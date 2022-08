–

August 28, 2022

Gisela Bustos forma parte del movimiento que ha logrado que las empresas recuperadas presenten nuevamente en 2022 un proyecto de Ley de Recuperaci贸n de Unidades Productivas. Es parte de una estrategia para cambiar una inercia nacional: la del desconocimiento, ninguneo e indiferencia hacia un movimiento que logr贸, con trabajadoras y trabajadores concretos, organizados en cooperativas, de modo autogestivo, poner en marcha m谩s de 400 f谩bricas y empresas en las que la gesti贸n patronal hab铆a resultado un fracaso.

Todo eso ocurri贸 durante uno de los fracasos hist贸ricos del pa铆s, el que cruz贸 la frontera entre el siglo 20 y el 21, del menemismo al delarruismo con el neoliberalismo como bandera, en medio de la mayor desocupaci贸n y recesi贸n de la que se tenga memoria.

Gisela Bustos es hija de esa historia, que en el tiempo presente la instal贸 en lugares entonces inesperados: es la Directora de Fomento y Evaluaci贸n de Proyectos del INAES (sigla del Instituto Nacional de Asociativismo y Econom铆a Social, que re煤ne al mundo cooperativo y mutual del pa铆s).

Lina Etchesuri para lavaca

鈥淐uando yo trabajaba en la metal煤rgica 19 de Diciembre, incluso como abogada, el INAES era para m铆 el lugar al cual venir a reclamar la matr铆cula de las cooperativas del MNER (Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas). Ni siquiera sab铆amos que hab铆a un despacho como este, una Direcci贸n con herramientas para el fomento de las cooperativas. Hoy al menos puedo decir que tenemos el 100% del presupuesto que nos corresponde ejecutado鈥.

Bustos ha sido una de las voces del MNER durante la presentaci贸n del proyecto de Ley en Diputados, junto a Eduardo Vasco Mur煤a, titular de la Direcci贸n de Programas de Inclusi贸n Econ贸mica del Ministerio de Desarrollo Social, (m谩s nombrada como Direcci贸n de Empresas Recuperadas). En ambos casos, el rol de funcionarios se da paralelamente a la participaci贸n en un movimiento social.

驴C贸mo describir la relaci贸n entre esa militancia y la funci贸n estatal? Gisela r铆e: 鈥淒e amor-odio. Digamos: es una relaci贸n de tensi贸n, nunca de comodidad. Algunos sectores querr铆an que sea de subordinaci贸n, pero nunca lo va a ser. Las recuperadas tienen un aporte muy importante que hacer a la econom铆a social y popular. Tenemos que seguir trabajando en cada f谩brica y tambi茅n en los espacios institucionales para correr los l铆mites que muchas veces nos quieren imponer. Ese es nuestro trabajo, para lograr cosas concretas鈥.

La historia de Gisela corre entrelazada a las empresas recuperadas desde su trabajo cotidiano de los 煤ltimos 20 a帽os hasta su doctorado en Ciencias Jur铆dicas en la Universidad de Mor贸n, aprobado con la tesis Ocupar, Resistir y Producir Derechos, publicada luego por la editorial Ciccus.

鈥淯n tema que busqu茅 resaltar es la relaci贸n entre los derechos del trabajo con los derechos humanos. Tenemos la mirada puesta en la dignidad, la solidaridad, el bien com煤n. Pero no es una teor铆a rom谩ntica, algo abstracto o po茅tico. Hablo de algo que se percibe apenas se conoce cada una de estas experiencias鈥.

De la asamblea a la metal煤rgica

Vivi贸 siempre en Adolfo Sordeaux, Malvinas Argentinas, Los Polvorines. Gran Buenos Aires en estado puro. Padre ya jubilado que fue administrativo en una f谩brica, madre profesora de yoga y gimnasia, hermano que estudi贸 para contador, y Gisella entr贸 a abogac铆a.

Todo tranquilo, parec铆a, hasta que lleg贸 el 2001: 鈥淢e lleg贸 la movilizaci贸n tremenda de esos d铆as. En mi casa nadie hablaba de pol铆tica, hab铆a un temor, el no te metas. Algo que les ven铆a desde los 70. Pero el 2001 se llev贸 todo puesto. De repente, el pueblo estaba en la calle鈥. Apareci贸 la asamblea vecinal, Gisela corri贸 hacia all铆. 鈥淗ab铆a mucho impulso de compa帽eras de un partido trosko, el MST, que despu茅s tuvo varias rupturas. Yo empec茅 a militar con ellas. Hab铆a que salir o salir, organizarnos. 脡ramos los due帽os de la calle, de las plazas, exist铆a la idea de estar en la discusi贸n y en la toma de decisiones. Eso ya no era cosa de otros: era cosa nuestra鈥.

Se sum贸 a las calles, a las plazas y al partido. 鈥淟a idea de las compa帽eras era participar, empujar, y tambi茅n captar, y yo me sum茅, obviamente. En esa militancia, fue que acompa帽amos el conflicto de la autopartista 19 de Diciembre. Esa fecha de 2002 se hab铆a tomado la f谩brica. Hubo un festival solidario, pero cuando conoc铆 esa empresa qued茅 enamorada, porque esos compa帽eros hac铆an todo lo que realmente hab铆a que hacer. Recuperaban los medios de producci贸n. Yo sab铆a lo poco que me hab铆an dado para leer, algo de Marx, algunas discusiones鈥 pero en la 19 de Diciembre estaba todo sintetizado. Se apropiaron del lugar para no quedar en la calle, y autogestionaban la empresa en medio de ese contexto de movilizaci贸n popular鈥. Gisela se recibi贸 de abogada en 2003 y en 2006 entr贸 a la f谩brica a la parte contable. Al poco tiempo la asamblea decidi贸 que fuese abogada de la cooperativa. Y finalmente en 2010 ingres贸 como socia. 鈥淢e fui del partido, porque en las sucesivas rupturas que iba teniendo no daba respuesta para la experiencia de las f谩bricas recuperadas. Yo ve铆a una cosa dogm谩tica aferrada a planteos de 150 a帽os atr谩s. No s茅 si era el partido en s铆, o quienes lo manejaban. Yo dec铆a: 鈥榓migo, aggiornate, no sigas cargando la cosa en los muertos, anim茅monos a debatir los que estamos vivos, a discernir, a polemizar鈥.

驴Qui茅nes son desclasados?

Recuerda debates raros. 鈥淓n el partido me dec铆an 鈥榰stedes son unos desclasados, los trabajadores de una empresa recuperada ya no tienen patr贸n. Entonces, si no tienen patr贸n, ya no son trabajadores sino peque帽o burgueses鈥欌.

El planteo 鈥揹irigido a los obreros metal煤rgicos de la 19 de Diciembre por parte de militantes partidistas鈥 merecer铆a formar parte de alguna antolog铆a futura de Capusotto y Saborido.

鈥淓n un momento dije basta. Las discusiones en el partido eran para participar y empujar, yo lo comprendo, as铆 como para captar gente. Pero al estar ya en contacto con f谩bricas concretas, como en el partido yo ve铆a que no entend铆an, decid铆 irme a trabajar directamente al MNER鈥. Una sorpresa en el relato鈥: El primer apoyo concreto para la 19 de Diciembre lleg贸 de La Bella Flor鈥 cuenta Gisela en referencia a la cooperativa de reciclado de basura de Jos茅 Le贸n Su谩rez. 鈥淓s toda una red de organizaciones que hay en San Mart铆n. Tenemos incluso una Mesa de Recuperadas鈥. Eso hizo que ella se hiciera cargo como abogada de un n煤mero cada vez mayor de f谩bricas y empresas que buscaban una especie de utop铆a pr谩ctica: que las reconocieran formalmente para poder trabajar.

Empapelados de subsidios

Gisela empez贸 a observar c贸mo desde 谩mbitos externos a las empresas y f谩bricas recuperadas se hablaba y teorizaba sobre ellas. 鈥淧ero nuestras humildes empresas ten铆an mucho para aportar a lo que hasta la OIT (Organizaci贸n Internacional del Trabajo) incluy贸 en sus informes sobre el futuro del trabajo. Pero a la vez me hac铆a pensar: 驴nosotros no tenemos nada para decir? En 2019 todav铆a estaba el gobierno de Macri, con el que est谩bamos obtuad铆simos, pero se hizo un congreso en Espa帽a de la OIT, presentamos una ponencia, nos convocaron a exponerla all铆 mismo para contar c贸mo fue que recuperamos las f谩bricas y las venimos sosteniendo durante m谩s de 20 a帽os. En Europa eso solo hab铆a ocurrido en momentos ef铆meros, la experiencia aqu铆 ha sido totalmente diferente en el tiempo y en los resultados鈥.

Como abogada se hizo cargo o colabor贸 con otras empresas, segu铆a siendo docente pero finalmente todo se volc贸 al MNER. 鈥淵 en la 19 de Diciembre adem谩s creamos un Centro cultural, la biblioteca Popular, cosas abiertas a la comunidad y que los mismos compa帽eros se plantearon como una forma de devolverle al barrio la ayuda que hab铆an tenido durante la recuperaci贸n de la f谩brica鈥.

Sobre el anterior gobierno kirchnerista define: 鈥淔uimos muy cr铆ticos de todo lo que falt贸. Y no hablo de algo coyuntural, o de dinero. Lo que falt贸 fue el reconocimiento hist贸rico. Y eso es que hab铆a muchos intereses de fondo. Como que la pol铆tica era: te empapelo de subsidios pero no te reconozco. Ah铆 hab铆a alta tensi贸n. Como que la pregunta era: 驴pueden los trabajadores arrebatarle al patr贸n una f谩brica, y adem谩s autogestionarla? Eso es lo que mucha gente no aceptaba, y es la prueba que las empresas recuperadas de Argentina pasaron sobradamente. Y eso es mucho m谩s que lo que aguanta mucho progresismo que se queda en lo cosm茅tico鈥.

En esos tiempos pre 2015 las empresas pod铆an acceder a algunas l铆neas de subsidios. 鈥淧ero nosotros quer铆amos que nos compren producci贸n para poder trabajar, y lograr el hist贸rico planteo de leyes de expropiaci贸n. Hoy seguimos sin una normativa que nos reconozca de fondo. Seguimos con parches鈥.

Cooperativas y propiedad privada

En 2020 en plena pandemia, ya con Mur煤a en la direcci贸n de empresas recuperadas, el MNER present贸 un primer proyecto de Ley Nacional de Recuperaci贸n de Unidades Productivas. 鈥淭ampoco es que inventamos la p贸lvora, sino que el proyecto toma ideas anteriores y las actualiza. Pensamos que en pandemia era muy importante dotar de la mayor protecci贸n posible a los trabajadores de las cooperativas, pero el proyecto no tuvo tratamiento鈥.

La idea que plantea bustos: 鈥淣o queremos que se expropie para que la empresa pase a ser de la cooperativa. Queremos que el Estado expropie, tome ese dominio, esa propiedad, y le ceda el uso a la cooperativa en tanto la cooperativa siga adelante con su proyecto productivo autogestionado, e incluso con la funci贸n social que desarrolla en la comunidad a trav茅s de los bachilleratos populares, centros culturales, escuelas, jardines, radios comunitarias y tantas cosas m谩s. Pero as铆 quitamos el concepto de propiedad privada, ver qui茅n se queda con la empresa鈥.

Dice Gisela que eso no est谩 en debate en este proyecto: 鈥淟o que ponemos en debate es el derecho al trabajo. 鈥淵 en las propias cooperativas han estado de acuerdo con que ese era el camino. Los trabajadores no quieren quedarse con la propiedad, sino con la posibilidad de trabajar. Y eso me consta y lo puedo decir porque es lo que hemos discutido con mis compa帽eros鈥.

Ese derecho al trabajo es lo que se conoce como un derecho puente: 鈥淓l que te permite el acceso a otros derechos. Al poder trabajar ten茅s acceso a otra calidad de vida, el esparcimiento, el disfrute鈥.

Lo esencial es invisible

En el INAES Gisela comenz贸 su gesti贸n con el ya fallecido Mario Cafiero como presidente, sucedido por Alexandr Roig. 鈥淟a pelea que tanto en la direcci贸n del Vasco como ac谩 podemos dar es intensa: tratar de traccionar para que el Estado escuche m谩s los planteos de los protagonistas de todo esto que son los trabajadores. Y que entonces lleve adelante pol铆ticas p煤blicas que se necesitan. De nuevo: no hay que inventar la p贸lvora. Se trata de escuchar y tratar de dar respuestas鈥. Su rol involucra desde el INAES no solo a las recuperadas sino a todo lo que incluye la econom铆a solidaria y popular, cooperativismo, mutualismo鈥.

Este a帽o se est谩 impulsando adem谩s el ReNacER, Registro Nacional de Empresas Recuperadas. 鈥淓s algo que no exist铆a, y no es por nada que no exist铆a en el Estado un registro de las empresas: era una forma m谩s de invisibilizarnos, de ignorarnos. 脥bamos a reclamar y nos dec铆an: 驴c贸mo sabemos qui茅nes son las empresas recuperadas? En 20 a帽os, nadie hab铆a hecho un registro oficial. Esto lo estamos haciendo de forma colaborativa, es una herramienta disponible鈥. El ReNacER permite que las empresas se anoten y entren en di谩logo con la Direcci贸n que encabeza Mur煤a.

Calcula Gisela que por ahora puede considerarse que existen unas 400 unidades productivas recuperadas en el pa铆s, que ocupan a 18.000 personas. El registro permite detectar que el rubro metal煤rgico (muy fuerte en las primeras recuperaciones alrededor del 2000) se ha ido diversificando, del mismo modo que la participaci贸n femenina en las cooperativas de trabajo.

驴Vale fabricar balas?

Otro dato: 鈥淟as empresas recuperadas tienen una baja tasa de mortalidad, lo cual significa que las brutales criis que atraviesa nuestro pa铆s no se tradujeron de forma lineal en arrasar empresas recuperadas, como s铆 pas贸 con las privadas. Y eso ocurre porque nosotros tenemos otra elasticidad frente a la crisis, una forma de encararlas que surge de valores que no son el lucro. Ac谩 se bancan las situaciones, se reparten de forma solidaria las horas de trabajo y los ingresos. Y obliga a crear, a hacer un poco de magia鈥.

驴Por ejemplo? 鈥淓n la crisis global 2008-2009 cay贸 la industria automovil铆stica. La 19 de Diciembre es autopartista. 驴Qu茅 铆bamos a hacer? Nos inventamos unas pinzas magn茅ticas para sacar las piezas de los balancines (las m谩quinas que cortan las chapas) reciclando un mont贸n de cosas que hab铆a en la f谩brica. Fue un 茅xito, hoy todav铆a seguimos vendiendo esas pinzas鈥. Otras magias: 鈥淐omo el Estado no pod铆a comprarnos autopartes, ls fabricamos canastos de basura, carteler铆a y hasta piezas para la construcci贸n de viviendas鈥.

En ese momento les propusieron adem谩s fabricar casquillos de balas para las fuerzas de seguridad. Sorpresa: 鈥淟a asamblea lo rechaz贸. No es que sobrara plata, pero la asamblea plante贸 que no estaba de acuerdo con esa provisi贸n para el Ministerio de Seguridad, sabiendo las veces que todo eso fue usado contra los propios trabajadores鈥.

Las f谩bricas recuperadas tienen sus consejos de administraci贸n, pero las decisiones fundamentales se toman en asamblea. Eso permite cr铆ticas por una supuesta ineficiencia. 鈥淓s falso. Lo ineficiente es si la f谩brica est谩 en asamblea permanente. Nuestro lema es Ocupar Resistir y Producir. Y producir con calidad, con autodisciplina. Y producimos no solo lo que hace la f谩brica, sino que tambi茅n tenemos que producir reflexiones, derechos, debates. Es mucho que producir, y eso lleva a una organizaci贸n. No es la caricatura de decir que hay que hacer asamblea para cambiar el foquito del ba帽o. Lo que s铆 hace la asamblea es abrir la discusi贸n al conjunto y as铆 hemos sorteado las crisis m谩s dif铆ciles debatiendo, conversando y viendo colectivamente c贸mo encarar las cosas鈥.

El sexo del Estado

Cree Gisela que el futuro del trabajo no es necesariamente la precarizaci贸n y el empobrecimiento, 鈥渟ino uno que tenga como centro a la mujer, al hombre, a la comunidad, para pelear por la defensa de los derechos. Se viene todo un avance tecnol贸gico frente al cual tenemos que preguntarnos c贸mo ponerlo al servicio de los derechos de los trabajadores. Tal vez sea reducir la jornada laboral. Es algo a debatir. Pero yo creo que se puede lograr trabajar en mejores condiciones, e incluso menos, porque no hay una crisis de la riqueza. Todo lo contrario: hay mucha riqueza, pero mal distribuida. Entonces hay que ponerle una mirada social, solidaria y popular al tema de la riqueza. Qu茅 pena que muchas veces los sindicatos no propicien estos debates. Pero nosotros tenemos la mirada puesta en los derechos, la dignidad, la solidaridad, pero no como algo te贸rico o abstracto ni rom谩ntico. Es una solidaridad concreta para generar trabajo incluso a quienes fueron expulsados del sistema educativo鈥.

La invisibilizaci贸n, considera, viene a varias bandas: 鈥淟os empresarios no nos pueden ver con simpat铆a鈥. Previsible: las cooperativas hacen funcionar experiencias productivas en las que los propios empresarios fracasaron.

鈥淵 el Estado tampoco nos ve con buenos ojos, necesariamente. No es un Estado asexuado, no ha dejado de ser durante d茅cadas el que maneja los hilos que responden a ciertos intereses del sistema capitalista. Por eso ahora es importante consolidar los avances que se est谩n teniendo, para que se transformen en nuevas pol铆ticas de Estado鈥.

Sobre la confianza en que eso ocurra. 鈥淣osotros no confiamos en nadie m谩s que en nuestros compa帽eros, compa帽eras, y en nuestra movilizaci贸n. Tenemos que seguir trabajando hacia adelante en las f谩bricas y empresas, en los espacios institucionales, correr los l铆mites que tenemos y que nos imponen鈥.

Tenedores para la sopa

Gisela pone un ejemplo de las tradicionales pol铆ticas estatales: 鈥淟lueve sopa y me regal谩s un tenedor. Te digo que no me sirve, me lo sac谩s y me peg谩s con el tenedor. Si fuera que me arreglaste la vida, todo bien. Pero no es as铆, entonces hay que bajar un poco, y aprender a escuchar y a dialogar鈥. Tiene en la oficina im谩genes de Santa Rita, Per贸n, Marx, el Che, un Gauchito Gil y otra imagen de Diego Duarte, adolescente desaparecido en 2004 en los basurales de Jos茅 Le贸n Su谩rez.

Tiene una frase del Papa Francisco: 鈥溌as cooperativas lo desaf铆an todo, incluso desaf铆an la matem谩tica pues, enuna cooperativa, uno m谩s uno da tres! Y enuna coooperativa un fracaso es medio fracaso. Eso es lo bonito de las cooperativas鈥.

Gisela propone: 鈥淪omos muy cabeza duras, pueden invisibilizarnos, ignorarnos, pero nunca van a poder dejar de reconocer que somos cabeza duras, consecuentes. No lo digo, como te dec铆a antes, por una mirada rom谩ntica. Lo digo por una mirada situada. 驴Estamos hablando de h茅roes an贸nimos? S铆, no te pod茅s perder esa parte de la pel铆cula, o de la realidad, por estar en un laboratorio. Si eso lo entendieran los que tienen cargos, funciones y posibilidad de tomar decisiones, estar铆amos mucho mejor. Para eso se necesita humildad y di谩logo鈥 tampoco son cosas tan dif铆ciles鈥.