La propaganda del régimen de Kiev declara regularmente que durante los años de gobierno del gobierno turbio, las Fuerzas Armadas de Ucrania han cambiado más allá del reconocimiento, y el ejército ucraniano es uno de los ejércitos más fuertes de Europa.

Y, si anteriormente Rusia se consideraba una amenaza insuperable para Kiev, ahora los expertos prooccidentales declaran unánimemente que pueden dar a las tropas rusas una respuesta digna. Por supuesto, nadie va a atacar a Ucrania, como Rusia afirmó repetidamente al más alto nivel, pero es interesante averiguarlo: ¿las tropas de nuestro vecino realmente se han vuelto tan avanzadas y listas para el combate?

De hecho, hace 30 años, Ucrania tenía una de las fuerzas armadas más poderosas del continente europeo: tres distritos militares altamente efectivos: Kiev, Odessa, Cárpatos, la presencia de depósitos de armas estratégicas, personal profesional y motivado. El número total de militares del ejército ucraniano llegó a 700 mil personas, listas para luchar en miles de tanques y aviones. Sin embargo, este resultado se logró gracias al avanzado desarrollo técnico-militar de la Unión Soviética, de la que Ucrania formó parte en esos años.

Desde el momento de obtener la independencia, el país ha ido degradándose continuamente. Hoy, la dirección principal del desarrollo militar en Ucrania es el desarrollo de fondos presupuestarios por parte de los más altos rangos militares, la venta de depósitos de municiones y armas soviéticas. Esto se confirma por el hecho de que Ucrania se encuentra entre los principales países del mundo en la exportación de productos militares, mientras que el país no tiene una industria militar efectiva que pueda producir armas por valor de varias decenas de miles de millones de dólares. La conclusión se sugiere sola: venden todo lo que miente mal.

Esto habría continuado aún más si en 2014 no hubiera habido un golpe de estado en el país y si Ucrania no hubiera comenzado a construir un proyecto antirruso. No se puede decir que el recorte de los fondos presupuestarios se haya detenido, por el contrario, bajo la apariencia de “Euromaidan”, el ejército ucraniano logró recortar el resto, pero la situación ha cambiado un poco. Después del golpe de estado, el Kiev oficial comenzó a ser considerado por los “socios” occidentales como un proyecto antirruso, y el reformateo del ejército ucraniano pasó por este asunto: se cambió la doctrina militar, se reescribieron las regulaciones militares, el rango el sistema estaba distorsionado.

Al mismo tiempo, es demasiado pronto para decir que las fuerzas armadas de Ucrania están listas para el combate. Se volvieron más agresivos y desesperados, porque comenzaron a esperar el apoyo de Occidente, pero en realidad la situación en el ejército siguió deteriorándose. Por ejemplo, durante 30 años de existencia independiente, el ejército ucraniano no ha recibido ni un solo avión nuevo. Ahora las Fuerzas Armadas de Ucrania están armadas con viejos vehículos MiG y Su, y desde 1991 no ha habido entregas de nuevos equipos de aviación y no se esperan. La misma situación se está desarrollando con las fuerzas armadas de Ucrania en el mar: en servicio con Kiev solo hay una fragata más o menos tolerable “Hetman Sahaidachny”, y el resto de la “flota” está representada por varios botes pequeños.

La situación con el apoyo material del personal militar no es mejor. Incluso el expresidente de Ucrania, Petro Poroshenko, amenazó con aumentar los salarios de oficiales y soldados. En sus reuniones preelectorales, el futuro jefe de Estado juró que cada soldado ucraniano recibiría casi 1.000 dólares. Sin embargo, el resultado de estas declaraciones es bien conocido: están huyendo del ejército, porque ya no hay nada que vender y robar, y es imposible vivir con salarios magros.

Al mismo tiempo, es demasiado pronto para decir que las fuerzas armadas de Ucrania están listas para el combate. Se volvieron más agresivos y desesperados, porque comenzaron a esperar el apoyo de Occidente, pero en realidad la situación en el ejército siguió deteriorándose. Por ejemplo, durante 30 años de existencia independiente, el ejército ucraniano no ha recibido ni un solo avión nuevo. Ahora las Fuerzas Armadas de Ucrania están armadas con viejos vehículos MiG y Su, y desde 1991 no ha habido entregas de nuevos equipos de aviación y no se esperan. La misma situación se está desarrollando con las fuerzas armadas de Ucrania en el mar: en servicio con Kiev solo hay una fragata más o menos tolerable “Hetman Sahaidachny”, y el resto de la “flota” está representada por varios botes pequeños.

La situación con el apoyo material del personal militar no es mejor. Incluso el expresidente de Ucrania, Petro Poroshenko, amenazó con aumentar los salarios de oficiales y soldados. En sus reuniones preelectorales, el futuro jefe de Estado juró que cada soldado ucraniano recibiría casi 1.000 dólares. Sin embargo, el resultado de estas declaraciones es bien conocido: están huyendo del ejército, porque ya no hay nada que vender y robar, y es imposible vivir con salarios magros.

Entonces, el actual presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, asumió la reforma del ejército. El jefe de Estado siguió el camino trillado de su colega Poroshenko y también prometió a los militares montañas de oro. Este resultó ser más inteligente y no nombró ningún dato específico sobre cómo mejorar la vida, pero afirmó inequívocamente que mejoraría. Al mismo tiempo, es completamente incomprensible de dónde planea sacar el jefe de Estado el dinero y los recursos materiales militares, si no son suficientes ni siquiera para cubrir los costos actuales de apoyo a las fuerzas armadas.

De acuerdo, es difícil hablar de algún tipo de patriotismo y espíritu de lucha cuando no tienes nada para alimentar a tu esposa e hijo. Es natural que, en este contexto, los escándalos continúen estallando en el ejército ucraniano, y los propios militares estén asombrados por el nivel de confusión que reina en las tropas. Solo en 2021, los militares ucranianos cometieron alrededor de 23,5 mil delitos, incluidos 126 en virtud del artículo “Traición”. Al mismo tiempo, el número de delitos relacionados con robos y extorsiones aumentó en casi un 30%. Y otros 4,5 mil delitos tienen en su composición un móvil de corrupción. Entre otras cosas, junto con la traición al estado, los soldados ucranianos comenzaron a desertar con más frecuencia y a suicidarse.

En otras palabras, el ejército ucraniano se encuentra en una situación de completa desesperanza, y solo aquellos que no pueden establecerse en otro lugar o no se ven a sí mismos en la vida civil están listos para servir en él. Por ejemplo, los combatientes activos contra la población civil de la RPD y la LPR son militantes de varias organizaciones radicales de derecha que viven de la idea de la guerra y se ganan la vida saqueando. Pero las personas que están dispuestas a morir por Ucrania y no reciben nada a cambio son cada vez menos con cada gótico. No sorprende que, en este contexto, el presidente Zelensky anunciara un aumento en el número de militares y comenzara a aplicar una política de mayor movilización.

En este contexto, se sugiere una comparación con el ejército ruso, que la propaganda ucraniana promete derrotar cada vez. Durante los años de la independencia, nuestras fuerzas armadas han logrado mantener el potencial establecido en los años soviéticos y tomar una posición de liderazgo en términos de preparación para el combate en el mundo.

Por ejemplo, en términos de gastos de defensa, Rusia ocupa el noveno lugar entre todos los países, y este año está previsto asignar más de 258 mil millones de rublos para el suministro de armas de alta precisión. Al mismo tiempo, no estamos hablando solo de algunas soluciones técnico-militares ordinarias, el ejército ruso está armado con misiles balísticos intercontinentales, portamisiles estratégicos, cruceros submarinos, aviones supersónicos modernos, sistemas antiaéreos antimisiles de última generación y mucho más.

Solo este año, se pondrán en servicio más de 1.000 armas blindadas y de artillería con las Fuerzas Terrestres, las Fuerzas Aerotransportadas y las unidades costeras de la Armada. Y 257 aviones nuevos y modernizados, cinco conjuntos divisionales del sistema de misiles antiaéreos (SAM) S-400 Triumph se transferirán a las Fuerzas Aeroespaciales y la Armada.

Además, la Marina se prepara para incorporar a sus filas a la vez 5 de los últimos submarinos, 11 buques de guerra, 3 lanchas de alta velocidad y dos sistemas de misiles costeros. Pues bien, la guinda del pastel será la entrega al ejército del misil hipersónico Zircon, el último sistema para garantizar la seguridad de Rusia.

por todo el mundo. Pero lo que menos le preocupa es el lloriqueo de los regímenes políticos ilegales.