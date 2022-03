–

Madrid, 28 mar. 22. AmecoPress. – El movimiento feminista de Castilla y León denuncia que se utilicen los derechos de las mujeres como moneda de cambio. Para dejarle claro al estamento político de Castilla y León que van a luchar con todas sus fuerzas por los derechos de las mujeres, las feministas convocan una manifestación el sábado 2 de abril, a las 12:00, en Valladolid.

Castilla y León será la primera comunidad en tener una Ley de Violencia Intrafamiliar, ley con la que Vox tiene como objetivo borrar e invisibilizar la violencia de género. Frente a esto, las feministas de Castilla y León lo tienen claro: “Ni un paso atrás en nuestros derechos”. Con ese lema, recorrerán las calles de Valladolid, desde la Plaza Fuente Dorada hasta la Plaza Mayor.

Las organizadoras de la manifestación señalan que “los derechos de las mujeres ni se negocian ni se eliminan”. Van a luchar por preservar y mejorar los derechos de las mujeres, desmontando las falacias y las ambigüedades con las que pretenden desasistir y precarizar a las mujeres de la Comunidad.

“El único objetivo de la Ley de Violencia Intrafamiliar es dejar desprotegidas a las mujeres víctimas de la violencia machista”. Según afirman, la derecha y la ultraderecha no quieren abordar la violencia que se produce dentro de las familias, sino que no se hable de violencia de género: “ Negar la violencia de género es una pretensión de engañar y faltar a la verdad, un ataque directo a las mujeres al no reconocer ni atajar la violencia que contra ellas se ejerce por ser mujeres”.

Si consienten esta ley, el Movimiento Feminista se pregunta que será lo siguiente: “¿Cuál va a ser el siguiente paso, acaso calificar de nuevo las agresiones sexuales como un delito contra el honor de los hombres, en lugar de lo que el feminismo logró que sea hoy: un delito contra la libertad sexual de las mujeres?”







Salidas desde las distintas provincias

Se prevé que llegarán autobuses desde varias capitales de provincia de la Comunidad, así como desde otros puntos del país. Por el momento, están confirmadas las siguientes salidas:

Desde León se fletará un autobús, que saldrá a las 9:30h de la mañana y regresará a las 16:30h. Se podrán reservar plazas hasta este jueves en STELE, en los teléfonos 634846908 y 98725853.

Desde Palencia saldrán los autobuses de Correos a las 10:30, 6€ a pagar en el autobús, reserva de plaza hasta este jueves en el email: plataformamujerpalencia@yahoo.es, haciendo constar nombre, apellidos y teléfono.

