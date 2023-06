–

Del 23 de junio al 1 de julio tendrá lugar la Caravana Abriendo Fronteras. Este año se adelanta unos días para coincidir en Melilla con el primer aniversario de la masacre en la valla y pedir justicia en el escenario donde se dejó morir al menos a 24 personas, 77 desaparecieron y hubo centenares de heridos y detenidos. Melilla es también escenario de violaciones de derechos humanos como las devoluciones en caliente, las actuaciones violentas de las fuerzas de seguridad y la falta de cauces adecuados para pedir asilo y acogida. La Europa de los Mercaderes y de los Señores de la Guerra está está cada vez más alejada del cumplimiento de los derechos de las personas migrantes. Desde 2014 más de 26.000 personas refugiadas y migrantes se han ahogado en el mediterráneo y los últimos episodios nos hacen temer que irán en aumento, ante la pasividad criminal de las autoridades y la falta de respuesta contundente de la ciudadanía. La reciente reforma de las políticas de migración y asilo en Europa, así como la creciente ola política que normaliza el racismo, la xenofobia, los privilegios patrióticos y el atrincheramiento nacionalista, nos indican que no corren buenos tiempos para los Derechos Humanos y las Libertades. Por ello, es muy importante apoyar gestos como el de la Caravana, que apuntan a una realidad más humana y a un mundo compartido. Según Oxfam, con las nuevas medidas Europa “encerrará a los refugiados, incluidos niños, con un coste enorme, en centros similares a prisiones en las fronteras de Europa y bloqueará su derecho de asilo”.

A finales de 2022 había 108,4 millones de personas desplazadas por la fuerza en el mundo, según datos presentados por ACNUR. Siria, Ucrania y Afganistán están entre los países con más personas desplazadas, lo que nos indica que la guerra es un factor fundamental a la hora de comprender el origen del sufrimiento de las personas migrantes, guerras que pudieron ser evitadas si no fuera por los intereses geoestratégicos de las potencias, de la poderosa industria militar. La emergencia climática, la pérdida de recursos y la inestabilidad política están también entre las causas de las migraciones. En todas ellas Europa es corresponsable, por su participación desde la OTAN en las guerras y el negocio de la venta de armas, por sus políticas de expolio de los recursos y comercio injusto con el Sur Global, por su contribución a desestabilizar gobiernos y su decisiva contribución al calentamiento del planeta. Guerra, violencia, emergencia climática, pobreza extrema o hambre son términos que se entrelazan y forman círculos viciosos de dominación y violencia que es necesario denunciar y romper. La Caravana abordará en su recorrido las distintas problemáticas. Desde Melilla pasarán a Málaga donde denunciarán al principal fabricante de concertinas de Europa: European Securiti Fencing, paradigma de las medidas más crueles e inhumanas de securitización de las fronteras. El lunes 26 también abordarán en Motril la Memoria Histórica de la migración y la huida con una mesa redonda “Ayer y hoy: nuevos protagonistas, mismos escenarios” y que acabará con una concentración y homenaje en Salobreña ante el monolito en memoria de las víctimas de la Desbandá, con el fin de evitar que semejantes episodios de atrocidad puedan volver a repetirse. Se denunciará también la explotación laboral de la mano de obra migrante en Níjar; la existencia de cárceles disfrazadas de CIEs ante el de Zapadores en Valencia; las fosas de víctimas del franquismo en Paterna; los barcos de la muerte, que desde el puerto de Sagunto abastecen el horror de la guerra en Yemen. Habrá también debates, encuentros, celebraciones…en un apretado programa que detallamos al final de esta página y que tiene un acto final que vale la pena reseñar: el encuentro con las tripulaciones de los barcos de rescate en el Mediterráneo en Borriana, signo de compromiso y esperanza.

CARAVANA MELILLA 2023. DERECHO A MIGRAR, DERECHO A VIVIR (Manifiesto)

(Transcribimos a continuación el Manifiesto de Caravana Abriendo Fronteras 2023 y animamos a difundirlo y firmarlo, así como a apoyar los distintos actos de la Caravana. ¡Abramos las fronteras a las personas y cerrémoslas al negocio criminal del comercio de armas!

Este año la Caravana pone el foco en Melilla porque, un año después de la masacre en el paso fronterizo del Barrio Chino con Nador, sigue impune el episodio más grave ocurrido en una frontera española en la historia reciente, como antes en Tarajal: 73 personas asesinadas, 322 heridas, 77 desaparecidas y 470 devueltas masivamente a Marruecos, según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos. Opacidad, omisión de auxilio y prisas por enterrar los cuerpos en fosas anónimas ha sido la respuesta de los gobiernos español y marroquí. 300 personas sudanesas siguen presas en Nador, muchas condenadas a la violencia y a años de prisión por las redadas previas al 24 de junio. Otras siguen en las calles marroquíes expuestas a la miseria y a la incesante persecución policial mientras Sánchez hace gala de reducir el flujo de personas migrantes con la colaboración marroquí, obviando todo coste humano.

Ponemos el foco en Melilla pero creemos que lo ocurrido forma parte de un patrón de crímenes de estado contra la humanidad a personas desplazadas como en el naufragio en Calabria, o en el incendio en el centro de detención de migrantes de Ciudad Juárez. No son los primeros, ni los únicos, ni los últimos.

El 2022 es el 2º año de la historia con el mayor número de personas fallecidas y desaparecidas en nuestra Frontera Sur según la APDHA, con 6 personas asesinadas al día. La ruta canaria es la más mortífera, seguida de la argelina. Según datos recientes del informe de Caminando Fronteras, hay 2.390 personas víctimas en nuestras rutas de acceso, entre ellas 101 menores y 288 mujeres, con la consecuente violencia sexual, castigo sistemático contra ellas. No son cifras, son personas con nombre, familias y proyectos migratorios, teniendo en cuenta que el 91% de las víctimas desaparecen en el mar sin recuperarse sus cuerpos, ello supone un duelo durísimo para familiares y comunidades.

Las políticas violentas, racistas y patriarcales violan de manera sistemática los DDHH de las personas en movilidad. Necro Políticas cuyo único objetivo es impedir el derecho a migrar, al asilo y refugio, en definitiva, a la vida.

Las fronteras son espacios de guerra militarizados que cuentan con ingentes presupuestos y la complicidad de empresas y de la UE, que responden a élites corporativas ya que por la frontera sur no accede ni el 4% de las personas migrantes.

El contexto europeo sigue militarizado por la guerra en Ucrania, llevando al exilio y al empobrecimiento económico a millones de personas. Esto se suma a los conflictos bélicos previos en África y Oriente Medio, alimentados por intereses de lobbies armamentísticos del Norte Global.

La guerra es un negocio que empieza en nuestro territorio: Los puertos de Bilbao, Santander y Sagunto son una muestra de este comercio macabro, pues permiten el atraco de los barcos traficantes de armas o «barcos de la muerte«.

Sudán, un país rico en recursos, es el lugar de procedencia de la mayoría de personas que trataban de cruzar la frontera en Melilla el 24 de junio huyendo de un conflicto armado y de la miseria.

Las condiciones de vida en Melilla para estas personas en tránsito y las que allí viven son duras: el control documental convierte a la ciudad en una prisión mientras que la frontera se abre solo a las personas europeas. Sin embargo, las luchas sociales han conseguido el acceso a la escolarización y al sistema sanitario. Una reivindicación todavía sin respuesta es el derecho al empadronamiento como llave de acceso a permisos de residencia y trabajo que también se sufre en lugares como los asentamientos de chabolas de Níjar-Almería, donde se lucha por el derecho a la vivienda digna.

Ahí, donde las fronteras internas, que se construyen a través de leyes como la de Extranjería o Mordaza, o de estructuras de internamiento como los CIE o los CETI, condenan a vivir en el margen a esos mismos cuerpos sobre los que se construye el sistema capitalista, racista, patriarcal y colonial. Es momento clave de lucha incansable para los colectivos de personas por la regularización de las 500.000 personas migrantes que viven en el estado español: han reunido más de 500 mil firmas necesarias para presentar una ILP ahora a debate en el Congreso. Pase lo que pase la experiencia de lucha ha sido decisiva. Vivir con dignidad y acceso a derechos es justicia social.

El cambio climático y la inseguridad alimentaria, consecuencia del extractivismo y la acción neocolonial de empresas transnacionales en buena parte de África; atentan contra la sostenibilidad del planeta y contra los DDHH. Los desplazamientos forzosos son una consecuencia del menosprecio al planeta y a las personas que lo habitan.

Túnez ha pasado a ocupar el lugar de Libia como punto de partida hacia la Unión Europea a través de Italia y el Mediterráneo Central, lo que ha convertido esa ruta en otro lugar de masacres alentadas por las políticas racistas del gobierno ultraderechista italiano y del tunecino, obstaculizando la labor de las ONG, impidiendo realizar más de un rescate por misión, autorizando desembarcos en puertos alejados y bloqueando a los barcos en un intento de alimentar el relato de la “invasión”.

En Italia, tras la ola de criminalización de la solidaridad iniciada en 2017, se está llevando a cabo el mayor proceso judicial contra organizaciones de salvamento hoy abierto: el Caso Iuventa, que unido a la condena por “ayuda e incitación a la entrada no autorizada” de casi 10 mil personas en prisión en Italia, Grecia y España, cuando el foco es la falta de vías legales y seguras para migrar así como las terribles condiciones de los “campos de refugiados” sostenidos con políticas racistas

El 1 de julio, el estado español asumirá la presidencia del Consejo de la UE. El Pacto de Migración y Asilo y la búsqueda de un acuerdo europeo en migración son prioridad de los 6 meses de presidencia española. La “sintonía” de Sánchez y Meloni nos pone en alerta. Seguiremos recogiendo el testigo de quienes antes recorrieron las mismas rutas buscando refugio del fascismo, a través de La Desbandá en la carretera Málaga-Almería.

En la Caravana europea e internacional Melilla 2023, la Caravana Abriendo Fronteras y Carovane Migranti compartimos experiencias, objetivos y denuncias con otras organizaciones sociales para unir esfuerzos y paralizar estas políticas. En concreto, a los gobiernos de la Unión Europea, y especialmente a los gobiernos español e italiano les exigimos:

Que se reabra el caso del 24 junio 2022 en Melilla, depurando las responsabilidades de las muertes y desapariciones e implementando medidas para que este tipo de masacre no se vuelva a repetir.



Acabar con la violenta cadena de deportaciones en caliente contrarias al derecho internacional.



Reconocer y respetar el derecho a migrar, como estrategia de resistencia y reparación ante políticas extractivistas, patriarcales y coloniales.



Vías legales y seguras, para que nadie pierda su vida por migrar y evitar la explotación, la trata y el tráfico de personas.



El cese del racismo, abuso de autoridad y violencia por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad en Melilla y resto del Estado español.



Incluir aspectos jurídicos que respeten los derechos de las personas fallecidas y desaparecidas devolviéndole la dignidad a sus familias.



Dejar de instrumentalizar a las personas en tránsito como herramienta de presión política.



El respeto a los derechos humanos y la soberanía económica y política del Sahara Occidental, frente al chantaje de Marruecos y el cambio de postura del gobierno de Sánchez.



La regularización extraordinaria de las personas en situación administrativa irregular y la garantía de las reagrupaciones familiares.



La derogación de la Ley y el Reglamento de Extranjería.



El cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), (CPR en Italia) y otras estructuras de detención y contención.



Suspender los acuerdos de deportación con 3º países: Marruecos, Senegal, Afganistán, Libia, Turquía… La externalización de fronteras beneficia a gobiernos corruptos que violan los ddhh y a las mafias en connivencia.



Autorizar a los barcos de salvamento marítimo a realizar libremente su labor de rescate a puertos seguros. Derogar el último decreto del gobierno italiano y un protocolo de atención a sucesos de víctimas múltiples en casos de naufragio.



El fin de la criminalización de personas migrantes, activistas y organizaciones solidarias defensoras de derechos.



Transparencia de datos de pérdidas de vidas en las rutas migratorias desagregados por género, procedencia y destino.



La apertura de causas judiciales -y personación de los estados y la UE- por cada muerte en rutas migratorias y en los espacios de no-derecho para personas extranjeras.



El cese de los controles fronterizos terrestres en las fronteras internas europea practicadas por perfil étnico.



Que la aplicación de la Directiva 2001/55 que otorga protección temporal generalizada a personas ucranianas que salen del país, se active para personas que huyen de otros conflictos.



La disolución de FRONTEX y el fin de la subcontratación del control de las fronteras. Y mientras exista Frontex, que se cree un centro de control de sus violaciones de derechos humanos.



El cese de la producción y el tráfico de armas de la Unión Europea. Y mientras tanto, el cumplimiento de la normativa internacional sobre su venta.



La disolución de la OTAN y el fin de sus planes expansionistas. No a la inclusión de la migración irregular e inseguridad alimentaria como “amenazas híbridas” en su nueva hoja de ruta.



Nuevas Relaciones internacionales de cooperación que pongan fin a políticas de expolio de recursos en África y en países del Sur global por parte de las empresas multinacionales.



Asegurar el acceso al derecho de asilo a todas las personas, independientemente del país de origen y catalogación de países seguros. El respeto a las disposiciones del derecho internacional, como es la Convención de Ginebra relativa a las personas refugiadas.



Garantías específicas para personas en situación de especial vulnerabilidad de la Directiva Europea de procedimientos comunes para la protección internacional: mujeres víctimas de violencia sexual, de trata, menores, personas LGBTIQ+, etc.



El derecho a la protección de la niñez contra todo tipo de violencia y explotación.



Políticas de acogida dignas y efectivas y la implementación de protocolos con perspectiva de género e interseccionalidad.



La derogación del Reglamento de Dublín y de la Directiva de la Vergüenza.



La aprobación del Tratado Vinculante sobre control de las Empresas Transnacionales en materia de respeto de los DDHH negociado por el Consejo de la ONU en Ginebra.



La ratificación de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los y las trabajadoras migrantes y sus familiar



Garantías a la justicia y el refugio climático y cumplimiento del Acuerdo de París de 2016.

Volvemos a la Frontera Sur para poner en evidencia y denunciar la masacre realizada por la Unión Europea el pasado 24 de Junio. No debe quedar impune. Reivindicamos la vida, la acogida digna y los derechos para todas las personas. Derecho a migrar, derecho a vivir.

Caravana Melilla 2023.

CALENDARIO Y PROGRAMA DE CARAVANA ABRIENDO FRONTERAS MELILLA 2023

(Este programa puede estar sujeto a cambios)

Viernes 23 de Junio

MADRID

Llegada a Madrid desde los diferentes territorios



12h : Acto frente al Congreso. Organiza Red Solidaria de Acogida (RSA)



13:30 : Salida a ALMERÍA



23:30h :Ferri hacia MELILLA

Sábado 24 de Junio

MELILLA

8h: Llegada al Puerto de Melilla. Desayuno colectivo en albergue (AMPA León Solá)



9h: Subida al albergue del Fuerte de Rostrogordo



11h: Mesa Redonda 24J



14h: Comida (libre)



18:30h: Marcha 24J #JusticiaMasacreMelilla



21:30h: Cena (libre)



00h: Subida albergue (autocar). Albergue El Fuerte de Rostrogordo. Cabañas 50 plazas + pinar para acampada.

Domingo 25 de Junio

MELILLA

09h: Desayuno colectivo en albergue (AMPA León Solá)



11h: Encuentro: testimonios de otras fronteras (Parque Hernández)



14h: Comida colectiva (coop. Mujeres León Solá)



17h: Asamblea general Caravana Abriendo Fronteras.



19h: Círculo del Silencio



20h: Cena (libre) y tiempo libre.



00h: Embarque en el Puerto.

Lunes 26 de Junio

MÁLAGA – MOTRIL

8h: llegada a Puerto de Málaga. Marcha hasta «La Invisible»



8:45h: Desayuno comunitario en «La Invisible». Encuentro con colectivos.



10:15h: Rueda de prensa con colectivos de defensa de los DDHH y solidarios de Málaga.



11h: Traslado a la estación de Cártama.



11:30h: Concentración de denuncia delante de la empresa European Security Fencing, principal fabricante de concertinas en Europa.



12:15h: Salida hacia Motril



14h: Llegada a Motril.Recibimiento de la caravana por los colectivos de la comarca. Comida ofrecida por la Asociación Socio-Cultural La Desbandá.



16:30h: Mesa redonda con colectivos de la zona. «Ayer y hoy: nuevos protagonistas, mismos escenarios»



18:30h: Manifestación por la playa.



19:30h: Salida hacia Salobreña



20h: instalación de la caravana en el polideportivo de Salobreña para la pernocta.



21h: Concentración y homenaje frente al monolito en memoria de las víctimas de La Desbandá.



Cena libre



Noche en polideportivo de Salobreña

Martes 27 de Junio

ALMERÍA

9h: Desayuno comunitario en polideportivo.



10h: Mañana libre en salobreña.



13h: Salida buses hacia Almería



14:30h: Comida autogestionada.



18.00h. Llegada Almería, recibimiento Caravana.



18.30h a 21h Proyecciones y mesa redonda experiencias.



POSIBLES PROYECCIONES A ELEGIR “Vidas Invisibles bajo el plástico” “Frutos de la Resistencia” y “Vecinas vivas donde vivas” y videoclip “Al tercer mundo” de Israel Fernández y MESA REDONDA EXPERIENCIAS padrón, regularización y explotación laboral (Confirmados Nora y Malik, pendiente de otra persona del Poniente). Lugar: el Varadero



22.00h Acción en contra del silencio mediático (por la noche, grupo reducido)



Cena libre en Almería capital



Dormir:https://cabogatacamper.com/ 4€ la noche. Opción libre de hostales y hoteles (pedir listado a la organización)

Miércoles 28 de Junio

ALMERÍA – NÍJAR

10 a 13h: San Isidro Nijar



Acciones para exigir el padrón de quienes sobreviven en el asentamiento de Atochares, por el derecho a vivienda, contra la explotación laboral y la exigencia de una regularización ya.



14h: Comida por La Resistencia, se darán más detalles más adelante.



18.30 a 21h: Paseo junto al Mediterráneo ( Muerterráneo) y acto central en el Parque Nicolás Salmerón, programa de “denuncia-acción-participación” a través de la literatura, música y danza y testimonios de vecinas, migrantes, comunidad gitana, pescadores… Para visibilizar situaciones de explotación, condiciones de vida, vulneración derechos, etc. Organiza el grupo de trabajo de la Universidad Popular.



Cena libre en la zona del alojamiento colectivo o en Almería



Dormir:https://cabogatacamper.com/ 4€ la noche. Opción libre de hostales y hoteles (pedir listado a la organización)

Jueves 29 de Junio

VALÈNCIA

17h Llegada a Valencia.



18h. Rueda de prensa Caravana PV. Parque central.



18:30h Charla diálogo «Guerra de Fronteras», Gabriela Sánchez (Desalambre) y Lucila Rodriguez-Alarcón (PorCausa) Modera: Jordi Calvo (Centre Delás). Lugar: Moll de Malilla, Parc Central.



20:00h Marcha al CIE todas juntas. Concentración frente a la Puerta Azul del CIE de Zapadores. Dinamiza La CIEsNo València.



Cena Libre



Dormir: Escuelas San José. (Av. de les Corts Valencianes, 1)

Viernes 30 de Junio

VALÈNCIA – SAGUNT

9:30h Mesa redonda «Made in Spain. Exportem armes, Alcem murs» Luis Arbide (La Guerra empieza aquí), Carlos Pérez (Antimilitaristes MOC-València), Eduardo Aragón (Campaña Banca Armada). Modera: Ángela Pedraza (Caravana PV). Lugar: Octubre Centre Cultura Contemporà nia (C/Sant Ferran 12)



11h: Visita al cementerio de Paterna. Organiza Plataforma de familiares de víctimas del franquismo de las fosas comunes de Paterna y la Coordinadora de memoria democrática.



14h Comida comunitaria Asociación Mujeres Senegalesas de Paterna. Lugar. La granja de Julia (Partida La Closa, Antic camí de Quart, S/N, 46980 Paterna, Valencia)



17.30h Salida hacia Sagunto



18h Concentración Puerto de Sagunto contra los “Barcos de la muerte”. Coordina Antimilitaristes MOC València.



19:00 Pasacalle de batucadas /Manifestación con paraguas, contra las guerras hasta el Triángulo Umbral. Coordina Morvedre Acull.



20:00 Concierto contra Masacre de Melilla. Triángulo Umbral.



Cena comunitaria.



Vuelta a Valencia para dormir en las Escuelas San José (Av. de les Corts Valencianes, 1)

Sábado 1 de Julio

VALÈNCIA – BORRIANA

8:30h desayuno a cargo de caravana en el cauce del rio Turia.



11h Exposición por parte del Grup de Suport l´Aurora, encuentro con tripulaciones de los barcos de rescate y acto de apoyo a los barcos de rescate en el Mediterráneo. Lugar: Zona cercana al puerto



13h Asamblea cierre de Caravana Melilla 2023



14:30h Comida comunitaria



Final festivo a cargo del Grup de Suport de l’Aurora.



17.00-18:00, regreso a territorios.

