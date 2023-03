–

El Salto/Sara Plaza Casares

Art铆culo sobre 3 de nuestras querellantes en Argentina en la Querella contra los Cr铆menes del franquismo

Faustina L贸pez fue desnudada y paseada por todo el pueblo, antes de ser fusilada. A Carmen Delgado le robaron a su beb茅 Francisco en la maternidad de O鈥橠onnell. Rosa Garc铆a sufri贸 las torturas de 鈥楤illy el ni帽o鈥 al grito de 鈥淶orra鈥, 鈥淕uarra鈥, 鈥淧uta鈥. Con una nueva Ley de Memoria Democr谩tica aprobada y con la propuesta de Ley de Beb茅s Robados desatascada, tres mujeres v铆ctimas del franquismo observan el futuro con una mezcla de esperanza y escepticismo para la reparaci贸n de estos cr铆menes, que son tambi茅n cr铆menes de g茅nero.

Soledad Luque, hija de Carmen Delgado, v铆ctima del robo de beb茅s, Rosa Garc铆a, torturada por 鈥楤illy el ni帽o鈥 y Mar铆a Mart铆n, nieta de Faustina L贸pez, fusilada por las tropas franquistas, a las puertas del Congreso. ELVIRA MEG脥AS

El 18 de septiembre de 1936 Faustina L贸pez Gonz谩lez era detenida en su casa de Pedro Bernardo (脕vila). Las tropas franquistas la desnudaron, la raparon la cabeza y, junto a otras mujeres del pueblo, fue paseada ante todo el vecindario a lomos de un burro. Volaban piedras y frutas contra ellas. Detr谩s de la comitiva corr铆a su hija, Mar铆a Mart铆n, de apenas seis a帽os junto a su hermana de 12. Quer铆an ver a su madre, acercarse, abrazarla. Pero no pudo ser. La gente las insultaba, las empujaba. 鈥淭en茅is que matar tambi茅n a la simiente鈥, se escuchaba. 鈥淟uego la fusilaron porque era mujer, libre, esposa de un republicano. Ella ten铆a m谩s genio que el que se le presupon铆a por ser una mujer y todo eso era delito鈥, explica Marian Mart铆n, su nieta, quien sigue tras la pista de sus restos, sepultados en una cuneta. Mart铆n apunta tajante que las mujeres v铆ctimas del franquismo sufrieron torturas espec铆ficas por el hecho de serlo. 鈥淎 los hombres no se les desnudaba y se les paseaba por todo el pueblo, por ejemplo鈥.

El 25 de enero de 1965 Carmen Delgado Jurado daba a luz en la maternidad de O鈥橠onnell de Madrid a dos mellizos: Soledad y Francisco Luque. Era su parto n煤mero nueve en el seno de una familia humilde de inmigrantes que hab铆an llegado desde Andaluc铆a. El m茅dico le inform贸 de que Francisco hab铆a nacido con poco peso y deb铆an llevarle a la incubadora, donde pas贸 sus veinte primeros d铆as custodiado por monjas. 鈥淎 los cinco d铆as nos dieron de alta a mi madre y a m铆. A mi hermano le dejaron en la incubadora鈥, relata Soledad Luque. Nunca m谩s le volvieron a ver. Un d铆a el marido de Carmen se person贸 en la cl铆nica para ver al peque帽o, que seg煤n le contaban ya hab铆a cogido peso y saldr铆a en breve. La sorpresa fue que, de repente, le dijeron que hab铆a fallecido. No pod铆a ver su cad谩ver, estaba en el dep贸sito. Al d铆a siguiente se personaron para recogerlo. Pero no hab铆a cad谩ver, lo hab铆an incinerado. Tanto Soledad como el resto de sus hermanos sospechan que ha sido un beb茅 robado. Un crimen del franquismo ejecutado de manera espec铆fica sobre las mujeres. 鈥淢i madre nunca cerr贸 ese duelo鈥, asegura Soledad.

Era 1974, un a帽o de alto nivel de conflictividad social, con el contagioso esp铆ritu de la vecina revoluci贸n de los claveles, cuando Rosa Garc铆a Alc贸n abandonaba el piso de un compa帽ero escondido en una casa vigilada de Madrid. Militaba en la Federaci贸n Universitaria Democr谩tica de Espa帽a (FUDE), organizaci贸n que pertenec铆a al FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota). Se dedicaba a la agitprop: agitaci贸n y propaganda. Garc铆a pon铆a carteles y repart铆a panfletos para luchar contra la dictadura. 鈥淐uando me vieron salir de esa casa me detuvieron y me llevaron a la Direcci贸n General de Seguridad, donde estaba la Brigada Pol铆tico Social. Me recibi贸 鈥楤illy el ni帽o鈥 鈥攅l polic铆a m谩s temido de aquel lugar鈥 a golpes. Como yo era muy peque帽a, al m铆nimo golpe me ca铆a al suelo y 茅l me levantaba de los pelos鈥. 鈥淶orra鈥, 鈥淕uarra鈥, 鈥淧uta鈥, escup铆a desde su boca. Luego la pasaron a otro despacho donde un polic铆a 鈥渆norme鈥 se dedic贸 a darle con un palo en la planta de los pies durante horas mientras la interrogaba. Garc铆a confirma que hab铆a una inquina especial en el trato que recib铆an las mujeres. 鈥淧or las noches me paseaban en un furg贸n para buscar supuestos pisos francos, que no exist铆an. Me dec铆an que me iban a llevar a la Casa de Campo. Que me iban a violar. Que mis padres jam谩s encontrar铆an mi cuerpo. Ese tipo de cosas que sab铆amos que hac铆an, que ya hab铆an hecho鈥, relata Garc铆a.

Han pasado 48 a帽os desde la muerte del dictador y sus historias no han sido juzgadas ni reparadas

Es marzo de 2023, hay una nueva Ley de Memoria Democr谩tica aprobada hace cinco meses y la propuesta de Ley de Beb茅s Robados acaba de ser desatascada, atrapada durante los 煤ltimos a帽os en un eterno tr谩mite de enmiendas. Marian Mart铆n, Rosa Garc铆a y Soledad Luque atienden a El Salto a las puertas del Congreso. Las tres forman parte de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra cr铆menes del franquismo (CEAQUA), que ha emitido m谩s de 600 denuncias y querellas. Han pasado 48 a帽os desde la muerte del dictador y sus historias no han sido juzgadas ni reparadas. Observan el futuro con una mezcla de esperanza y escepticismo para la reparaci贸n de estos cr铆menes, que, afirman, son tambi茅n cr铆menes de g茅nero. Estas son sus historias y las de sus ancestras.

Faustina L贸pez era fusilada el 21 de septiembre de 1936 tras ser rapada, desnudada y paseada por todo el pueblo. Su marido se salv贸 porque estaba fuera

Faustina, Mar铆a y Marian

Faustina L贸pez era fusilada el 21 de septiembre de 1936 tras ser rapada, desnudada y paseada por todo el pueblo. Su marido se salv贸 porque estaba fuera. 鈥淢i abuelo quer铆a recuperar los restos, pero le dijeron que los conseguir铆a 鈥渃uando las ranas criaran pelo鈥, o sea, nunca鈥, explica Marian Mart铆n. Tuvieron que abandonar el pueblo bajo amenazas. En 1975, y tras la muerte de Franco, la hija de Faustina, Mar铆a Mart铆n toma las riendas de la b煤squeda de los restos de su madre. Con bol铆grafo y papel empieza a escribir cartas a todas las autoridades. A Su谩rez. Al rey Juan Carlos I. A Bono鈥 鈥淢i madre ha escrito a todos los pol铆ticos que han ido ocupando un cargo en Castilla y Le贸n y en el gobierno central. Carta que escrib铆a, carta que fotocopiaba, certificaba y enviaba. Y guard贸 tambi茅n las contestaciones. 鈥淟o lamentamos pero nosotros no podemos hacer nada鈥, dec铆an. Ninguno se acerc贸 a mi madre, solo el juez Garz贸n鈥, relata Marian Mart铆n.

Marian Mart铆n busca los restos de su abuela, Faustina L贸pez, desnudada y paseada por todo el pueblo, antes de ser fusilada. ELVIRA MEG脥AS

Mar铆a Mart铆n es una de las protagonistas del documental El Silencio de Otros. En una de las escenas, aparece sentada sobre la cuneta donde hipot茅ticamente descansan los restos de su madre. Con el bast贸n se帽ala el lugar exacto. Muri贸 al poco tiempo de esta escena, mientras se rodaba el documental. No consigui贸 ver los frutos de su lucha. 鈥淢i madre dej贸 dibujado un mapa de d贸nde est谩 la fosa donde fue enterrada su madre. Lo ten铆a medido al cent铆metro鈥, expresa Marian Mart铆n quien era ajena a todo esto. Cuando falleci贸 Mar铆a encontr贸 toda la documentaci贸n metida en una bolsa de ganchillo bajo el r贸tulo 鈥淐osas de mi madre鈥. Decidi贸 coger el testigo.

Con la aprobaci贸n de la nueva Ley de Memoria Democr谩tica, el gobierno espera exhumar los restos de cerca de 25.000 v铆ctimas, en un plazo de seis a帽os. Este no ser谩 el caso de Faustina.

Hoy por encima de la fosa pasa una carretera comarcal, la CL-501, que une todo el valle del Ti茅tar. Marian Mart铆n no tiene esperanza de que se vaya a abrir y asegura que se conformar铆an con un monolito en su memoria. 鈥淣os conformamos con una plaquita conmemorativa que recuerde lo que all铆 pas贸 porque no lo tenemos que olvidar, porque las cosas que se olvidan, se repiten鈥, pide. 鈥淵o estoy convencida de que ah铆 ya no hay nada. Se hizo una obra muy grande, aparecieron restos humanos y desaparecieron. Nadie sabe d贸nde han ido a parar. Hay gente que dice que fueron conducidos a 脕vila. Y hacer desaparecer restos humanos es delito鈥, se queja. 鈥淭odo el mundo calla hasta que este delito prescriba鈥, se queja.

Con la aprobaci贸n de la nueva Ley de Memoria Democr谩tica el gobierno espera exhumar los restos de cerca de 25.000 v铆ctimas, en un plazo de seis a帽os. Este no ser谩 el caso de la madre de Mar铆a. 鈥淪e est谩n dando subvenciones para abrir m谩s fosas. El a帽o pasado se abri贸 una en un pueblo cercano, Cuevas del Valle. Encontraron tres cuerpos y ma帽ana vamos a la entrega de esos tres cuerpos a sus familias鈥, cuenta Marian. Tambi茅n en ese pueblo, adelanta esta nieta de represaliada, y durante la pr贸xima Semana Santa, se va a abrir otra fosa.

鈥溌縍eparaci贸n? Yo no s茅 que es esa palabra. No, ni tampoco se ha hecho justicia. Aunque mi madre era la paz, la conciliaci贸n en persona鈥

A la pregunta de si la historia de su abuela ha sido reparada, Marian Mart铆n responde con un: 鈥溌縍eparaci贸n? Yo no s茅 qu茅 es esa palabra. No, ni tampoco se ha hecho justicia. Aunque mi madre era la paz, la conciliaci贸n en persona鈥. Mar铆a Mart铆n se muri贸 y no dijo jam谩s qui茅nes eran los familiares de las personas que fueron a por su madre a su casa. Y los conoc铆a. Dec铆a que los hijos no ten铆an la culpa de lo que hubieran hecho sus padres. 鈥淎 m铆 no me lo dijo jam谩s. Solo quer铆a recoger los restos de su madre, llevarlos a un sitio digno y que esta herida empezara a cerrarse鈥, afirma su hija. Y eso es lo que nunca sucedi贸, aunque el tiempo ha hecho asomar una leve restauraci贸n.

鈥淢i madre ni siquiera pod铆a poner un ramo de flores sobre la fosa de su madre. A los dos d铆as aparec铆a pisoteado鈥, explica Marian Mart铆n. 鈥淭ras el estreno del documental hemos ido poniendo cada a帽o el ramo de flores en el lugar donde descansaron los restos de mi abuela y ya no le quitan. Ya somos nosotros quienes vamos, rompemos las bridas y ponemos el nuevo. Algo ha llegado a la gente鈥, expone.

Carmen y Soledad

Carmen Delgado Jurado no volvi贸 a ver a su hijo Francisco, posible v铆ctima de la trama de robo de beb茅s que se destap贸 mucho tiempo despu茅s, en el a帽o 2010. Soledad Luque cuenta que creci贸 con la presencia de la ausencia de Francisco. Que durante sus juegos le sent铆a siempre muy presente, como un hueco en su costado. 鈥淐on quince a帽os mi madre muere y se cort贸 ese lazo con Francisco. Me he dado cuenta de que era a trav茅s de mi madre que yo ten铆a esa relaci贸n con mi hermano. Al cabo de las d茅cadas, cuando yo ten铆a 47 a帽os y surge el boom de los beb茅s robados, mi hermana me llama y me dice 鈥溌縏煤 has pensado alguna vez que Francisco podr铆a estar vivo?鈥. Para m铆 fue ponerme en el filo del abismo, yo hab铆a crecido pensando que Francisco estaba muerto鈥, explica Luque.

Empezaron a buscar sin decir nada a sus hermanos varones. Eran las dos 煤nicas chicas, adoptando un rol maternal de protecci贸n hacia sus familiares. Fueron consiguiendo diferentes documentos que conten铆an datos contradictorios, como diferentes fechas de la muerte de Francisco. 鈥淪e hac铆a alusi贸n hasta a un enterramiento en el cementerio de la Almudena, cuando a nosotros nos dijeron que hab铆a sido incinerado. Mantuvimos una reuni贸n familiar y la sorpresa vino cuando todos mis hermanos dijeron 鈥渕enos mal que alguien ha dado el paso鈥. Todos lo ten铆an en la cabeza鈥, cuenta Luque.

Acto seguido pusieron una denuncia. Denuncia que fue archivada en 2011. 鈥淪e帽ora, 驴usted no se da cuenta de que si hubieran robado a su hermano, hubieran estado implicadas varias personas?鈥, me dec铆a el fiscal. Pues eso es precisamente lo que est谩bamos denunciando. Hab铆a varias personas implicadas y no eran delincuentes comunes鈥, relata Luque.

Soledad Luque busca a su hermano mellizo robado en la maternidad de O鈥橠onnell nada m谩s nacer. ELVIRA MEG脥AS

Durante ese a帽o conocieron a muchas personas en su misma situaci贸n. Decidieron constituir la asociaci贸n 鈥楾odos los ni帽os robados son tambi茅n mis ni帽os鈥, que hoy preside, para realizar una labor colectiva, social y pol铆tica en todos los frentes. 鈥淣uestro caso qued贸 en un tercer plano鈥, asegura. Su asociaci贸n ha formado parte en la elaboraci贸n de la Propuesta de Ley sobre beb茅s robados que lleva parada en el Congreso desde 2017.

El pasado 28 de febrero PSOE y Unidas Podemos llegaron a un acuerdo para desatascar el tr谩mite de enmiendas despu茅s de 146 ampliaciones del periodo. Ese d铆a Soledad no par贸 de llorar de la emoci贸n. 鈥淓stamos muy contentas porque conseguir el cierre del tr谩mite de enmiendas ha sido una labor en los dos 煤ltimos a帽os que nos ha dejado exhaustas鈥, explica. El 7 de febrero entregaban 81.000 firmas en el Congreso para tal fin.

Pero las esperanzas vienen acompa帽adas de desaz贸n. El PSOE ha presentado unas enmiendas, diferentes a las de Unidas Podemos, que cambian el esp铆ritu de la ley, denuncian las v铆ctimas. 鈥淟as enmiendas presentadas por el PSOE son un insulto a las v铆ctimas porque nada tienen que ver con lo que nosotros pedimos en la Ley de Beb茅s Robados鈥, resume Luque. 鈥淏谩sicamente nos dicen que no somos v铆ctimas, somos afectadas. Una contradicci贸n porque as铆 se nos reconoce en la Ley de Memoria Democr谩tica. No lo consideran un delito que est茅 relacionado con el franquismo, por tanto no puede ser un delito de lesa humanidad. Eso significar铆a que es prescriptible, estar铆amos exactamente igual que ahora鈥, resume.

鈥淟a tradici贸n hist贸rica del PSOE es no investigar y no juzgar ning煤n crimen del franquismo, una verdadera verg眉enza鈥

Tampoco se exige a la Iglesia que abra sus archivos. El PSOE habla de 鈥渃onvenios de colaboraci贸n鈥 basados en la buena voluntad de esta para participar. 鈥淎dem谩s se cargan un cap铆tulo entero de la ley, el acceso a la tutela judicial efectiva. No quieren que accedamos a la justicia. La excusa que ponen es que para eso est谩 el C贸digo Penal pero llevamos a帽os acudiendo a 茅l y no nos vale porque los considera delitos prescritos y se archivan las denuncias. La tradici贸n hist贸rica del PSOE es no investigar y no juzgar ning煤n crimen del franquismo, una verdadera verg眉enza鈥, sentencia Luque. Pero tiene claro que con estas enmiendas socialistas 鈥渘o se acaba el camino鈥. 鈥淐onfiamos en el buen criterio del resto de los grupos pol铆ticos que nos apoyan鈥, a帽ade.

鈥淟a mujer no pod铆a ni disponer de su propio cuerpo. Lo 煤nico que era es una vasija contenedora de vida. Ni siquiera estaba posibilitada a criar a sus hijos鈥

Soledad habla de la necesidad de una construcci贸n de una memoria democr谩tica feminista. Para ello es necesario incidir en la reparaci贸n de este crimen, que fue 鈥渦n crimen de g茅nero鈥. 鈥淟a mujer no era sujeto de derecho y estaba supeditada a la voluntad del var贸n. La mujer no pod铆a ni disponer de su propio cuerpo. Lo 煤nico que era es una vasija contenedora de vida. Ni siquiera estaba posibilitada a decidir que ella era la que ten铆a que criar a sus hijos. Mujeres republicanas en las c谩rceles, mujeres en los sectores m谩s vulnerables vieron como el Estado o sus tent谩culos en el poder les arrancaban a sus criaturas con absoluta impunidad鈥 recrea Luque.

Vallejo-N谩jera dec铆a que el gen rojo se transmit铆a de mujeres a hijos e hijas. Esa teor铆a sirvi贸 para crear el Patronato de Protecci贸n a la mujer, con centros de internamiento para las mujeres que no se ajustaban al canon. 鈥淓n todos esos centros, junto a las c谩rceles y a las cl铆nicas, desaparecieron muchos ni帽os. Porque si la mujer no era adecuada y no se adaptaba a los preceptos del nacional catolicismo no pod铆a criar a sus hijos. Hubo un traslado de ni帽os de una clase social hacia otra. El robo de beb茅s siempre fue desde el poderoso contra aquellos que nunca tuvimos el poder鈥, resume la presidenta de 鈥楾odos los ni帽os robados son tambi茅n mis ni帽os鈥.

Soledad acaba la entrevista asegurando que su lucha es por la memoria de su madre, pero no solo. 鈥淓sto es por ella y esto es por ellas, por todas ellas. Porque las mujeres v铆ctimas fueron miles y miles鈥, zanja. Las cifras indican que las denuncias emitidas entre 2011 y 2019 provocaron la apertura de 2.136 diligencias de investigaci贸n en Fiscal铆a. Todas est谩n archivadas.

Rosa

Rosa Garc铆a Alc贸n estuvo siete d铆as en la Brigada Pol铆tico Social. La acusaban de haber participado en un atentado. Cuenta que las palizas sobre las mujeres se focalizaban en la zona del pecho y en el vientre. 鈥淎 muchas mujeres nos ven铆a la regla, por los golpes en el vientre. Y hab铆a que pedirles a los polic铆as las compresas, era muy humillante鈥.

Rosa Garc铆a sufri贸 las torturas de 鈥楤illy el ni帽o鈥 al grito de 鈥淶orra鈥, 鈥淕uarra鈥, 鈥淧uta鈥. ELVIRA MEG脥AS

Garc铆a, que hoy es presidenta de la asociaci贸n La Comuna, puso una querella contra 鈥楤illy el ni帽o鈥 en el 2018, junto con otros 17 compa帽eros y compa帽eras que sufrieron torturas a manos de este oficial, que muri贸 por coronavirus el pasado 7 de mayo de 2020. Un grupo de represaliados y represaliadas, reunidos en la CEAQUA, que decidi贸 pasar a la acci贸n en los juzgados estatales. Bajo el argumento de que las torturas sufridas en la Direcci贸n General de Seguridad son cr铆menes de lesa humanidad y, por tanto, no prescriben y no pueden ser objeto de amnist铆a, comienzan a presentar querellas criminales. Y una a una se fueron enfrentando al archivo de los Juzgados de Primera Instancia.

鈥淎 muchas mujeres nos ven铆a la regla por los golpes en la zona del vientre. Y hab铆a que pedirles a los polic铆as las compresas, era muy humillante鈥

鈥淢i querella no fue admitida, ni en primera ni en segunda instancia. Luego pusimos un recurso ante el Tribunal Constitucional por vulneraci贸n del acceso a la tutela judicial efectiva, que es un derecho constitucional, y este tribunal no acept贸 este recurso. Nos contestaron una frase: no aceptamos el recurso, la tutela judicial ha sido efectiva鈥 resume Garc铆a, cuyo caso, junto al de otros y otras, ha sido llevado ante el Comit茅 de Derechos Humanos de la ONU. 鈥淎 ver qu茅 nos responde鈥, espeta.

Durante el tardofranquismo y dentro de las comisar铆as y las c谩rceles, la crueldad contra las presas pol铆ticas alcanz贸 cotas muy altas para reprimir una lucha que iba en aumento y en la que ellas participaban en muchos frentes. 鈥淎 las mujeres nos menospreciaban, este es un sistema patriarcal, y a nosotras nos quer铆an en realidad como cebo para apresar a los hombres. Y si encontraban a alguna mujer que tuviera responsabilidad pol铆tica en las organizaciones la brutalidad era todav铆a mayor鈥, expresa Garc铆a.

鈥淵o iba con un vestidito de verano que acab贸 hecho trizas 鈥攔ememora Garc铆a鈥 Hubo a mujeres a las que desnudaban y pon铆an un mono asqueroso, suc铆simo鈥. Tras los calabozos esta represaliada fue conducida hasta la c谩rcel de Yeser铆as. 鈥淣ada m谩s bajar del furg贸n lo primero que dijeron los guardias civiles es: 鈥淢ira, qu茅 pinta traen las rojas鈥, recuerda.

鈥淎 las mujeres nos menospreciaban, a nosotras nos quer铆an como cebo para apresar a los hombres. Y si encontraban a alguna mujer que tuviera responsabilidad pol铆tica en las organizaciones la brutalidad era todav铆a mayor鈥

Dentro de Yeser铆as vivi贸 los fusilamientos del 27 de septiembre, los 煤ltimos del franquismo. Junto a ella estaban las dos 煤ltimas mujeres condenadas a muerte que fueron Mar铆a Jes煤s Dasca y Concha Trist谩n, que vieron conmutada su pena por 30 a帽os. Tambi茅n estaba junto a dos mujeres que eran las parejas de dos de los fusilados: Silvia Carretero y Maruxa, compa帽eras de Jos茅 Luis S谩nchez-Bravo y Xos茅 Humberto Baena. 鈥淓se d铆a fue muy doloroso鈥, rememora mientras asoman las l谩grimas y tiene que respirar para seguir hablando.

Pero la pesadilla acab贸. Tras tres meses en Yeser铆as muri贸 Franco y Rosa Garc铆a qued贸 en libertad tras pagar una fianza de 30.000 pesetas. Los sueldos eran de 8.000, sus padres tuvieron que juntar dinero entre conocidos para que su hija pudiera vivir en libertad. Una libertad que no ha recibido una reparaci贸n efectiva.

鈥淢i historia no ha sido reparada ni se ha hecho justicia, no se ha investigado. Nosotras denunciamos torturas que son delitos de lesa humanidad, que no prescriben. Que investiguen quienes fueron los polic铆as que nos agredieron鈥

鈥淢i historia no ha sido reparada ni se ha hecho justicia, no se ha investigado. Nosotras denunciamos torturas que son delitos de lesa humanidad, que no prescriben. Que investiguen qui茅nes fueron los polic铆as que nos agredieron. Hay polic铆as vivos porque hay algunos que eran de mi edad. Que se les juzgue鈥, pide.

Admite que en la nueva Ley de Memoria Democr谩tica hay avances con respecto a la de 2007 鈥減orque esta era muy r谩cana鈥. 鈥淓l problema es que a nivel de justicia es muy parca. Hay dos art铆culos: el 28 y el 29. Se habla de un fiscal de sala y se habla de que investigar谩. Y que en su caso derivar谩 a la jurisdicci贸n voluntaria. La jurisdicci贸n voluntaria no puede hacerse cargo de un delito de este tipo, de lesa humanidad, porque es una jurisdicci贸n civil鈥, relata Garc铆a.

El pasado 21 de febrero, represaliadas y represaliados presentaron una nueva bater铆a de querellas bajo el amparo de esta nueva legislaci贸n. 鈥淣osotros estamos poniendo m谩s querellas para ver hasta d贸nde llega esa ley y forzar que se cumpla en Espa帽a esto que dice en todos sus apartados sobre la verdad, la justicia y la reparaci贸n鈥, explica Rosa. Ella no podr谩 volver a presentar su querella y queda a la espera de que la justicia internacional se pronuncie. Quiz谩s siente precedente o no, no se sabe. Lo que tiene claro es que, pase lo que pase, tendr谩n que seguir luchando.

