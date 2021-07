–

De parte de Peri贸dico El Roble July 5, 2021 41 puntos de vista

La dom茅stica, la chica que limpia, la que ayuda con los chicos, la cuidadora. Pocas veces se las nombra como trabajadoras aunque sean el 10 % del total de la fuerza laboral en nuestro pa铆s. Esa invisibilizaci贸n del trabajo es tierra f茅rtil para que se desconozcan sus derechos, y explica, en parte, que el 76,8 % no est谩 registrada.

No es casual que el 97,9 % sean mujeres. No es casual que se invisibilice el trabajo de quienes garantizan los cuidados, la asistencia, la limpieza y la alimentaci贸n de millones de familias.

Son trabajadoras.

Esos condicionantes, sumado a la atomizaci贸n del lugar de trabajo (cada laburante en un hogar distinto), los salarios m谩s bajos de todo el pa铆s y el retraso en materia de derechos laborales, empujaron a la organizaci贸n gremial. Y fue la presi贸n de los gremios la que permiti贸 que en la paritaria se consiga un 42 % de aumento salarial, el reconocimiento de la antig眉edad (1%) e incrementar el plus por zona desfavorable al 30%.

La Izquierda Diario

Conversamos con Stella Maris Salazar del Sindicato de Empleadas Casas de Familia de San Juan, con Sof铆a Navarro, de la Asociaci贸n del Personal de Casas de Familia de R铆o Cuarto y con Manuela Mu帽oz y Marcela Irina Mu帽oz del Sindicato de Empleadas en Casas de Familia de Entre R铆os.

-驴Qu茅 balance hacen de la 煤ltima paritaria en materia del porcentaje, antig眉edad y zona?

Manuela, eval煤a que: Se puede sacar un balance bastante positivo de lo que sucedi贸 en la comisi贸n y del porcentaje que se logr贸. Si bien sabemos que nos faltaron m谩s puntos por ganar en la antig眉edad y la zona desfavorable. La posici贸n que se tom贸 por parte de los sindicatos, todos unidos y de acuerdo en lo que quer铆amos, me parece que result贸 y tuvo un resultado muy positivo.

Stella Maris, agrega: 鈥淟o bueno de esta paritaria ha sido haber obtenido algo que estaba pedido hace mucho: el pago de la antig眉edad. Algo que cualquier trabajador de la Rep煤blica Argentina lo tiene. (Nosotras ) Lo venimos pidiendo hace muchos a帽os, como el presentismo. Yo creo que esto es un logro social, dentro de tanta pandemia y tanta tristeza.

Tambi茅n est谩 bueno lo de la zona desfavorable porque sabemos que no es lo mismo un kilo de azucar en Buenos Aires o en San Juan que en R铆o Negro o General Roca.

Sof铆a coincide con este an谩lisis y agrega: La verdad que estamos muy contentas y con ganas de seguir, porque cuando uno comienza a cumplir objetivos y ser escuchada, las ganas de trabajar y de seguir peleando son cada vez m谩s. Va dando fruto tanto trabajo, entonces eso reconforta. Creemos que esto sienta un precedente importante para el sector y que los futuros aumentos ya van a ir increment谩ndose. Lo que faltar铆a es que no sea tan desdoblado porque se llega a un 30 % este a帽o y el otro 12 % ya va a ser el a帽o que viene as铆 que estar铆a buen铆simo que hubiese sido todo este a帽o.

-驴Qu茅 problem谩ticas son las m谩s urgentes en el sector?

Stella Maris: La problem谩tica urgente de este sector es tener una obra social que sea nuestra, que no dependamos de las dem谩s. En San Juan como en todo el pa铆s tenemos que pagar una consulta, 400 pesos u 800 o 1000, aparte de lo que uno aporta todos los meses. Si vamos al hospital nos atienden pero cuando tenemos que hacer un estudio de alta complejidad, no nos cubre.

Yo creo que tenemos que decirle a la comunidad, a la gente que nos rodea, a las provincias en donde estamos, en todo el pa铆s, que somos trabajadoras, que no se olviden, y tenemos un convenio colectivo de trabajo.

Desde el 2013 tuvimos un avance, porque fue la primera vez en Argentina que las empleadas de casas particulares podr铆amos tener nuestros hijos y no nos echaban; pudimos tener licencias y vacaciones pagas, que no las ten铆amos. Son logros sociales que se han obtenido. Tenemos que seguir luchando por muchos m谩s derechos para sentirnos mucho mejor. Y decirle a las empleadas de casas particulares que no est谩n solas. Somos muchas. Somos un mill贸n seiscientas mil pero registradas solamente 580 mil personas. O sea que tenemos m谩s de un mill贸n de empleadas en negro y por eso vamos a seguir luchando.

Marcela y Manuela, acuerdan con esa evaluaci贸n y agregan: Falta de compromiso por parte del Estado en realizar campa帽as y hacer un seguimiento m谩s formal y cerrado de lo que est谩 sucediendo en el sector.

A 8 a帽os de la ley y 10 del convenio 189 de la OIT, de cada 4 compa帽eras hay 3 que no est谩n registradas, lo cual es un porcentaje muy alto. No se puede hablar de poder sindicalizar a las trabajadoras, tener mejor calidad de vida, si no empezamos con el principio de valorar, jerarquizar el trabajo en el hogar. Todav铆a falta much铆simo para concientizar a las trabajadoras en la vida sindical, pero tambi茅n sobre las responsabilidades que tiene un empleador.

En nuestro pa铆s falta una mirada, en cuanto a reconocer que la persona que trabaja en nuestro hogar es una trabajadora, y falta que las mujeres trabajadoras del hogar est茅n en las agendas pol铆ticas. Se habla mucho del empoderamiento, de la mujer, pero esta patita que es el derecho del trabajo de calidad, el derecho a tener una mejor vida, queda a un costado.

Sobre este punto, Sofia agrega que: Falta reconocimiento de las propias trabajadoras de su trabajo, de su labor. Yo creo que cuando uno se valora y reconoce que su labor es importante, el exigir, el pedir por los derechos sale m谩s natural. Creo que la descalificaci贸n y la desvalorizaci贸n que la sociedad le da a este tipo de tareas, influye mucho en la persona que las realiza.

Agencia Paco Urondo

驴Qu茅 demandas tienen hacia el estado?

Sof铆a y Stella Maris coinciden en cu谩l es el reclamo central: el trabajo no registrado

Sof铆a cree que 鈥渟i el Estado se ocupara m谩s en controlar el tema de la falta de registraci贸n ser铆a menos, porque la mayor铆a tiene empleada a viva voz. Todo el mundo sabe que tienen empleadas no registradas pero nadie hace nada. Yo creo que ah铆 est谩 la gran falla del Estado鈥

鈥Es una decisi贸n pol铆tica. Lo venimos pidiendo hace rato. Es la 煤nica forma en que van a poder registrar a las compa帽eras y seguir avanzando para tener m谩s derechos鈥 concluye Stella Maris.

Manuela pienso que, adem谩s, se necesita 鈥 una campa帽a (del Estado) y cerrar un poco el cerco de formas de saltear la inscripci贸n en AFIP. El Estado deber铆a encontrar la manera de regular esto, de llevar un conteo, de hacer alg煤n tipo de seguimiento a estas situaciones que se dieron.

Y Marcela, agrega a la lista de reclamos: 鈥 ser incluidas y acompa帽adas, 驴por qu茅 no en el Ministerio de la Mujer?, cuando hablamos de los sectores m谩s vulnerables de la sociedad y cuando podemos hablar de mujeres que realmente no solamente tenemos un trabajo totalmente precarizado todav铆a e hist贸ricamente precarizado y no valorizado sino tambi茅n que no tenemos el acceso a una vivienda, a la salud, a la educaci贸n, el acceso de sus hijos a una infancia de cuidado.

Jimena y Noelia