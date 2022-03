A las clases dominantes de la Francia de la Comuna, al igual que a la prensa hegem贸nica, les atemorizaba la tremenda valent铆a, solidaridad y capacidad de lucha de las mujeres

鈥S铆, b谩rbara como fui, amaba el ca帽贸n, el olor a p贸lvora y la metralla en el aire, pero por encima de todo, 隆estaba enamorada de la revoluci贸n鈥

Louis Michel

Cada 18 de marzo se conmemora a nivel mundial el inicio de la experiencia de la Comuna de Par铆s en Francia. Lo que en general se omite en estos recordatorios es qui茅nes dieron el puntapi茅 para que ella sea parida. Tal como reconstruye Raya Dunayevskaya, fueron las mujeres las que actuaron primero: 鈥渓as mujeres que sal铆an a orde帽ar y estaban en las calles antes del amanecer, vieron lo que se avecinaba y frustraron los planes traicioneros del gobierno reaccionario. Cercaron a los soldados y les impidieron cumplir con las 贸rdenes de Thiers鈥.

En efecto, el gobierno de Adolphe Thiers, que hab铆a firmado un vergonzoso tratado de paz con Prusia tras una cruenta guerra librada entre ambos imperios, intenta tomar por sorpresa y desarmar al pueblo parisino la madrugada del 18 de marzo de 1871. Esta pretensi贸n de arrebatarle la artiller铆a y los ca帽ones a la guardia nacional (verdadero ej茅rcito popular por su envergadura, capacidad operativa y composici贸n social, con alrededor de 400 mil integrantes en sus filas, la mayor铆a trabajadores y artesanos de los barrios perif茅ricos de la ciudad), puso en evidencia la disputa entre dos formas de poder antag贸nicos en Par铆s.

Tama帽o acto de desobediencia, que en un comienzo es encabezado por mujeres insurgentes, culmina con un alzamiento masivo en las calles y el fusilamiento de los dos generales al mando, lo que genera la huida de los partidarios del viejo orden a la lindera ciudad de Versalles, donde deciden trasladar el Parlamento. De inmediato, la guardia nacional define convocar a elecciones generales, para que sean democr谩ticamente electas las 92 personas mandatadas del Consejo Comunal, m谩xima instancia del autogobierno en Par铆s, con un salario no superior al de un obrero medio y plausibles de ser revocadas por el pueblo en caso de no cumplir con su responsabilidad.

Aunque no siempre se ha destacado con la suficiente centralidad, es conocido el papel clave que supieron jugar las mujeres desde el inicio en la Comuna de Par铆s, e incluso el rol descollante que tuvieron en los procesos revolucionarios que la precedieron (de 1789 a 1830 y 1848). En cada uno de ellos, estuvieron presentes en las barricadas y confrontaciones callejeras, portando fusiles y auxiliando heridos/as, pero tambi茅n sosteniendo la reproducci贸n de la vida en com煤n en las barriadas populares, desde el acuerpamiento colectivo y las tramas de convivencialidad tejidas desde abajo y a pulm贸n.

Desafiando estereotipos y cuestionando el rol que se les pretend铆a imponer en la 茅poca, durante las semanas que dur贸 la Comuna desplegaron una osad铆a y radicalidad sin parang贸n, que tuvo como respuesta la estigmatizaci贸n social y un revanchismo de clase y heteropatriarcal de lo m谩s encarnizado. Escandalizados, los peri贸dicos conservadores llegaron a definirlas bajo el ep铆teto de p茅troleuses (petroleras), acus谩ndolas de ser responsables de incendiar Par铆s durante la 煤ltima semana de autodefensa y retirada de las milicias populares, ante la arremetida final del sanguinario ej茅rcito de Thiers.

La realidad es que a las clases dominantes de Francia y Europa, al igual que a la prensa hegem贸nica, les atemorizaba su tremenda valent铆a, solidaridad y capacidad de lucha, que cuestionaba el rol subalterno y pasivo hist贸ricamente asignado a las mujeres por parte del patriarcado capitalista y el partido del orden burgu茅s. Se estima que m谩s de 10 mil mujeres participaron de manera activa en la experiencia comunal, cayendo un n煤mero importante de ellas en los encarnizados combates, as铆 como en los fusilamientos masivos realizados, sin juicio alguno, por las fuerzas contrarrevolucionarias tras la derrota definitiva. Las que lograron sobrevivir, padecieron el destierro en Nueva Caledonia y trabajos forzados por casi una d茅cada.

Dentro de este ejercito an贸nimo de insurrectas, la figura m谩s emblem谩tica es por supuesto Louis Michel. Maestra popular, activista insumisa y habitante del suburbio obrero de Montmartre -colina donde se inici贸 la sublevaci贸n comunera el 18 de marzo de 1871-, esta pedagoga libertaria lleg贸 a ser presidenta del Comit茅 de Vigilancia Femenino y tambi茅n cre贸 y sostuvo diversas instancias educativas, sanitarias, cooperativas y pol铆tico-militares durante el tiempo que dur贸 esta experiencia de autogobierno en la ciudad.

Kristin Ross, intelectual cr铆tica y autora de un maravilloso libro titulado Lujo Comunal, llega a sugerir que la Uni贸n de Mujeres para la Defensa de Par铆s y los Auxilios a los Heridos, fundada el 11 de abril en pleno auge del autogobierno comunal, 鈥渟e convirti贸 en la mayor y m谩s eficaz de las organizaciones de la Comuna鈥, a tal punto que 鈥減reve铆a una reorganizaci贸n completa del trabajo femenino y el fin de la desigualdad econ贸mica basada en el g茅nero, al mismo tiempo que respond铆a, a la situaci贸n de combate inmediato y la necesidad de servir a las ambulancias, de hacer bolsas de arena para las barricadas o de servir en 茅stas鈥.

A pesar de ser recurrente la apelaci贸n a la obra de Marx para comprender la experiencia de la Comuna, ser铆a err贸neo afirmar que 茅l supo dar cuenta en toda su integralidad de esta verdadera revoluci贸n en la revoluci贸n, que tuvo a las mujeres como principales protagonistas. Es cierto que celebra en los sugerentes borradores de La guerra civil en Francia -con signos de admiraci贸n- lo que en sus propias palabras son 鈥溌as heroicas mujeres de Par铆s!鈥 y rese帽a algunas medidas concretas impulsadas por la Comuna, que intentaron dar respuesta a la asfixiante situaci贸n vivida por ellas durante el asedio prusiano a Par铆s.

En primer lugar, valora como positivo el 鈥渘o hacer ninguna distinci贸n entre las esposas llamadas ileg铆timas, las madres y viudas de los guardias nacionales en lo que concierne a la indemnizaci贸n鈥 estipulada para los ca铆dos en combate, para luego destacar que 鈥渓as prostitutas p煤blicas que hasta hoy se reservaban para los hombres del orden de Par铆s鈥, a las que 鈥渟e las manten铆a en la servidumbre personal bajo el dominio arbitrario de la polic铆a, han sido liberadas por la Comuna de esta esclavitud degradante鈥.

No obstante, al margen de esas y otras alusiones puntuales, no hay en 茅l un an谩lisis pormenorizado de esta lucha espec铆fica y a la vez universal. Ello es parad贸jico, o bien evidencia cierto daltonismo epist茅mico y patriarcal en 茅l, si tenemos en cuenta no solo la ya mencionada importancia de las mujeres en la apuesta comunal, sino adem谩s el rol fundamental que algunas militantes revolucionarias cumplieron en el (des)aprendizaje del propio Marx durante su fase madura, como intelectual de izquierda e investigador de los procesos hist贸ricos y de las experiencias emancipatorias contempor谩neas, tanto en Europa como en la periferia del sur global.

Vale mencionar algunas de sus 鈥渕aestras鈥 un tanto olvidadas. De manera precursora, la franco-peruana Flora Trist谩n, migrante, feminista y agitadora de izquierda, autora entre otras obras de la influyente Uni贸n Obrera, de quien Marx se nutri贸 siendo un jovencito para plantear -entre otras ideas- la famosa consigna program谩tica del Manifiesto Comunista, que arenga a la unidad del proletariado de los todos pa铆ses del mundo y destaca la importancia de la experiencia pol铆tica del movimiento cartista ingl茅s y la incipiente clase trabajadora europea.

Asimismo, las hermanas Mary y Lizzy Burns, combativas irlandesas y compa帽eras amorosas de Engels, sin las cuales 茅ste jam谩s podr铆a haber conocido y estudiado de primera mano las condiciones de vida, explotaci贸n y resistencia de la clase obrera industrial en Inglaterra, pero que tambi茅n aportaron como trabajadoras migrantes una fina mirada y experiencia concreta en torno a la relaci贸n imperio-colonia, que oblig贸 al propio Marx a reformular sus prejuicios e hip贸tesis dogm谩ticas acerca de la cuesti贸n nacional y las perspectivas de liberaci贸n de los pueblos oprimidos de las periferias, empezando por la propia Irlanda.

En tercer lugar, Elisabeth Dmitrieff, revolucionaria rusa y delegada de la Asociaci贸n Internacional de los Trabajadores, que con s贸lo 20 a帽os arriba a Londres en diciembre de 1870, para entrevistarse con Marx y convencerlo -durante los encuentros mantenidos con 茅l casi a diario, a lo largo de los tres meses previos a la instauraci贸n de la Comuna de Par铆s- de la potencialidad de las comunas campesinas en su pa铆s de origen (bajo las formas de la obschina y el artel), comparti茅ndole adem谩s materiales de lectura y acerc谩ndolo a la obra de Nicol谩i Chernishevski, autor de la novela 驴Qu茅 hacer? y te贸rico del socialismo comunitario, antes de partir por pedido de Marx hacia Par铆s, donde en plena ebullici贸n popular llega a cumplir un papel clave en la autoorganizaci贸n de las mujeres comuneras.

Finalmente, Vera Zasulich, militante populista perseguida en Rusia y de armas tomar, que entabla un v铆nculo epistolar y pol铆tico con Marx en sus 煤ltimos a帽os de vida, inst谩ndolo a problematizar su concepci贸n del desarrollo hist贸rico y la expansi贸n del capitalismo, desde una 贸ptica no euroc茅ntrica ni lineal, producto de lo cual lo fuerza a abocarse m谩s a煤n al estudio denodado de las realidades subdesarrolladas y marginales del sistema-mundo, para comprenderlas de forma situada y dial茅ctica, abriendo el horizonte hacia perspectivas m谩s descolonizadas.

Revitalizar la herencia de la Comuna de Par铆s, as铆 como de otras apuestas emancipatorias posteriores gestadas tambi茅n desde abajo, implica por tanto cepillar a contrapelo aquellos relatos e interpretaciones que tendieron a subestimar el papel descollante de las mujeres -y de otras subalternidades en lucha- en estos procesos. M谩s all谩 del tiempo transcurrido, de algo no hay dudas: las enamoradas de la revoluci贸n siguen siendo protagonistas principales de la (auto)defensa y reproducci贸n de la vida en com煤n.

