De parte de SAS Madrid January 3, 2023 183 puntos de vista

La estaci贸n de medici贸n de contaminaci贸n de l鈥橢ixample ha sido la 煤nica de todo el Estado que incumpli贸 en 2022 el l铆mite legal.

El 22 de diciembre, adem谩s del sorteo de Navidad, se daba a conocer que el Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea (TJUE) hab铆a condenado al Reino de Espa帽a por incumplimiento reiterado de los niveles de contaminaci贸n atmosf茅rica en Barcelona y Madrid. Apenas diez d铆as despu茅s, una nueva mala noticia relativa a la calidad del aire en las dos urbes m谩s pobladas del Estado espa帽ol se ha hecho p煤blica: Barcelona incumpli贸 en 2022 el valor l铆mite anual de di贸xido de nitr贸geno (NO2) establecido por la normativa.

La noticia supone una vuelta atr谩s, ya que la capital catalana no super贸 el nivel legal m谩ximo de NO2 en los a帽os 2020 y 2021, 茅pocas en las que los efectos de la pandemia de covid-19 frenaron el tr谩fico rodado, principal fuente de contaminaci贸n de las ciudades. En concreto, la estaci贸n de medici贸n de contaminaci贸n de l鈥橢ixample ha sido, seg煤n los datos provisionales de la calidad del aire proporcionados por la Generalitat de Catalunya, la 煤nica de todo el Estado que incumpli贸 en 2022 el l铆mite legal, ya que alcanz贸 42 microgramos por metro c煤bico (碌g/m3), dos microgramos por encima del l铆mite legal. Como resaltan desde Ecologistes en Acci贸, 鈥淏arcelona acumula as铆 m谩s de una d茅cada de incumplimiento normativo鈥.

La sorpresa la ha dado Madrid que, con datos provisionales, por primera vez no ha superado los l铆mites legales de NO2 desde que que comenzaron a registrarse, en 2010. No obstante, aunque no supera la barrera de 40 碌g/m3 en ning煤n estaci贸n de medici贸n, s铆 lo iguala en su punto m谩s negro: Plaza El铆ptica. La cifra es tan solo un 碌g/m3 por debajo del valor que dej贸 esa misma estaci贸n de medici贸n en 2020 y 2021. La zona ha sido objeto de la instalaci贸n de una minizona de bajas emisiones en 2022 que ha sido duramente criticada por los colectivos preocupados por la calidad del aire por altamente insuficiente y poco operativa, ya que no se ha actuado sobre el principal foco de contaminaci贸n al que se enfrenta el 谩rea: la autov铆a A-42, que transcurre bajo la misma.

Para las organizaciones ecologistas, estos datos suponen que las zonas de bajas emisiones creadas tanto en Barcelona como en Madrid 鈥渟e est谩n demostrando como insuficientes para reducir de forma eficaz la contaminaci贸n del aire, en el caso de Barcelona por afectar a muy pocos autom贸viles y en el caso de Madrid por limitarse a dos 谩mbitos muy reducidos de la ciudad y ser cada vez m谩s permisivas鈥, se帽alan desde Ecologistas en Acci贸n.

Para la confederaci贸n de colectivos preocupados por el medio ambiente, el hecho de que los niveles de NO2 se mantengan muy elevados, super谩ndose o igualando unos l铆mites legales que desde la Comisi贸n Europea y la OMS ven excesivos 鈥攄uplican el nuevo valor l铆mite anual propuesto por la Comisi贸n Europea para 2030, 20 碌g/m3, y cuadruplican la recomendaci贸n anual de la OMS, fijada en 10 碌g/m3鈥 es un signatura pendiente e ineludibles de las administraciones.

Seg煤n el Instituto de Salud Global, la contaminaci贸n del aire ocasiona cada a帽o hasta 6.000 muertes prematuras en solo en las dos mayores ciudades espa帽oles, la mitad de ellas atribuidas directamente al NO2 que emiten fundamentalmente los tubos de escape de los autom贸viles alimentados por combustibles f贸siles, y muy en especial los veh铆culos di茅sel. De hecho, Ecologistas en Acci贸n considera 鈥渘egligente鈥 el comportamiento de los principales ayuntamientos espa帽oles, 鈥渜ue han decidido incumplir la obligaci贸n legal contenida en la Ley estatal de Cambio Clim谩tico y Transici贸n Energ茅tica de establecer zonas de bajas emisiones en sus ciudades antes de 2023, en perjuicio de la salud de sus vecindarios鈥, denuncian.

