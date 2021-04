–

‚ÄúLa polic√≠a puso una frontera dentro de las fronteras del que considero que es mi pa√≠s para recordarme que no soy bienvenido‚ÄĚ afirma Zeshan Muhammad en un v√≠deo de SOS Racisme donde explica su experiencia tras una identificaci√≥n policial. En √©l relata como ante la pregunta de por qu√© le piden el DNI precisamente a √©l, en una de las calles m√°s concurridas de Barcelona, el agente de polic√≠a le espeta: ‚Äúno se la voy a pedir a un alem√°n‚ÄĚ.

La práctica habitual del uso del perfil étnico en las identificaciones

Pese a las negaciones continuas, no ya de su uso extendido sino de su propia existencia, tanto de los responsables políticos de la policía como de mandos policiales, el caso de Zeshan Muhammad es solo un ejemplo de una práctica que afecta de forma diaria a muchas personas migrantes, pertenecientes a minorías étnicas o racializadas.

La realidad de las identificaciones policiales por perfil √©tnico ha sido puesta de manifiesto como una actuaci√≥n rutinaria por diferentes instituciones (como el Defensor del Pueblo) y organizaciones nacionales (por ejemplo, SOS Racismo o Amnist√≠a Internacional Espa√Īa) e internacionales (entre ellas, la Comisi√≥n Europea contra el Racismo y la Intolerancia o el Relator Especial sobre Racismo de las Naciones Unidas), as√≠ como por investigaciones acad√©micas (se pueden destacar el estudio de la Universidad de Valencia o el de la APDHA en colaboraci√≥n con la Universidad de Granada).



El uso policial del perfil racial: ‚Äúun problema end√©mico‚ÄĚ



Desde sindicatos policiales se argumenta que el uso del perfil racial no existe, negando as√≠ las experiencias, quejas y denuncias de quienes lo sufrimos o lo hemos sufrido, porque seg√ļn justifican, no est√° reflejado en cifras de denuncias al respecto.

De hecho no todas las polic√≠as lo han negado. Eduard Sallent, el excomisario jefe de Mossos d‚ÄôEsquadra, reconoci√≥ en TV3 que todas las polic√≠as tienen un sesgo √©tnico en su trabajo. Sin embargo, tal y como hacen otros responsables cuando se se√Īalan las desproporciones de identificaciones que sufren los colectivos se√Īalados, este sesgo se justifica en la ley de extranjer√≠a.

Respecto a este punto cabe se√Īalar varias cosas. En primer lugar, de todos los cuerpos policiales que operan en el territorio espa√Īol, solo el Cuerpo Nacional de Polic√≠a tiene competencias en materia de extranjer√≠a. Por lo tanto, el resto de cuerpos no pueden realizar identificaciones por estos motivos.

En el a√Īo 2015 el CNP y la GC llevaron a cabo unos 6 millones y medio de identificaciones

En segundo lugar, la Ley de protecci√≥n de la seguridad ciudadana (m√°s conocida como ‚ÄúLey mordaza‚ÄĚ) al regular las identificaciones policiales establece que ‚Äúen la pr√°ctica de la identificaci√≥n se respetar√°n estrictamente los principios de (‚Ķ) no discriminaci√≥n por raz√≥n de nacimiento, nacionalidad, origen racial o √©tnico‚ÄĚ. Para algunas personas, esto supone superar la sentencia del Tribunal Constitucional del caso de Rosalind Williams (aunque las identificaciones por perfil √©tnico han seguido despu√©s de aprobarse en 2015). Y, en √ļltimo lugar, hay que tener en cuenta que uno de los colectivos m√°s afectados por las identificaciones, como han se√Īalado algunas investigaciones y la Fundaci√≥n Secretariado Gitano en diversas ocasiones, son las personas gitanas con nacionalidad espa√Īola.

Adem√°s, se debe tener en cuenta que en Espa√Īa, en general, la potestad policial para parar a personas y pedirles la documentaci√≥n se utiliza en mayor medida que en otros pa√≠ses (por ejemplo, en el a√Īo 2015 el CNP y la GC llevaron a cabo unos 6 millones y medio de identificaciones).

La justificación judicial del perfil étnico

El caso de Zeshan Muhammad, despu√©s de haber sido desestimado por todas las instancias judiciales espa√Īolas (incluido el Tribunal Constitucional), se encuentra en estos momentos siendo juzgado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La decisi√≥n de este tribunal ser√° clave en materia de identificaciones por perfil √©tnico en Espa√Īa ya que supone la oportunidad de enmendar la decisi√≥n del Tribunal Constitucional espa√Īol en el caso de Rosalind Williams. En esta sentencia de 2001, el Tribunal Constitucional hizo suyos los argumentos de la Abogac√≠a del Estado y del Ministerio Fiscal para defender el uso del perfil √©tnico en las identificaciones policiales. El principal razonamiento esgrimido es de car√°cter estad√≠stico: ‚Äúpocas justificaciones pueden resultar m√°s razonables para indagar la presencia de posibles extranjeros (a los efectos legales oportunos) que el hecho objetivo de atender a caracteres raciales estad√≠sticamente menos frecuentes entre los espa√Īoles‚ÄĚ.

En el caso de Rosalind Williams se produjo una violación del artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: las características físicas de una persona no pueden tomarse nunca como indicios de una infracción

Sin embargo, esta sentencia cuenta con un voto particular en el que merece la pena detenerse. En √©l, el magistrado discrepante se√Īala que el caso supon√≠a una oportunidad para realizarse ciertas preguntas, tales como ‚Äú¬Ņes constitucionalmente leg√≠timo un control general de los extranjeros? (‚Ķ) ¬ŅC√≥mo puede llevarse a cabo ese control sin que su pr√°ctica afecte a la dignidad de la persona (art. 10.1 CE)?‚ÄĚ.

M√°s adelante afirma que el control policial de extranjer√≠a, entendido ‚Äúcomo control de alcance general, se acomoda mal, en principio, con los valores de un Estado democr√°tico y social de Derecho‚ÄĚ. Y sobre el criterio estad√≠stico: ‚Äúla introducci√≥n de un criterio basado en la pertenencia de una persona a un grupo racial determinado resulta a mi entender contrario al art. 14 CE, pues nos encontramos ante una discriminaci√≥n expresamente prohibida por este precepto, ya sea directa o s√≥lo indirecta‚ÄĚ.

En línea con este voto discrepante, el Comité de Derechos Humanos de la ONU en 2009 estableció que en el caso de Rosalind Williams se había producido una violación del artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (prohibición de trato discriminatorio), ya que las características físicas de una persona no pueden tomarse nunca como indicios de una infracción, sea administrativa o penal.

Consecuencias sociales del uso del perfil étnico

El hecho de que se pare a personas por la calle para pedirles el DNI tiene como consecuencia una interrupción en su vida y una intromisión en su intimidad. Si, además, la persona no tiene permiso de residencia o trabajo, se puede complicar hasta el punto de que acabe siendo denunciada, eventualmente detenida en un CIE e incluso, posteriormente, enfrentarse a una deportación.

Que esto ocurra continuamente y se haga por la pertenencia (real o supuesta por los agentes) de personas a determinado colectivo tiene unas consecuencias que van m√°s all√° del momento en que tiene lugar la identificaci√≥n concreta. Para las personas a las que no se les hace un contrato de trabajo y por lo tanto no pueden regularizar su situaci√≥n, supone el miedo constante a salir a la calle por si la polic√≠a los para, haciendo que cambien sus rutinas (no pasar por determinados sitios, no coger el transporte p√ļblico, etc), que su libertad de movimiento se vea afectada y que su participaci√≥n en el espacio p√ļblico sea limitada.

Para las personas racializadas esta sobrevigilancia supone reforzar estereotipos

Adem√°s, y tambi√©n para las personas racializadas o que pertenecen a minor√≠as √©tnicas con nacionalidad espa√Īola, esta sobrevigilancia supone reforzar estereotipos contra ellas (‚Äúsi la polic√≠a les para ser√° por algo‚ÄĚ), ahondar m√°s en su criminalizaci√≥n (de hecho, esto implica que estas personas luego se vean sobrerrepresentadas en el sistema penal), en su exclusi√≥n social (o inclusi√≥n subordinada) y, tambi√©n, implica un acto comunicativo representado por la frase de Zeshan Muhammad que inicia este escrito: la existencia de fronteras dentro de las fronteras.

¬ŅEl uso del perfil √©tnico es un fallo?

No se afirma que las identificaciones policiales no puedan ser √ļtiles en el trabajo policial y que de hecho sirvan para detectar algunas infracciones (aunque su eficacia sea discutida, como puede verse en los estudios mencionados anteriormente). Pero buena parte de la actividad de las identificaciones tiene que ver con otras funciones estatales (m√°s representativas de lo que es la polic√≠a desde una perspectiva hist√≥rica).

Esta estrategia implica jerarquizar a los diferentes grupos que conforman la sociedad, recordarles qué posición deben ocupar en esta y que fronteras no se pueden traspasar

La polic√≠a no solo ejerce poder material en forma de medios excepcionales (como las identificaciones), pudiendo recurrir en √ļltima instancia al uso de la violencia, tambi√©n ejerce poder simb√≥lico. Los agentes de polic√≠a representan, como ning√ļn otro colectivo de funcionarios, el Estado en las calles. La polic√≠a con su sola presencia comunica e influye en las percepciones. A las personas que sienten sus derechos protegidos por la polic√≠a, la presencia de agentes en las calles les produce sensaci√≥n de seguridad. Mientras que a las personas con intereses en conflicto con los de la polic√≠a, la presencia de agentes en las calles les incomoda. La actividad de la polic√≠a ayuda a definir estos grupos de personas y reforzar esas percepciones.

Por ello, un sometimiento a vigilancia continua a determinados colectivos env√≠a un mensaje: ‚Äúest√°s, pero no perteneces‚ÄĚ (o al menos no en las mismas condiciones). Esto es un ejemplo de clasificaci√≥n social, una estrategia central en la reproducci√≥n y el mantenimiento del orden. Esta estrategia implica jerarquizar a los diferentes grupos que conforman la sociedad (ciudadanas de primera y de segunda, aquellas que merecen todos los derechos y aquellas que no), recordarles qu√© posici√≥n deben ocupar en esta y que fronteras no se pueden traspasar. Es en este contexto es en el que deben entenderse las identificaciones por perfil √©tnico.