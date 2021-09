–

De parte de ANRed September 12, 2021 75 puntos de vista

El 11 de septiembre sigue explicando el presente tanto de la pol铆tica internacional como de un estado de excepci贸n hecho norma en distintos pa铆ses bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo. Por Pablo Elorduy (El Salto).

La imagen de las torres gemelas cayendo como consecuencia de un ataque perpetrado tras el secuestro de dos aviones comerciales ha acompa帽ado a toda una generaci贸n. Es dif铆cil valorar el impacto social, pol铆tico, econ贸mico y cultural de esos atentados. Con los ataques organizados por Al Qaeda y su hist贸rico l铆der Osama Bin Laden, seg煤n se ha escrito, se reanud贸 鈥渓a Historia鈥, que Fukuyama y otros habr铆an dado por finiquitada tras la ca铆da del muro de Berl铆n.

Quiz谩 sea exagerado y, sin embargo, es f谩cil constatar que el impacto del 11S a煤n tiene consecuencias sobre el presente. Comenzando por la situaci贸n en Afganist谩n, donde, a pesar de que el actual presidente de EE UU, Joe Biden, ha pretendido 鈥渃errar un c铆rculo鈥, ni siquiera ha concluido el cap铆tulo de la guerra y la participaci贸n de Occidente en ella. Pero tambi茅n valorando un impacto 鈥済lobal鈥 en cuestiones como la migraci贸n 鈥攜 los sistemas de defensa asociados al control de fronteras鈥, la vigilancia por medio de las tecnolog铆as, la normalizaci贸n en el uso de la tortura y el propio concepto de terrorismo.

La guerra contra el terror

鈥淪i podemos estar seguros de algo es que las represalias masivas de los Estados Unidos no podr谩n fin al terrorismo, sino que aumentar谩n la espiral de violencia鈥, escribi贸 pocos d铆as despu茅s del atentado el profesor asociado al Transnational Institute Walden Bello. Acompa帽adas de las cifras de las sucesivas guerras, esas palabras de Bello, son un resumen de la espiral en la que entraron los Gobiernos de Estados Unidos a ra铆z del mayor ataque sufrido en su territorio en toda la historia.

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 abrieron una nueva fase en la historia del militarismo. Estados Unidos desarroll贸 bajo la f贸rmula inicial de 鈥渏usticia infinita鈥, y posteriormente 鈥渓ibertad duradera鈥, dos guerras consecutivas en Afganist谩n (2001-2021) e Iraq (2003-2011) de cuyos presupuestos se han cumplido 煤nicamente el hecho de que es duradera y ha sido calificada como infinita.

Pero esas f贸rmulas han sido sustituidas por la mucho m谩s ajustada 鈥淕uerra contra el terror鈥 (war on terror) bajo la que se ha desplegado toda una visi贸n del mundo y se ha producido una revisi贸n a la baja de las convenciones sobre la guerra 鈥攍a paz y la violencia鈥 establecidas tras la II Guerra Mundial. Esa guerra contra el terror ha tenido como escenario a m谩s de la mitad de los pa铆ses del mundo.

En estas dos d茅cadas, la guerra contra el terror se ha extendido a 20 pa铆ses, y m谩s de 85 rese帽an la existencia de alg煤n tipo de c茅dula terrorista, que han sido base para operaciones antiterroristas o territorio para ataques con drones.

La lectura que se ha hecho con posterioridad a los acontecimientos explica que la doctrina aplicada por el Gobierno estadounidense 鈥攑residido por George W. Bush pero dirigido por dos halcones republicanos, el vicepresidente Richard Cheney y el secretario de Defensa Donald Rumsfeld鈥 hab铆a sido expuesta antes de los atentados de Manhattan y Washington, pero el 11S fue la oportunidad para su desarrollo completo.

Varias declaraciones sirven para enunciar ese giro: 鈥淟a mejor defensa, y en algunos casos la 煤nica, es un buen ataque鈥 (Donald Rumsfeld) o 鈥渓a doctrina de la contenci贸n no se mantiene a flote鈥 (George W. Bush). El resultado fue una ofensiva permanente con trazas de 鈥済uerra infinita鈥 que no ha hecho del mundo un lugar m谩s seguro. La respuesta al 11S, seg煤n Baher Azmy, director legal del Centro de Derechos Constitucionales 鈥淣o [fue] solo una serie de pol铆ticas fortuitas o respuestas incidentales, sino una construcci贸n ideol贸gica profunda que afect贸 toda nuestra cultura pol铆tica y legal鈥, recog铆a recientemente The Washington Post.

En estas dos d茅cadas, la guerra contra el terror se ha extendido A 20 pa铆ses, y m谩s de 85 rese帽an la existencia de alg煤n tipo de c茅dula terrorista, que han sido base para operaciones antiterroristas o territorio para ataques con drones. Los conflictos han tenido un coste en vidas de aproximadamente 929.000 personas, 37 millones de personas han sido desplazadas de sus hogares como consecuencia de estas guerras y se calcula que el coste supera los ocho trillones de d贸lares (ocho billones en la nomenclatura espa帽ola).

La cifra de civiles muertos oscila entre 364.000 y 387.000. Un informe de la organizaci贸n Airwars publicado con motivo del aniversario del 11S calcula que exclusivamente los m谩s de 91.000 ataques a茅reos de Estados Unidos desde 2001 鈥攕obre Afganist谩n, Iraq, Libia, Pakist谩n, Somalia, Siria y Yemen鈥 han tenido un coste de vidas civiles que oscila entre 22.000 y 48.000 personas.

Seg煤n el propio presupuesto gubernamental, en el 煤ltimo a帽o fiscal (2020), el gasto destinado al Departamento de Defensa fue de 753.000 millones de euros, de los cuales 422.000 pasaron directamente a estas empresas privadas

En el nivel presupuestario, ambos conflictos se han situado como los m谩s caros para los contribuyentes estadounidenses de todos cuantos ha librado el pa铆s. 鈥淓l presupuesto del Pent谩gono es m谩s alto que durante el cl铆max de la Guerra de Vietnam o la Guerra Fr铆a, y sigue creciendo; representa m谩s de la mitad del presupuesto federal disponible en un a帽o t铆pico鈥, rese帽an Lindsay Koshgarian, Ashik Siddique y Lorah Steichen, autoras del informe Estado de inseguridad: el costo de la militarizaci贸n desde el 11 de septiembre, publicado este mes.

El informe explicita uno de los aspectos diferenciales de esta guerra contra el terror: el hecho de que gran parte de ese presupuesto se ha dirigido directamente a las empresas privadas de seguridad, los llamados 鈥渃ontratistas鈥, que ofrecen servicios al Departamento de Defensa que van desde el suministro de cemento hasta mercenarios. Pese a la que las m谩s c茅lebres han sido las compa帽铆as de Erik Prince y Al Clark 鈥攈oy funcionan bajo el nombre de Academi, pero salieron a la luz con el resonante nombre de Blackwater鈥, lo cierto es que miles de compa帽铆as han sido las grandes beneficiadas del enquistamiento de los conflictos de Afganist谩n, que ha sido descrito como un 鈥渆squema Ponzi鈥 destinado a justificar una guerra 鈥渋limitada e infinita, que no tiene, hablando en propiedad, ni origen ni prop贸sito鈥, como explicaba la fil贸sofa Donatella di Cesare en su libro Terrorismo (Gedisa, 2017).

Seg煤n el propio presupuesto gubernamental, en el 煤ltimo a帽o fiscal (2020), el gasto destinado al Departamento de Defensa fue de 753.000 millones de euros, de los cuales 422.000 pasaron directamente a estas empresas privadas. Eso ha supuesto que el valor burs谩til de las cinco principales empresas de defensa, indica el informe de Koshgarian, Siddique y Steichenm se haya multiplicado por diez durante las dos d茅cadas de la guerra contra el terror.

La justificaci贸n de los ataques que tuvieron lugar tras el 11S ha estado basado en una difusi贸n global del concepto de terrorismo que fue r谩pidamente puesta en duda por distintos acad茅micos. En 2002, Peter Weiss, del TNI explicaba que aunque el terrorismo 鈥済enera condena pr谩cticamente universal鈥煤n sigue sin haber una definici贸n amplia compartida por la comunidad mundial鈥.

Alejandro Pozo, investigador sobre paz, conflictos armados, desarme y acci贸n humanitaria del Centre Del脿s, considera que uno de los frutos de esa guerra contra el terror es una especie de carta blanca para quitar estatus pol铆tico al oponente. Esa nueva disposici贸n supone que 鈥渃on los grupos armados se negocia, a los grupos terroristas se les elimina鈥, aunque se trate, explica este experto en conflictos internacionales, de los mismos actores que combaten por un objetivo pol铆tico determinado. 鈥淓sa etiqueta permite criminalizar a la base de apoyo 鈥攊ncluso aunque no sea tal鈥 y el marco de la guerra contra el terror te da unas facilidades tremendas para eso. Nadie se va a quejar. Todo el mundo lo hace y todo el mundo tiene sus propios terrorismos鈥, concluye Pozo.

La guerra contra el terror, desarrollan los autores del informe Construyendo la paz en una guerra permanente, de 2015, aport贸 otro cambio: 鈥淟os conflictos armados de larga data entre Estados y actores no estatales se han reconvertido en 鈥済uerras contra el terror鈥 internas, socavando los principios del derecho internacional que rigen el uso leg铆timo de la violencia. Mientras tanto, el antiterrorismo ha sido utilizado por gobiernos represivos para sistematizar la violencia estatal y como pretexto para reprimir a la oposici贸n pol铆tica鈥.

La tortura tras el 11S

Entre los personajes poco memorables de la Doctrina Bush que refleja la pel铆cula Vice, importante para conocer el papel de la Casa Blanca en ese cambio de milenio, destaca el abogado John Yoo. Junto con otro abogado, Jay Bybee, y representando al Departamento de Justicia, Yoo fue encargado de redactar una serie de Memorandos sobre tortura que fueron firmados en agosto de 2002 y que estuvieron vigentes hasta 2009, cuando Barack Obama los derog贸 para volver a la situaci贸n anterior.

Esos manuales cobraron relevancia p煤blica con la divulgaci贸n en abril de 2004 por parte del medio The New Yorker y del programa de televisi贸n 60 minutos de la cadena CBS, de varias fotograf铆as de personas torturadas en la prisi贸n de Abu Ghraib, en Iraq . Entre las m谩s divulgadas, la de un hombre encapuchado, sobre una caja, con una serie de cables que, seg煤n le dijeron responsables de su interrogatorio, en su mayor parte al servicio de contratistas 鈥攑rivados鈥, estaban conectados a una m谩quina que le dar铆a descargas en el caso de que flaquease. Otras fotograf铆as abundan m谩s en detalles del componente de abuso sexual de algunos de estos sistemas de tortura.

La tarea de Yoo y Bybee fue dotar a las agencias estadounidenses, principalmente la CIA, del amparo legal para el uso de estas t茅cnicas de interrogatorio: el af谩n fue que se dejara de emplear la palabra 鈥渢ortura鈥 鈥攓ue desde el punto de vista del derecho internacional es ilegal tanto en periodo de guerra como en el de paz鈥 y se pasasen a usar eufemismos como los de 鈥渋nterrogatorios coercitivos鈥 para las torturas que se llevaron a cabo en Abu Grahib y en la base militar estadounidense de Guant谩namo (Cuba).

Los debates en torno a si es admisible la tortura para evitar un mal mayor 鈥攄ebates que, por ejemplo, quisieron abrir torturadores confesos como el ultraderechista franc茅s Jean Marie LePen, en el contexto de la guerra de Argelia鈥 trascendieron desde los c铆rculos conservadores a la opini贸n p煤blica liberal que, en el periodo de trauma generado por los ataques del 11 de septiembre, aceptaron entrar en ese barro. En palabras de Donatella di Cesare, la novedad tras el 11S es 鈥渜ue la condena de la tortura ha dejado de parecer obvia鈥, acelerando la 鈥渞uina moral鈥 de los Estados Unidos, con consecuencias en el interior de este territorio.

La Ley Patri贸tica, aprobada por George W. Bush en octubre de 2001, supuso el hito m谩s importante en la escalada del discurso antiterrorista

Bajo la premisa, casi siempre falsa, de que la tortura puede conseguir neutralizar una bomba de relojer铆a, se cometieron cr铆menes como los que sufri贸 Lahcen Ikassrien, ciudadano espa帽ol, simpatizante de los talibanes, trasladado a Guant谩namo donde fue torturado tras sufrir interrogatorios por parte de las autoridades estadounidenses y espa帽olas: 鈥淰en铆an a la celda, echaban un spray que te hac铆a llorar, te dabas la vuelta, te pon铆as de rodillas con las manos entrelazadas en la cabeza, y te ataban pies y manos con cadenas. Te conduc铆an a una sala con las paredes de pl谩stico, y all铆 te dejaban horas solo. Horas de angustia esperando a que llegaran. Pon铆an ventiladores para que te helaras de fr铆o鈥, explic贸 Ikassrien en un testimonio que recoge Alejandro V茅lez Salas en su tesis Efectos y consecuencias del 11S. Una perspectiva 茅tico-pol铆tica (2011).

Para Alejandro Pozo, la guerra contra el terror y la distinci贸n en que se basa no es entre civiles y combatientes, sino en la m谩s h谩bil categor铆a de 鈥渋nocentes y no inocentes鈥, que favoreci贸 discursos que deshumanizaban etnias y pueblos. A trav茅s de esas ideas se justificaron p煤blicamente pr谩cticas que hasta entonces se hac铆an en secreto.

Snowden y el ICE

Tanta o m谩s relevancia que las fotograf铆as de Abu Ghraib tuvieron las revelaciones que Edward Snowden facilit贸 a trav茅s de los peri贸dicos The Guardian y The Washington Post en 2013. Doce a帽os despu茅s de los atentados del 11S, la informaci贸n sobre dos programas de vigilancia desarrollados por la Agencia de Seguridad Nacional, PRISM y XKeyscore, que permit铆an capturar y analizar la comunicaciones de millones de personas en todo el mundo a su paso por los servidores de las grandes empresas estadounidenses para derivar informaci贸n sobre personas 鈥渄e inter茅s鈥 a las agencias gubernamentales.

La divulgaci贸n de Snowden pudo abrir una revisi贸n sobre los derechos que la poblaci贸n estadounidense comenz贸 a perder en el contexto de la respuesta a los atentados del 11 de septiembre. La Ley Patri贸tica, aprobada por George W. Bush en octubre de 2001, supuso el hito m谩s importante en la escalada del discurso antiterrorista, tambi茅n en la pr谩ctica, pues las agencias englobadas en el Departamento de Seguridad pueden intervenir conversaciones sin orden judicial.

Dos a帽os despu茅s, se aprob贸 la creaci贸n de una nueva agencia, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en ingl茅s), con el objetivo de supervisar los sistemas de inmigraci贸n. Este departamento dio lugar, entre otros, a la Oficina de Inmigraci贸n y Control de Aduanas, responsable de la doctrina de 鈥渢olerancia cero鈥 contra la migraci贸n y de las dantescas escenas de ni帽os enjaulados que se divulgaron en junio de 2018.

El espionaje lleg贸 acompa帽ado de una militarizaci贸n de los conflictos en el interior de Estados Unidos mediante despliegues hasta la frontera sur, donde hoy quedan 3.000 soldados en funciones de vigilancia. En 2016-17 se desplegaron soldados de la Guardia Nacional para reprimir las protestas lideradas por ind铆genas contra el oleoducto cerca de la reserva Sioux de Standing Rock. En junio de 2020 fue llamada a Washington, DC, para reprimir las protestas de Black Lives Matter. Y, en enero de este a帽o, acudi贸 al Capitolio para reducir el ataque-patochada de los partidarios de Donald Trump.

Las autoras de Estado de inseguridad: el costo de la militarizaci贸n desde el 11 de septiembre, explican que durante estos 20 a帽os 鈥淓stados Unidos ha gastado m谩s de 21.000 millones de d贸lares en militarizaci贸n, vigilancia, y represi贸n, todo en nombre de la seguridad鈥, dinero suficiente para descarbonizar la red el茅ctrica de EE UU, anular la deuda estudiantil, garantizar la escuela infantil gratuita o crear cinco millones de empleos, como estiman las autores del citado informe.

La islamofobia se convirti贸 en tendencia mediante discursos estigmatizadores y favorecidas por la sospecha hacia las comunidades.

En cambio, el discurso de la seguridad nacional y la transformaci贸n de la 鈥済uerra contra el terror鈥 en una 鈥済uerra contra los migrantes鈥 ha exacerbado el discurso del supremacismo blanco. Un art铆culo de Cynthia Miller-Idriss en la revista Foreign Affaires, con el t铆tulo Del 11 de septiembre al 6 de enero, desarrolla la idea de que 鈥渓a pol铆tica del miedo practicada por muchos funcionarios y l铆deres en los pa铆ses occidentales en la era posterior al 11 de septiembre contribuy贸 claramente a la radicalizaci贸n de la derecha鈥. Para Miller-Idriss, 鈥渁l alentar a las personas a sentir que no ten铆an control sobre sus propias vidas, a verse a s铆 mismas como vulnerables y a temer a los forasteros, este estilo de pol铆tica abri贸 una puerta para los extremistas, que marcharon a trav茅s de ella鈥.

La islamofobia se convirti贸 en tendencia mediante discursos estigmatizadores y favorecidas por la sospecha hacia las comunidades mediante el empleo de teor铆as sobre una escalada hacia la radicalizaci贸n que puso bajo sospecha las mezquitas y otros lugares de reuni贸n de comunidades musulmanas. 鈥淟os musulmanes鈥, explica Alejandro Pozo, 鈥渆st谩n completamente estigmatizados porque se les ve como parte del problema. Lo que hemos comprado como opini贸n p煤blica es que hay un proceso gradual, que un mal llamado yihadista simplemente es un fundamentalista. Hacer una asociaci贸n tan directa entre religi贸n y terrorismo es una oportunidad para gente que tiene una visi贸n racista e islam贸foba鈥.

鈥淧or supuesto, el terrorismo yihadista planteaba una amenaza genuina, y todav铆a lo es, especialmente en pa铆ses asolados por conflictos en el 脕frica subsahariana y el Medio Oriente, donde el terrorismo islamista se cobra la vida de miles de personas cada a帽o鈥, explicaba Miller-Idriss en el citado art铆culo, 鈥減ero la respuesta global al impacto del 11 de septiembre fue tan exagerada que ceg贸 a los responsables pol铆ticos, los funcionarios de seguridad y el p煤blico en general ante el crecimiento m谩s r谩pido de lo que se convirti贸, especialmente en Estados Unidos, en una amenaza mucho mayor del extremismo de extrema derecha鈥.

Dos d茅cadas despu茅s del atentado de las torres gemelas, el mundo ha contemplado el ascenso del supremacismo blanco, con sus propios hitos en forma de ataques como la masacre de la sinagoga de Pittsburgh o, en Europa, hace diez a帽os el atentado de Anders Breivik en Utoya (Noruega). La percepci贸n hoy de los ataques de 2001 sigue derivando a temas sin resolver en el presente, lo que genera la sensaci贸n de que el 11S sigue siendo el factor clave de la geopol铆tica internacional o, al menos, que las l贸gicas generadas en torno a ese hecho aun no forman parte del pasado, sino que amenazan nuestro presente.