Seg煤n la p谩gina www.farc-ep.net (ahora ca铆da), que distribuye informaci贸n de las FARC-EP Nueva Marquetalia, como se le conoce al grupo que reanud贸 la lucha armada ante las traiciones del narcogobierno colombiano y la dirigencia de las ex-FARC, Jes煤s Santrich fue emboscado y asesinado en la Serran铆a del Perij谩, entre El Chalet y la vereda Los Laureles, dentro del territorio venezolano.

“Hasta ese lugar penetraron los comandos colombianos por orden directa del presidente Iv谩n Duque”, informaron las FARC en el sitio web. La camioneta en la que viajaba el ComandanteJes煤s Santrich fue emboscada por comandos del Ej茅rcito de Colombia y atacada “con fuego de fusiler铆a y explosiones de granadas”.

Santrich despu茅s de jurar como congresista, en Bogot谩, 11 de junio de 2019

驴Qui茅n era Santrich?

Santrich estuvo vinculado desde joven en la Juventud Comunista Colombiana. Estudi贸 Ciencias Sociales en la Universidad del Atl谩ntico, en Barranquilla, y complet贸 su formaci贸n con un postgrado en Historia en la misma instituci贸n educativa.

Se uni贸 a las FARC al principio de la d茅cada de 1990, despu茅s del asesinato, por parte de un mat贸n del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), de un amigo y l铆der estudiantil de la Universidad del Atl谩ntico, llamado Jes煤s Santrich, de quien tom贸 el nombre para estar en la guerrilla.

Fue miembro del Estado Mayor Central de las FARC y uno de los jefes del Bloque Caribe de esa guerrilla, junto a Iv谩n M谩rquez.

Santrich usaba gafas oscuras y se ayudaba con un bast贸n. Sobre ello, explic贸 en una entrevista en 2018, que su visi贸n se empez贸 a reducir desde que ten铆a 14 a帽os hasta que la termin贸 perdiendo por completo, a causa de la enfermedad que padec铆a llamada el s铆ndrome de Leber, un mal degenerativo de origen gen茅tico que afecta el nervio 贸ptico.

Adem谩s, fue uno de los integrantes de las FARC en la mesa de negociaciones con el narcogobierno colombiano en Cuba, que termin贸 con al firma del Acuerdo de Paz en 2016, hoy ampliamente traicionado.

Santrich llega al complejo judicial de Paloquemao en Bogot谩, Colombia, 20 de mayo de 2019.

De la guerrilla al Congreso

Con la firma de ese acuerdo tambi茅n se concret贸 el paso de las FARC para dejar las armas y convertirse en un partido pol铆tico, que despu茅s fue denominado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Com煤n para conservar sus siglas.

Bajo ese partido, Santrich gan贸 un esca帽o en la C谩mara de Representantes por el departamento del Atl谩ntico en los comicios del 11 de marzo de 2018.

Sin embargo, el 9 de abril de 2018 fue detenido, luego de que las autoridades colombianas acataran una solicitud realizada por un juez de Nueva York (EEUU), quien orden贸 su captura tras acusarlo sin pruebas de haber enviado a ese pa铆s norteamericano 10 toneladas de droga en 2017, es decir, tiempo despu茅s de haberse firmado el acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos.

El 15 de mayo de 2019, la Jurisdicci贸n Especial de Paz (JEP) consider贸 que las pruebas presentadas en su contra no eran suficientes, por lo que solicit贸 su puesta en libertad y neg贸 el pedido de extradici贸n.

No obstante, el 17 de mayo de ese mismo a帽o, cuando se cumpl铆a la orden de liberaci贸n, la Fiscal铆a General de la Naci贸n lo recaptur贸 y regres贸 a Santrich a las instalaciones de una c谩rcel bogotana.

Nuevamente, el 29 de mayo la Corte Suprema de Justicia de Colombia orden贸 su liberaci贸n, al considerar que un fallo del Consejo de Estado hab铆a ratificado la investidura como congresista de Santrich, y eso implicaba que es un aforado constitucional.

Al quedar en libertad, el 11 de junio de 2019 se jurament贸 como como legislador de la C谩mara de Representantes del Congreso de Colombia.

Nuevamente a la guerrilla

Santrich estuvo apenas d铆as en el puesto de legislador, porque ante el plan sistem谩stico del narcogobierno para eliminarlo, el 30 de junio de 2019, la Unidad Nacional de Protecci贸n (UNP) de Colombia inform贸 que el exguerrillero hab铆a abandonado “su esquema de protecci贸n”, y desde entonces su paradero era desconocido.

Posterior a ello, nueve d铆as despu茅s, la Corte Suprema dict贸 una orden de captura y de inmediato la Oficina de Polic铆a Internacional (Interpol) expidi贸 una ficha roja en su contra; mientras, el Departamento de Estado de EEUU ofrec铆a una recompensa de 10 millones de d贸lares por informaci贸n que condujera a su captura.

Luego se conoci贸 que Santrich se hab铆a unido a. comandante Iv谩n M谩rquez, tambi茅n pr贸fugo de la narcojusticia, y ambos retomaron las armas. De hecho, los guerrilleros aparecieron en un video que fue publicado en agosto de 2019, en el que denunciaban que hubo traiciones al Acuerdo de Paz, que los obligaron a “regresar al monte”.

M谩s adelante, el partido Farc, al que ya no le quedaba nada der sus antiguopds ideales, expuls贸 a Santrich y a M谩rquez de sus filas por esa decisi贸n de volver a la lucha armada.

La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia de Colombia aval贸 la extradici贸n de Santrich a EEUU para que compareciera ante un Tribunal de Nueva York por supuestos delitos de narcotr谩fico. El muerto se asusta del degollado…

COMUNICADO A COLOMBIA Y AL MUNDO:

FARC-EP Segunda Marquetalia

Informamos a Colombia y al mundo con dolor en el coraz贸n, la triste noticia de la muerte del comandante Jes煤s Santrich, integrante de la Direcci贸n de las FARC-EP, Segunda Marquetalia, en una emboscada ejecutada por comandos del ej茅rcito de Colombia el 17 de mayo.

Sucedi贸 en la Serran铆a del Perij谩, zona binacional fronteriza, entre El Chalet y la vereda Los Laureles, dentro de territorio venezolano. Hasta ese lugar penetraron los comandos colombianos por orden directa del presidente Iv谩n Duque. La camioneta donde viajaba el comandante fue atacada con fuego de fusiler铆a y explosiones de granadas. Consumado el crimen, los asesinos le cercenaron el dedo me帽ique de su mano izquierda. Unos minutos despu茅s, cerca del lugar, r谩pidamente, los comandos fueron extra铆dos en un helic贸ptero de color amarillo rumbo a Colombia.

A su familia, nuestras m谩s sentidas condolencias. Los acompa帽amos en su desolaci贸n infinita y en la tristeza que embarga su alma. Santrich cay贸 libre; libre como quer铆a. Libre so帽ando la Nueva Colombia en paz completa, con justicia social, democracia y vida digna para su gente, para los pobres de la tierra, los excluidos y discriminados, y la poblaci贸n inerme por estos d铆as atacada brutalmente por el ej茅rcito y la polic铆a en las calles por orden de la monstruosa tiran铆a de Duque y 脕lvaro Uribe. Ha partido Santrich hacia la eternidad con todas sus luces encendidas, con la visi贸n geopol铆tica de Bol铆var y Manuel so帽ando la victoria de la unidad, la hermandad y la solidaridad de los pueblos del continente.

La noticia de la muerte de Santrich no salvar谩 al arrogante tirano Iv谩n Duque de la ira popular desatada. Al pueblo colombiano movilizado desde hace 20 d铆as en protesta permanente contra el mal gobierno, le pedimos, en homenaje a Santrich, no aflojar en su justa lucha y a lanzarse con todas sus fuerzas a derrotar a este maldito r茅gimen que nos est谩 exprimiendo hasta el alma. Lo llamamos a Seguir peleando en las calles hasta tener un nuevo gobierno del pueblo y para el pueblo, m谩s humano, que piense en la dignidad de la gente y no solo en acrecentar los privilegios de las oligarqu铆as, un gobierno sin corruptos ni ladrones del Estado, como lo quer铆a el comandante ca铆do en la lucha.

Salud por los que han partido, pero que siguen con nosotros, como Jes煤s Santrich, el hombre que luch贸 de manera consecuente por una paz para Colombia sin traiciones y sin perfidia.

Pueblo colombiano, por la victoria, A LA CARGA!

FARC-EP

Segunda Marquetalia

Mayo 18 de 2021