De parte de SAS Madrid April 9, 2021

Varias asociaciones cient铆ficas y sanitarias presentan una alternativa de vacunaci贸n a la de la Comunidad de Madrid: uso de espacios p煤blicos pr贸ximos a la ciudadan铆a, m谩s horas y refuerzos. El objetivo es tener un plan de vacunaci贸n m谩s r谩pido y eficaz que el actual para evitar largos desplazamientos y otros problemas que est谩n sufriendo los madrile帽os.

Asociaciones cient铆ficas y de sanitarios han presentado un plan alternativo de vacunaci贸n al de la Comunidad de Madrid. El objetivo de esta iniciativa es poner la Atenci贸n Primaria en el centro de la estrategia, en contraste de lo que ha organizado la Consejer铆a de Sanidad del Gobierno de Isabel D铆az Ayuso. Los sanitarios reprueban que se hayan centralizado las inoculaciones a varios grupos en espacios como el estadio Wanda Metropolitano, el hospital Isabel Zendal o, a partir del viernes, en el WiZink Center. Las cr铆ticas van por dos lados: por las dificultades que est谩 sufriendo la poblaci贸n para acceder a estos espacios y por el abandono de lo p煤blico en sustituci贸n de espacios privados.

La propuesta se ha lanzado con el ayuntamiento de Getafe, el sitio en el que se ha presentado. El plan se aplicar en toda la regi贸n aunque se ha hecho un “plan operativo” bas谩ndose en los datos de esta ciudad y defini茅ndolo con los recursos disponibles. El objetivo es que la vacunaci贸n se haga en los centros de Atenci贸n Primaria y, si hiciera falta, en espacios p煤blicos cercanos a los centros para mejorar la gesti贸n como pueden ser centros de mayores, c铆vicos, colegios en horario no lectivo, bibliotecas, centros municipales de salud o polideportivos. El objetivo de todo esto es que las personas no se vean afectadas por desplazamientos que pueden llegar a superar la hora. Por ejemplo, desde Getafe centro hasta el hospital Isabel Zendal se tarda en transporte p煤blico entre una hora y una hora y media de ida y otra de vuelta. Es decir, una persona tendr铆a que dedicar entre dos horas y tres horas para llegar al punto de vacunaci贸n, m谩s el tiempo que pase en el centro. Durante la 煤ltima semana se han visto largas colas tanto en el Wanda como en el Zendal.

Aunque el principal problema no es el tiempo como tal. M谩s all谩 de eso es que hay personas citadas para ir al Zendal que tienen problemas de movilidad. Una conversaci贸n desvelada este martes mostraba esta problem谩tica: una se帽ora de Colmenar de Oreja, reci茅n operada de un pie, fue citada en el hospital de emergencias. Pero no pod铆a recorrer 65 kil贸metros en transporte p煤blico para recibir el pinchazo as铆 que no se pudo vacunar porque la Administraci贸n no puso ninguna soluci贸n. Algo que no hubiera pasado si la vacunaran en el pueblo en el que reside.

Alberto, por ejemplo, pudo acudir al Zendal desde Morata de Taju帽a porque a una de las hijas de su prima le dieron permiso en el trabajo para llevarle en coche. Es viudo, sufre de artitris y tiene problemas de visi贸n. Si no hubiera sido por esta familiar, tambi茅n habr铆a perdido una oportunidad de inmunizarse contra la covid. Pero igualmente la familia vivi贸 momentos de alta tensi贸n porque Alberto deseaba recibir el pinchazo “de la vacuna que fuera”. “Yo ped铆 permiso en el bar en el que trabajo para llevarle pero no me lo dieron. No tenemos mucha familia y al final conseguimos encontrar la forma casi a 煤ltima hora”, explica a P煤blico su hija.

Por esto las enfermeras defienden otra planificaci贸n. “Siempre pensando en la necesidad de vacunar al m谩ximo n煤mero de personas posibles, hay que acercar las estructuras a la poblaci贸n”, explican en el documento firmando por la Asociaci贸n Madrile帽a de Enfermer铆a (AME), la Plataforma Centros de Salud de Madrid, la Asociaci贸n Madrile帽a de Salud P煤blica (AMaSaP) y la Asociaci贸n de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem).

Por otro lado, la propuesta contempla un incremento de las horas que se est谩 dedicando a la inmunizaci贸n. Para ello se plantean que se ampl铆en los horarios de vacunaci贸n y que se abran los centros de salud durante los fines de semana durante 12 horas. Hasta este mi茅rcoles el Gobierno de Ayuso no hab铆a anunciado que se empezar铆a a inocular durante los s谩bado y domingo pero hasta el pasado fin de semana no se han aprovechado al 100%. El cierre de los centros durante los festivos de Semana Santa y el par贸n de la inmunizaci贸n a mayores de 80 a帽os, pese a que la Comunidad de Madrid contaba con dosis, fue muy pol茅mico y criticado por los sanitarios.

La nueva idea de utilizar diez hospitales de la regi贸n como apoyo para vacunar tampoco convence a los sanitarios. “Los hospitales tienen que afrontar largas listas de espera. Tienen mucho trabajo con la pandemia. Se puede hacer de otra forma”, defiende la presidenta de AME, Alda Recas. Hay m谩s problemas con este plan porque el Ayuntamiento de Alcal谩 de Henares ha denunciado que se ha dejado fuera al Hospital Universitario Pr铆ncipe de Asturias por lo que toda la poblaci贸n del Corredor del Henares tendr谩 que desplazarse hasta el Wanda o el Zendal. Adem谩s, los hospitales de la Comunidad de Madrid vuelven a tener que afrontar un incremento de ingresos hospitalarios por la llegada de la cuarta ola. Seg煤n los datos de Sanidad del mi茅rcoles, un 38% de las camas de UCI y un 14% de las hospitalarias ya est谩n ocupadas por pacientes con covid-19.

Adem谩s, los sanitarios defienden que las enfermeras de los centros de salud de la poblaci贸n pueden ser los que mejor resuelvan las dudas de las personas. Tras los 煤ltimos cambios con la estrategia sobre AstraZeneca ha crecido la inseguridad entre algunas personas y desde Atenci贸n Primaria se sostiene que son los trabajadores conocidos y cercanos los que mejor pueden atender las inquietudes que tenga cada citado.

M谩s horas y m谩s refuerzos para vacunar

Pero, adem谩s, los sanitarios tambi茅n plantean que se duplique el tiempo destinado a vacunar pasando de 4 horas a 10 horas. “Esto supondr铆a un incremento de 36 horas, para un solo equipo, por lo que habr铆a que multiplicar esta cifra por el n煤mero de equipos que se implantaran, seg煤n las necesidades”, explican. Aunque para esto es necesario contratar m谩s enfermeras y una ampliaci贸n horaria voluntaria para las plantillas de los centros de salud as铆 como recurrir a convenios de colaboraci贸n, por ejemplo, con ayuntamientos para contar con enfermeras escolares, personal sanitarios o m谩s administrativos.

Aunque tampoco han olvidado destacar durante la presentaci贸n aspectos que hasta ahora est谩n generando problemas como la necesidad de contar un protocolo que establezca qu茅 hacer con las vacunas que sobren para que no se pierdan dosis y facilitar el acceso a las vacunas a la poblaci贸n m谩s vulnerable teniendo en cuenta a los mayores sin apoyo pero tambi茅n a las personas sin tarjeta sanitaria o personas sin hogar.

Los portavoces tambi茅n han criticado la “improvisaci贸n” del Gobierno auton贸mico en todo lo relativo a la vacunaci贸n. Desde el primer momento en el que se enteraron que empezaba la inmunizaci贸n a mayores de 80 a帽os el d铆a antes a enterarse por notas de prensa que no se iba a inocular en los centros de salud durante la Semana Santa. “Desde el principio se ha apostado por alquilar un Wanda o Wizink Center. Hasta ayer no llegaron los listados para ampliar turnos pero no sabemos la organizaci贸n ni cu谩nto se va a remunerar por las horas extra para vacunar”, explic贸 en rueda de prensa Mar Noguerol, una de las sanitarias que ha participado en el desarrollo del plan.

