivos kemalistas y turquistas incompetentes, superficiales e ideol贸gicos, prolonga el gobierno del AKP y el MHP. Es obvio que Erdogan y su alianza no pueden cumplir con ninguno de los valores humanos de hoy. Decenas de miles de personas murieron en el terremoto, millones de ellas pasan hambre al aire libre. Esta administraci贸n, que no tiene m谩s habilidades que el soborno, el robo, el narcotr谩fico, el lavado de dinero y el asesinato de personas, todav铆a obtiene m谩s del 40 por ciento de los votos. Si la oposici贸n no puede ganar por amplio margen incluso en esta situaci贸n, revela que la oposici贸n es tambi茅n una copia del gobierno.

El car谩cter turco en la persona de Erdogan, los sincretistas turco-isl谩micos y la Uni贸n del Progreso, llevaron a cabo una campa帽a electoral muy agresiva contra los kurdos. Construyeron toda su campa帽a sobre el exterminio de los kurdos. Con esta situaci贸n, acudieron a las urnas contra el movimiento nacional kurdo. Para hacer abiertamente una propaganda tan agresiva, eliminaron al Partido Democr谩tico de los Pueblos (HDP), con decenas de miles de cuadros en prisi贸n, y forzaron a los kurdos a ir a las elecciones con un partido reci茅n formado. En v铆speras de las elecciones, arrestaron a cientos de personas y las metieron en calabozos. Incluso, el sult谩n sordo se enter贸 de que los kurdos eran la 煤nica oposici贸n a este gobierno.

Si se presta atenci贸n, los poderosos han determinado muy bien que no hay ning煤n grupo social que se les pueda oponer seriamente, aparte de los kurdos. Presa del p谩nico con el proceso de candidatura del l铆der de la oposici贸n K谋l谋莽daro臒lu, Erdogan jug贸 todas sus cartas, tanto abierta como secretamente, para evitar que K谋l谋莽daro臒lu fuera elegido. Cuando comenz贸 su plan para evacuar a la oposici贸n, primero dispar贸 desde dentro de la Alianza Nacional. Cuando la disputa causada por la salida de Ak艧ener no funcion贸, Muharrem 陌nce y Sinan Ogan fueron conducidos al ruedo. K谋l谋莽daro臒lu se redujo por debajo del 50 por ciento con estos dos candidatos, y el trabajo qued贸 listo para la segunda ronda. Resulta que las cuentas tampoco se basaron solo en eso.

Para alcanzar los resultados de las elecciones, tampoco se descuid贸 el aspecto period铆stico y medi谩tico del negocio. Aunque se llevaron a todos los medios con ellos, Halk TV, KRT e incluso la agencia de noticias ANKA hicieron transmisiones como si estuvieran comprados desde dentro como medios de oposici贸n. Erdogan y el Estado turco no dejaron nada al azar esta vez. De hecho, el sistema de pensamiento y el estilo de vida del turquismo no coinciden con el siglo XXI. La estructura mental del siglo XXI ya no podr谩 soportar el r铆gido racismo y estilo de vida turcos. Este sistema, que prolonga su vida aprovech谩ndose de las contradicciones y conflictos de las potencias mundiales, no podr谩 sostenerse a largo plazo.

La oposici贸n kurda no logr贸 el 茅xito necesario en este proceso y no cumpli贸 con las expectativas. Tal despilfarro de estos trabajos de sangre, l谩grimas y esfuerzo extraordinario nunca debe ser tolerado. Hay que contabilizar los votos que se han reducido desde el potencial de seis millones de votos a tres millones y medio. Las razones de esto deben investigarse y los resultados deben compartirse con la comunidad kurda. Estos valores creados con sangre y l谩grimas nunca deben desperdiciarse.

La raz贸n de este declive y regresi贸n es demasiado simple y obvia para ser explicada 煤nicamente por las presiones del Estado. 驴Qui茅nes son los que nos imponen esta pol铆tica y pr谩ctica fracasada, que nos quieren convertir en un grupo marginal? Estos deben determinarse en forma de entendimiento e individuos, y definitivamente deben rendir cuentas.

Desde la identificaci贸n y nombramiento de los candidatos hasta las pol铆ticas de alianza, todo debe ser rediscutido y analizado hasta el 煤ltimo detalle. El movimiento nacional kurdo y el pueblo kurdo patri贸tico deben tomar medidas lo antes posible.

驴Qu茅 criterios se tienen en cuenta a la hora de determinar los candidatos? 驴Qui茅nes y c贸mo se seleccionan los candidatos? Cuando el l铆der del pueblo kurdo, Abdullah 脰calan, est谩 bajo un aislamiento tan severo, mientras los heroicos hijos de los kurdos resisten tanto contra las armas qu铆micas, cuando es posible derrotar al dictador y su sistema con estas elecciones, que est谩 utilizando nuestro potencial de masas con tanta brutalidad, 驴c贸mo podemos aceptar esta situaci贸n cuando nuestra lucha nacional tiene m谩s de 30 a帽os de trayectoria y experiencia en este campo?

Todos deber铆amos remangarnos y hacer una contabilidad seria. Pioneros y l铆deres de una naci贸n que es explotada y en peligro de extinci贸n, deben evaluar todo su trabajo dentro de esta realidad. Si tenemos deficiencias e insuficiencias, debemos arrepentirnos y disculparnos con nuestra naci贸n, renunciar y luchar en la retaguardia. Debemos autocriticarnos abiertamente por nuestras deficiencias y construir nuestro futuro sobre bases s贸lidas. De lo contrario, no podremos ir m谩s all谩 de ser un terreno para que otros se mantengan vivos.

