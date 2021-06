–

De parte de Acracia June 27, 2021 32 puntos de vista

Hubo un tiempo, no tan lejano, en el que apartar a la religi贸n iba a suponer el camino definitivo de la humanidad hacia la emancipaci贸n. Hoy, bien entrado el siglo XXI, en plena posmodernidad, la cosa no est谩 nada clara y las instituciones religiosas sobreviven tratando de mantener su parcelas de poder, bien adapt谩ndose de manera hip贸crita a los nuevos tiempos, bien replegadas en el fundamentalismo, bien una mezcla de ambas cosas (lo m谩s habitual). Pongamos varios ejemplos. Es sabido que la Iglesia Cat贸lica basa sus dos milenios de existencia en la unidad jer谩rquica m谩s f茅rrea con influencia dispar en el poder social y pol铆tico de las naciones seg煤n van pasando los tiempos. Sin embargo, como tambi茅n es l贸gico y conocido, seg煤n el contexto patrio en el que se ecuentre el poder religioso, se manifiesta tirando hacia un lado o hacia otro. Es decir, aunque sumo pont铆fice solo hay uno y verdadero, el incre铆blemente progre Francisco, luego la cosa no est谩 del todo clara seg煤n la jerarqu铆a confesional en los diversos lares, que tambi茅n tienen derecho a conservar sus cuotas de poder. As铆, refir谩monos a dos de las iglesias m谩s poderosas del planeta, las cuales coinciden m铆lagrosamente con dos de las mayores potencias econ贸micas como Estados-naci贸n: Estados Unidos y Alemania.

Al parecer, la Iglesia en USA se opone a que el presidente Biden, fervoroso cat贸lico, adem谩s de revolucionario, tome la comuni贸n por sostener el derecho al aborto. 隆Qu茅 cosas! Los cat贸licos alemanes, pueblo siempre m谩s pragm谩tico, se plantean nada menos que ordenar mujeres como sacerdotes, bendecir parejas gays e incluso ir un poquito m谩s all谩 en la condena de la cantidad de abusos, durante tiempo inmemorial, que se han dado en el seno de la Iglesia. Incluso, cierto arzobispo germano ha llegado a dimitir recientemente, por considerar las 芦grandes禄 reformas de Francisco m谩s bien insuficientes. El alucinantemente progre Papa actual, que si no me equivoco lleg贸 hace ya ocho a帽os al poder, cuando fue investido aquello parec铆a ser el advenimiento de una nueva era para la humanidad. Por cierto, lo mismo quiso verse con la investidura de Obama en 2008, despu茅s de dos legislaturas convulsamente reaccionarias como las de Bush jr., y con menor intensidad algo de eso hay en 2021 con Biden como sucesor de alguien tan inefable como Trump. Que todo o nada cambie para que todo siga m谩s o menos igual. Hagamos la analog铆a en el contexto de este inefable pa铆s llamado Espa帽a o, para el caso que nos ocupa, sigamos con la Iglesia Cat贸lica.

La Iglesia alemana, con seguridad, perspicaz ante el paso del tiempo, sabe que o se hacen algunas reformas o el chiringuito eclesi谩stico se les puede ir viniendo abajo. Otros, m谩s coherentes en su fundamentalismo, pero igualmente aferrados al poder, se repliegan en las creencias tradicionales, que digo yo que deber铆an ser las que otorguen sentido, como verdades reveladas que son, a todas estas ideolog铆as reaccionarias concretadas en instituciones f茅rreamente jerarquizadas. El Papa Francisco, a pesar de todo lo que se trato de vender en su tiempo, parece m谩s cercano a esta 煤ltima postura dogm谩tica, que no deja de tener tambi茅n su alta dosis de hipocres铆a ante los males de un mundo sobre el que poco aportan de verdad para erradicarlos. Particularmente, se me escapa todo este l铆o de confesiones cat贸licas, o de cualquier otro tipo, que desemboca en luchar por un poder inicuo. Puede ser muy comprensible que la gente, castigada por los problemas de la existencia y sin que se les ponga delante un horizonte razonable, crea en toda suerte de delirios m铆sticos. Lo que no lo es tanto es que el poder religioso, en cualquier de sus formas, siga maniatando conciencias en instituciones nada igualitarias y ferozmente reaccionarias. S铆, en plena posmodernidad en el siglo XXI, a pesar de estos confusos y convulsos tiempos, trataremos de seguir caminando hacia la emancipaci贸n.

Juan C谩spar