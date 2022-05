–

Obviamente, en una guerra las v铆ctimas humanas centran toda nuestra atenci贸n. Los paisajes devastados, quedan en segundo plano, as铆 como todo el el efecto en ecosistemas y otros seres vivos. En el caso de Ucrania, no es que la guerra haya empezado ahora, sino que ya llevaba unos a帽os. Pero sin haber salido todav铆a de la pandemia, la invasi贸n y bombardeos por parte de Rusia han sido un jarro de agua fr铆a. Con dos a帽os perdidos en materia clim谩tica por inacci贸n, con las pol铆ticas aparcadas, como las dem谩s para pl谩sticos y residuos y con todo lo que hay por hacer, esas explosiones, destrucci贸n y fuego eran lo 煤ltimo que pod铆amos esperar para el Planeta. Nos quedamos con caras de tonto con nuestros peque帽os pero obligados gestos ante el impacto inmesurable de la devastaci贸n de Ucrania.

Encima, el 4 de abril, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Clim谩tico (IPCC) publicaba su 3潞 informe que planteaba que 芦es ahora o nunca禄: si las emisiones globales no empiezan a disminuir en tres a帽os, para 2025, ser谩 muy dif铆cil evitar una cat谩strofe clim谩tica.

Toneladas de emisiones en explosiones que se suman a la destrucci贸n y en muchos casos a la contaminaci贸n por materiales incinerados, reducidos a polvo. Que se suman a toda la contaminaci贸n y gases de efecto invernadero asociada a la movilizaci贸n de todo ese transporte b茅lico. En unos d铆as, la invasi贸n caus贸 una nueva crisis de combustible, pero sin embargo ellos no tienen ning煤n problema de abastecimiento. Y esa crisis afectar谩 las econom铆as ya en coloca tras la covid.

La 1陋 Guerra Mundial

Esa contaminaci贸n se suma a toda la contaminaci贸n y emisiones en la fabricaci贸n de todos esos recursos b茅licos y log铆sticos para esos ej茅rcitos, que a su vez se suma a toda la contaminaci贸n y emisiones que se precisar谩n para reconstruir tanta destrucci贸n y se sumar谩n a toda la destrucci贸n, contaminaci贸n y emisiones en la extracci贸n de todos esos recursos tanto para la maquinaria de guerra como para los destruidos y los construidos otra vez. S铆, en un mundo en el que muchos recursos ya escasean evidentemente, desde los combustibles (petr贸leo, gas) a conductores como el cobre, litio, f贸sforo, tierras raras, y semiconductores -lo que provoc贸 la crisis reciente de los chips fundamentales para tantas industrias-, o los metales preciosos como oro y plata en los que se basa la econom铆a. Su extracci贸n conlleva tantos impactos ambientales y sociales (en casi todos los casos, tambi茅n conlleva otras guerras), o hasta el agua, por lo que una conflagraci贸n de estas dimensiones se antoja un disparate a煤n mayor. Un disparate para las sociedades que la sufren, para esos ecosistemas afectados, pero tambi茅n para la sostenibilidad del Planeta, sus recursos limitados (cada vez m谩s) y para la emergencia clim谩tica.

Cabe a帽adir que no es el 煤nico conflicto de esta envergadura. Pero por ello tambi茅n, a帽ade m谩s sinraz贸n a lo mencionado. Se une a los desastres de Yemen, al todav铆a irresuelto de Siria, a los de Sud谩n, Libia, las no tan lejanas de Iraq y Afganist谩n, etc. U otra guerra no considerada tal como la de Palestina, donde los mismos bombardeos se suceden, los 煤ltimos esta semana en dos ocasiones. Gaza tambi茅n est谩 devastada. De todos ellos podemos (si queremos) extraer conclusiones para ellos, pero tambi茅n para el Planeta.

Todos aquellos pozos ardiendo en Kuwait en la 1陋 guerra de Iraq: 700 pozos, un estimado de 11 millones de barriles de petr贸leo quemado. 驴Puede ocurrir eso en un Planeta en el que el petr贸leo es tan preciado? 驴En el que el petr贸leo supone tantos impactos y tanto a nivel de emergencia clim谩tico? 驴En un Planeta en que algunas renuncian a tanto o que a algunas personas afecta tanto? 驴Cu谩l fue el impacto clim谩tico de aquel desastre? Los habitantes de Kuwait e inmediaciones (el humo se desplaz贸 m谩s de 1.200 kil贸metros) vivieron 10 meses en la oscuridad y respirando los humos resultantes.

La guerra de Siria, como sus v铆ctimas, ha perdido relevancia tambi茅n, pese a que ya se alarga por m谩s de 11 a帽os y no ha concluido. En este caso debemos recordar que por sus caracter铆sticas semides茅rticas y con pocos recursos h铆dricos, Siria es uno de los pa铆ses m谩s vulnerables ante los impactos clim谩ticos. Debido a la contaminaci贸n por la guerra de su suelo y su agua, a la desaparici贸n de ecosistemas, se cree ahora que una vez finalizada la guerra, sumando a los efectos de 茅sta el de los de los concionantes clim谩ticos, la vida ser谩 pr谩cticamente imposible en ese territorio. Este hecho es inaudito para un lugar que rebosaba tanta vitalidad, pero muestra la vulnerabilidad de la vida, el gran impacto de los conflictos b茅licos y el dr谩stico momento en el que nos encontramos, como humanidad, como Planeta, y sobre todo en algunos lugares.

Pero luego vendr谩 la reconstrucci贸n que supondr谩 nuevo (ab)uso de recursos y nueva contaminaci贸n y destrucci贸n asociadas a su extracci贸n y procesamiento, y nuevos impactos clim谩ticos y ambientales. Recordemos que uno de los materiales de mayor impacto ambiental es el mismo cemento y el hormig贸n fundamental en todas las infraestructuras. Tanto el procesamiento del cemento como el del hierro de la ferraya que precisa altas temperaturas y por tanto suponen muchos gases de efecto invernadero (GEI) por las altas temperaturas a las que se tiene que procesar. El otro elemento de gran impacto es la arena y grava que supone una extracci贸n agresiva con eliminaci贸n de roca y ecosistemas, y tambi茅n GEI en su procesamiento y transporte.

La reconstrucci贸n adem谩s precisar谩 recursos econ贸micos considerables en forma de pr茅stamos y deudas, que primero recaer谩n en esas poblaciones pero tambi茅n en el resto de inversiones fundamentales del Planeta, siendo la clim谩tica, por su urgencia y dimensi贸n, la principal. La reconstrucci贸n de Irak precis贸 m谩s de 220 mil millones de d贸lares (2003 鈥 2014), algo que ni Irak con su petr贸leo se pod铆a permitir. Se carg贸 en forma de deuda, y tambi茅n a lo que entienden como comunidad internacional (para algunas cosas s铆 que saben emplear ciertos conceptos).

La seguridad energ茅tica por delante de la lucha clim谩tica

Ahora, adem谩s, con la guerra de Ucrania la seguridad energ茅tica de los pa铆ses ricos se prioriza a la lucha contra la emergencia clim谩tica. Las agendas se modifican, pero creo que nuestros planteamientos tambi茅n.

Svitlana Krakovska, la principal cient铆fica ucraniana especializada en el clima, que ayud贸 a finalizar el 煤ltimo informe de la IPCC desde Kiev mientras Rusia invad铆a el pa铆s, vincul贸 esta guerra al cambio clim谩tico: 芦La quema de petr贸leo, gas y carb贸n est谩 provocando el calentamiento y los impactos a los que tenemos que adaptarnos. Y Rusia vende estos recursos y utiliza el dinero para comprar armas. Otros pa铆ses dependen de estos combustibles f贸siles; no se libran de ellos. Esta es una guerra de combustibles f贸siles鈥.

Extinction Rebellion Ucrania denunci贸 que los combustibles f贸siles est谩n financiando la invasi贸n de Rusia. Por ello extendi贸 la responsabilidad a la dependencia de la UE de los combustibles f贸siles rusos financi贸 la invasi贸n de Ucrania. Plantean que s贸lo deteniendo el abastecimiento de gas ruso de la empresa Gazprom se podr铆a acabar con la guerra en un d铆a. En Glasgow activistas de Extinction Rebellion bloquearon las oficinas de Seapeak, compa帽铆a que transporta gas ruso por mar.

Rusia es uno de los mayores productores de combustibles f贸siles del mundo, por lo que ser铆a vital en el esfuerzo internacional de eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero hasta ahora seg煤n Climate Action Tracker ha mostrado un compromiso insuficiente.

La amenaza nuclear

En cuanto se inici贸 la invasi贸n rusa de Ucrania, el primer d铆a ocurri贸 la toma de Chern贸bil鈥, que adem谩s de atrapar al personal presente (100 trabajadores y 200 de seguridad), por lo incipiente de la invasi贸n, tambi茅n sorprendi贸 al resto del mundo. Esta central sufri贸 un accidente en 1986 que se considera junto al de Fukushima de los mayores en el sector de la energ铆a nuclear del mundo. Su ubicaci贸n es una zona de exclusi贸n, por la presencia a煤n de desechos radioactivos y de partes que no se han desmantelado todav铆a muy peligrosas. Distintos art铆culos aluden a ser Chern贸bil la entrada al pa铆s por el norte. Entiendo que tras el efecto sorpresa, el ej茅rcito ruso se apoderaba de un enclave en el que se hacen fuertes pues nadie lo va a bombardear por los riegos que supone. En cierta forma se apoderaron de la mayor carga de explosivos radiactivos ya instalada en aquel pa铆s.

Mientras, tras la amenaza nuclear que domin贸 el ambiente pol铆tico de la Guerra Fr铆a, ahora retorna la posibilidad de que Rusia lo utilice. Obviamente, su efecto en la poblaci贸n de distintos pa铆ses puede ser terrible, y tambi茅n, como est谩 pasando en los distintos casos, perdurar durante generaciones. Pero sin duda el ambiental tambi茅n lo es, con su efecto tambi茅n en las personas. Y 茅ste, como lo demuestra el caso de Chern贸bil y todos el esfuerzo desde 1986, es imposible de contener.

Nuevamente se ha instaurado el p谩nico nuclear, y con 茅l, se acusa a Rusia de causarlo, lo que no es incorrecto. Pero tampoco se deber铆a limitar a eso. Vivir hoy en d铆a asumiendo nuestro consumo nuclear con todas esas centrales tambi茅n conlleva ese riesgo. Y m谩s si vives en el estado franc茅s. Pero la hipocres铆a de la OTAN y Occidente no tiene rival. Estados Unidos y la OTAN utilizaron bombas nucleares no solo en Jap贸n en 1945 sino tambi茅n en Iraq en 1991 y 2003, en Serbia en 2000 y en Siria en 2015.

De hecho la invasi贸n de Ucrania coincidi贸 con el aniversario del bombardeo de Serbia, el 24 de marzo de 2000. Como alguien apunta por ah铆 鈥渆l bombardeo de Serbia por la OTAN sent贸 un precedente 芦moral禄 para Ucrania鈥. El experto serbio en cuestiones medioambientales, el profesor Velimir Nedeljkovic, sostuvo que el uso de uranio empobrecido contra Yugoslavia por la OTAN en 1999 fue un 芦ecocidio a escala planetaria芦. Este experto aduce que, como en el caso de Jap贸n, la guerra ya hab铆a terminado. Para 茅l, el objetivo era bombardear Kosovo para probar como contaminar todo a trav茅s de los r铆os, ya que los r铆os de Kosovo fluyen al mar Egeo, al Negro y al Adri谩tico, con lo que contaminaron tres mares. Se calcula que la OTAN lanz贸 en Serbia unas15 Tm de uranio empobrecido, equivalentes a 170 bombas nucleares, similares a las lanzadas en Hiroshima. Despu茅s de eso, Serbia ha registrado el mayor 铆ndice de tumores malignos de Europa, con m谩s de 30.000 personas diagnosticadas de c谩ncer en los primeros 10 a帽os desde el bombardeo. Entre 10.000 y 18.000 de ellas murieron.

Con la invasi贸n de Ucrania, el premio Nobel de la Paz P茅rez Esquive tambi茅n contribuy贸 con sus reflexiones. Para ello record贸 su visita a Iraq en una misi贸n humanitaria en 1991. Y tambi茅n se detuvo en su experiencia ante el bombardeo radioactivo de la poblaci贸n iraqu铆 por la OTAN: 鈥渆l agua en Bagdad estaba contaminada por las radiaciones de las bombas con uranio empobrecido鈥. En 2003 la OTAN dispar贸 en Irak unos 10.000 proyectiles de uranio empobrecido, contaminando unas 350 zonas distintas de Iraq. En las dos guerras (1991 y 2003) se lanzaron sobre Iraq unas 1.200 Tm de esta munici贸n. En la actualidad, los iraqu铆es se enfrentan a unos 140.000 casos de c谩ncer, registr谩ndose entre 7.000 y 8.000 nuevos cada a帽o, y duplic谩ndose y triplic谩ndose los de mama, pulm贸n, linfoma, y leucemias.

Debemos recordar que las armas nucleares producen estragos a tres niveles distintos: a trav茅s de energ铆a t茅rmica, a trav茅s de energ铆a cin茅tica y por 煤ltimo por energ铆a radioactiva. Las tres suman un efecto devastador para la Vida (para toda la Vida), y en el caso de la radioactiva perdura durante a帽os.

El impacto ambiental de los ej茅rcitos

El 11 y 12 de marzo Bake-Ekintza Antimilitarista celebr贸 en Donostia junto al Centre Del脿s la Escola de Pau (Escuela de Paz) bajo el ep铆grafe 鈥淧acifismo y antimilitarismo desde los movimientos sociales y retos en un marco de polarizaci贸n y militarizaci贸n globales鈥. El momento no pod铆a ser m谩s oportuno, y creo que la respuesta demostr贸 la necesidad que ten铆amos todas por compartir y debatir ante la conmoci贸n provocada por el cariz que la guerra hab铆a tomado en Ucrania. La reflexi贸n fue muy positiva, tambi茅n para reafirmarnos en nuestro anti-militarismo y la sinraz贸n de la guerra. Y la sinraz贸n de los ej茅rcitos. Obviamente. Porque entiendo que si no se armaran, si no se alimentaran, no se utilizar铆an y no se plantear铆an como forma de solucionar situaciones indeseadas. Como dec铆a La Polla Records 鈥渘o han hecho los misiles para no explotar鈥.

Y adem谩s los ej茅rcitos no se crean de la nada, como bien ha ilustrado este conflicto. Est谩n ah铆 y se est谩n preparando, armando y manteniendo para eso. En su d铆a a d铆a, esos ej茅rcitos tambi茅n tienen su alto impacto ambiental. No se puede minimizar. Los estadios previo y posterior, como son su preparaci贸n en paz, y la posguerra (reconstrucci贸n, etc.) conllevan grandes impactos ambientales, si bien no tan dr谩sticos y terribles como los de la propia guerra.

Son impactos que se corresponden sobre todo con el uso de combustibles de sus veh铆culos (emisiones de GEI, contaminaci贸n), y que contabiliza por la mitad de sus emisiones (tomando el caso estudiado del ej茅rcito noruego) (por otro lado de estas emisiones la mitad corresponden tambi茅n con el ej茅rcito del aire). A ellos sumar el gran volumen de residuos, muchos altamente t贸xicos, la contaminaci贸n asociada a las municiones (metales pesados, explosivos, etc., uno los casos m谩s destacables es la contaminaci贸n por TNT, o trinitrotolueno, que sin explotar es altamente nocivo tambi茅n para el medio ambiente y los humanos) o incluso las asociadas al resto de su log铆stica (oficinas, inform谩tica o construcci贸n (y destrucci贸n) de infraestructuras, producci贸n de armamento) y otras. Como en cualquier otra actividad a todo ello habr铆a que sumar los impactos y gases de efecto invernadero asociados a toda la fase de extracci贸n de los recursos precisos, que tambi茅n son altos y muchos de muy graves consecuencias.

Todos ellos conllevan tambi茅n grandes impactos clim谩ticos. En la misma reuni贸n, el Centre Del脿s compart铆a uno de sus muchos informes1,el n潞 49 鈥淐risis clim谩tica, fuerzas armadas y paz ambiental鈥.2 Ir贸nicamente, los ej茅rcitos tienen tambi茅n otro cometido en la emergencia clim谩tica que no es otro que el defender a aquellos responsables de esa emergencia y que se enriquecen de ella, a las empresas transnacionales, defender las fronteras de los pa铆ses enriquecidos de migrantes clim谩ticos, defender el acceso a recursos energ茅ticos y vitales, etc.

A nivel clim谩tico es referencial el trabajo de Nick Buxton y Ben Hayes (2015), 鈥淐ambio clim谩tico S.A.鈥1. En 茅l llama la atenci贸n la enorme responsabilidad del ej茅rcito estadounidense en la emergencia clim谩tica: si EEUU es el principal pa铆s responsable de esta emergencia, su ej茅rcito es el mayor responsable2. El Departamento de Defensa de EEUU es el mayor consumidor de energ铆a del pa铆s y el mayor consumidor institucional de petr贸leo del mundo3, como es el ej茅rcito con el mayor presupuesto del mundo. Por tanto es el mayor emisor institucional de gases de efecto invernadero. S贸lo su huella de carbono excede a la de unos 140 pa铆ses. Entre 2001 y 2017 fue responsable de la emisi贸n de 1.220 millones Tm de gases de efecto invernadero, el equivalente a las emisiones anuales de 257 millones de coches4. Su consumo anual de electricidad supone 4,1 millones Tm de gases de efecto invernadero (2020), 1 mill贸n de toneladas m谩s que las emisiones, por ejemplo, de Suiza (2017).

El ej茅rcito USA, el mayor responsable clim谩tico

Hay que hacer la reflexi贸n sobre la participaci贸n de este ej茅rcito en numerosos conflictos con grandes impactos ambientales y clim谩ticos, as铆 como en guerras por el control de recursos energ茅ticos, y por tanto de m谩s emisiones. Por ello, su responsabilidad clim谩tica no se limitar铆a tan solo a su consumo y emisiones directas.

Y cerca se hallar铆an los 24,8 millones de Tm de CO2 de la industria militar de la UE que equivaldr铆a a 14 millones de coches al a帽o (el parque total de Portugal, Grecia y Noruega juntos). El Centre D猫las tambi茅n calcul贸 las emisiones del ej茅rcito espa帽ol que alcanzar铆an 2,7 millones de Tm de CO2 (2019), el equivalente a las de todos los coches de Madrid en un a帽o.

Adem谩s de en los campos de batalla, o per s茅, cualquier campo o espacio al que se lleve la guerra, grandes impactos ocurren tambi茅n en los lugares de entrenamiento, en los campos de tiro y campos de prueba de armamento, como bien conocemos aqu铆, en el Pol铆gono de Tiro de las Bardenas, usado para ese prop贸sito desde 1951 y actualmente usado por la OTAN. El informe del Centre D猫las recoge las implicaciones tanto de los ej茅rcitos como de las guerras en la alteraci贸n y desaparici贸n de ecosistemas, a partir de las conclusiones de otro informe7.

