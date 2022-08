–

De parte de Kurdistan America Latina August 23, 2022 274 puntos de vista

¿Es inteligente que las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) tomen represalias contra Turquía al otro lado de la frontera? ¿No deberían tomar represalias contra objetivos turcos dentro de Siria, para eludir la posibilidad de que Turquía use las represalias como prueba de que las FDS los atacan? Es otro ejemplo más de cómo se espera que la lucha kurda, armada y desarmada, se ajuste a las percepciones y mentiras de otros pueblos. Si bien ese es exactamente el juego al que los kurdos se niegan a unirse.

A principios de este mes, las FDS comenzaron a tomar represalias contra los ataques con drones turcos y los bombardeos de civiles y combatientes. Las FDS atacaron, entre otros, vehículos blindados en la provincia de Mardin. Esta semana, volvieron a tomar represalias con acciones contra objetivos militares en las provincias de Mardin, Antep y Urfa. Según las FDS, varias docenas de soldados turcos murieron como resultado. La prensa turca, por lo que he visto, solo ha informado de una operación y ha declarado que un soldado murió.

Crímenes de guerra

Esto no significa que las FDS sean de ninguna manera una “amenaza” para Turquía. Lo que significa es que las FDS se defenderán a sí mismas y a las personas que viven bajo su protección contra los crímenes de guerra del ejército turco. En los diez años que las Unidades de Protección del Pueblo (YPG) y las Unidades de Protección de la Mujer (YPJ), y más tarde las FDS, han estado funcionando en el norte y noreste de Siria, se han centrado exactamente en eso: luchar contra una variedad de grupos yihadistas que intentan ocupar y aterrorizar a la gente. Solo se vuelven contra Turquía cuando Turquía ataca, como a principios de 2018 en Afrin, y como ahora. Si Rusia y Estados Unidos no están dispuestos a evitar que Turquía cometa crímenes de guerra y le permitan asesinar a distancia, entonces las FDS no tienen otra opción que actuar.

¿Por qué dentro de Turquía? ¿Bueno, por qué no? ¿Porque le dará a Turquía justo lo que necesita para justificar sus ataques contra las FDS? Turquía ha estado mintiendo sobre las FDS durante muchos años, y simplemente no puede ajustar ninguna de sus políticas a las manipulaciones de Recep Tayyip Erdogan. Tampoco puede ajustarse a lo que pensarán los gobiernos de varios países, o a la posible evaluación de analistas en el extranjero que nunca tocan suelo kurdo. La única brújula que puedes seguir para defender a tu pueblo y proteger tu experimento democrático es la tuya.

Comunidades

Esto está totalmente en línea con la forma en que funciona el movimiento político kurdo no armado en Turquía. Lo llaman la “tercera vía”. No se unen a esta o aquella alianza, no se acurrucan con un lado o el otro para manipular a un oponente político para que haga esto o aquello; se enfocan en sus propios objetivos políticos. Su objetivo es radicalmente diferente a los objetivos de otros partidos políticos: llegar al poder no es su objetivo final, sino romper las estructuras patriarcales de poder para que la democracia real, arraigada en las comunidades locales, pueda comenzar a florecer.

Un excelente ejemplo de esto fueron las elecciones generales de junio de 2015 en Turquía. En los meses previos a las elecciones, hubo especulaciones salvajes acerca de que el Partido Democrático de los Pueblos (HDP) haría algún tipo de trato con Erdogan: si el HDP apoyaba la apuesta de Erdogan de reemplazar el sistema parlamentario con un sistema presidencial, el HDP obtendría concesiones sobre derechos kurdos. El proceso de paz se estaba desmoronando rápidamente en ese momento y básicamente ya había terminado en la primavera de 2015, pero varios expertos pensaron que el HDP salvaría la situación haciendo algún tipo de trato con Erdogan.

Hasta que el colíder del HDP, Selahattin Demirtaş, pronunció sus ahora históricas palabras, dirigidas a Erdogan: “No te haremos presidente”, y las repitió un par de veces. Luego, el HDP obtuvo mejores resultados que cualquier partido arraigado en el movimiento político kurdo, y le robó al AKP su mayoría en el Parlamento. Erdogan estaba enojado, comenzó una guerra en toda regla nuevamente y encarceló a Demirtaş y a muchos otros políticos del HDP. ¿Demirtaş no debería haber dicho esas palabras? ¿Debería haber hecho algún tipo de trato con Erdogan y, de haberlo hecho, la situación sería mejor ahora?

Idioma

Pero, por supuesto, Demirtaş no se equivocó. El HDP no quiere algún tipo de trato a medias con un autoritario sediento de sangre a cambio de algunos derechos superficiales, que no están enraizados en una nueva Constitución y que pueden ser fácilmente arrebatados a la gente cuando cambie la dinámica política. Quieren una solución real al problema kurdo, quieren una democratización real para toda Turquía. Cambiar el sistema parlamentario por unos años de, digamos, mala educación en idioma kurdo en solo un puñado de escuelas porque no hay suficientes maestros calificados, sería una traición a todo lo que representan.

Ténganlo en cuenta para las elecciones generales del próximo año. Y también ténganlo en cuenta cuando observemos las acciones de las FDS, ya sean represalias contra Turquía o defensa contra una posible nueva incursión turca en tierras sirias. Y es precisamente por su postura de principios y su visión clara que se han convertido en un factor importante a tener en cuenta.

FUENTE: Fréderike Geerdink / Medya News / Traducción y edición: Kurdistán América Latina

<!–

–>