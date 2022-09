–

Cemil Bayik, co-presidente de la Unión de Comunidades de Kurdistán (KCK), explica su perspectiva sobre los últimos acontecimientos en Kurdistán, Oriente Medio y el mundo. A su vez, destaca la importancia del líder kurdo, encarcelado en Turquía, Abdullah Öcalan para la política. También habla sobre la ayuda directa de la OTAN para el uso de armas prohibidas por parte del Estado turco en Bashur (Kurdistán iraquí), el éxito de las modernas tácticas de guerrilla contra el ejército turco y la profundización de la crisis en Irak

-El líder del pueblo kurdo, Abdullah Öcalan, sigue sometido a un fuerte aislamiento en la isla-prisión turca de Imrali. A pesar de ello, la agenda en Turquía gira en torno a él. ¿Cómo valora esta situación?

-La vigilia en Estrasburgo por la libertad física de Rêber Apo continúa, al igual que la campaña que lanzaron los sindicatos en el Reino Unido. Recientemente, cientos de intelectuales y escritores han hecho declaraciones. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para saludar y presentar mis respetos a todos aquellos que se oponen a la política genocida del Estado turco y luchan por la libertad física de Önderlik (Abdullah Öcalan). Están librando una lucha muy importante. Porque defender a Rêber Apo significa defender la libertad, la democracia, los pueblos del mundo y los valores humanos. Hay muchas razones por las que el aislamiento contra Önderlik se ha vuelto tan severo. En primer lugar, tienen miedo de Rêber Apo. No quieren que su voz llegue a los pueblos. Porque saben muy bien cuánto afecta a los pueblos.

Otra razón para el creciente aislamiento es que los dirigentes llevan 24 años en prisión y el año 25 está a punto de comenzar. Según la legislación europea, el Estado turco debe reconsiderar la condena impuesta a Önderlik. De hecho, Rêber Apo tiene que salir de la cárcel. Pero Turquía quiere mantenerlo en prisión hasta el final y destruirlo. Por eso, hacen acusaciones falsas desde el punto de vista jurídico. Por ejemplo, dicen que “ha cometido una falta disciplinaria”. El Estado turco tiene que presentar una respuesta oficial a Europa antes de septiembre. El Estado turco quiere impedir la liberación de Rêber Apo con estas falsas sanciones disciplinarias. Nuestro pueblo, especialmente los abogados, deben entender esto muy bien y tomarlo en serio. Deben derrotar los fraudes legales del Estado turco.

No importa lo que haga el Estado turco, no puede cortar la conexión de Önderlik con el pueblo kurdo, el PKK, los pueblos del mundo y la humanidad. Esto no es posible. Hoy, Rêber Apo ocupa un lugar en el corazón de todos los pueblos, especialmente de las mujeres. No es posible que el Estado turco cambie esto. Por lo tanto, sólo se engaña a sí mismo. Las ideas y la filosofía de Rêber Apo se difunden día a día. Los que luchan por la libertad, la democracia y el socialismo abrazan cada día más a Rêber Apo. Rêber Apo dijo: “Estoy donde están mis Escritos de Defensa”. Los Escritos de Defensa de Rêber Apo están ahora en todas partes. Todos los que leen y entienden a Rêber Apo lo abrazan. Por eso, los cuadros de este movimiento, más que nadie, deben asegurarse de que las ideas de Rêber Apo se difundan aún más. Apoyar a Rêber Apo significa apoyar al pueblo kurdo y oponerse al fascismo y al genocidio del AKP-MHP.

-Los ataques genocidas del ejército turco contra las zonas de Zap, Avaşîn y Metîna en el Bashur continúan. Los guerrilleros están oponiendo una resistencia épica a estos ataques. Las recientes declaraciones de las HPG (Fuerzas de Defensa del Pueblo) muestran que el ejército turco tiene más de 1500 armas químicas en Bashur sólo este año. El Estado turco también ha publicado recientemente un vídeo que demuestra que utiliza armas químicas. A pesar de ello, no pueden acabar con la resistencia de la guerrilla. ¿En qué momento se encuentran la resistencia guerrillera y la guerra?

-Rêber Apo ha dicho que la mayor de las tecnologías es el propio ser humano. Porque es el humano quien es capaz de utilizar la tecnología. Hoy podemos ver esto muy claramente en Zap, Avaşîn y Metîna. El Estado turco utiliza todo tipo de armas nucleares, de fósforo, termobáricas y químicas. Los aviones de reconocimiento sobrevuelan las zonas decenas de veces cada día. Utilizan tanques, artillería, misiles, simplemente todo lo que tienen. La OTAN les apoya, Barzani les ayuda en todo lo posible y también utilizan bandas (fuerzas indirectas islamistas). Pero todavía no han podido conseguir ningún resultado. Esto demuestra que la guerrilla se ha preparado contra todas las técnicas del Estado turco. Por eso asesta fuertes golpes al Estado turco. El enemigo tenía como objetivo ocupar estas zonas en pocas semanas y eliminar a la guerrilla.

Hoy, más de cuatro meses después del inicio de los ataques de este año, todavía no pueden dar un paso adelante, están atascados contra la guerrilla. Tienen muchos problemas. Incluso bombardean los cadáveres de sus propios soldados para que nadie pueda encontrarlos. Al mismo tiempo, difunden todo tipo de propaganda entre el pueblo. Dicen que están dando un golpe a las guerrillas y que, por lo tanto, están librando una guerra especial. Muchos de sus soldados mueren aquí, pero no publican la mayoría de sus identidades. Anuncian sólo algunas de ellas. De este modo, el Estado turco quiere mantener viva la fe del pueblo. Y utilizan esto para llevar a cabo su propia política. La guerrilla tiene en su poder los cuerpos de numerosos soldados y ha publicado sus nombres. Los guerrilleros han anunciado incluso las placas de identificación de los soldados para que todo el mundo les crea. También han hecho un llamamiento a las familias para que vengan a recoger los cuerpos. Así que la razón por la que el Estado turco utiliza tantas armas prohibidas y armas químicas es porque está perdiendo contra la guerrilla.

Felicito a las guerrillas del HPG y de las YJA Star (Unidades de Mujeres Libres). Defienden el honor del pueblo kurdo y la humanidad. Sacrifican sus vidas por ello. Son leales a Rêber Apo, a los guerrilleros y a los şehits (mártires), se basan en la filosofía e ideología de Rêber Apo, aman al pueblo, la libertad, la democracia y su tierra. Han optado por una resistencia heroica. Por eso son héroes no sólo del pueblo kurdo sino también de la humanidad. Porque luchan contra el fascismo y el genocidio, y dan su vida por ello. Por eso, todo el mundo debería unirse en torno a las y los guerrilleros y aumentar sus protestas. No hay que dejar toda la carga sobre los hombros de la guerrilla, que ya está cumpliendo con su deber. Todo el mundo debe luchar en todas partes con el mismo espíritu de la resistencia guerrillera. Últimamente, ha habido algunas protestas, pero no son suficientes. Es necesario que haya más protestas.

Nuestros amigos y amigas de Zap, Avaşîn y Metîna están luchando bajo grandes dificultades. Tal vez no coman durante días, tal vez no puedan bañarse durante meses, tienen un arma en sus manos y resisten contra la técnica del enemigo día y noche. Están asestando grandes golpes al Estado turco. Todo el mundo tiene que ver esto. La siguiente actitud sería errónea: “Dejemos que la guerrilla libre una lucha en estas condiciones y digamos simplemente: ‘Somos sus camaradas, les somos leales’, pero no cumplamos con nuestros deberes”.

La táctica que está utilizando la guerrilla es una táctica nueva. Por eso están asestando grandes golpes al Estado turco. Esto no sólo lo decimos nosotros, sino también quienes fueron miembros de las fuerzas especiales del Estado turco. Admiten que la guerrilla se ha renovado, que se ha hecho muy fuerte. Y admiten que no pueden lograr ningún resultado contra la guerrilla. Tal vez, algunos consideren lo que decimos como una exageración, pero el propio enemigo admite que esto es así. Por lo tanto, no hay exageración, simplemente decimos la verdad. Todo el mundo tiene que ver esto y hacer su parte. Una vez más, me gustaría felicitar a las y los guerrilleros de las HPG y de las YJA Star. Están realizando grandes acciones heroicas. Están dando un ejemplo para todo el mundo. Todo el mundo gana fuerza con esto.

La guerrilla está utilizando actualmente tácticas de túnel y de equipo. Como éstas se complementan, el Estado turco está recibiendo fuertes golpes y no obtiene ningún resultado a pesar de su moderna tecnología y táctica. Por eso están atascados. No saben cómo salir de su situación actual. Por eso, quieren intensificar la guerra en algunos lugares. Pero tampoco pueden obtener resultados de esto. Dondequiera que intenten salir, simplemente se atascan aún más. Cada vez reciben más golpes fuertes. Por eso se está librando una gran guerra. Esta guerra traerá el fin del AKP-MHP. Las fuerzas que luchan contra el fascismo tienen que tomar estos acontecimientos muy en serio. Tienen que considerar la lucha de la guerrilla como su propia lucha y cumplir con sus deberes.

-Hablaste de lo pesada que es la guerra en Bashur. Recientemente, la guerrilla también publicó el balance de la guerra de este año que ya lleva cuatro meses. Según el balance, 1.871 invasores han muerto y 84 guerrilleros fueron martirizados. El Estado turco ha utilizado 1.532 veces armas nucleares y químicas tácticas. ¿Cómo evalúa la fase más reciente de la guerra?

-Nuestro cuartel general publica regularmente balances. Estos balances muestran claramente la magnitud de la guerra. El Estado turco ha sufrido enormes golpes en esta guerra. La guerrilla también tiene mártires. Pero si comparamos, las pérdidas de la guerrilla no son tan grandes en comparación con la escala de la guerra que se libra. Este es el resultado de la lucha de la guerrilla contra la tecnología del enemigo. La guerrilla no sólo sufre pocas bajas, sino que asesta grandes golpes al enemigo y derrota su tecnología. Los pueblos que luchan por la libertad en todo el mundo pueden sacar muchas conclusiones de la resistencia de hoy en Zap, Avaşîn y Metîna. No deben luchar como antes, porque así no pueden obtener resultados. Pero si sacan conclusiones de la resistencia en Zap, Avaşîn y Metîna, si se entrenan en consecuencia, pueden continuar fácilmente sus luchas por la democracia y la libertad.

La situación no es la misma que antes. El sistema capitalista ha cambiado su tecnología y sus tácticas, especialmente contra la guerrilla. De modo que la guerrilla deja de ser una fuerza de libertad. Las guerrillas de las HPG y de las YJA Star también luchan contra el enemigo con nuevas tácticas. Por eso el Estado turco no puede lograr resultados a pesar de la ayuda de la OTAN, de Barzani y del uso de armas químicas. Los amigos que luchan en las Zonas de Defensa de Medya (zonas del Kurdistán iraquí controladas por la guerrilla) son un ejemplo no sólo para nuestro movimiento o el pueblo kurdo, sino para toda la humanidad. Puede que los guerrilleros estén librando esta lucha en condiciones muy difíciles, pero la libran conscientemente. Es decir, saben lo que hacen por el PKK, por el pueblo, por la humanidad. Si no fueran conscientes, si no hubiera una fuerte voluntad, una fuerte camaradería, no habría una lucha fuerte. Nadie podría vivir en esas zonas ni siquiera un solo día.

Las y los guerrilleros llevan más de cuatro meses de resistencia sin tregua (contra los ataques del Estado turco en Bashur). La filosofía y la ideología de Rêber Apo son la base de esta resistencia épica en circunstancias tan difíciles. La guerrilla está cumpliendo heroicamente con su deber. Lo que se requiere de todos es que comprendan la lucha de la guerrilla en esas condiciones y cumplan su deber sobre esta base. Sabemos en qué difíciles circunstancias lucha la guerrilla. Por eso pensamos constantemente en cómo podemos ser dignos de esos amigos, cómo podemos aumentar la lucha. No tenemos otro objetivo que ese. No importa lo que hagamos por esos amigos, no podemos pagar nuestra deuda. Porque ellos cumplen un deber histórico para nosotros, para nuestro pueblo, para la humanidad.

Si las y los guerrilleros resisten heroicamente en esas condiciones, tenemos que luchar más con ese espíritu y voluntad fuera (de las montañas). Tenemos que ser dignos de esos amigos y amigas. Los amigos (de la guerrilla) deben saber que, pase lo que pase, pagaremos nuestra deuda con ellos y lucharemos sobre esta base. Los amigos y amigas también deben saber que, por mucha propaganda que haga el enemigo, el Estado turco ha perdido contra la guerrilla y perderá aún más. Sobre esta base, me gustaría felicitar una vez más a las y los guerrilleros de las YJA Star y las HPG, y expresar mi gratitud.

-En la reunión de la OTAN en España, se aceptaron nuevos miembros en la alianza atlántica. Para aceptar a estos miembros, se cumplieron las exigencias del Estado turco. ¿Cuáles son las exigencias del Estado turco? Dice que la OTAN debe ayudar a Turquía, que debe apoyar y no oponerse a la guerra contra el PKK, y que debe entregar armas. En otras palabras, el Estado turco exige que nadie se oponga a él, haga lo que haga. El Estado turco no tiene el poder de luchar contra el PKK y de cometer un genocidio. Esta política de genocidio fue desarrollada en Lausana y el Estado turco simplemente está llevando a cabo esta política. La OTAN apoya la insistencia del Estado turco en la política de genocidio y liquidación. Por lo tanto, me gustaría hacer el siguiente llamamiento a la OTAN: no sean socios de la política de genocidio del Estado turco. No deben hacer política con Turquía contra los kurdos. Los kurdos ya no son como antes, han tomado la decisión de alcanzar la libertad y han pagado un precio por ello. Por lo tanto, nadie podrá beneficiarse del genocidio contra los kurdos.

Recientemente, se celebró una reunión en Teherán. Allí, Turquía pidió tanto a Rusia como a Irán que aceptaran sus demandas. ¿Cuáles son las demandas de Turquía? La liquidación del PKK, el genocidio del pueblo kurdo. Especialmente la ocupación de nuevos territorios en Rojava (Kurdistán sirio). Quieren eliminar por completo el estatus de Rojava. El AKP-MHP exigió esto en Teherán, pero sus demandas no fueron aceptadas. Pero esto no significa que no se haya aceptado nada en esta reunión. De hecho, se tomaron algunas decisiones en cuanto al restablecimiento de las relaciones de Turquía con Siria, la llegada del régimen sirio al poder en Rojava y en cuanto al intercambio de inteligencia. Pero estas no son las exigencias de Erdogan. Por eso, poco después fue a Sochi y se reunió con Putin. Allí exigió más a Putin. A su regreso a Turquía, Erdogan dijo: “Nos centraremos en el norte y el este de Siria con Putin, trabajaremos juntos”. Esta declaración lo demuestra todo.

En Sochi, Rusia obviamente hizo algunas promesas. Prometieron no cerrar el espacio aéreo (en el norte y el este de Siria). Esto se puede ver claramente en la práctica. Porque no levantan la voz contra los ataques aéreos del Estado turco. También hay intercambio de inteligencia. Por eso el Estado turco ha aumentado sus ataques contra el norte y el este de Siria después de la reunión de Sochi. La ocupación y los ataques contra el norte y el este de Siria han continuado ininterrumpidamente. Si Rusia no hubiera allanado el camino para estos ataques, el Estado turco no habría podido atacar. El Estado turco masacra cada día a niños, mujeres y ancianos.

Tanto Estados Unidos como Rusia son responsables de estas masacres. Nuestra gente en Rojava también dice esto, por lo que no retroceden ante los ataques. Dicen: “Cueste lo que cueste, no renunciaremos a nuestras tierras, resistiremos hasta el final”. Esto es lo correcto. No hay otro camino para nuestro pueblo que la resistencia. Sólo pueden vivir resistiendo. Estos poderes no han dado nada a nuestro pueblo, excepto la masacre, el exilio, la migración y el cambio demográfico. Mientras no se cambie la política de genocidio que estas potencias desarrollaron en Lausana, las masacres contra los kurdos continuarán. Nuestro pueblo debe saberlo bien. Ante todo, nuestro pueblo debe creer en sí mismo. No deben esperar nada de nadie.

Turquía quiere establecer relaciones con el régimen sirio, pero no será fácil. Hay grandes problemas. En Idlib, hay un gobierno apoyado por el Estado turco, y éste ha ocupado muchos lugares y ha creado un falso ejército formado por miles de miembros de bandas (proxies islamistas). ¿Cómo va a funcionar esto? Otro punto importante es que recientemente una ministra de Erdogan dijo públicamente: “Atrajimos deliberadamente al pueblo sirio a Turquía. Teníamos un propósito. Por eso trajimos a millones de personas para cumplir nuestro objetivo. Nos aprovechamos de ellos, recibimos dinero de la UE (Unión Europea), obtuvimos enormes beneficios empleándolos a bajo precio en Turquía, trajimos todas las fábricas de Siria a Turquía, formamos un ejército con las bandas que había entre ellos y los utilizamos en todas partes. Y ahora queremos reasentarlos en Siria y en las zonas kurdas”. Todo esto lo dijo abiertamente. Durante años, la UE y Estados Unidos han pagado al Estado turco por estos refugiados. En otras palabras, han apoyado la política de genocidio de Turquía.

El pueblo y los combatientes de Rojava han luchado contra el ISIS y han asestado un gran golpe a estas bandas. Han salvado a la humanidad de una gran lacra. Por lo tanto, la humanidad está en deuda con Rojava y el pueblo kurdo. Pero el Estado turco masacra a esta gente todos los días. Recientemente, en una escuela, martirizaron a los hijos de los que lucharon contra el ISIS. La UE y los Estados Unidos tienen que reconocerlo. En este sentido, no deben dar apoyo material y moral al Estado turco, y no deben ser su socio en esta política de genocidio. Nuestro pueblo debe saber que se está llevando a cabo una política muy sucia contra él. El Estado turco quiere evacuar las aldeas (en Rojava) y obligar a la gente a huir. Por eso están atacando las aldeas. Cueste lo que cueste, nadie debe abandonar sus pueblos. Si la gente se va, el Estado turco logrará su objetivo.

El Estado turco también pretende debilitar el movimiento eliminando a los cuadros y a los dirigentes. Este es el tipo de táctica que están llevando a cabo en este momento. En otras palabras, quieren debilitar tanto al pueblo como a las fuerzas militares. El Estado turco quiere que Erdogan se mantenga en el poder masacrando a los kurdos. Nuestro pueblo debe recordar esto y prepararse de todas las maneras posibles. Deben luchar contra quien les sea hostil.

-Al entrar en el proceso electoral, el papel de los kurdos no puede seguir siendo ignorado. Los que no vieron la voluntad y la demanda de millones de kurdos -incluida la prensa que se autodenomina opositora- durante las celebraciones de Newroz (año nuevo kurdo, 21 de marzo) de este año, ahora organizan mítines en el Kurdistán, supuestamente para escuchar las demandas del pueblo. El HDP (Partido Democrático de los Pueblos), por el contrario, ha adoptado una postura clara al decir “somos la fuerza de las soluciones”. ¿Qué puede decir de esta situación contradictoria?

-La postura del HDP es adecuada, tiene que entenderse a sí mismo como la fuerza de las soluciones. Tiene que decir “somos los que debemos resolver todos los problemas que existen en Turquía”. Con este objetivo, tienen que anunciar su programa y hacer política en consecuencia. Esto fortalecerá tanto al HDP como a las fuerzas socialistas de la democracia y la libertad, así como a Turquía en su conjunto. Esto es lo correcto. A pesar de las espectaculares celebraciones de Newroz que tuvieron lugar este año, los políticos y la prensa de Turquía las ignoraron. Esto no significa que no lo vieran, de hecho, lo vieron muy bien. Esa es la razón de su miedo. Porque habían afirmado: “Hemos acabado con el PKK, el HDP ya no puede salir a la calle, el pueblo kurdo estará ahora a nuestro servicio”. Esto es lo que pensaban. Pero durante el Newroz de este año, vieron que no era así y que en realidad era lo contrario. Por lo tanto, trataron de ocultar este hecho. Pero haciendo esto, no conseguirán nada. Esto sólo les llevará a su fin.

Todo el mundo dice que los kurdos desempeñan un papel clave en las próximas elecciones. Esto es cierto. Sin embargo, los principales partidos no están actuando de acuerdo con lo que dicen. Vuelven a acercarse con la vieja mentalidad, la vieja política; están calculando cómo engañar a los kurdos. Quieren ganar votos kurdos en las elecciones para completar la masacre de los kurdos. Pero hoy, el pueblo kurdo es consciente de ello. Los kurdos llevan años luchando y pagando el precio. Nadie puede engañar así a los kurdos. Esa época ha terminado. Por lo tanto, todo el mundo debe acercarse a los kurdos correctamente. Los kurdos quieren respuestas a sus preguntas por parte de todos: ¿cuál será el enfoque de Rêber Apo? ¿Aceptas la injusticia que ha sufrido Rêber Apo o no? ¿Qué quiere hacer con el problema kurdo? ¿Continuará con el genocidio kurdo o abandonará esta política y aceptará a los kurdos como pueblo y les dará sus derechos? ¿Qué va a hacer con la democracia? El pueblo kurdo espera respuestas a estas preguntas. Nadie puede tratar a los kurdos como antes. Los kurdos tienen sus propios principios, objetivos y valores. Nadie puede conseguir el apoyo de los kurdos con la ayuda de dinero, engaños, tácticas y mentiras.

Ciertos círculos en Turquía se han dado cuenta de que la era del AKP-MHP ha terminado y quieren reemplazarlos con alguien de la “Mesa de los Seis”. Algunas personas de la “Mesa de los Seis” esperan llegar al poder. Por lo tanto, dicen “haremos la paz”. Sin embargo, no explican cómo van a hacerlo. No pueden engañar a los kurdos con esto. Cometieron muchas masacres y atrocidades, y siguen haciéndolo con Rêber Apo y el pueblo kurdo. Ustedes apoyan la decisión de la guerra, apoyan el aislamiento, apoyan el exterminio de los kurdos, ¿cómo pueden engañar a los kurdos en esta situación? Dicen: “Olviden lo que pasó, hagamos la paz y sírvannos”. Esa reconciliación no es posible. Creen que pueden engañar a los kurdos yendo de nuevo a Roboski y fingiendo que son amigos de los kurdos. Los que son amigos de los kurdos deben oponerse al aislamiento, oponerse a la guerra, aceptar al pueblo kurdo y dar a los kurdos sus derechos. Cuando digan: “La política que hemos hecho hasta ahora ha sido errónea, hemos sido hostiles con el pueblo kurdo, queremos aceptar al pueblo kurdo y darle sus derechos”, entonces podrán hacer la paz. De lo contrario, sólo se engañan a sí mismos, pero no pueden engañar a los kurdos. Los kurdos deberían decir abiertamente a los que hacen esa propaganda: “¿Están ustedes en contra de la política de genocidio? ¿Cómo quieren resolver el problema kurdo? ¿Cómo quieren acabar con el aislamiento? ¿Cómo van a abrir la puerta de las cárceles? ¿Has decidido hacer todo esto o no? Di estas cosas abiertamente”. Así es como hay que crear presión. O toman medidas o seguirán llevando a cabo la política del genocidio. Creemos que es importante que todo el mundo entienda esto.

-Últimamente, otro acontecimiento que realmente duele ha sido la política de destrucción y saqueo contra la naturaleza del Kurdistán. Este tema ha estado a la orden del día, especialmente en las redes sociales. ¿Qué puede decir sobre la reacción contra la destrucción ecológica y la hipocresía mostrada contra la naturaleza del Kurdistán?

-El Estado turco es anti-kurdo, quiere eliminar todo lo que se llame Kurdistán o kurdo. No lo oculta, sino que dice abiertamente que ese es su objetivo. Está completamente centrado en este objetivo y ha ligado su destino a él. El Estado turco dice: “O mantengo mi poder destruyendo a los kurdos o desapareceré”. Los que han llegado al poder en Turquía en el pasado se mantuvieron en el poder sobre esta base. Los que estaban a favor de la continuación del genocidio kurdo llegaron al poder y se mantuvieron en él sobre esta base. De lo contrario, no les habría sido posible mantenerse en el poder. El AKP-MHP prometió continuar el genocidio. Pero a pesar de utilizar todos los medios a su disposición, no lograron resultados. Por eso su poder está llegando a su fin. Esta es la razón de la ilimitada enemistad que el AKP-MHP exhibe. Está cortando árboles, bombardeando por todas partes, construyendo presas, obligando a la gente a huir de sus casas, deteniendo y torturando, matando gente en las cárceles y haciendo todo lo posible para eliminar la posibilidad de vida kurda.

La tala de árboles en Dersim y Botan (regiones de Bakur, Kurdistán turco) no puede explicarse simplemente por el hecho de que estos árboles se venden y se gana dinero con ellos. Este es el resultado de la política del genocidio. Es importante que todo el mundo lo entienda. La razón por la que atacan el medio ambiente del Kurdistán es porque quieren cometer un genocidio. Porque el pueblo kurdo puede sobrevivir en base a sus recursos naturales. La naturaleza es la fuente de la vida. Si se seca esta fuente, no existe la vida. Esta es una de las razones por las que el pueblo kurdo vive una situación difícil y se enfrenta a obstáculos hoy en día. Porque en el Kurdistán hay destrucción, muerte y eliminación por todas partes. Un pueblo que vive en una situación así, por supuesto, experimentará dificultades. Nuestro pueblo tiene que superar estas dificultades, y la manera de hacerlo es rechazar la política del Estado turco en el Kurdistán y oponerse a ella con valentía. El Estado turco puede matar, pero ya lo hace cada día. Está destruyendo la base de la vida del pueblo kurdo. Por lo tanto, quiere matar a todo el pueblo kurdo. Oponerse a su política y pagar el precio significa impedir el genocidio. Esto les dará su patria, su tierra, sus valores, su libertad y su identidad. Hay silencio cuando se mata a las mujeres, silencio cuando se talan los bosques, silencio cuando se bombardea todo, silencio cuando se construyen presas, silencio cuando se ejecuta a la gente en las cárceles. Pero esto es inaceptable. Este silencio tiene que terminar, nuestra gente tiene que decir “basta”. Cortar todos los árboles es una justificación para un levantamiento, matar a las mujeres es una justificación para un levantamiento, intentar saquear un lugar con la excusa de construir minas es una justificación para un levantamiento. No se debe permitir el saqueo de la tierra. Si todo el mundo se une y se alía, el Estado turco no podrá hacer ninguna de estas cosas. Si hace estas cosas, lo hace por el silencio. Todo el mundo está esperando a los demás. Pero esto es un error. Nadie debería esperar a los demás. Todo el mundo debería ver lo que se está saqueando como su propia propiedad y oponerse a ello. Deberían ver a las mujeres asesinadas como a sus propias hijas y esposas, y defenderlas. Deben hacer de todos estos sucesos un motivo de sublevación. Si lo hacen, el enemigo no podrá continuar con su política.

-En Irak reina el caos. Por supuesto, una de las razones de este caos fueron las protestas que surgieron tras la masacre cometida por el Estado turco en la aldea kurda del sur de Perex, en la zona de Zakho. ¿Cómo valora la última situación en Irak?

-Cuando ocurrió la masacre de Perex, hubo una fuerte reacción entre el pueblo iraquí, y parece que esta reacción sólo se hará más fuerte. Esto afectará al pueblo kurdo, al pueblo árabe de otras regiones y creará un movimiento muy fuerte contra Turquía. Ciertas fuerzas vieron que el pueblo kurdo se beneficiaría de esta situación y que el concepto contra los kurdos y el PKK recibiría un duro golpe. Por lo tanto, intervinieron y cambiaron la agenda. Convirtieron la reacción contra el Estado turco en una reacción contra Irán, y sacaron a Turquía y la masacre de Perex de la agenda. Crearon una agenda completamente diferente en Irak y Oriente Medio. Sin embargo, la masacre de Perex no es un tema que pueda ser eliminado de la agenda así como así. Esta masacre debe mantenerse en la agenda constantemente. No fue una masacre accidental. Con esto, querían asustar a la gente del Kurdistán del Sur, a los que se oponen a Turquía, para asegurarse de que nadie se oponga a Turquía. Pero Turquía tiene objetivos claros: quiere apoderarse de Mosul, Kirkuk y de todo el Kurdistán del Sur. Si se apodera de estos lugares, significa hacerse muy poderosa en la política de Irak, de modo que todo Irak estará al servicio del Estado turco. Para conseguirlo, pretenden obligar a la población local a huir. Porque para desarrollar la ocupación y tomar el poder en Irak, quieren que no quede nadie que esté en su contra. El Estado turco ve que Irak es débil y que no tiene poder para enfrentarse a ellos. Barzani también está de su lado, e incluso algunas partes de Irak están actuando junto al Estado turco. Como Turquía es miembro de la OTAN, ésta no se opone a esta política, de hecho, la apoya.

Después de las elecciones, querían formar un gobierno con Barzani, Sadır y otros. Pensaron que se harían con la presidencia, así como con el gobierno de Irak, y planeaban dar nuevos pasos sobre esta base. Incluso el propio Erdogan dijo: “Una nueva situación surgirá en Irak después de las elecciones”. Turquía, Barzani y el nuevo gobierno, con el apoyo de la OTAN, iban a erradicar el PKK y luego completar el genocidio kurdo. Pero este plan ha fracasado. Los que son amigos de Irán y que querían hacerse con el gobierno frustraron su plan. En resumen, las contradicciones relacionadas con Estados Unidos continúan en Irak. Después de las elecciones, el proceso no fue como lo habían planeado. Desde que este plan no se materializó, Irak se ha visto cada vez más empujado hacia una guerra civil. Todavía no está claro si estallará una guerra civil o no. Los que no están a favor de la guerra civil están tratando de formar un gobierno, y están planeando ir a elecciones después de un período con este gobierno. Sin embargo, esto tampoco funcionará. Porque en las últimas elecciones vimos que el 80% de la gente no votó. Esto demuestra el descontento de la gente con los partidos actuales y este tipo de política.

El pueblo iraquí quiere cambios fundamentales, y lo ha expresado muchas veces. Por lo tanto, renovar las elecciones no solucionará los problemas a los que se enfrenta Irak en la actualidad. También existe la posibilidad de una guerra civil. Si esta situación se produce en Irak, conducirá a la desintegración del país y provocará grandes peligros. Turquía está a favor de la inestabilidad de Irak. La razón más importante de la falta de estabilidad en Irak es Turquía. Utiliza sus relaciones con Barzani y algunos grupos suníes. Irak ya es débil y Turquía presiona a Irak e impide la solución de los problemas actuales. Turquía está tratando de realizar su objetivo, que es apoderarse de Mosul y Kirkuk, manteniendo a Irak débil. Ya están trabajando para lograr estos objetivos en Irak.

De hecho, si Irak se ve arrastrado a una espiral de guerra civil, pueden atacar Shengal y Makhmur junto con Barzani, y lanzar ataques más amplios contra las zonas de defensa de Medya. Todo esto es una posibilidad, y todo el mundo debería tomar precauciones en consecuencia. Si no se produce una guerra civil, esto no significa que el peligro haya desaparecido y los problemas se hayan resuelto. El nuevo gobierno que se forme continuará con la política de Turquía, el PDK (Partido Democrático de Kurdistán) y los Barzani. Esto creará nuevos problemas. Por lo tanto, Irak es un campo importante para todos. Todo el mundo tiene sus manos en él. Esto provoca nuevos peligros tanto para Irak como para Oriente Medio. Evitar la desintegración del país y desarrollar un Irak democrático también afectará a Oriente Medio. No se puede saber exactamente cómo evolucionará ninguna de estas situaciones. Sin duda, queremos que las fuerzas de la democracia eviten la desintegración de Irak y conduzcan a Irak hacia la democratización. Esto sólo puede realizarse con el paradigma de Rêber Apo. Lo que se ha puesto en marcha hasta ahora no ha resuelto los problemas de Irak, sino que los está agravando, profundizando las contradicciones y arrastrando a Irak hacia la desintegración. Es importante que hagamos comprender a todos esta realidad.

-Además de Irak, en los últimos días se han producido importantes acontecimientos en relación con Siria. El Estado turco anunció que iniciaría conversaciones con el régimen de Damasco, lo que fue duramente criticado por las fuerzas proxy islamistas aliadas de Turquía. La Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria también declaró el estado de emergencia ante los ataques turcos. ¿Cómo ve esta nueva situación en Siria?

-Sí, la administración de Rojava ha declarado el estado de emergencia. No han tomado esa decisión sin una razón. Porque todo el mundo sabe en qué condiciones se suele declarar el estado de emergencia en un país. Vieron que había un gran peligro y declararon el estado de emergencia para evitarlo, para defender su territorio y sus logros. Fue una buena decisión. Porque vieron que se estaba llevando a cabo una política y un plan. Tomaron esa decisión para impedir que se realizara ese plan y para proteger sus libertades. Pero, por lo que vemos, no están actuando de acuerdo con la decisión que ellos mismos han tomado. Está, por ejemplo, el reciente martirio de Jiyan y otros amigas. Han declarado el estado de emergencia, pero están organizando reuniones y conferencias como si no hubiera pasado nada, como si estuvieran en una fase normal. Esa amiga había asistido a una reunión abierta a todo el mundo, había pronunciado un discurso allí, y tras salir de la reunión, fue atacada por un dron armado del Estado turco.

Como han declarado el estado de emergencia, tienen que vivir en consecuencia y tomar precauciones. En un proceso así, no es necesario celebrar una reunión pública con amplia participación. Si tienen que celebrar reuniones, deberían hacerlo de otra manera. Esto es lo que lleva a pagar un gran precio. Creo que han aprendido una lección de estos últimos acontecimientos. Deben actuar y trabajar en completo secreto. Porque se ha dictado una sentencia de muerte contra los dirigentes y los cuadros de allí. Y el Estado turco está ejecutando esta sentencia y seguirá haciéndolo. Por lo tanto, los dirigentes, los cuadros y los patriotas que son populares entre el pueblo no deben vivir y actuar como antes. Deben pasar completamente a la clandestinidad, deben trabajar en la clandestinidad y en secreto. Además, deben dar a conocer la guerra popular revolucionaria entre el pueblo y llevar a la práctica esta estrategia. Para ello, deben revisar constantemente todos sus preparativos, eliminando así los errores y las deficiencias. Deben prepararse para la guerra popular revolucionaria de todas las maneras posibles. El Estado turco está utilizando su tecnología muy eficazmente contra ellos y seguirá haciéndolo. Por lo tanto, deben protegerse contra esta tecnología. Hay que hacer preparativos subterráneos. En las ciudades y pueblos, hay que hacer preparativos de defensa y subterráneos. Deben llegar a un nivel en el que puedan establecer conexiones entre ellos bajo tierra. El Estado turco les corta el agua. Deben tomar medidas para ello, por ejemplo, cavar pozos. Deben almacenar suministros y medicinas. Deben entrenar al pueblo en el uso de las armas y prepararlo para la guerra. El pueblo debe ser capaz de defenderse por sí mismo, para lo cual debe someterse a entrenamientos y simulacros. Deben actuar con una única coordinación. Supongo que han aprendido las lecciones de las experiencias en Afrin. Esos errores no deben repetirse. Por lo que podemos entender de las declaraciones, están haciendo preparativos para la guerra popular revolucionaria. Esto es un buen avance, pero también deben completar rápidamente los aspectos que faltan. Tengan plena confianza en sí mismos, luchen con sus propios medios, no presten atención al exterior. Todas las diferentes potencias forman parte de los planes contra ellos, todas están calculando cómo engañarlos y tomar el control de ellos. Pueden estar en contacto con estos poderes, pero no deben actuar según sus deseos. Escúchense siempre a sí mismos, pregúntense cómo pueden derrotar los planes para mantener su libertad y cómo pueden proteger su revolución.

Ahora Rusia e Irán intentan dominar toda Siria. Turquía quiere eliminar a los kurdos y está tratando de desarrollar relaciones con Siria sobre esta base. Estos intentos se están llevando a cabo abiertamente y ya se discuten abiertamente en la prensa. Sin embargo, las relaciones entre Turquía y Siria no pueden desarrollarse tan fácilmente, los problemas no son fáciles y no pueden resolverse rápidamente. Hay problemas muy grandes. El Estado turco ha sacado a millones de personas de Siria, las ha llevado a Turquía y se ha organizado entre ellas. Ahora intenta asentarlos en Siria y apoderarse de toda Siria. Construyeron organizaciones de bandas (fuerzas proxy islamistas) dentro de ellas, crearon ejércitos falsos y los utilizaron en todas partes. También las están utilizando contra Siria. De nuevo, el Estado turco estableció un gobierno islámico en Idlib. Han ocupado muchas partes de Siria y han cambiado la demografía allí. Estos son grandes problemas y no se pueden resolver fácilmente. Tal vez Rusia haya puesto algo ante Turquía y Siria y quiera que se tomen algunas medidas. Pero es dudoso que Turquía y Siria estén de acuerdo con esto. Siria conoce bien las prácticas y la política de Turquía. Turquía está renunciando a todo y tratando de hacerse amigo de Siria y que ésta lo acepte como si no pasara nada, esto no es posible. Turquía está jugando a la política, tratando de engañar a todo el mundo, pero quiere conseguir sus propios objetivos. Supongo que todo el mundo lo sabe y Siria también. No creo que Siria se alíe con Turquía y se convierta en enemigo de los kurdos. Si lo hace, Siria perderá, no quedará ninguna Siria. Si Siria no quiere que su país se desintegre y si quiere que haya un país llamado Siria, la manera de hacerlo es mediante la amistad con los kurdos. Cuando resuelva el problema kurdo, podrá evitar todos los peligros. Turquía lo sabe y trata de fomentar la enemistad entre Siria y los kurdos para lograr sus objetivos allí. La única situación que puede proteger a Siria y derrotar los planes de Turquía es la amistad con los kurdos. Siria ya está diciendo: “Podemos resolver nuestros problemas si Turquía se retira de los territorios que ocupa, desmantela la organización que ha formado a partir de bandas y no da armas a estas estructuras”. La declaración de Siria de que no iniciará el proceso de relaciones con Turquía si no se cumplen estas condiciones es adecuada en nuestra opinión.

En resumen, los problemas en Siria continuarán. Por lo tanto, nuestro pueblo debe completar sus preparativos para la guerra con el fin de defenderse de todas las maneras posibles. Tanto si Turquía ataca sola como si lo hace junto a Siria, nuestro pueblo puede defenderse. No hay otra manera. Deben creer en ello y prepararse en todos los aspectos. Deben hacer de esto una forma de vida para ellos. Vivirán su vida en la guerra, podrán defenderse y obtendrán sus derechos. Nadie les dará sus derechos, sólo ellos mismos pueden tomarlos.

-En el Kurdistán y en Turquía han surgido organizaciones juveniles con diferentes nombres para luchar contra el fascismo del AKP-MHP. Están llevando a cabo ataques contra la política del genocidio. ¿Cómo ve estas organizaciones y los ataques?

-Sí, se han producido algunos ataques. Saludo y felicito a los que están llevando a cabo estos ataques. Tienen que llevar a cabo ataques aún más fuertes. Lo que han hecho hasta ahora no es suficiente. Hay un gobierno fascista que está llevando a cabo una fuerte política de opresión. Pero esto no significa que no pueda haber ataques fuertes contra ellos. Por mucha injusticia, opresión, tortura, saqueo, muerte e injusticia que haya en un lugar, debe haber acciones fuertes allí. Esto es lo correcto. Hay muchos ejemplos de esto en el mundo. Cuanto más fuerte fue el fascismo, más fuerte fue la resistencia contra él que finalmente acabó con el fascismo. Esto es lo que se exige a los demócratas y a los socialistas. Los que se oponen al fascismo deben tomar esto como base. Cada uno puede organizar acciones contra el fascismo según sus propios medios. Estas acciones pueden ser marchas y protestas, o ataques contra el gobierno y las instituciones estatales, los agentes y la policía.

No sólo los hombres jóvenes, sino también las mujeres jóvenes están llevando a cabo estos ataques. Les saludo y felicito. Tienen que hacer que sus acciones y ataques sean más fuertes. No son suficientes. Nuestros amigos de Zap, Avaşîn y Metîna están demostrando un gran heroísmo en condiciones muy difíciles. Estos jóvenes tienen mejores oportunidades y condiciones que nuestros amigos de Zap. Pueden llevar a cabo acciones y ataques más fuertes. Esto es lo que se les pide. No deben dejar solos a esos héroes.

Este régimen está al borde del colapso, no tienen el control que solían tener, están luchando con muchos problemas entre ellos. Cuando se piensa en ello, se pueden llevar a cabo muy buenas acciones. Además, casi todos los ataques hasta ahora han sido similares entre sí. Uno puede llevar a cabo muchas más acciones y ataques diferentes. Hay oportunidades para ello. Queremos que lleven a cabo acciones y ataques. Si no pueden conseguir llegar a los guerrilleros, deben ser capaces de defenderse por sí mismos. Pero pueden aumentar aún más el nivel de sus acciones y ataques. El Estado ha promovido a los informantes, tal vez por eso tienen miedo. Sin embargo, es posible tomar precauciones. Hay quienes se conocen bien, son buenos amigos entre sí. Así, pueden protegerse de los agentes e informadores. Los que se conocen bien pueden llevar a cabo acciones y ataques en secreto en pequeñas células. No necesitan decir abiertamente “hemos hecho esto” y exponerse así. Basta con que informen a la prensa. Así, pueden asestar un gran golpe al enemigo. Los agentes y los informadores no pueden entrar y denunciarlos, y de este modo pueden protegerse.

