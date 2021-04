–

De parte de Fundacion Aurora Intermitente April 1, 2021

Ya hemos visto, cuáles han sido las consecuencias del procés:

Los nacionalistas catalanes han salido de rositas, de su nefasta participación en el robo manifiesto que se conoce como la ESPAÑA de la TRANSICIÓN, con su secuela la crisis del 2008, y lo que quizás es más importante, por primera vez, los poderes han logrado que sectores significativos de la clase trabajadora, de origen inmigrante en Cataluña, y también en España, se sientan cómodos con el discurso tardofranquista de VOX, ese nacionalismo español.

No decimos nada nuevo, ya Tomás Ibáñez lo había predicho (No le deseo…2018 pg.159 ¡el 29 de sep. del 2017!), pero lo que nos interesa es ver cuáles son las posibilidades de nosotros los libertarios de subvertir la situación.

No es la primera vez que esto ocurre, y no citaremos la manida frase de Marx, pero basta recordar, que el ascenso del nacionalismo catalán a comienzos del siglo XX, y la respuesta del nacionalismo español, con el radicalismo de Lerroux, los jóvenes bárbaros, estuvo a punto de dejar sin espacio al movimiento libertario.

Solo su mayor implantación, la capacidad de sus líderes para replantearse la táctica a seguir (creación de la CNT), y las espantosas condiciones laborales, les permitieron a los libertarios, de entonces, convertirse en la fuerza hegemónica entre los trabajadores inmigrantes, en Cataluña, y en menor medida los de origen autóctono.

Ya en los años 30, la Falange en Cataluña, mayoritariamente compuesta por “nativos”, tildaba de “murcianos”, término despectivo entonces, a los militantes de la CNT, lo cual, por cierto, no era exacto.

Hoy en día las ideas, y las formas de actuación, no han variado gran cosa, pero sí lo han hecho las condiciones económicas, y la capacidad de propaganda, a veces tildada de educación, información o cultura, reduciendo nuestro margen de maniobra.

Resumamos

Después del 2011, y el cerco al Parlament, los grupos dirigentes nacionalistas catalanes presionaron, para conseguir medios, o leyes que les permitieran contestar a sus redes clientelares de clases medias, pero el Estado Central no se avino, se encontró sin medios y tenía que apoyar primero a los grandes empresarios, de forma que el nacionalismo catalán se lanzó al discurso independentista con algunos gestos.

Y como es sabido, es un contexto de movilizaciones, apelando a las emociones y cuando se concreta el enemigo, el Estado…central ( mejor Madrid que es más carpetovetónico y se asocia a confrontación futbolística , la nueva religión ) las posturas más radicales, se imponen en una segunda fase, siempre que se sustenten en creencias previas.

Los resultados fueron los esperados en una tercera fase, las responsabilidades de la crisis que debían ser compartidas, se desviaron al exterior, y de nuevo había dinerito para repartir, que esta vez venía de Europa y ya veremos las contraprestaciones, e interesaba que la gente se volviera a casa.

Y el Estado Central, como todos, no era un tigre de papel, aunque eso ellos ya lo sabían, de ahí sus dudas.

Hubo que entregar algunos “mártires” para la cárcel, por supuesto, católicos, cuya situación se agravó por la fobia personal de algún juez, eso sí, basada en estrictas normas jurídicas, pero comparar su situación con la de Peiró o Companys, u otros miles de perseguidos, como afirmó, algún prócer resulta imbécil.

Recordando a Lampedusa, algo tenía que cambiar, y esto se concretó en la nueva generación de políticos independentistas que desplazó a la anterior, y se quedó con el chiringuito, a cambio de no levantar la manta sobre las prácticas de la anterior.

Pujol fue solo una advertencia, que todos sabemos que morirá en la cama y con la mayoría del dinerito a buen recaudo.

Aquietadas las aguas, nadie habla de la crisis sanitaria y sus responsables, había que contentar a los aguerridos muchachos de la CUP, esa organización “antisistema”, integrándola, y ellos se avinieron, dando su voto a la Borrà s, esa política carismática independentista que tanto nos recuerda en su actuación a Cristina Cifuentes, y que por fin desde su atalaya ha logrado ser funcionaria.

Resulta curioso, que después de 140 años, todavía haya activistas bienintencionados, y en la CUP los había, que piensen que ellos van a cambiar las instituciones y no las instituciones a ellos.

¿Y qué había pasado con los libertarios? Que una vez más nos echamos a la calle, no todos, con la ingenua idea de estar junto al pueblo y radicalizar la situación, y cuando se produjo el pacto implícito, nos encontramos de nuevo solos, al darse la orden política de retirada, comprobamos que la calle es de la policía, cuando actúa conjuntamente y la algarada no cuenta con el respaldo popular, y nos cayó encima, de nuevo todo el peso de la ley, en una nueva fase de criminalización.

¿Qué podemos hacer?

No tenemos una receta, pero si algunas ideas.

No permitir que sean los políticos los que marquen las campañas y los tiempos.

Deberían ser campañas concretas y claras y en consonancia con los activistas sociales, y que afecten a la mayoría de la población:

Sobre vacunas, prestamos gratuitos, luz que no nos funda, alquileres sociales, eficacia en las prestaciones, mas sanitarios, mejor comida, menos contaminación…

Para ello debemos obviar, en la medida de lo posible el debate nacionalista, ya sabemos que es difícil, e incidir en análisis populares y de clase, con datos concretos y cercanos.

Tenemos que salir a la calle para coordinarnos con los grupos de solidaridad, que los hay, sin miedo a reconocernos como lo que somos, proponiendo medidas de sentido común que demuestren que el poder no está dispuesto a llevarlas a cabo. En cada barrio se sabe lo que realmente le preocupa a la gente.

Los pocos ateneos libertarios que quedan, no solamente deben ser puntos de contacto y propaganda, sino distribución cultural y de productos básicos.

Transformemos las páginas web en auténticas páginas de información y denuncia, con nombres y apellidos, en especial sobre los ayuntamientos, que mantienen parte de su prestigio, explicando la connivencia ente los arquitectos que pasan de urbanismo a constructoras y políticos, que hacen otro tanto.

Intentar establecer contactos fluidos con los inmigrantes de fuera de la U.E, hoy por hoy muy controlados por las diferentes iglesias y mezquitas, abandonado el prurito de superioridad, pero sin caer en la percepción del buen salvaje.

Dejemos la acción sindical, para otro análisis, pero es evidente que en la empresa es donde mejor se puede establecer las complicidades.

Y saquemos la propaganda a la calle, internet sirve, pero es insuficiente, la población necesita saber que estamos en el mundo real.

Como dice la revista, (casi) todo está por hacer, aunque poco a poco, cada vez somos más.

Intentemos no ser tan ingenuos.