January 16, 2023

Hablamos con Z眉beyir Aydar, miembro del Consejo Ejecutivo del KCK, sobre las dos masacres de Par铆s, los asesinatos en Europa y sus antecedentes: 芦Soy de la opini贸n de que el sector gladio tiene informaci贸n sobre este asunto y est谩 en contacto con la gladio turca. La cooperaci贸n entre las gladio turca y francesa no es nueva.禄

Hace 10 a帽os, 3 mujeres pol铆ticas kurdas -Sakine Cans谋z, Fidan Do臒an y Leyla 艦aylemez- fueron asesinadas en Par铆s. Mientras este asesinato organizado se encubr铆a durante el periodo de negociaciones sobre la cuesti贸n kurda y la paz, el 23 de diciembre pasado tuvo lugar la segunda masacre de Par铆s. Hay que tener en cuenta las pol铆ticas de los estados-naci贸n contra los kurdos en la actualidad, la forma en que se llev贸 a cabo la masacre, el momento en que se produjo y la orden de confidencialidad impuesta sobre el expediente, impidiendo el funcionamiento de la ley y queriendo encubrirlo. Esto plantea muchas preguntas como 芦驴por qu茅 Francia?禄. Tambi茅n nos hace preguntarnos qu茅 fuerzas est谩n en juego en las relaciones interestatales y qu茅 tratos se est谩n haciendo. Hablamos de estas cuestiones, en el 10潞 aniversario de la masacre de Par铆s, con Z眉beyir Aydar, miembro del Consejo Ejecutivo del KCK, que ha seguido de cerca ambas masacres.

Haciendo hincapi茅 en que el asesinato de Sakine Cans谋z y los cr铆menes de Par铆s fueron una conspiraci贸n contra el proceso de soluci贸n [de la cuesti贸n kurda], Z眉beyir Aydar afirma que los atentados fueron una acci贸n conjunta de las gladio turca y francesa y que hay en marcha un plan para aniquilar a los kurdos en este siglo. Aydar expresa que hay preocupaci贸n de que hoy se produzcan nuevos asesinatos y atentados y a帽ade: 芦Si conseguimos abrir las puertas de Imrali, podremos evitar muertes, detener la guerra y traer la soluci贸n y la paz.禄

*驴C贸mo valora la masacre de Par铆s y el ataque a mujeres kurdas e instituciones kurdas hace 10 a帽os, durante el proceso de soluci贸n?

De hecho, el objetivo eran nuestros amigos de la direcci贸n. En el ataque del 9 de enero, Sakine Cans谋z no era un objetivo cualquiera. Fue una de las veintid贸s personas que participaron en el congreso fundacional del PKK. El hecho de que fuera el objetivo tiene un significado para la otra parte y tambi茅n para nosotros. Independientemente de la posici贸n de Sakine Cans谋z, su l铆nea de lucha en aquel momento, su posici贸n como una de las fundadoras, su postura en prisi贸n, su lugar en el movimiento feminista y su progreso en la lucha hasta hoy la convirtieron en un objetivo.

*驴Era el 煤nico objetivo?

隆No! Fue una masacre en la que se apuntaba m谩s a la direcci贸n, pero Sakine destacaba.

*La masacre del 9 de enero se produjo en un momento en que hab铆a comenzado el proceso de soluci贸n. En comparaci贸n con el clima pol铆tico de entonces, 驴vivimos hoy un periodo mucho m谩s agudo? 驴C贸mo se ha desarrollado el proceso entre ambos periodos?

El proceso de Oslo se estanc贸 en el verano de 2011. El Estado turco hab铆a decidido ganar tiempo; si hubiera sido sincero, podr铆a haber resuelto el problema en ese proceso. El proceso de Oslo comenz贸 con reuniones indirectas a principios de 2006 y reuniones cara a cara en 2007. Hubo mucho tiempo, podr铆an haberlo resuelto muy f谩cilmente si hubieran querido, pero tras las elecciones de 2011, Tayyip Erdo臒an cogi贸 lo que pudo para 茅l. En ese momento se elabor贸 un plan y se puso en marcha el modelo de Sri Lanka. En 2011, se hizo una lista de 54 personas que estaban en la direcci贸n del movimiento y que se reflej贸 en la prensa. La l贸gica era que si se podia liquidar a esos nombres, se podr铆a acabar el trabajo. Algunas de estas 54 personas se encontraban en Europa. La guerra fue muy encarnizada en 2012. Cuando no se obtuvieron resultados y surgieron necesidades diferentes, se planific贸 un nuevo proceso de soluci贸n con una nueva comprensi贸n del proceso de soluci贸n. Las conversaciones en 陌mral谋 se hicieron oficiales a finales de 2012 y la primera visita de la delegaci贸n parlamentaria tuvo lugar el 3 de enero de 2013. El anuncio de Tayyip Erdo臒an sobre esta cuesti贸n tambi茅n se produjo a finales de 2012.

*Fue precisamente durante este periodo, el 9 de enero, cuando tuvo lugar la Masacre de Par铆s. 驴Hubo una planificaci贸n conjunta?

En aquella 茅poca, ambos iban de la mano. Tal vez alguien entr贸 r谩pido.

*驴Qui茅nes son esas personas, qui茅n est谩 involucrado?

Seg煤n los documentos que han salido a la luz, nada de lo que se ha hecho est谩 fuera del control de Tayyip Erdo臒an; no es una coincidencia, todo se hizo con su conocimiento y aprobaci贸n. No se trata de un caso de 芦alguien dentro del Estado lo hace, alguien est谩 en contra禄, todos ellos est谩n planificados de forma centralizada.

*驴Qu茅 se pretend铆a aqu铆? 驴Qu茅 se pretend铆a hacer? 驴Qu茅 se hace hoy?

Hasta la finalizaci贸n del proceso de 陌mral谋 en 2015 -y en ese momento no hab铆a un objetivo de soluci贸n, sino una intenci贸n de ganar tiempo- se ten铆a la idea de 芦驴Podemos quitar las armas de las manos de los kurdos sin darles nada a cambio?禄. En otras palabras, el problema es en realidad las armas en manos de los kurdos. Realmente, no hay busquesa de soluci贸n ni voluntad de convivir con los kurdos sobre la base de la igualdad de ciudadan铆a. Pensaron: 芦驴C贸mo podemos quitarles las armas de las manos y mantenerlos en el mismo estatus?禄, y buscaron una soluci贸n para ponerlo en marcha. Cuando esto fracas贸, la intenci贸n fue extender a煤n m谩s la guerra y, de hecho, las conversaciones en 陌mral谋 se interrumpieron en 2015. Tras esta interrupci贸n, todo pod铆a esperarse. Puede que algunas personas no se den cuenta, pero cuando las puertas de 陌mral谋 se cierran, el reflejo de ello al otro lado es la muerte, la persecuci贸n, la guerra y la agresi贸n. Primero se cerr贸 esa puerta y luego se lanz贸 un gran ataque el 24 de julio, en el aniversario de Lausana. Esto tambi茅n ten铆a un significado: 芦Os destruiremos禄. Vivimos el centenario de Lausana este a帽o, es el acuerdo para la aniquilaci贸n de los kurdos; desde nuestro punto de vista, es el decreto de muerte de nuestra naci贸n. Ellos ya lo ven as铆. El 24 de julio de 2015, lanzaron el ataque. Este ataque no se dirige 煤nicamente contra la guerrilla. Una pata de este ataque se dirige tambi茅n contra quienes hacen pol铆tica en el interior. El silenciamiento desde dentro; la guerra contra la guerrilla mediante el uso de todo tipo de t茅cnicas, armas qu铆micas y armamento que son cr铆menes de guerra; el intento de invasi贸n y liquidaci贸n de Rojava, los intentos de asesinato contra los cuadros superiores de la organizaci贸n; los ataques y asesinatos con drones desde Shengal a Maxmur, Rojava y Kurdist谩n del Sur forman parte de todo esto. Est谩 completamente orientado a la liquidaci贸n. Uno de sus pilares es Europa. Por supuesto, como Europa no es tan f谩cil como Turqu铆a, Siria e Irak, necesitan organizaciones y estructuras diferentes.

*驴Qu茅 tipo de estructura se est谩 creando, a qu茅 te refieres?

Dado que no es posible atacar Europa con drones, habr铆a que formar equipos de asesinos y encontrar y emplear a personas adecuadas. Estas relaciones tambi茅n deben crearse dentro de los Estados para que pueda llevarse a cabo con 茅xito.

Soy una persona que ha estado siguiendo los acontecimientos de estos 10 a帽os con abogados y diferentes sectores. Por supuesto, no se limita s贸lo a Francia. Una organizaci贸n similar se llev贸 a cabo en B茅lgica contra algunos de mis amigos, incluido yo mismo. En Alemania se hicieron esfuerzos y se publicaron listas.

*驴Por qu茅 Par铆s es el centro de estos asesinatos?

Veo que la cooperaci贸n de los gladios turcos y franceses no es nueva. Todos estos gladios ya mantienen relaciones entre s铆 en el marco de la OTAN. Pero existe una relaci贸n especial con Francia. En mi opini贸n, esta relaci贸n se estableci贸 en los a帽os ochenta con una situaci贸n especial. En esa 茅poca, hubo ataques de armenios dirigidos por Asala contra Turqu铆a. Francia era uno de los pa铆ses en los que actuaba Asala. Porque hay una importante poblaci贸n armenia en Francia. Muchos militantes de Asala eran ciudadanos franceses. En ese momento, Turqu铆a utiliz贸 a Abdullah 脟atl谋, un miembro de la mafia nacionalista que viv铆a en Francia.

En ese periodo, las dos gladio se unieron y las acciones de la gladio turca en Francia se llevaron a cabo bajo los auspicios, la supervisi贸n y la autorizaci贸n del Estado. El grupo dirigido por Abdullah 脟atl谋 llev贸 a cabo operaciones denominadas 鈥極peraci贸n Marsella鈥. En Francia estallaron bombas, se ejecut贸 a algunas personas, pero nunca o铆mos que se detuviera a nadie en Francia. Lo que ocurri贸 es el resultado de las relaciones del Estado profundo.

Asala se disolvi贸 al cabo de un tiempo, cuando su l铆der y sus ejecutivos fueron asesinados. Pero la relaci贸n entre las dos gladio se mantuvo. Cuando se tomaron decisiones contra los kurdos en Europa, cuando se dijo: 芦Podemos ejecutar a los l铆deres kurdos en Europa禄, hab铆a una relaci贸n preparada. Esta relaci贸n se revitaliz贸 y reactiv贸.

脰mer G眉ney fue se帽alado como autor de la masacre de 2013. 驴Se tap贸 el expediente con una orden de secreto? 驴Qu茅 se ha revelado en el fondo? 驴Existe alguna relaci贸n entre ambos atentados?

Los dos ataques son similares. Estaban limitados a una persona. En el expediente est谩 el pasaporte de 脰mer G眉ney. Tienen sus entradas y salidas a Turqu铆a. Tienen los tel茅fonos que 脰mer G眉ney usaba para comunicarse con Turqu铆a y el MIT est谩 al otro lado. Tienen billetes comprados para 脰mer G眉ney en la agencia de viajes con la que trabaja MIT. En la lucha entre la Hermandad y el AKP se revelaron documentos, hay grabaciones de audio. Se public贸 el documento M陌T, y hay dos nombres, Kaynak y Legionario. La fuente es 脰mer G眉ney, la persona que llevar谩 a cabo la acci贸n. La identidad del Legionario no ha sido revelada ni descifrada.

*驴Qui茅n era ese Legionario?

Creo que se llama Zekeriya 脟elikbilek鈥 Est谩 en Francia, es uno de los nombres detr谩s de esto. Lo conozco del caso de Bruselas. A pesar de toda esta informaci贸n, el caso se limit贸 a una persona. Debido a las relaciones interestatales, no se solicit贸 presentar una demanda en Francia, en Par铆s. El caso se abri贸 contra una persona, se conoc铆a su enfermedad y el juicio se organiz贸 en funci贸n de la fecha de su fallecimiento.

*驴Caso Bruselas y conexi贸n Zekeriya 脟elikbilek?

Se plane贸 un asesinato contra nosotros en Bruselas, incluidos Remzi Kartal y yo. De alguna manera nos enteramos, lo compartimos con la polic铆a de Bruselas y tomaron precauciones. Un grupo del que formaba parte Zekeriya 脟elikbilek vino e hizo un reconocimiento alrededor de nuestro edificio. Est谩 en los registros policiales. Tambi茅n est谩n sus llamadas telef贸nicas. A pesar de ello, esas personas fueron detenidas y luego puestas en libertad. El juez y el polic铆a del caso de Par铆s vinieron y me tomaron declaraci贸n como testigo. En Bruselas, hice una declaraci贸n oficial ante la polic铆a federal con la presencia de un abogado, les revel茅 esta informaci贸n y continu茅 mis alegaciones tambi茅n all铆. Pero el interrogatorio de Zekeriya 脟elikbilek se ha retrasado. El centro del incidente de Bruselas es Francia. El intento de asesinato se organiz贸 desde Francia. 驴Por qu茅 sale aqu铆 tambi茅n Francia? Debido a las relaciones durante el periodo Asala鈥

Hay otra informaci贸n en el expediente del caso de Par铆s. Un nombre llamado Ruhi Semen. Se queda en Alemania y visita a 脰mer G眉ney en la c谩rcel. De los documentos se desprende que tambi茅n es miembro del MIT. A trav茅s de 茅l, 脰mer G眉ney se dirige a alguien llamado 芦hermana禄, cuyo nombre no recuerdo ahora mismo pero que figura en el expediente; 芦Conf铆o en 茅l, puede encargarse de este trabajo禄 y elabora un plan de fuga. Tambi茅n hace un boceto de c贸mo escapar谩 del hospital, cu谩ntas armas necesitar谩 y c贸mo debe ser. La polic铆a francesa escucha las conversaciones, est谩n grabadas. No investigan demasiado a Ruhi Semen, hacen una redada en su hotel y luego le dejan marchar. En Alemania, la polic铆a allan贸 su casa y se incaut贸 de bocetos. Se presenta una demanda contra 脰mer G眉ney por intento de fuga, pero con un solo acusado鈥 Ruhi Semen no est谩 entre ellos. No se ha seguido ning煤n caso contra 茅l.

*驴Podr铆as ser un poco m谩s espec铆fico? 驴No hay una orden de confidencialidad?

S铆, existe una orden de confidencialidad sobre este expediente desde hace diez a帽os. Adem谩s de los documentos de este expediente, dos miembros del MIT fueron capturados por la guerrilla en Sulaymaniyah en 2017. Fueron interrogados. En este interrogatorio, dan informaci贸n sobre el asesinato en Par铆s; qui茅n se ocup贸 de 脰mer G眉ney, qui茅n hizo este trabajo, qui茅n lo organiz贸 dentro del M陌T, qui茅n fue ascendido por ello鈥 Todo esto est谩 en sus declaraciones. Estas declaraciones tambi茅n figuran en el expediente en Francia. Pero, a pesar de ello, se quiso cerrar este expediente. Los abogados resurrieron, una investigaci贸n est谩 en curso, pero ha sido secreta durante diez a帽os.

*驴Por qu茅 este secretismo? 驴A qui茅n beneficia?

Es secreto debido al acuerdo entre los dos Estados. Porque si se abre ese expediente, puede no ser bueno para algunas autoridades de Francia y para Turqu铆a. Por eso se ha mantenido este secretismo durante diez a帽os.

Este 煤ltimo incidente es otra versi贸n del ocurrido hace diez a帽os. En este 煤ltimo incidente, se encontr贸 a una persona. Sabemos c贸mo trabajan los Estados con la mafia y diferentes grupos contratados para llevar a cabo asesinatos.

*驴Qu茅 hay en el contenido del archivo? Tambi茅n se reflej贸 que hab铆a alguna informaci贸n 芦que explicaremos m谩s adelante禄. 驴Cu谩l es esa informaci贸n?

A煤n no hemos podido acceder al expediente completo. Estamos investigando este caso por nuestra cuenta. Este intento no se limita 煤nicamente a Par铆s. Tambi茅n hay intentos de este tipo en otros lugares, nos llegan algunos rumores, por eso tenemos informaci贸n. No ser铆a correcto anunciar cosas sin aclararlas. Tambi茅n hay situaciones sospechosas en otros lugares. Es necesario aclarar. Hay informaci贸n de que pueden producirse atentados similares a los de Par铆s. Nosotros tambi茅n tomamos precauciones, pero alguien nos dice que 芦tomemos precauciones禄. Alguien ha formado una organizaci贸n, ha habido un asesinato en el centro de Par铆s, hay tres m谩rtires y tres heridos, y uno de estos m谩rtires es miembro del Consejo Ejecutivo del KCK. Durante 34 a帽os fue un objetivo dentro del movimiento por la libertad del Kurdist谩n, una mujer que luch贸 en primera l铆nea en la guerra contra el ISIS fue un objetivo. Dicen del autor: 芦no le gustan los extranjeros, atac贸 y mat贸 a kurdos por motivos racistas禄. Dicen que fue un ataque racista. Esto no tiene sentido para nosotros. En su declaraci贸n, dice: 芦驴Por qu茅 odio a los kurdos? Porque lucharon contra el ISIS en Siria, los capturaron, no los mataron, los encarcelaron禄. Ahora alguien quiere que creamos esto, pero hay que ser ingenuo para creerlo.

*驴El mismo perfil en ambos ataques?

Esta persona sali贸 de la c谩rcel 11 d铆as antes del incidente鈥 Entonces, 驴c贸mo encontr贸 tantas balas en diez d铆as y descubri贸 la ubicaci贸n de los kurdos? Alguien que odia al ISIS puede apuntar a alguien que fue herido en la lucha contra el ISIS y meterle la primera bala. Esto no es algo muy casual. Si observamos el desarrollo del incidente, dispar贸 a Ev卯n en la puerta de la asociaci贸n, despu茅s dispar贸 a Abdurrahman y a M卯r Perwer. A Ev卯n le dispar贸 primero en el pecho y luego volvi贸 a dispararle en la cabeza para que muriera. Si odias a los kurdos, 驴por qu茅 no entraste en la asociaci贸n y los investigaste a todos? El objetivo est谩 claro鈥 Cuando le dispara, retrocede.

Opinamos que aqu铆 se muestra el objetivo, que hay fotograf铆as e informaci贸n, que esta persona no actu贸 sola, que hay log铆stica, que hay alguien detr谩s y que se da informaci贸n. Como antes, esto est谩 centrado en Ankara. Cuando Sakinel fue asesinada, Ankara hizo una declaraci贸n diciendo 芦no tenemos nada que ver con ello, es un ajuste de cuentas interno禄. Ahora dice 芦se ha encontrado a un criminal, qu茅 tiene que ver con nosotros, es un atentado por odio contra los extranjeros禄. La cuesti贸n est谩 clara: 驴con qui茅n estuvo esta persona en la c谩rcel? 驴qu茅 tipo de motivaci贸n desarroll贸? Su padre dice que 芦mi hijo cambi贸 en la c谩rcel禄. 驴con qui茅n se relacion贸 tras su liberaci贸n? 驴c贸mo actu贸? Todo esto debe investigarse.

隆Pero no me siento c贸modo con esto! No digo que el planteamiento de todas las secciones dentro del Estado franc茅s sea el mismo, pero soy de la opini贸n de que la secci贸n de gladio tiene informaci贸n sobre este asunto y est谩 en contacto con el gladio turco. 驴Hasta qu茅 punto est谩 implicado en este asunto el actual gobierno franc茅s? Creo que hay gente que piensa diferente y hay una lucha interna.

En este expediente tambi茅n hay una orden de confidencialidad. 驴Existe la posibilidad de que tampoco se aclare aqu铆? 驴En qu茅 tipo de proceso evolucionar谩?

Nuestra experiencia con el caso anterior es clara; se limitaba a un 煤nico acusado. Pero hay un esfuerzo por cerrar este caso con un 煤nico autor, al igual que el caso 脰mer G眉ney.

Sin duda, los implicados en este caso querr谩n repetirlo de la misma manera. Soy de la opini贸n de que hay una gladio turca y otra francesa implicadas en este caso. Tenemos que luchar en serio para que salga a la luz la verdad y se haga justicia. Haremos todo lo posible por revelar todos los detalles de este incidente.

*驴C贸mo valora conjuntamente los atentados contra kurdos, instituciones y mujeres en Europa y el pr贸ximo proceso electoral?

La mentalidad que gobierna actualmente Turqu铆a es una mentalidad que act煤a con los c贸digos del Plan de Reforma del Este de 1925. El Plan de Reforma del Este es la forma escrita del genocidio kurdo. Lo vemos como tal y lo aceptamos como tal. Es un medio para eliminar la existencia y los valores kurdos. Este es el caso en Rojava, en el Norte, en el Sur, en Rojhilat y en Europa. Todos los kurdos deben luchar contra esta mentalidad. Todos los kurdos est谩n en el punto de mira. Todo el mundo deber铆a verlo as铆, no pensar 芦a m铆 no me toca禄; tocar谩 a todo el mundo. Cuando las filas de vanguardia sean destruidas, las de retaguardia ser谩n las siguientes. Ahora bien, si no han atacado a los de atr谩s, si no han atacado a distintos segmentos, es por la resistencia de los de delante. Por lo tanto, todo el mundo debe reforzar, abrazar y respaldar la resistencia de quienes est谩n en primera l铆nea. Esta mentalidad ya ha declarado su empe帽o y determinaci贸n en destruir el Kurdist谩n en su conjunto. Lucharemos sabiendo esto. Dicen: 芦Estamos terminando este trabajo, lo terminaremos禄, pero la lucha sigue creciendo. No se trata de una lucha de partidos, sino de una lucha popular. Con una poblaci贸n de m谩s de 50 millones de personas y potencial, una experiencia tan grande y 50 a帽os de lucha, y tantos valores creados, se sentir谩n impotentes y frustrados.

Este pueblo tiene potencial para llenar un vac铆o donde quiera que se cree, y este movimiento tiene la experiencia y los medios para defenderse de los ataques en todos los aspectos. Creo que este pueblo triunfar谩.

*驴Ve usted el agravamiento del aislamiento [de 脮calan] en relaci贸n con estos hechos?

Cuando las puertas de 陌mral谋 se cierran, esto se refleja en el exterior como muerte. Si las puertas de Imrali no se hubieran cerrado en 2015, no habr铆a habido tanta muerte y destrucci贸n. La econom铆a de Turqu铆a no habr铆a estado en un estado terrible. Porque todos los recursos se han invertido en la guerra. Habr铆a habido m谩s oportunidades de crear un pa铆s pr贸spero. En este sentido, es importante oponerse al aislamiento. Abrir la puerta de 陌mral谋 es una b煤squeda que nos concierne a todos, a todos los que viven en Turqu铆a, a todos los que est谩n a favor de la democracia, de los derechos humanos, que quieren una vida libre, prosperidad y paz. En este sentido, tenemos que trabajar m谩s en ello. Tenemos que conseguir que 2023 sea el a帽o en que se rompa el aislamiento y se experimente la libertad. Creo que si conseguimos abrir las puertas de 陌mral谋, podremos evitar muertes, detener la guerra y traer la paz y la soluci贸n. Otros han declarado 2023 como el a帽o de nuestra destrucci贸n y extinci贸n. Declaramos este a帽o como el a帽o del 茅xito y la libertad, y seguiremos luchando para conseguirlo.

*驴Y en cuanto a Z眉beyir Aydar?

Juro que, cuando abr铆 los ojos, vi un entorno en el que se ha vivido la injusticia desde que tengo uso de raz贸n. Vi un entorno de opresi贸n y desprecio. Desde que tengo uso de raz贸n, creo que hay que luchar contra esto. Soy una persona que se resiste a la negaci贸n, la intimidaci贸n, la asimilaci贸n y el exterminio, y lo he asumido.

Personalmente, podr铆a haber construido f谩cilmente una vida por mi cuenta, pero siempre me sent铆 obligado. Alguien debe resistir contra esta opresi贸n, alguien debe estar del lado de estos resilientes鈥 As铆 es como lo ve铆a, as铆 es como cre铆a, as铆 es como viv铆a y as铆 es como vivo鈥

Fuente: Yeni ya艧am gazetesi 鈥 Nezahat Do臒an 鈥揟raducido por Rojava Azadi Madrid

