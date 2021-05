–

De parte de La Haine May 29, 2021 25 puntos de vista

El nazi Donald Trump, concedió a Mohamed VI, la distinción de la ‘Legión al Mérito’ por su esfuerzo para promover la asociación profunda y duradera, entre el Reino de Marruecos y EEUU, en todos los ámbitos.

Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida…

Mohamed VI de Marruecos telefonea a Felipe VI tras su proclamación como rey, el que llaman soberano alauí, expresó orgullo por los sólidos lazos de amistad que “nos unen personalmente”, y, “pleno éxito en la misión al servicio del pueblo español amigo”. ¿El éxito que le desea de rey VI a rey VI, es la espada de Damocles contra el ‘no amigo’ (favorable a la independencia del Sáhara) de ese pueblo, que dice él, ser su amigo?. El Rey Mohamed aprovechó la ocasión para invitarlo a visitar Marruecos “su segunda patria”, dice, ¿la de los regalos millonarios y trapicheos ocultos entre monarcas de la misma condición que albergó el general dictador y jefe de la FEN y de las JONS?. Felipe VI no lo tiene tan claro, parece mucho menos seguro de ese “pueblo amigo”, de su España, que el soberano alauí del suyo, del que muestra dotes en pantalla internacional de poderío, dominio y autoridad sobre “su pueblo” al que utiliza como ganado esclavo, el que presume y enorgullece en contar con el apoyo incondicional de su tocayo VI “del reino de su España”, o sea, el benjamín de los hermanos ya que Juan Carlos I es el “hermano mayor”; con el que cuenta para el desarrollo de las relaciones entre ambos países con apoyo de la Unión Europea, apoyo incondicional del monarca Felipe, y su gobierno, una de las democracias del imperio, de esa “España” huérfana de identidad ajena a la herencia impuesta a dedo a los borbones por el propio caudillo de la cúpula militar genocida. El que resaltó que el modelo de cooperación es “reconocido por socios y vecinos, y que la colaboración, es igualmente ejemplar en el ámbito de la seguridad, la lucha contra el terrorismo y la delincuencia con excelentes resultados entre las fuerzas de seguridad de ambos países”. Bárbaros acuerdos los “ejemplares” citados entre viajes por el túnel de lo oscuro y trampas millonarias negociadas, apuñalando el corazón rojo de los pueblos, dando la espalda a la sangre vertida y represión que se sigue ejerciendo contra toda oposición, como la saharaui, entre regímenes de origen tiránico que se perpetúan en la historia ajenos a la unión auténtica solidaria entre pueblos. El monarca español celebró pues el realce de las relaciones estratégicas entre “Marruecos y la UE” (por las que su España siempre ha trabajado), ajena, muy ajena a la decisión firme de ese pueblo que ‘no termina de controlar ni dominar’, pasando de forma aberrante incluso de la opinión de los que les votan, y, saludó la aprobación de los acuerdos agrícola y pesquero entre la Unión Europea y Marruecos: aboliendo de un manotazo toda la agricultura y ganadería a todo el pueblo bracero y campesino aborigen que apenas ya existe como en la pesca donde el Sáhara y la opinión de los saharauis no cuenta para nada` BÁRBAROS!!!.

Felipe VI dice querer mucho y respetar más, a su igual marroquí, su propio padre rey emérito Juan Carlos de Borbón, en más de una ocasión habló del compromiso de la Corona de España “con los derechos humanos” (legados por el propio Franco) afirmando ser el hermano mayor de Mohamed VI, rey de Marruecos, país este denunciado, por las principales organizaciones de Derechos Humanos del mundo. ¿Qué derechos humanos pueden defender los borbones cuando “su España” carece de ellos, acaso saben lo que pregonan sus discursos o se limitan a leer todas las mamarrachadas que en sus manos disponen los asesores de la corona? ¿De qué derechos humanos habla pues el nombrado a dedo por un genocida a manos de los nazis; por qué ocultan todo, trampean todo, engañan y juegan con todos como si fuéramos menos que nada, es ésta es su democracia? ¿De qué compromisos habla la “Corona de España”, sin contar con el derecho del pueblo a decir, quién se creen que son o que somos, a caso se refieren sus compromisos a su ruin disposición rastrera del rey Juan Carlos I el de la entrega del Sáhara “como hermano mayor” de Mohamed VI, a Marruecos -territorio pendiente de descolonización ocupado por Marruecos desde finales de 1975? En cuanto a los compromisos, con Mohamed VI, ¿se refieren a su disposición a ceder Melilla por el hecho de ser su “hermano mayor”, o porque con ello le lloverían más regalos millonarios del por igual corrupto “hermano pequeño” de su segunda patria? ¡¡Hay que ver la de patrias que tienen los borbones y hasta sus centuriones!! Tienen “su España”, por imposición, de ocultos trapicheos leales con su otra primera y original patria gabacha, a su servicio en giro a Marruecos, patria por el contrario no tan generosa aparcándoles como pudo donde el sol es más seguro, sugerentes tentáculos para su patria; otra de las patrias es Italia, otra Alemania y también la Portugal de Salazar entre otras blanqueando linaje a la reina emérita ¡¡Muchas son las patrias señorías pero el blanqueo del crimen sigue sin blanquear!! Demasiadas para quien nada tuvo que comer sino robando a costa de un pueblo maniatado con el apoyo de la UE -entre otros- “por la que España siempre ha trabajado las relaciones” y, sí, tal como lo hizo Franco, el del Partido Único, para que el golpe de estado triunfase y su matanza vil se impusiera más allá de sus fronteras y su desaparición física, entregando guerrilleros a la muerte y mazmorras de exterminio como hizo la CIA, para imponer bases militares y un poder ajeno antagónico al proletariado y su guerrilla (reconocida internacionalmente combatiendo al nazismo dentro y fuera de sus tierras). Asesinando y descomponiendo la izquierda impusieron a la caduca feudal y corrupta monarquía extranjera de los borbones y, el 2 de noviembre de 1975, dos días después de asumir la jefatura de Estado en funciones por la enfermedad del dictador, con la “marcha verde” en puertas, el por entonces príncipe se personó en El Aaiún (con uniforme militar) pasó revista a las tropas, saludó a los mandos militares… ¿para garantizar los legítimos derechos de los saharauis?. En el Casino Militar ante el ministro del Ejército, el jefe del Estado Mayor, el capitán general de Canarias y el gobernador militar del Sáhara les trasladó la “seguridad absoluta de que haría” (¿él?) cuanto fuese necesario para que el Ejército conservase intacto su prestigio y honor: el del crimen y ocupación` BÁRBAROS!!!.

De nuevo “los compromisos, de la corona, sus legítimos derechos humanos para con el pueblo saharaui”, ya que “nuestra”, o sea su misión en el mundo y, “nuestra”, su historia “nos” lo exige. Palabras denigrantes cargadas de maldad e hipocresía tiránica involucrando a todo un pueblo, que en su gran mayoría no le pertenece, el entonces príncipe que, el 3 de noviembre, el ya jefe del Estado recibe en Madrid al primer ministro marroquí Ahmed Osman: un mes y medio después sale d` El Aaiún la última compañía de la Legión, y el 28 de febrero de 1976, fue arriada la bandera española en el Sáhara entregado a Marruecos y a Mauritania, por los acuerdos de Madrid, sin escrúpulo ni dignidad alguna. Un telegrama secreto enviado por la misión diplomática del imperio norteamericano en Madrid al Departamento de Estado desclasificado en 2014, del 30 de abril de 1979, desvela el rey admitió la posibilidad de ceder la ciudad de Melilla a Marruecos y poner a Ceuta bajo el control de un protectorado internacional, similar al que tuvo Tánger entre 1923, hasta la independencia del reino alauí en 1956. El rey se entrevistó en el Palacio de la Zarzuela con el senador de EEUU, Ed Muskie, enviado del presidente de EEUU Jimmy Carter a una gira por Europa. En un cable de la embajada norteamericana se informa de que Juan Carlos I “consideraba que Melilla se podría ceder a Marruecos en un plazo relativamente corto, el monarca, reconoció ante sus interlocutores que la cesión de Melilla disgustaría al Ejército pero que ese malestar “duraría sólo dos meses” que podría controlar la situación. Con esta “su relación especial”, se produjo la visita de cuatro días que el rey Juan Carlos I (hoy emérito) hizo en julio de 2012 a Marruecos acompañado de seis ministros, treinta empresarios, nueve ex-ministros de Asuntos Exteriores a quienes invitó el propio rey “como gesto hacia Marruecos”: ¿Cuánto costó ese “gesto” generoso? Qué sibilina maldad acordaron los acuerdos de los “gemelos de la corona” en manos de que ente internacional de intereses se encontraban los ocultos objetivos, qué perspectivas había en ellos y en cuántas millones se entrampó una vez más la traición y venta apuñalando por la espalda ese “pueblo amigo -en falsa palabra del rey de Marruecos- de esa España”: representantes coronas de la tiranía, miseria humana` BÁRBAROS!!!

Entre las grandes mentiras de la “democracia española” se encuentra el año 1974, en el que el Estado español anuncia que no tardaría en realizar un referéndum entre la población saharaui sobre su independencia. El reino alauí que sabía que tenía las de perder ante el plebiscito apela al Tribunal Internacional de Justicia; el principal órgano judicial de NNUU dictaminó el 16 de octubre del 1975, que aunque existían vínculos jurídicos entre Marruecos y el territorio del Sáhara Occidental, estos no establecían ningún vínculo de soberanía, y, Hassan II -como su hijo- entendió lo que le convino. La mentada consulta popular sobre la autonomía de los saharauis se esfumó entre los salones del poder mientras la farsa continuaba en apología al contenido, la administración franquista seguía defendiendo en público el derecho de autodeterminación y manda un representante para teóricamente iniciar las conversaciones secretas con Rabat. La traición toma cuerpo y forma. La estrategia marroquí se encuentra en su salsa e impone la conquista, frente a una España caduca decadente y servil que se vende. Un cable enviado desde la embajada en Marruecos el 23 de octubre, muestra la evidencia de los términos del pacto que alcanzaron Hassan II y el ministro enviado del Movimiento franquista` José Solís. Tres cuartas partes del problema habían quedado resueltas, tras el acuerdo alcanzado, el pacto estableció que la “Marcha Verde” como gran idea del rey alauí seguiría adelante: “El concepto es mío. La organización es mía. Voy a dar la orden de cruzar la frontera”. Solís aprovecha el encuentro para anunciar que el Estado español renunciaba a un Sáhara independiente. Con el dictador Franco en lecho de muerte, fue el todavía príncipe Juan Carlos, quien lideró las negociaciones; Marruecos envió su primer grupo de “marchadores verdes” el 30 de octubre de 1975, y el Borbón, asume la jefatura de Estado un día después, el 31 de octubre. Ese mismo día convoca un Consejo de Ministros y se pone manos a la obra; hasta entonces, según transmitió Stabler, el Gobierno seguía “vacilante” ante la falta de liderazgo y sobre todo por el aumento posesivo de las presiones del excéntrico soberano marroquí que sabía muy bien ante que aliado incondicional se encontraba.

En el mes de julio pasado se produjeron significativas declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en ellas abandona el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, cuya defensa había alardeado en septiembre de 2018 ante la Asamblea General de las NNUU manifestando la necesidad: “de una solución política, justa y duradera y mutuamente aceptable, que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental”. Al año siguiente modifica su postura y en septiembre de 2019 vuelve a intervenir ante la Asamblea General de las NNUU, sin referencia alguna, al derecho de autodeterminación. Dicho cambio de principios vuelve a reafirmarse en julio de 2020 [En sendas cartas de respuesta al eurodiputado Miguel Urbán (GUE/NGL-Anticapitalistas) y al presidente de la Liga Española Pro-Derechos Humanos, Francisco José Alonso, el Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Iván Redondo, les ha dicho en nombre del presidente del Gobierno: “Que España defiende la centralidad, de NNUU, y apoya al Secretario General…”]. Contrario a los derechos humanos para con los saharauis, el rey Mohamed VI, ordena la liberación de “48 españoles condenados por tráfico de drogas entre otras delincuencias y degradaciones escalofriantes”. En un comunicado difundido por la agencia oficial MAP, un portavoz del gabinete real señaló que durante su estancia en Marruecos, Don Juan Carlos I, fue el que pidió a Mohamed VI indultar a este grupo de presos (que con ocasión de la Fiesta del Trono, la más importante del calendario político marroquí que conmemora la coronación del rey), el propio soberano alauí ha accedido y ordenado su liberación. Juan Carlos I, telefonea a Mohamed VI, para agradecerle “profundamente” el indulto (¿a qué precio, a cambio de qué y por qué amnistiar la corrupción y degradación de estos degradados indeseables?). Insistió en el agradecimiento a Mohamed VI como una muestra singular “de amistad entre los dos pueblos” (¿?) y le felicita al cumplirse el decimocuarto aniversario de su ascenso al trono “por los avances que durante este periodo, ha experimentado el Reino de Marruecos, en todos los ámbitos”. Me cago en su interés “de amistad entre los dos pueblos” y en su seguir estrechando sus relaciones bilaterales para alcanzar juntos “las mayores cotas de progreso”, de que progreso vomitivo hablan estos buitres tiranos imperiales?

Rabat envía el primer grupo de ‘marchadores verdes’ al Sáhara, el 30 de octubre y no el 6 de noviembre, fecha oficial del inicio de la “Marcha Verde” para bloquear al parecer una posible intervención de Argelia contra la invasión. En ese momento “sólo unos pocos altos oficiales españoles” participaban en las negociaciones según informa desde Madrid el legado en uno de sus telegramas. El 25 de octubre, en un encuentro con José Solís, a su regreso de Rabat, el ministro del Movimiento Nacional da cuenta de su reunión con Hassan II; reunión que calificó de “realista, positiva, dura y fructífera” (¿?). El hombre de Franco deja claro que por nada del mundo el régimen perturbaría sus relaciones con Rabat y finaliza el ministro del Movimiento Nacional: “Estar a favor de un acuerdo por el que la región se convierta en una provincia autónoma de Marruecos” (Cuatro meses después el abandono absoluto al pueblo saharaui se hizo realidad). El que un tiempo se le llamó “Pelele” Juan Carlos, se cuadró de orgullo ante Marruecos -como lo hizo Franco, su maestro, quién le ayudó a heredar el trono- en agradecimiento a la cooperación sobre el holocausto contra los pueblos del Estado español y su II República en manos de la voluntad popular en sufragio universal; como se cuadró ante los genocidas Hitler y Mussolini donde la monarquía que llaman española tiene sus grandes patrias y familias enraizadas en el nazismo. La verdad es que son listos estos sultanes de Marruecos, digo los que manejan el cotarro maniatando el país bajo sus garras, claro que en este caso chantajear la “España monárquica de los derechos humanos ”, no es don de excesiva inteligencia, ingenio o esfuerzo, cosa que no les resultaría fácil con otros países europeos, será por eso que es apelada “como patio trasero”? Con la monarquía que llaman española sí, porque saben que es un franquismo sin Franco lacayo de todos los sátrapas del mundo, que solo se atreven con los que viven en su territorio, en eso son como el rey de Marruecos, machacan a todo el que se levante contra la unidad de “su Patria”; a todo el que proteste contra las sagradas instituciones de su Estado y poderes de la oligarquía.

No voy a hablar de emigrantes porque las miles de personas que Marruecos ha empujado a entrar estos días a Ceuta y Melilla, son en su gran mayoría, jóvenes manipulados muchos de ellos niños sacados de las escuelas y llevados por la policía en autobuses a la frontera desde todas partes del país para asustar como “lobo, a caperucita” en berrinche excéntrico de dominio contra el que considera inferior sumido a los encantos del “hermano morisco”, para eliminar a sus oponentes saharauis y, ahora que son más mucho más amigos de los sionistas y de los gringos que nunca, se sienten más protegidos y poderosos como degradados “intocables”; vamos que no hay quien les tosa, aunque Sánchez y Marlaska han ido corriendo con el 7º de caballería, cuatro tanques, un tambor y doscientos soldados para tirar la verja si el guión lo exigía hasta perseguirles en aventura callejera a cañonazos de fuegos artificiales en fiesta de hermandad divina por tierra marroquí. Quieto, paraooo, les dijo el jefe sátrapa ladino de Marruecos, y la orden fue cumplida, como la cumplía la Legión y guardia mora en nombre del general Franco. ¿Cuántos milloncejos en euros va a costar la enfrascada “broma” de la hermandad entre el lobo y l`caperucita de los derechos humanos a los pueblos de “su España”, señor presidente, para que las aguas sigan eternamente turbias y la dependencia se convierta en temor corroída por la otra hermandad de hermanos de la corona?. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una ayuda de ¡¡30 millones de euros al Ministerio del Interior de Marruecos!! ¿Hay alguna de sus patrias que de mássssss incluida la de EEUU e Israel? (Claro que el FMI ampara a los gobiernos huérfanos de sus pueblos) ¡¡30 millones de euros en tapadera de cooperación policial para contribuir a su labor en la lucha contra la inmigración irregular y el tráfico de inmigrantes!!! Una emigración, buena parte de ella en los últimos años en manos del tráfico de influencias sobre el que ocultan resultados reales, como en el conjunto de toda África, que aporta y reporta mucho dinero a las mafias de unos y otros países incluidas a las de las altas alturas del país que supuestamente acoge “con la más ejemplar hermandad cristiana en derechos humanos”. En 1976, su España, abandona la antigua colonia después de 91 años de ocupación dejando atrás un territorio ocupado militarmente por Marruecos y Mauritania, con un proceso de descolonización, farsa, en virtud de unos acuerdos con Madrid firmados en noviembre de 1975. Con ellos, el régimen franquista se desentendía de sus obligaciones como potencia administradora y cedía la administración del territorio a Rabat y Nuakchot. Desde entonces, los saharauis han soportado 45 años, de exilio y represión feroz con miles de desaparecidos, bombardeos en la población civil y cárcel con penas abusivas en trato infrahumano.

Durante las primeras décadas después de la “marcha española”, Brahim Ghali, era el responsable militar del ejército saharaui que acabó en un conflicto con Marruecos y la construcción de un muro militar que, todavía, divide la antigua colonia. El año 1973, Ghali, lideró la fundación del Frente Polisario y movimiento de autodeterminación del Sáhara Occidental, posteriormente, fue designado ministro de Defensa hasta el año 1989. De 1999 al 2008 fue el representante en el Estado español de dicho frente sumando cargos de responsabilidad diplomática por todas partes. Con la muerte del presidente Mohamed Abdelaziz, se abrió el capítulo de la sucesión de esta república que acabó, con la elección de Brahim Ghali como presidente, desde el 9 de julio del 2016. En los últimos días Ghali, ha enviado un mensaje a su población desde La Rioja; en el asegura que se está recuperando y hace un llamamiento especialmente, a las mujeres, que sufren todo tipo de abusos y acoso de los ocupantes: <<Envío un saludo especial a las mujeres y a los prisioneros civiles saharauis, unos leones que se mantienen tras las rejas terribles de las prisiones marroquíes, en circunstancias deplorables pero enseñando al enemigo su fe firme con lecciones de perseverancia y fuerza de voluntad>>. Mientras todos los medios, se cebaban sobre Ceuta, no hay que olvidar a pesar del boicot de estos medios oficiales y privados para no molestar al sátrapa sultán (que se está expandiendo por todo el Estado español en busca y captura del dirigente guerrillero Polisario), que los saharauis, siguen en guerra golpeando dentro de sus posibilidades puestos militares dentro del territorio ocupado: “En la pasada madrugada 18 de mayo, se han vivido nuevos disturbios en Dajla, segunda ciudad más importante del Sáhara Occidental, donde se han reproducido los enfrentamientos entre jóvenes saharauis y las fuerzas militares marroquíes. Según fuentes de defensores de derechos humanos los manifestantes han tomado las calles de la ciudad para mostrar su solidaridad y apoyo a la destacada activista saharaui Sultana Jaya. Tampoco hay que olvidar que Marruecos tiene una de las dictaduras más criminal y déspota del mundo, mientras su Rey Mohamed VI (otro VI, como aquí y familia) acumulan la mayor riqueza del país donde gran parte de su población analfabeta está en la miseria mientras el parásito se da la gran vidorra de Rey, que como en todas las dictaduras fascistas un grupo de oligarcas, entre el Rey, controlan toda la economía y los recursos naturales robados a los saharauis que junto a mafiosos sibilinos franceses y españoles, fundamentalmente, están expoliando el Sáhara. Mientras el Estado español tiene frutas de primera calidad, que apenas huele su ciudadanía, la mayoría enviada a Europa; en el “reino de España”, Marruecos se forra, trasforra, reforra y atiborra vendiendo e imponiendo una más que pésima, mala calidad de sus productos, a comer en el país que fuera campesino de las mejores frutas y verduras en decremento muy a favor de la pésima baja calidad importada de Marruecos en masivas cantidades, copando prácticamente todos los mercados donde se hace cada vez más difícil comer y sentir el aroma de sus auténticos productos, un ejemplo patente es Mercadona, falsificando etiquetado donde casi toda la verdura y fruta es de Marruecos, igual que sus legumbres de EEUU e Israel… Eso sí, por diversos conductos, legales e ilegales llegan toneladas de hachís vía Algeciras y la Santa Sede junto al turismo y prostíbulo hotelero como industria de futuro además de un control social donde la basura, el gato, y el saludo están controlados, numerados, etiquetados con fecha de caducidad (Mientras en los campamentos de refugiados de Tinduf unos 200.000 saharauis “viven”, apenas sin agua) En condiciones a 50º de temperatura de día y un frío intenso en la noche entre alacranes, cabras y tormentas de arena con el corazón en vilo y los nervios crispados sin poder dedicarle al sueño toda importancia y valor que merece en una carrera contrarreloj de libertad e independencia.

PD.

Mañana 30 de mayo del 2021, día de Canarias, habrá una fiesta increíblemente patriótica, de seguro, el dictador saldrá de la tumba babeando radiante de su cruzada gloriosa de amor y expansión de las coronas hispano-morisca sin paragón de lealtad promocionando bases de ocupación y maniobras en estela de poder radiante de admiración y espectacular derroche económico del realce castrense, fidelidad a la patria ante todo y lealtad histórica al fascismo protector de las dinastías, UE y el yanqui salvadores de ambas coronas devotas en visible visualización militar, fomentando los altares del absolutismo real. Una trilogía genocida se junta para hacer frente una vez más, a todo avance histórico más allá de sus redes, cebos y demás garras generosas en ríos de sangre imponiendo una terrorífica unión sobre el ya río caudaloso por el mundo protagónico de sus hazañas. Ejércitos de EEUU y de Marruecos en el Sahara, con el apoyo logístico del Gobierno de las “izquierdas”, de su España (centro derecha para mejor comprensión) promocionarán gala y desastres de guerra evangelizando la corrupción como promoción generacional “fresca” en dinastía Alauí, presta a recibir al gran amo del mundo, como nuevo súbdito joven a promocionar de rodillas al Pentágono entre bengalas de la OTAN y acuerdos con la CIA. Desde Fuerteventura, La Graciosa y Lanzarote se podrá ver la hazaña imperial progenocida en vivo y hasta es posible a algún mandatario “guanche” de Coalición Canaria de la evangelización de Santiago Apóstol.

Maité Campillo (actriz y directora d` Teatro Indoamericano Hatuey)