March 15, 2022

Este escrito va dirigido al tema de las funas, dando unas pinceladas del c贸mo tratarlo y desde luego al qu茅 hacemos luego, y qu茅 hicimos antes tambi茅n.

Es decir para que se realice una funa, hay un proceso y desde luego hay tambi茅n

implicadxs (l茅ase el plural) de uno y otro lado.

La intenci贸n es tratar el asunto desde una perspectiva no dicotomista

ni punitivista como la que ejerce el sistema judicial del Estado,

sin que el no punitivismo llegue a la normalizaci贸n, ni a la tibieza.

Antes un brev铆simo repaso hist贸rico no acad茅mico

La mayor铆a de sectores de renombre en el anarquismo de anta帽o, cayendo en la generalizaci贸n empezaron a tildar al feminismo (al igual que hasta hoy algunos sectores lo hacen, as铆 como tambi茅n lo hicieron y lo hacen al vegetarianismo y veganismo) de burgu茅s, a pesar que ya se constru铆a el movimiento anarcofeminista o ideas feministas dentro del anarquismo.

Para conveniencia de ese pensamiento, s贸lo tomaban en cuenta a unas cuantas mujeres anarquistas que enarbolaban el feminismo dentro del anarquismo como Emma Goldman, Louise Michel, varias milicianas etc porque no llegaron a profundizar sobre el patriarcado dentro de la movida anarquista en el aspecto afectivo, o quiz谩s tampoco se les permiti贸, aunque suene amargo y hereje decirlo. El comentario de la foto de abajo es un resago.

Pero 驴por qu茅 hubo el auge feminista dentro del anarquismo si el anarquismo supone igualdad en todo sentido?

Supone, esa es la clave de ese auge, porque se supon铆a pero no se cumpl铆a. Y hay relatos hist贸ricos sobre ese tema.

https://mujeressinfonterasysinbozal.blogspot.com/2013/11/que-es-el-anarco-feminismo.html

Y es que cuando algo dolece en una sociedad o en un movimiento, es inevitable que surga algo para evitar o desaparecer esa dolencia. En este caso fu茅 el feminismo el que surgi贸 ya con nombre propio dentro del anarquismo porque la situaci贸n lo requer铆a. Con solo recordar que hay anarquistas renombrados como Proudhon que tuvieron actos patriarcales.

Algo parecido sucedi贸 en la Punk o la movida AnarcoPunk en los 90鈥檚, y este material documentado audiovisual relatar谩 mejor y con detalles de c贸mo fu茅.

VIVER PARA LUTAR 鈥 Ep. 1: Punk, Anarquismo e Feminismo 鈥 As minas dos anos 90

https://kolektiva.media/w/mndvhGB8cptJyJ71bxYAP7

Jerarqu铆as dentro del anarquismo, Agresiones, Argumentos y No Punitivismo

Ya pocxs empiezan a notar que dentro la movida se ha exponenciado la idealizaci贸n de la persona, sobre todo si es una persona hist贸rica dentro del anarquismo a la cual le dan todos los logros de la movida o gran parte, minimizando inconscientemente a las personas a su alrededor. Solo basta recordar esa sarc谩stica frase que ante un dilema en un tema sale a la luz: 芦驴Qu茅 es lo que Bakunin hubiera hecho si鈥?禄.

Tambi茅n es repetitivo las ediciones y re-re-re-ediciones de libros y art铆culos de aquellxs personajes del pasado, importantes s铆 (como otrxs tambi茅n invisibilizadxs), pero la cr铆tica va hacia esa idealizaci贸n que casi roza una l贸gica religiosa. Tal es que tambi茅n sarc谩sticamente se suele hablar de 芦la biblia anarquista禄 o de 芦los profetas anarquistas禄.

El problema no es recordarlos ni repasar lo que hicieron (para el aprendizaje), sino el enaltecerles.

Producto de esa idealizaci贸n es que se forja tambi茅n las jerarqu铆as actuales (y pasadas tambi茅n) que es m谩s notorio percibirlo en una feria casi en pir谩mide: Lxs que dirigen las charlas (ahora en algunos espacios positivamente se est谩 cambiando lo de charla, a conversa para no hacerlo un mon贸logo), lxs que m谩s intervienen, lxs que venden (y mejor si elaboran) libros, lxs que venden zines, lxs que venden zines, lxs que traen la comida, lxs que venden parches, .. y lxs que asisten con parches y finalmente lxs que asisten sin parches. Las bandas musicales y las editoriales tambi茅n suelen ser puestas arriba en la pir谩mide.

Es jodido reconocerlo, pero suele pasar muchas veces, no todas desde luego.

Y la cr铆tica ah铆 es la misma jerarqu铆a que muchas veces se forma, y el resultado es cuando mentes opresoras sexistas sacan provecho de ello. Eso alimenta al patriarcado caleta dentro de la movida, y muchas veces termina normaliz谩ndolo y hasta defendi茅ndolo en bloque cuando empiezan los cuestionamientos.

Pueden decir que algunos aprovechamientos no son netamente eso, sino que son con consentimiento. Pero en caso sea cierto, es tambi茅n producto del patriarcado en la sociedad que lleva a eso. Y si alguien que est谩 芦en alg煤n escal贸n alto禄 en la movida no explica las cosas claras sobre todo a 芦la gente nueva禄 de quienes se suel sacar provecho, entonces esx alguien es simplemente unx farsante.

Y para eso tambi茅n estamos sus cercanxs, para conversar con ellxs cuando notamos esas actitudes, porque mayormente son actitudes que vemos pero que se suele pasar por alto por distintas razones que tampoco lo justifican. Desde ah铆 podr铆a venir la prevenci贸n de futuros da帽os y agresiones. No esperemos que el da帽o se consume para reci茅n ver de 芦que bando nos posicionamos禄 usando muchas veces la conveniencia.

Y eso es tambi茅n para cualquiera dentro de la movida, porque no solo lxs que est谩n 芦arriba en esa pir谩mide禄 quienes pueden ser agresorxs u opresorxs. Entendiendo la opresi贸n como algo rutinario planificado y complejo. Y entendiendo la agresi贸n como el ejercicio para realizar la opresi贸n.

Entonces ya nos hemos dado cuenta que las jerarqu铆as maximizan este rol opresivo, pero no son la 煤nica herramienta ni la 煤nica l贸gica.

La manipulaci贸n sentimental

Este proviene del opresor romanticismo que infecta al amor y lo convierte en una c谩rcel de sentimientos nocivos que genera negativamente la capacidad de aguantarlo todo con tal de no perder a esa persona ideal porque el 芦amor禄 todo lo puede y todo lo soporta.

Este tipo de opresi贸n, junto con la manipulaci贸n mental, son las que menos se visibilizan por el entorno.

La manipulaci贸n mental

Ac谩 suele usarse a favor de la persona opresora, estados de 谩nimo o de salud mental para manipular a la otra persona, y hasta amenazar con autolesionarse si esa persona le corta la relaci贸n.

Si la persona oprimida tiene una condici贸n psicol贸gica cambiante o en tratamiento, esto tambi茅n suele usarse a favor de la persona agresora sobre todo para lavarse las manos o amenazar con contar su condici贸n mental a lxs dem谩s.

Tambi茅n sin la necesidad de tener ambas partes alguna condici贸n mental a tratar, se usa la mentira la ciza帽a el enga帽o etc para usar a la otra persona a gusto y complacencia.

El argumento de 芦lo burgu茅s禄 como excusa para la anulaci贸n

Dentro del movimiento hay varias tendencias y por ende varias formas de actuar dentro de sus perspectivas. Algo parecido sucede con el anarquismo con sus tendencias, teor铆as y pr谩cticas.

Entonces eso de decir que el feminismo es una postura o una creaci贸n burguesa, es simplista y generalizador. Tendr谩 cierta cuota de verdad, pero no toda, y es usualmente usada para minimizar posturas como las funas dentro del anarquismo.

Es como cuando el Estado dice que el anarquismo es una amenaza para la gente en la sociedad, y claro lo es en cierto sentido pero no desde el sentido que el Estado intenta y hace ver al anarquismo como enemigo de la poblaci贸n.

Tambi茅n es como cuando alguien en la movida feminista, anarquista, punk, ecologista, social etc dice que el veganismo es burgu茅s y que por eso no lo acoge en su vida.

Eso de 芦lo burgu茅s禄 es un argumento exponencialmente usado en principio por dictadores que llegaron al Poder bajo la consigna del Pueblo, que no dudaban en tildar de 芦burgu茅s禄 a toda aquella persona que no obedecia sus mandatos o empezaba a cuestionarlos.

Pero no es que ser burgu茅s sea positivo, sino que se usaba convenientemente como adjetivo para anular a personas y pensamientos.

Entonces dejemos de perpetuar excusas que avalan opresiones, dejemos de repetir discursos de anta帽o que sirvieron para justificar esas opresiones, y empecemos a pensar por nosotrxs mismxs. S铆, el uso de la 芦x禄 tambi茅n es burgu茅s, dicen y seguir谩n diciendo. J谩.

Hay que tomar en cuenta (y reconocerlo ya) que el feminismo que pasan en la TV y dem谩s medios de informaci贸n masiva y el que promueven las ONGs, no es exactamente lo que queremos para la movida anarquista, as铆 que instamos a dejar ese argumento de que vamos por ese lado.

Porque no es un ideal anarquista pedir c谩rcel, leyes, la dependencia y protecci贸n del Estado y del Capital con su opresora inclusi贸n en sus productos servicios.. y puestos de trabajo o de Poder.

Ni mucho menos la exclusi贸n y fobia a trans, dem谩s disidencias, trabajadorxs sexuales, ambulantes, sin techo, .. y migrantes.

Si salir a marchar el 8 de Marzo convierte a alguien en burguesx y ciudadanx (ante los ojos que anulan el feminismo dentro del anarquismo), entonces deber铆a ser lo mismo con quienes salen el 2 de Mayo a marchar, o a quienes fueron a votar nulo en la presidencial, o a quienes ya tienen sus 3 d贸sis (o una o dos) de las vacunas Covid siendo que eso avala la segregaci贸n social a trav茅s de los pases sanitarios o carnet covid, 鈥 y hasta a lxs que trabajan para la patronal.

Ya ves amigx, cada cual tiene o ha tenido sus intenciones y/o motivos para hacer lo mencionado arriba, y no por eso se debe tildar a alguien de burgu茅sx o ciudadanx con el fin de anularle sin comprender sus motivos y/o intenciones.

El argumento conservador de no ventilar los problemas al p煤blico

Otro argumento que se debe criticar y luego deshechar, es aquel que viene con un tufo conservador que dicta que 芦los trapitos sucios se lavan en casa禄. En esto considero hay detalles que he analizado y pido haga cada cual su propio an谩lisis. Me refiero a que las funas a anarquistas no se hacen en la tv o en el peri贸dico El comercio (por ejemplo), las funas se han hecho y se est谩n haciendo en eventos anarquistas.

Eventos que se realizan entre varias razones, para lograr un mundo nuevo como dice esa conocida consigna. Estos eventos son tambi茅n un espacio comunitario, y por ende nuestros problemas lo estamos tratando en comunidad. El que la persona denunciada no quiera sentir esa verguenza o ese desaire, es ya otra cosa. Pero es algo necesario como punto de comienzo para crear una chispa en esa persona ya que antes de ser funadx no logr贸 hacer esa chispa que le haga recapacitar.

Entendiendo tambi茅n que detr谩s de las funas hay todo un proceso, complejo para quien denuncia y para quienes apoyan esa denuncia.

Es usual que en ese proceso previo a una funa, la persona denunciante halla hablado o halla intentado hablar con la persona denunciada. El problema se da cuando la persona denunciada no quiere aceptar el da帽o que caus贸 y mucho menos recapacitar.

Y m谩s problema se genera cuando luego de la funa, la persona denunciada que no acept贸 lo que hizo, forma su bando pa ke lo apa帽e, y esto se convierte en una pelea de 2 bandos.

El problema se agrava m谩s, si estos bandos formados (aparte de algunas ideas err贸neas que lo justifican) se hacen tambi茅n en funci贸n de antiguas grezcas o discusiones o mal entendidos que no llegaron a arreglarse.

El argumento de lo emocional

芦Est谩s actuando emocionalmente, s茅 racional禄, dicen.

Este argumento proviene de la l贸gica miliciana que adopta la dureza militarista que nos convierte a todxs en soldadxs de la revoluci贸n, y no deja ni permite espacio para lo emocional. Siendo que lo emocional es tambi茅n parte de la lucha, pues desde ah铆 puede provenir la desobediencia cuando las 贸rdenes en nombre de la revoluci贸n dicten que el fin justifica los medios.

Quien anula lo emocional en su persona, se convierte tambi茅n en unx robot, y unx robot a su vez es unx esclavx.

La racionalidad se impuso para zocavar nuestra animalidad nuestros impulsos nuestros instintos salvajes libres inesperados etc. Pedir que seamos racionales, es pedirnos que seamos predictivxs y que no rompamos los moldes de la sociedad y nos comportemos como esta diga. Gritemos s贸lo donde la sociedad diga podamos gritar. Riamos en tono bajo y moderado porque en tono alto y con ganas y euforia, es de malcriadxs o coquetxs etc.

El argumento de la reputaci贸n

芦Es unx mentirosx, no le crean禄, 芦Ustedes me conocen禄, dicen.

Con este argumento suelen salir 芦bien paradxs禄 aquellxs denunciadxs que gozan con una buena reputaci贸n, que usualmente es una careta que usan premeditadamente para hacer de las suyas sin levantar sospechas o sin dejar espacio para pensar que hasta quien parece ser unx compa帽erx 铆ntegro con sus ideas antiautoritaria puede llegar a ser unx agresorx.

Es as铆 que quien tiene una reputaci贸n no favorable, aunque halla sido afectadx por una opresi贸n, no es tomadx en cuenta su denuncia su testimonio su rabia. Y termina quedando como alguien que quizo hacer da帽o o da帽贸 a unx gran compa帽erx de lucha, mediante una calumnia.

El argumento de la contra-revoluci贸n

芦Quieren sabotear el anarquismo禄, dicen.

Para que este argumento tenga peso, ya que lo requiere porque es el m谩s fuerte que le puede decir a alguien que funa, se trata de unir los argumentos anteriores y hacer una especie de historial lapidador de esa persona. Si logra reunirse esas pruebas suficientes (para el entendimiento forzado de quienes acusan a esa persona de contra-revolucionarix) para llamarle 芦saboteadorx禄, 芦infiltradx禄, 鈥 y hasta 芦polic铆a禄.

Usualmente cuando usan este argumento, es una se帽al de que no tienen c贸mo sostener su opresi贸n. Este argumento tambi茅n lo usaban los dictadores a quienes antes les ayudaron a llegar al Poder y luego empezaron a cuestionarle sus nefastas acciones. Sucedi贸 en la llamada 芦revoluci贸n cubana禄, y otras m谩s.

Punitivismo

Esta es la parte m谩s complicada de este texto, ya que esto incluye no anular a la persona denunciada, y esto suele generar discrepancias con quienes denuncian ya que la sed de venganza est谩 latente a煤n por mucho tiempo. Esto es comprensible, independientemente de que opresi贸n halla sido sometidx la persona denunciante, y por lo tanto esta labor no se la dar铆a a la persona denunciante.

Esta labor la podr铆amos hacer, quienes quieran, la gente cercana alx agresorx. La gente que tenga el deseo de que esa persona recapacite y cambie, y sobre todo no vuelva a oprimir a otrxs. Este paso tiene que ver tambi茅n con el sincero cambio de la misma persona previo an谩lisis interno.

Este paso es importante ya que desde ac谩 tambi茅n podemos empezar a construir un mundo nuevo o una comunidad donde el castigo no sea la soluci贸n. Desde luego sin anular la venganza que quien es agredidx quiera realizar.

El Sistema usa para el castigo la c谩rcel o la multa o la pena de muerte, y no trata el problema de ra铆z. Nosotrxs s铆 podemos hacerlo.

Muchas veces es el miedo a la anulaci贸n por parte de toda la movida, que termina alimentando no solo la ira sino las formas de evaci贸n y/o negaci贸n al problema que la persona denunciada gener贸.

Podr铆amos hablar de una segunda oportunidad, que creo podr铆a aplicarse en unos casos y en otros no, como todo lo escrito arriba.

Decimos segunda oportunidad, ya que todxs hemos crecido entre opresiones, tanto as铆 que hemos normalizado por casi toda nuestras vidas hasta antes de ser anarquistas. Y al tenerlo normalizado, lo m谩s probable es que cuando nos acusen de algo, lo negemos de una, o no queramos aceptar el da帽o que hemos hecho porque nuestro pensamiento no lo percibe como tal, no lo reconoce as铆.

Esto no tiene que ver con perdonar a nuestrxs agresorxs, al menos no desde el pensamiento cristiano, sino en trabajar en las agresiones desde lxs cercanxs a lxs agresorxs y no darle esa labor a lxs agredidxs ni como propuesta.

Algunas conclusiones

Hace falta tambi茅n mucha reflexi贸n , an谩lisis, debates, entendimiento, cruzar las dicotom铆as, 鈥 harto trabajo respecto a las opresiones que tenemos interiorizado que muchas veces arrastran otras agresiones del pasado, pero no siempre.

Ha pasado que porque alguien ya se denomina anarquista o incluso feminista o vegan etc suele pensar que ya dej贸 de ser opresorx.

Ha pasado tambi茅n que las iniciativas para tratar estos asuntos, son pasadas a un segundo plano, repitiendo esa l贸gica hiper revolucionaria que tanto se suele criticar desde el anarquismo de dejar 芦otros asuntos禄 para despu茅s de la revoluci贸n.

Es aqu铆 donde sobran los argumentos para anular estas iniciativas para tratar estos temas.

Entonces habiendo le铆do todo lo anterior, el llamado es a tomar en cuenta no solo al feminismo como movimiento dentro del anarquismo sino tambi茅n a sus ideales para reforzar la movida y sobre todo ir extinguiendo las opresiones internas.

Desde luego el llamado es tambi茅n a no apa帽ar las opresiones porque se pueda perder a unx amigx o a unx compa帽erx de lucha, porque la realidad es que no lo vas a perder, porque tu labor para cambiar todo esto puede ser el de ayudarle a aceptar su da帽o y a que recapacite.

No apa帽ar opresiones, es no justificarlas ni minimizarlas ni invisibilizarlas.

No dejarse manipular por esos discursos o argumentos que intenten justificar las agresiones o minimizarlas o invisibilizarlas.

Te podr谩n contar mentiras o medias verdades, pero s贸lo t煤 podr谩s sacar tu conclusi贸n analizando la actitud y el objetivo de la persona que te lo cuenta. No es tan dif铆cil hacer ese ejercicio.

Tener en cuenta que todxs podemos cambiar, pues ya hemos hecho un gran cambio en nuestras vidas al ser anarquistas y empezar ah铆 el camino a la deconstrucci贸n de las opresiones que en 芦nuestra vida anterior禄 flotaban sin cuestionarlas.

Algo a tener en cuenta, es que por m谩s ganas que le pongamos en ayudar a lxs compas denunciadxs que s铆 quieren cambiar o dan el primer paso de aceptar lo que hicieron, porque reconocemos que alguna(s) vez(es) la hemos cagado, y que gracias a otrxs o a nosotrxs mismxs hemos podido recapacitar; Hay gente que simplemente no quedr谩 cambiar, y ni siquiera aceptar lo que hicieron.

Tener en cuenta que el anarquismo es un movimiento que busca la anarqu铆a, y la anarqu铆a no es solo la lucha contra el Estado y El Capital (y sus tombos y fachxs), sino tambi茅n contra todas las opresiones externas e internas.

Para ejemplo, un bot贸n 鈥 desde Per煤

Hace unos d铆as sucedi贸 una funa en un evento anarquista.

Ya casi al final de ese evento, una chica denunci贸 a un chico (parte la organizaci贸n de ese evento) por agresi贸n psicol贸gica, todxs se quedaron fr铆os por unos segundos, hasta el denunciado.

Luego este reaccion贸 y dijo algo as铆 como : 芦驴y?禄 芦驴para eso has venido hasta ac谩?禄

De ah铆 se sumaron la mayor铆a de la gente del evento, no a apoyar a la chica, sino a pedirle que se vaya 芦porque ese no era la forma ni el momento ni el lugar禄.

Otra chica le respondi贸 a la chica denunciante dici茅ndole que quer铆a que se retire ella porque era una agresora ya que esta le hab铆a dicho cosas al parecer por redes sociales, casi se van a los golpes sino fuera porque les separaron.

Se siguieron gritando, luego eso aviv贸 m谩s a la gente para pedir con m谩s contundencia que la chica denunciante se vaya, hasta al punto de casi rodearla.

Es entonces que intervienen algunxs contadxs compas a apoyar a la chica denunciante, y se crea un ambiente de tensi贸n. La chica logra conversar un rato con el chico denunciado, y al rato le dice a la otra chica que le segu铆a gritando que era ella una agresora, le dice que aceptaba la agresi贸n que hizo hacia ella y aclara que fu茅 por obra del chico denunciado que le indujo a decirle cosas a ella.

Hasta ah铆 qued贸 claro que el chico era un manipulador, luego acept贸 en irse del espacio (no se sabe si por presi贸n o por quedar bien), pero esto fu茅 rechazado por la mayor铆a que tambi茅n le conoc铆an parece mucho tiempo. Entonces volvieron a pedirle a la chica que se retirara, creando de nuevo intercambio de palabras entre quienes la quer铆an botar (ofendidxs por malograrle el evento) y entre lxs pocxs que apoyaron a la chica y el silencio de quienes no comprend铆an ni sab铆an como reaccionar y las risas de otrxs que estaban convencidxs que esa no era la forma ni el lugar.

A la chica la tildaron de burguesa, saboteadora y hasta de inmadura.

Es muy probable que esos adjetivos y la reacci贸n de la mayor铆a de la gente en ese evento, fuera producto de esa enorme labor que han realizado algunas personas dentro de la movida para anular las funas y llenarlas de argumentos arriba mencionados. Favoreciendo as铆 las opresiones internas, incluso llenando eso de marcos te贸ricos e hist贸ricos.

Y es algo que se debe cuestionar y cambiar.

Adjunto los enlaces del pronunciamiento, y de las p谩ginas anarquistas en instagram con grandes aportes en anarquismo, pero que no se han tomado la molestia en tratar esos comportamientos opresivos. La intenci贸n de esto no es anularles, sino en generar un cuestionamiento interno y luego externo hacia las personas entre ellas tambi茅n funadas que acuden a sus eventos, siendo ellxs sus cercanxs podr铆an tratar mejor esas denuncias con el fin de visibilizar las opresiones internas y recapacitar. O en todo caso alejarse de aquellas personas que piensan que las opresiones internas no existen o que deba tratarse de manera revolucionaria esas opresiones, pero menos con funas ni con reflexiones sinceras.

Pronunciamiento (Parte 2 de 4 partes) desde el espacio apoyo muto, espacio que se cre贸 para hacer ese evento como cierre final luego de otros eventos de aprendizaje de rap en el que interactuaron con ni帽xs.

Enlace con el total del pronunciamiento en 4 partes

Tres escritos que reparti贸 la denunciante a quienes la apoyaron

Se帽ales de alarma del abuso

-Habla con menosprecio de sus anteriores parejas.

-Te hace favores que no le pides o escenifica tal despliegue de generosidad que te sientes inc贸moda.

-Es controlador

-Es posesivo

-El nunca tiene la culpa de nada

-Es egoc茅ntrico

-Abusa de las drogas o el alcohol

-Te presiona para tener relaciones sexuales

-Te da a entender que quiere que la relaci贸n sea seria demasiado pronto.

-Te intimida cuando se enfada

-Tiene doble moral

-Tiene actitudes negativas hacia las mujeres

-Te trata de manera distinta cuando hay gente delante

-Parece que le atrae la vulnerabilidad

Mitos sobre los abusadores

-Sufri贸 abusos en su infancia

-Su 煤ltima pareja le hizo da帽o

-Abusa de aquellos a quienes m谩s quiere

-Reprime demasiado sus sentimientos

鈥 Tiene una personalidad agresiva

-Pierde el control

-Es muy irritable

-Tiene una enfermedad mental

-Odia a las mujeres

-Tiene miedo a la intimidad y al abandono

-Tiene la autoestima muy baja

-Su jefe le trata mal

-No tiene habilidades comunicativas ni de resoluci贸n de conflictos

-Existen tantas mujeres abusivas como hombres

-Sus abusos son tan malos para 茅l como para su pareja

-Es v铆ctima del racismo

-Abusa del alcohol o de las drogas

Sobre el abuso emocional

Es la disminuci贸n sistem谩tica de otro. Puede ser intencional o subconsciente, pero siempre es una elecci贸n de conducta, no un evento 煤nico.

Es un patr贸n de comportamiento en una relaci贸n, dise帽ado para reducir la autopercepci贸n de una persona hasta el punto en que se considera indigno. Esta indignidad percibida se manifiesta en la creencia de la v铆ctima de que no merece respeto, amor, seguridad, cuidados ni opciones.

Es por esto que el abuso emocional es un arma igual, si no m谩s da帽ina, que el abuso f铆sico o sexual: Nos han ense帽ado a aceptar el abuso.

El abuso emocional se convierte en el arma perfecta cuando las excusas del abusador son aceptadas por la v铆ctima y por la comunidad. El arma perfecta es aquella que nadie ve.

El arma perfecta es aquella que el agresor puede entregar a la v铆ctima para que la use contra s铆 mismo. El arma perfecta se perpet煤a a s铆 misma. El arma perfecta deja a la v铆ctima creyendo que se merec铆a el ataque.

Enti茅ndanlo