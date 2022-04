*El presente texto sirvi贸 de base a las presentaciones del libro 芦Las entra帽as de la bestia. La f谩brica de dinero en el capitalismo desquiciado禄, Dado Ediciones 2021, desarrolladas los d铆as 11 y 12 de abril en el local de la librer铆a Cambalache y en La Buena Letra de Oviedo y Gij贸n respectivamente.

鈥淟a sociedad capitalista es una sociedad que corre hacia el abismo, desde todos los puntos de vista, porque no es capaz de autolimitarse鈥

Cornelius Castoriadis

M谩s all谩 del motivo de la convocatoria, mi principal intenci贸n es tratar de arrojar un poco de luz sobre algunas cuestiones, tan relevantes como ocultas, acerca del 芦poderoso caballero禄, que nos afectan agudamente en estos tiempos aciagos.

La presentaci贸n se divide en tres partes: un pre谩mbulo acerca del punto de partida del libro, una s铆ntesis, en forma de silogismo, de sus tesis esenciales y, por 煤ltimo, un breve desarrollo de las mismas para llegar a una conclusi贸n 鈥渓贸gica鈥 acerca de las arduas tareas que tenemos por delante los que creemos y deseamos que otro mundo es posible.

1. Pre谩mbulo

El punto de partida pol铆tico-moral del texto ser铆a la intenci贸n de dotar de contenido 鈥渞acional鈥, desde una perspectiva materialista, a una idea b谩sica, sintetizada en esta cita de John Berger: 鈥淟a precondici贸n para pensar pol铆ticamente a escala global es reconocer la unidad del enorme sufrimiento innecesario que se vive actualmente en el mundo. Este es el punto de partida鈥.

Lo anterior fundamenta el objetivo principal del que parte el texto, que no es otro que construir una explicaci贸n de la paradoja que encierra el 鈥渟ufrimiento innecesario鈥:

Nunca antes en la historia humana ha sido mayor la brecha entre, por un lado, la capacidad potencial de producir bienes y servicios para proporcionar un nivel de vida digno a todos los seres humanos, con tecnolog铆as y recursos sostenibles ecol贸gicamente y, por otro, las deplorables condiciones de vida de una gran parte de la poblaci贸n mundial en un contexto de destrucci贸n acelerada del medio natural.

Antonio Turiel elabora con una claridad meridiana la factibilidad de esta sociedad de la 鈥渁bundancia鈥 y del tiempo libre:

鈥淓s t茅cnicamente factible garantizar un est谩ndar de vida similar al que actualmente se disfruta en Europa con un consumo energ茅tico y material diez veces inferior al actual, a trav茅s de cambios en el estilo de vida y la implementaci贸n de tecnolog铆as apropiadas. Si no se adoptan estos cambios es porque el cambio del sistema social se considera imposible por cuanto comporta el abandono del capitalismo鈥.

Ni que decir tiene que el responsable principal de este abismo entre la capacidad cierta de transitar hacia una sociedad racional y la realidad de miseria, devastaci贸n b茅lica y ecocidio que presenciamos en la actualidad es la progresiva degeneraci贸n de un sistema social que organiza la vida en torno a lo econ贸mico, al valor de cambio de los frutos del trabajo generado a trav茅s de la explotaci贸n de la mano de obra y representado en el objeto por excelencia: el dinero.

Santiago Alba Rico expresa de forma rotunda la misma conclusi贸n: 芦Un sistema que, cuando no tiene problemas, excluye de una vida digna a la mitad del planeta y que soluciona los que tiene amenazando a la otra mitad, funciona sin duda perfectamente, grandiosamente, con recursos y fuerzas sin precedentes, pero se parece m谩s a un virus que a una sociedad. Puede preocuparnos que el virus tenga problemas para reproducirse o podemos pensar, m谩s bien, que el virus es precisamente nuestro problema. El problema no es la crisis del capitalismo, no, sino el capitalismo mismo禄

A partir de este enfoque general, la pregunta a la que trata de responder el libro ser铆a: 驴Qu茅 papel ha tenido la f谩brica de dinero -las entra帽as de la bestia- en la degradaci贸n del capitalismo y qu茅 consecuencias se derivan de su creciente relevancia en la gobernanza del capital?

2. Tesis del libro en forma de silogismo.

Premisa A: La naturaleza del dinero y la deuda creados del puro aire y el ascenso de la f谩brica de dinero a la c煤spide de la gobernanza del capital global son las respuestas -los anticuerpos- a la degradaci贸n del sistema de la mercanc铆a. El capitalismo cada vez es menos capaz de reproducirse seg煤n sus propias categor铆as y adquiere un car谩cter crecientemente depredador a medida que el poder de las instituciones monetarias aumenta para paliar ese declive mediante la respiraci贸n asistida de la deuda y el casino financiero.

Andr茅s Piqueras explica el motivo principal de esta degradaci贸n del capital:

芦La automatizaci贸n de los procesos productivos no s贸lo ha ido desechando seres humanos de los mismos, conden谩ndolos a un desempleo cr贸nico o a un empleo cada vez m谩s precario sino que va reduciendo el plusvalor (鈥渓a sangre鈥 del sistema). En consecuencia, el sistema se va gangrenando. Pero lejos de intentar alguna cura, hoy asistimos a su loca huida hacia adelante (algo as铆 como si a quien le diagnostican un mal grave decidiese irse de copas y comilonas todos los d铆as)禄

Premisa B: El 鈥渄a帽o colateral鈥 m谩s importante es la destrucci贸n del papel regulador-redistribuidor del Estado y la consiguiente extinci贸n del papel del reformismo socialdem贸crata a manos del fascismo financiero: el sistema es irreformable.

-Conclusi贸n:

De lo anterior se deriva la necesidad ineludible de la ruptura con la l贸gica del capital y con la ilusi贸n estatista de la izquierda institucional: pol铆tica de lo extraordinario y extinci贸n monetaria.

3. Desarrollo de las tesis en tres partes: te贸rica, hist贸rica y pol铆tica.

a) Te贸rica

鈥驴Qu茅 es el dinero, cu谩l es su funci贸n esencial en el capitalismo y cu谩les son los pilares de la f谩brica de dinero, es decir, qui茅nes lo fabrican y c贸mo se inyecta en el circuito econ贸mico?

Para comprender cabalmente la naturaleza del dinero y la deuda -su hijastra- en el capitalismo desquiciado la mejor manera es comenzar por desvelar las falacias que propala la m煤sica celestial de la ortodoxia econ贸mica, con mando en plaza en todos los tabloides y cen谩culos acad茅micos.

El discurso de los espadachines a sueldo del capital se basa en considerar el dinero como un velo, como algo insignificante, recluido en la circulaci贸n, un mero lubricante de los intercambios creado por el banco central, alej谩ndolo de la sala de m谩quinas de la acumulaci贸n y de la deuda del puro aire.

En cuanto a la deuda, toda la construcci贸n neocl谩sica se basa en ocultar el papel real del sistema bancario como generador de deuda 鈥渄el puro aire鈥: para la ortodoxia, los bancos son meros intermediarios financieros que canalizan el ahorro hacia la inversi贸n. Jordi Llanos resume la inaudita distorsi贸n de la realidad que perpetra la doctrina dominante:

鈥淎unque pueda resultar asombroso para un profano, el dinero y el sistema financiero carecen de importancia para el paradigma dominante, que s贸lo se preocupa por describir de forma trivial sus funciones en la circulaci贸n鈥.

En realidad el dinero y la deuda, lejos de ser elementos insignificantes o meros lubricantes de la circulaci贸n son aspectos neur谩lgicos de la acumulaci贸n de capital. Como revel贸 Marx, el dinero representa la encarnaci贸n del poder social en manos privadas, es decir, el poder de los que lo crean -la f谩brica de dinero- del puro aire e inyectan en el circuito econ贸mico sobre los que s贸lo tienen su fuerza de trabajo para conseguirlo: el dinero en su nueva determinaci贸n como capital, creado como deuda para obtener m谩s dinero mediante la explotaci贸n, tal es la esencia del capitalismo explicada por Marx. 驴Qu茅 mayor poder puede haber que crear el dinero -nada menos que la base del tejido social-del puro aire?

Y esta es precisamente su condena, la condena del capital al agostamiento de sus fuentes nutricias: el trabajo muerto, sedimentado en la maquinaria, crece en relaci贸n con el trabajo vivo, la 煤nica fuente de plusvalor. De ah铆 la creciente aton铆a del capital, su degradaci贸n. En palabras de Marx:

芦Recordemos que el capital es dinero que se valoriza a s铆 mismo a trav茅s del trabajo humano 鈥損recisamente el trabajo humano que no es pagado鈥撀

La contraprueba infalible de lo anterior es su absoluta ocultaci贸n en el discurso de la ortodoxia, que es el s铆mbolo paradigm谩tico de la absoluta alienaci贸n de la poblaci贸n acerca de los procesos reales que determinan su subsistencia cotidiana: no entendemos el mundo en el que vivimos. Ann Pettifor resume el pasmo que esa incomprensi贸n provoca: 鈥淯na de las constataciones m谩s impactantes de la 煤ltima fase del capitalismo es la total incomprensi贸n de la naturaleza del dinero en nuestras sociedades鈥.

鈥驴Qui茅nes crean el dinero y la deuda, pilares sobre los que se sustenta la f谩brica de dinero, y c贸mo se ha ido adaptando su estructura a la evoluci贸n declinante de la acumulaci贸n?

Los ejemplos de la colosal burbuja inmobiliaria que revent贸 en 2008, impulsada por la desaforada creaci贸n de deuda por parte de la banca privada y, a continuaci贸n, el papel de salvador del casino financiero global que adopt贸 la Reserva Federal con la taumat煤rgica pol铆tica de 鈥渞elajamiento cuantitativo鈥 ilustran v铆vidamente la funci贸n capital de los dos pilares de la f谩brica de dinero: la banca central es la 鈥渕amporrera鈥 del poder financiero global. En resumen, la banca es el motor de la actividad econ贸mica, a trav茅s de la creaci贸n ilimitada de deuda, y el banco central pone la infraestructura p煤blica para sostener el entramado y rescatarlo cuando colapsa.

Si hubiera que elegir un s铆mbolo de la entronizaci贸n de la f谩brica de dinero ser铆a la independencia de la banca central -una privatizaci贸n encubierta-, que prohibe la financiaci贸n directa a los estados y les obliga a depender de los mercados para su financiaci贸n (un golpe de Estado limpio e incruento que amputa la soberan铆a nacional) a la vez que asegura el vasallaje de la banca central ante la banca privada en su papel de prestamista de 煤ltima instancia, que no es otra cosa que salvamento permanente.

John Bellamy Foster sintetiza el devastador efecto de tal configuraci贸n del entramado del poder financiero sobre la soberan铆a nacional:

芦Ahora la pol铆tica fiscal y la monetaria est谩n fuera del alcance de cualquier gobierno que se atreva a hacer alg煤n cambio que afecte a los grandes intereses creados. Los Bancos Centrales se han transformado en entidades controladas por los Bancos Privados. Los Ministerios de Hacienda est谩n atrapados por los l铆mites de la deuda y las agencias reguladoras est谩n en manos de los monopolios financieros y act煤an en inter茅s directo de las corporaciones禄.

As铆 pues, la clave de b贸veda de la reacci贸n de la gobernanza del capital global ante los sombr铆os augurios que anunciaban el ocaso fue la progresiva entronizaci贸n de la f谩brica de dinero -y del nivel de endeudamiento global y del casino de las finanzas, que son su correlato inseparable- a la c煤spide de la gesti贸n de la acumulaci贸n. Nunca antes en la historia del capitalismo la banca central se hab铆a convertido en el eje neur谩lgico de la gobernanza del capital y en el salvador del sistema de sus propias e insolubles contradicciones: un trasunto del Doctor Frankenstein.

El medi谩tico Thomas Piketty explica esa aparente omnipotencia:

芦La fuerza de los bancos centrales radica en que pueden redistribuir la riqueza muy r谩pidamente, en principio en proporciones infinitas. Si fuera necesario, un banco central puede, en el lapso de un segundo, crear tantos miles de millones como desee y depositarlos en la cuenta de una instituci贸n o de un gobierno. En caso de urgencia absoluta (p谩nico financiero, guerra, cat谩strofe natural), esta inmediatez y carencia de l铆mites para la creaci贸n de dinero son dos de sus ventajas irreemplazables禄.

驴Se trata realmente de omnipotencia o es en realidad una expresi贸n de impotencia para restablecer el curso saludable de la acumulaci贸n a partir exclusivamente de las palancas monetarias? En realidad, la funci贸n de la f谩brica de dinero es inflar el casino global pero es incapaz de impulsar la rentabilidad del capital. Mientras tanto, la desigualdad, la polarizaci贸n social, el endeudamiento astron贸mico y la impotencia de las pol铆ticas p煤blicas campan por sus respetos. Andr茅s Piqueras describe esta respiraci贸n asistida que va aumentando la toxicidad del capital:

芦De hecho, lo 煤nico que ha permitido la continuidad del consumo desde los a帽os 70 del siglo XX en los pa铆ses ricos ha sido el cr茅dito bancario, o, visto desde el otro lado, el endeudamiento masivo y creciente (tanto de particulares como de empresas y Estados)禄

驴C煤al ha sido el proceso de construcci贸n de la arquitectura actual de la f谩brica de dinero moderna?

b) Evoluci贸n hist贸rica

A partir de la tesis neur谩lgica (la evoluci贸n de la f谩brica de dinero y la masiva inyecci贸n circulatoria en forma de deuda privada creada del puro aire son los 鈥渕arcadores鈥 de la degradaci贸n del capital) se entiende la evoluci贸n hist贸rica de la f谩brica de dinero.

Se trata de iluminar la evoluci贸n de la f谩brica de dinero como una progresiva liberaci贸n de las ataduras monetarias -patr贸n oro- y de las restricciones institucionales hacia la completa apertura de compuertas que culminan en la privatizaci贸n de la banca central, su papel de prestamista-salvador de 煤ltima instancia, la prohibici贸n de financiar al estado y la desmaterializaci贸n completa de la generaci贸n de deuda bancaria tras el Nixon Shock. Estos son los motores que propulsan la hipertrofia del casino financiero global y de la formaci贸n de gigantescas burbujas de activos como la que estall贸 en 2008. Podr铆amos afirmar por tanto que los dos propulsores financieros de la acumulaci贸n culminaron su metamorfosis coincidiendo con el inicio de la contrarrevoluci贸n neoliberal tras el agotamiento del milagro econ贸mico de los treinta gloriosos de la posguerra.

Como dice Alejandro Nadal: 鈥渆l neoliberalismo es la respuesta a un fracaso de proporciones hist贸ricas: la incapacidad del capital de mantener tasas de ganancia adecuadas. La explosi贸n de la deuda y del casino global son los amortiguadores de ese fracaso鈥.

Por lo tanto, a diferencia de la tesis favorita de todos los reformistas keynesianos, no es la especulaci贸n desaforada el tumor que corroe al sistema sino la propia degradaci贸n intr铆nseca del capital, de la que la especulaci贸n es su salvador.

Los dos principales hitos de este recorrido hist贸rico de construcci贸n de la f谩brica de dinero moderna son la fundaci贸n de la Reserva Federal -primer banco central moderno- en 1913, inicio de la hegemon铆a yanqui y del turbo capitalismo de la segunda revoluci贸n industrial, que propulsa la primera gran burbuja financiero-hipotecaria de la historia que estalla en la gran crisis de 1929, y, en segundo lugar, el Nixon Shock de 1971-la desmaterializaci贸n completa del dinero al desvincular el d贸lar y el oro definitivamente-, que da el pistoletazo de salida de la hegemon铆a neoliberal-monetarista y culminando en la gigantesca burbuja que estalla en 2008. De este somero recorrido se deduce la confluencia de la p茅rdida de dinamismo de la acumulaci贸n y la decadencia del hegemon, frenada 煤nicamente por el privilegio exorbitante que financia la m谩quina de guerra del Pent谩gono.

Mencionar por 煤ltimo de pasada otro hito de este proceso: la creaci贸n del BCE, el lacayo europeo fundado como una copia depurada de la FED y aquilatado modelo de los sacrosantos principios neoliberales de la independencia y la obsesi贸n inflacionaria -su 煤nico mandato-.

驴Cu谩les son las implicaciones m谩s relevantes de la nueva configuraci贸n del capitalismo desquiciado propulsado por la f谩brica de dinero?

-Crisis recurrentes y cada vez m谩s explosivas tras la aparatosa explosi贸n de las burbujas de activos -鈥漟ragilidad financiera鈥 de Hyman Minsky-. El cambio de paradigma en la matriz de rentabilidad del sistema hacia la explosi贸n del casino global que llev贸 a la hecatombe de 2008. La titulizaci贸n y las recompras de acciones, como resume Costas Lapavitsas, son dos ejemplos paradigm谩ticos de la irracionalidad del capitalismo desquiciado

鈥淟a deriva de las finanzas se bas贸 efectivamente en una primera ilusi贸n, bastante est煤pida si lo pensamos, seg煤n la cual bastaba traspasar el riesgo para que fuera posible olvidarlo鈥.

-Rentismo y decadencia productiva: una gran parte de la riqueza social se dilapida en la expropiaci贸n financiera y en engrosar las arcas de los que se enriquecen mientras duermen, los principales beneficiarios del nuevo paradigma rentista e improductivo. Lo anterior genera una acusada escisi贸n social entre la clase rentista y los asalariados no propietarios, que se superpone a la cl谩sica entre explotadores y explotados.

-Degradaci贸n moral y sociopol铆tica: Marx describe la diferencia esencial entre pr茅stamo productivo y el personal, entre el pr茅stamo entre capitalistas y la expropiaci贸n financiera masiva que sufren los obreros que caen en la 鈥渃adena de oro鈥 de la deuda:

芦La caja de ahorros es la cadena de oro con la que el gobierno sujeta a una gran parte de los obreros. 脡stos no s贸lo est谩n as铆 interesados en el mantenimiento de las condiciones existentes. Los obreros ponen as铆 en manos de sus propios enemigos armas para conservar la organizaci贸n existente de la sociedad que los oprime禄

-Consumaci贸n del golpe a las finanzas p煤blicas, al cercenar la capacidad financiera del estado y ponerla en manos de los tiburones financieros que lo financian. El ejemplo paradigm谩tico de esta amputaci贸n de la soberan铆a es la reforma del art铆culo 135 de la Constituci贸n Espa帽ola -bajo un gobierno socialista-.

-Externalizaci贸n productiva y expolio del tercer mundo mediante el ajuste duro fondomonetarista y la 鈥渢rampa mortal鈥 de la deuda externa.

-Agudizaci贸n de los conflictos interimperialistas. debido a la decadencia del hegemon como queda de manifiesto en la actual 鈥渧oladura controlada鈥 de la geopol铆tica global en curso a partir de la guerra de Ucrania.

-Ecocidio: choque violento de la sociedad humana con los l铆mites biof铆sicos (lucha por los recursos y financiarizaci贸n creciente de la naturaleza).

La situaci贸n actual que emerge de este panorama es lo que podr铆amos calificar como de emergencia permanente: cualquier posibilidad de retorno a una pol铆tica monetaria acomodaticia es una entelequia. La pandemia y la guerra en curso no son por tanto m谩s que hitos en esta espiral degenerativa provocada por la degradaci贸n del capital y agravada por el ecocidio y las luchas interimperialistas.

Michael Roberts describe la estaci贸n termini de este desquiciamiento progresivo del sistema de la mercanc铆a: 芦Las principales econom铆as capitalistas se encuentran ahora en un mundo de fantas铆a en el que para los mercados de acciones y bonos (el 鈥渃apital ficticio鈥) el capitalismo mundial nunca ha funcionado mejor, mientras que en la 鈥渆conom铆a real鈥 se estanca la producci贸n, el comercio, los beneficios y la inversi贸n禄.

3. Superestructura pol铆tica: el fascismo financiero y la bancarrota del reformismo

El principal da帽o colateral de esa hegemon铆a creciente de la f谩brica de dinero en las entra帽as de la bestia es el absoluto vaciamiento de las posibilidades de siquiera atenuar su embate a trav茅s de las instituciones estatales y de las reformas de aspectos parciales del engranaje del funcionamiento del sistema: el sistema es irreformable. De ello se encargan los mamporreros.

鈥Mamporreros ideol贸gicos: 驴Cu谩l es la ideolog铆a que sustenta el capitalismo neoliberal?

El monetarismo de Milton Friedman -鈥漸n conjuro de esp铆ritus malvados鈥, seg煤n Nicholas Kaldor-, es el ariete pol铆tico del capital financiero, y la lucha contra la inflaci贸n la coartada pseudote贸rica para aplicar manu militari las pol铆ticas impopulares necesarias para restablecer la tasa de ganancia tras la crisis de los 70: golpe contra las finanzas p煤blicas y legitimaci贸n de la austeridad a trav茅s de la banca central 鈥渋ndependiente鈥 -dejando a los estados a los pies de los caballos de los 鈥渕ercados鈥 financieros-; ajustes fondomonetaristas para aplicar el torniquete de la deuda externa y la apertura de capitales -Consenso de Washington- contra los infortunados pueblos del Tercer Mundo, y, last but not least, destrucci贸n de los sindicatos y de las organizaciones sociales antagonistas en aras de exacerbar la sobreexplotaci贸n laboral, imperiosamente necesaria para el abaratamiento de la fuerza de trabajo. La rabiosa cruzada inflacionaria emprendida por los ap贸stoles neoliberales era, en definitiva, 煤nicamente la respuesta del capital para restablecer la tasa de beneficio, igual en la pospandemia que en la estanflaci贸n de los a帽os 70.

En realidad, como dice Michel Husson: 鈥淟a inflaci贸n resulta de la voluntad de las empresas de enderezar su tasa de beneficio si ella es inferior al nivel que desean禄. Eso es lo que ha ocurrido de nuevo precisamente tras el brutal impacto de la pandemia y la consiguiente paralizaci贸n de la actividad y la par谩lisis econ贸mica provocadas por la completa dislocaci贸n de los flujos globales de mercanc铆as. La disparada inflaci贸n actual es pues principalmente la respuesta del capital, tratando de repercutir al m谩ximo sobre el sufrido consumidor el sobrecoste provocado por la crisis pand茅mica, tras el caos de los flujos globales causado por la tormenta perfecta de la guerra en Ucrania, el atasco pospand茅mico y la sempiterna destrucci贸n ambiental con el agotamiento de recursos que conlleva.

La prueba definitiva del car谩cter de clase de la cruzada inflacionaria es que la inflaci贸n de activos -inmobiliarios y burs谩tiles-, que favorece a las 茅lites rentistas y a la clase media patrimonial, resulta totalmente inocua -al igual que la deuda privada, el gran negocio de la banca- para los implacables guardianes de la estabilidad de precios, mientras que la inflaci贸n de precios se atribuye a irresponsables alzas salariales, a inesperados shocks de oferta o al desmesurado gasto p煤blico.

De lo anterior se deduce que la inflaci贸n no es un expediente t茅cnico sino una consecuencia m谩s del poder de clase ejercido por el gran capital. El miedo a la inflaci贸n ha sido, en definitiva, la trampa del modelo econ贸mico vigente y el sacrosanto mandamiento de las pol铆ticas de austeridad. El control de la inflaci贸n ha sido la trampa del modelo econ贸mico vigente y la excusa tecnocr谩tica para destruir la soberan铆a nacional.

-Y para completar la completa laminaci贸n de la soberan铆a popular: Mamporreros institucionales.

La consecuencia pol铆tica de esta ideolog铆a neoliberal-monetarista es el fascismo financiero.

La arquitectura institucional del gran capital global -FMI, BM, OMC, grandes auditoras, tribunales privados de inversiones, tratados de libre comercio, etc.- es la reforzada infraestructura pol铆tica del capital financiero para acabar de cercenar la soberan铆a nacional. El soci贸logo De Sousa Santos acu帽贸 el t茅rmino fascismo financiero para referirse a esa amputaci贸n de la democracia a cargo del poder financiero global:

芦En vez de sacrificar la democracia a las exigencias del capitalismo, el fascismo social promueve una versi贸n empobrecida de la democracia que vuelve innecesario, e incluso inconveniente, el sacrificio禄

Las calificadoras de riesgos son el paradigma del fascismo financiero y el ariete perfecto del imperialismo usamericano contra los enemigos del mundo libre:

鈥淓l mundo posterior a la Guerra Fr铆a tiene dos superpotencias: los Estados Unidos y la agencia Moody鈥檚 si bien es verdad que los Estados Unidos pueden aniquilar a un enemigo utilizando su arsenal militar, Moody鈥檚 tiene el poder de estrangular financieramente a un pa铆s, atribuy茅ndole una mala calificaci贸n禄.

Los ejemplos pr谩cticos de la aplicaci贸n fulminante de este fascismo financiero abundan. Se trata de los denominados golpes 鈥渂landos鈥, que provocaron la completa bancarrota y el canto del cisne del reformismo socialdem贸crata: la Francia de Mitterrand, durante el primer embate neoliberal de los 80; la Espa帽a del 鈥減rogresista鈥 Zapatero, durante la quiebra completa de las arcas p煤blicas que provoc贸 la resaca de la crisis subprime y, por 煤ltimo, la humillante claudicaci贸n de la 鈥淧rimavera griega鈥 de Syriza ante la artiller铆a conjunta del BCE, la Comisi贸n Europea y el omnipresente FMI en el a帽o 2015.

-Consecuencias del fascismo financiero: Farsa reformista y curanderismo econ贸mico.

La farsa reformista oculta la irreformabilidad del sistema, como lo prueba fehacientemente el incumplimiento de las dos premisas cl谩sicas de la herej铆a socialdem贸crata de Eduard Bernstein: capitalismo redistributivo y parlamentarismo, para elevar el nivel de vida de la clase obrera y profundizar la democracia. Por tanto, el reformismo -retornar el 鈥済enio malo鈥 neoliberal a la botella poniendo a dieta al capital- se ha convertido en una farsa que s贸lo genera falsas expectativas y desaliento ante el reiterado fracaso y ha perdido su legitimidad hist贸rica como prueban los ejemplos recientes mencionados.

La prueba son las recetas ag贸nicas y m谩gicas de los curanderos econ贸micos, como corolario de la farsa reformista.

Esencia del curanderismo: el dinero puede usarse para cosas buenas -鈥漧o 煤nico que necesitamos m谩s dinero鈥- sin ir a la ra铆z de la acumulaci贸n, mediante trucos circulatorios e ilusi贸n estatista -como si el poder pol铆tico fuera neutral y se pudiera usar para mejorar las condiciones de vida de las mayor铆as-. Detr谩s est谩 siempre el discurso de que 鈥渆l culpable es el neoliberalismo, la especulaci贸n desaforada y la conquista de las instituciones por parte de las 茅lites鈥.

Podr铆amos diferenciar dos tipos de curanderos. Los curanderos fiscales: Impuesto sobre el capital de Piketty o la ilusoria demanda de una renta b谩sica incondicional de los iguales. Y los curanderos monetarios: exc茅ntricos del dinero soberano libre de deuda creado 煤nicamente por el estado -quit谩ndole esa facultad a la banca privada-, los exc茅ntricos libertarianos de las criptomonedas -deseosos de cerrar el banco central y devotos del patr贸n oro- y los pseudokeynesianos de la Teor铆a Monetaria Moderna, creyentes en la m谩gica receta de usar al banco central p煤blico para garantizar el pleno empleo y compensar los desequilibrios del mercado.

4. Propuesta pol铆tica de lo 芦extraordinario禄 y extinci贸n monetaria.

Ahora viene lo m谩s arduo, el 驴qu茅 hacer?, m谩s complejo y desalentador que nunca, dado el marasmo actual, fruto de la extinci贸n del asaltar los cielos por parte del Pr铆ncipe del proletariado.

La inferencia l贸gica de la irreformabilidad del sistema como consecuencia del capitalismo desquiciado ser铆a la necesidad de la ruptura con la l贸gica del capital y con el estatismo socialdem贸crata -pol铆tica de lo ordinario-. El fil贸sofo marxista John Holloway define la pol铆tica de lo extraordinario:

芦Para m铆 lo central de una pol铆tica de lo extraordinario es la ruptura: ruptura con la l贸gica del capital. La ruptura siempre va a ser contradictoria (blanco y negro, no gris). Nuestro problema es por consiguiente c贸mo salir de lo ordinario. C贸mo pensar en lo extraordinario禄.

La gran pregunta pol铆tica actual, en palabras de Holloway, ser铆a: 驴C贸mo convertir la rabia contra el sufrimiento innecesario en esperanza?:

芦C贸mo convertir la rabia en esperanza: esto es lo que debemos pensar. La rabia est谩 por todos lados, crece y crece: rabia contra la obscenidad del capitalismo, rabia contra la desigualdad, contra el poder del dinero, contra la destrucci贸n de la naturaleza, de las comunidades, de las vidas, rabia que emana de la frustraci贸n, la frustraci贸n del desempleo y la frustraci贸n del empleo. Rabia justa, ira justificada; pero la rabia es peligrosa cuando se enfrenta a un objeto inamovible, a esa pared de ladrillos que reza que as铆 son las cosas. Si uno no consigue avanzar, la esperanza se desmorona y la rabia se pone agria: 驴c贸mo, si no, explicar el fortalecimiento de la extrema derecha en Europa y en los Estados Unidos?禄

Dada la 铆mproba dificultad de encontrar respuestas en el marasmo actual s贸lo podemos proponer atisbos de posibles estrategias para canalizar la rabia hacia cauces emancipadores. Me remito a lo que han expresado personas m谩s sabias como Mario Dom铆nguez, soci贸logo y editor del libro:

芦Apostar茅 por esto mismo, la pol铆tica est谩 en otro sitio, el que construimos a trav茅s de mecanismos colectivos y autogestionados, aquellos que crean otra cosa, otro pensamiento, otra pr谩ctica, organizada y perdurable, que controla sus propios tiempos y su d茅bil proceso instituyente, suene o no rid铆culo a la contabilidad electoral; porque lo que en realidad ha movido la historia es la multiplicaci贸n del conflicto social a pesar de sus techos tanto materiales como simb贸licos, y no hay mayor conflicto que el que se dirime en los escenarios no previstos de la acci贸n colectiva禄

La clave para que tales atisbos den un salto cualitativo es superar el aislamiento y el ensimismamiento en pos de lo que Miquel Amor贸s denomina 鈥渢rascender las lindes del enclave鈥:

鈥淟a capacidad de vivir afuera tendr铆a la virtud por un lado de dificultar la reproducci贸n de las relaciones sociales dominantes fomentando la sociabilidad y frenando el individualismo; por el otro, el proporcionar una buena log铆stica a la defensa del territorio. Sin embargo, para trascender las lindes del enclave, o sea, para generalizarse, har铆a falta pasar a la ofensiva, invadir a gran escala el espacio dominado por el capital. Ser铆a necesaria una verdadera revoluci贸n. Ese es el dilema del que tratan de escapar quienes recurren a 鈥榓saltar los suelos鈥 legalmente en pro de una rectificaci贸n pol铆tica y ambientalmente 鈥榮ostenible鈥 del capitalismo global鈥

-驴C贸mo se organizar铆a la econom铆a de esa sociedad racional y qu茅 papel tendr铆a el dinero?

En una sociedad racional, el dinero deja de ser la m茅trica del valor cuando la productividad del trabajo humano ha superado el umbral que permite instaurar la sociedad de la abundancia, proporcionando una vida austera aunque sin privaciones para todos y eliminando de ra铆z el sufrimiento innecesario a la vez que se preserva el metabolismo natural. Si no hay necesidad de medir el valor con el trabajo, el dinero deviene superfluo. Como expresa el ut贸pico Marx de los Manuscritos de 1844:

芦Tan pronto como el trabajo, en su forma inmediata, ha cesado de ser la gran fuente de la riqueza, el tiempo de trabajo deja, y tiene que dejar, de ser su medida y por tanto el valor de cambio deja de ser la medida del valor de uso禄

Se trata en definitiva de la superaci贸n del reino de la mercanc铆a, que reduce la riqueza humana a lo econ贸mico.

El fil贸sofo Istvan Meszaros da una somera descripci贸n de esta sociedad de la abundancia:

芦La realizaci贸n verdadera de la sociedad de la abundancia requiere la reorientaci贸n del proceso reproductivo social de tal modo que los bienes y servicios comunalmente producidos puedan ser plenamente compartidos 鈥 y no desperdiciados de modo individualista 鈥 por todos aquellos que participan de la producci贸n y el consumo directamente sociales (鈥) No obstante, aunque la plena realizaci贸n de esa visi贸n 鈥搎ue postula la necesidad de una transformaci贸n global鈥 tardar谩 un tiempo muy largo para ocurrir, los pasos pr谩cticos necesarios para avanzar pueden ser dados (en el 鈥渁qu铆鈥 y 鈥渁hora鈥) por cualquier sociedad, incluso en una situaci贸n relativamente limitada, sin esperar a la reversi贸n radical de las relaciones de poder existentes entre el capital y el trabajo a escala global禄.

Un mundo sin dinero no es por tanto un proyecto ut贸pico sino la 煤nica alternativa realista a la carrera hacia el abismo a la que nos aboca el reino del capital. He aqu铆 la sustancia de una sociedad racional: las capacidades y las necesidades, parafraseando la luminosa sentencia marxiana, al servicio de la consecuci贸n de la riqueza real, la no enajenada por la sujeci贸n a la 芦c谩rcel de cosas禄 que constituye el reino de la mercanc铆a.

El fil贸sofo anarquista Garc铆a Calvo lo expresa con una luminosa an茅cdota ocurrida en el 谩gora quincemayista:

芦A ver, imaginemos: 驴es posible, se puede vivir sin dinero? A lo cual, entre otras cosas, recuerdos y testimonios que surg铆an, uno que andaba por all铆, no tan joven, se adelantaba a preguntar con un tris de sorna: 驴No ser铆a mejor que nos pregunt谩ramos antes si se puede vivir con dinero?禄.

Parad贸jicamente, el capitalismo desquiciado involuciona en pos de la extinci贸n monetaria: el dinero desaparece bajo una monta帽a de deuda y de productos de ingenier铆a financiera creativa en la nebulosa del casino global: el capital -invirtiendo la relaci贸n cl谩sica que instaur贸 un nuevo modo de producci贸n- se desubstancia en dinero:

芦Pero parad贸jicamente, la enorme masa de dinero crediticio que circula sin una base real de valor es la demostraci贸n de que no s贸lo es posible: ya est谩 ocurriendo. Es la complejidad social la que no soporta ya la mercanc铆a y el dinero. La incapacidad del capitalismo para reproducirse con sus propias categor铆as le arroja a una huida hacia adelante que no hace m谩s que confesar esto: s贸lo una forma de relacionarse sin mercanc铆a, sin dinero, como comunidad en un sentido mundial, puede enderezar al hombre y volver a poner en primer plano la materia, la biolog铆a, la naturaleza humana y no humana como un solo cuerpo禄

El dilema comunismo o barbarie nunca ha sido m谩s candente, pero por ahora, qu茅 duda cabe, la cosa no pinta nada bien. La degradaci贸n acelerada de la sociedad humana bajo el capitalismo desquiciado abre el espectro de oportunidades, pero la historia puede tambi茅n proseguir por su lado malo. Anselm Jappe lo expresa v铆vidamente:

芦Lo que se vislumbra tiene m谩s bien el aspecto de una barbarie a fuego lento, un s谩lvese quien pueda. Antes que el gran crack, podemos esperar una espiral que descienda hasta el infinito, una demora perpetua que nos d茅 tiempo para acostumbrarnos a ella, como en la f谩bula de la rana y el agua caliente. Seguramente asistiremos a una espectacular difusi贸n del arte de sobrevivir de mil maneras y de adaptarse a todo, antes que a un vasto movimiento de reflexi贸n y de solidaridad, en el que todos dejen a un lado sus intereses personales, olviden los aspectos negativos de su socializaci贸n y construyan juntos una sociedad m谩s humana禄. Ojal谩 se equivoque.

https://drive.google.com/file/d/19KbQ5HRr8g3J6vZYv__1rKOym9EhWmOn/view?usp=sharing

V铆deo casero de la charla en Cambalache, Oviedo, 11-4-2022

Blog del autor: https://trampantojosyembelecos.wordpress.com/2022/04/17/las-entranas-de-la-bestia/